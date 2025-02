Det ryktes at Apple har tatt enda et skritt mot en brettbar iPhone

Apples brettbare iPhone ser ut til å ha tatt enda et skritt fremover.

Bedriften kan være nær ved å velge en displayleverandør.

Apple har hatt problemer med å finne en god nok skjerm.

Apple har ikke offisielt bekreftet at en brettbar iPhone er på vei, men antallet lekkasjer rundt en slik enhet gjør det høyst sannsynlig at den er under utvikling – og i dag er det enda et rykte å melde.

Den kjente tipseren Yeux1122 (via MacRumors) opplyser at Apple nå er nær ved å velge en produksjonspartner for å produsere de brettbare skjermene til den brettbare iPhone-modellen. Informasjonen kommer fra kilder innenfor Apples forsyningskjede.

Det er ikke mange flere detaljer for øyeblikket, men det antydes at noen leverandører nå nærmer seg Apples kvalitetsstandarder for sammenleggbare skjermer og mekanismene som kreves for dem.

Tidligere har vi hørt at prosjektet med en brettbar iPhone var nær ved å bli skrotet, da Apple ikke kunne finne en brettbar skjerm som levde opp til forventningene deres.

Nå ser det ut til at disse problemene kan ha blitt løst.

Tidligere rykter

Google har allerede lansert to brettbare telefoner. (Image credit: Future)

Det har allerede vært mange tidligere rykter rundt en brettbar iPhone. Allerede i november ble det meldt at enheten hadde gått forbi konseptstadiet og nå ble aktivt utviklet som et fysisk produkt som skal lanseres for forbrukere.

Nylig har vi hørt rykter om at den første brettbare iPhone-modellen kan få en 7,6-7,9-tommers hovedskjerm og en mindre 5,3-5,5-tommers ytre skjerm. Den samme kilden har dessuten spådd en lanseringsperiode en gang i 2026 for denne svært etterlengtede telefonen. Andre prognoser har antydet at 2025 ville være året da Apple lanserer en brettbar telefon, men nå som vi har gått inn i februar og ennå ikke har hørt noe offisielt, virker det mindre sannsynlig.

Nøyaktig hvilken type brettbart design Apple velger – bokstil eller flip-stil – gjenstår å se. Selv om Apple ennå ikke har lansert en brettbar iPhone, har brettbare telefoner utviklet seg raskt det siste året, med flere nye premium-enheter som Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 6 og Samsung Galaxy Z Flip 6, så vi har store forventninger til Apples første forsøk på denne formfaktoren.