iPhone Flip: Her er alt vi vet så langt

Ryktene om iPhone Flip kommer i bølger, og den seneste tiden har det vært lavvann. Det går lang tid mellom ryktene om en foldbar iPhone, men de har likevel ikke tørket fullstendig ut. Det betyr ikke at det er uaktuelt med en brettbar mobil fra Apple, men at den trolig er et godt stykke unna.

Vi har hatt våre forhåpninger, blant annet under høstens Far Out-arrangement i regi av Apple, men ikke uventet var det helt tyst omkring en eventuell fordbar mobil fra selskapet.

Foldbare mobiler er på vei inn i det man kan kalle en gullalder. Samsungs populære modeller Galaxy Z Fold 4 (Åpnes i ny fane) og Z Flip 4 (Åpnes i ny fane) får konkurranse fra modeller fra blant andre Huawei, Motorola, Xiaomi, Oppo og Honor. Vi tror det bare er et tidsspørsmål før også Apple hiver seg på.

Hvor lenge Apple har jobbet med en brettbar iPhone – en iPhone Flip eller en iPhone Fold, avhengig av utformingen – er uvisst, men teknologigiganten har for vane å skjule kortene inntil alt er klart til å vise dem.

Apple har også for vane å ta seg god tid med å komme med nye enheter. Derfor var vi ikke akkurat overrasket da det ikke ble avduket en slik mobil sammen med iPhone 14 (Åpnes i ny fane)-serien i september 2022.

Men tanken på en foldbar mobiltelefon med med Apple preg er utvilsomt spennende. Bare et fåtall av disse spennende enhetene har så langt stor utbredelse, og utformingen byr på enkelte vanskeligheter de store mobilprodusentene ennå ikke helt har klart å eliminere – som skjermenes holdbarhet og batterienes varighet.

Mange mener at smarttelefonenes tidsalder egentlig ikke begynte før Apple kom med sin første iPhone i 2007. Selv om det er en overforenklet fremstilling av telefonenes utvikling, demonstrerer det også innflytelsen til Apples produkter.

Når Apple først kommer med en foldbar mobiltelefon, tror vi at dette vil bli den mest velpolerte varianten av dette produktet man har sett.

Her er alt vi har hørt, som ennå ikke er så veldig mye, om en foldbar iPhone-modell – og hva vi ønsker oss av en slik mobiltelefon.

Latest news Det er faktisk laget en fungerende brettbar iPhone (Åpnes i ny fane) – men det er ikke Apple som har skapt den.

Rett på sak

Hva er dette? Den første brettbare mobilen fra Apple

Den første brettbare mobilen fra Apple Når kommer den? Trolig tidligst i 2025

Trolig tidligst i 2025 Hvor mye vil den koste? Regn med at den blir dyr

Foldbar iPhone – lanseringsdato og pris

Vi vil tidligst få se en foldbar iPhone i 2023, noe en kilde var tidlig ute med å antyde. Trolig må vi vente anda lenger. Vi har nemlig hørt fra et par andre kilder (Åpnes i ny fane) at iPhone Fold ikke vil komme på markedet før tidligst i 2025 (Åpnes i ny fane), og enda en kilde (Åpnes i ny fane) understreket dette i oktober 2022.

Dermed er vi ennå langt unna en kommersielt tilgjengelig foldbar iPhone. Men med tanke på hvor godt selskapet skjuler produktene som befinner seg i utviklingsfasen, er det godt mulig at dette produktet er et godt stykke på vei – uten at vi vet det.

Vi vet heller ingenting om hva denne enheten vil koste når den eventuelt dukker opp, men med tanke på hva de nåværende toppmodellene fra Apple koster, er det tenkelig at denne kan bli anda dyrere. Den eneste prislekkasjen (Åpnes i ny fane) så langt har pekt mot 2500 USD, så det er bare å begynne å spare.

Når det gjelder navnet, har vi hørt rykter om at den vil bli kalt iPhone Flip, noe som kan referere til patenter (Åpnes i ny fane) som minner om Galaxy Z Flip. Disse patentene hinter om en kamskjell-utforming.

Foldbar iPhone – lekkasjer og rykter

På dette stadiet havner ryktene om en foldbar iPhone i to leirer. Den ene hevder at den vil få en ekte brettbar skjerm, mens den andre antyder at den vil få to separate skjermer, adskilt av et hengsel.

Flere typer utforming ble avslørt (Åpnes i ny fane) i et patentslipp i februar 2019. Noen hadde en stor skjerm på innsiden med ett enkelt hengsel, mens en annen hadde to hengsler, slik at det kan bli så mange som tre skjermer som brettes sammen i en Z-fasong.

Image 1 of 3 Illustrasjon: Apple / US Patent and Trademark Office (Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office) Denne tegningen viser hvordan iPhone kan se ut i brettbar utgave. Illustrasjon: Apple / US Patent and Trademark Office (Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office) Disse to tegningene viser to måter skjermen vil kunne brettes på. Illustrasjon: Apple / US Patent and Trademark Office (Image credit: Apple ) Denne tegningen viser en tredelt enhet brettet sammen.

Øvrige patenter, som den som ble oppdaget (Åpnes i ny fane) i 2020, avslører at Apple kanskje arbeider med en foldbar mobil med to tydelig adskilte skjermer med et hengsel imellom. Selv om patentet viser at teknologikjempen i størst mulig grad forsøker å minimalisere sammen mellom de to skjermene, vil bretten uansett bli svært tydelig med en kamskjellfasong.

Dette var også lekkeren Jon Prosser inne på på Twitter: Apples design til en foldbar iPhone har to separate skjermer med et hengsel mellom.

Apple’s “foldable” iPhone isn’t really a foldable. 🧐 The current prototype has two separate display panels on a hinge. Round, stainless steel edges like current iPhone 11 design.No notch — tiny forehead on outter display that houses Face ID.June 15, 2020 See more

Det er snakk om en «nåværende prototype», og ikke et ferdig design. Den beskrives å ha avrundede kanter, som iPhone 11 (Åpnes i ny fane), og ikke de hardere kantene man fikk med iPhone 12 (Åpnes i ny fane)-serien.

Den har heller ikke noe skjermhakk til å romme frontkameraene. Sensorene som sjekker Face ID vil angivelig rommes i en «liten panne», skal vi tro Prosser.

(Image credit: Patently Apple)

Dette følges opp av en senere Prosser-lekkasje som antyder at iPhone Flip vil få en kamskjell-fasong – som Motorola Razr 2020 (Åpnes i ny fane) eller Samsung Galaxy Z Flip (Åpnes i ny fane) – og kilden oppgir at den vil bli tilgjengelig i «friske farger».

Derfor tror vi at du kan vente deg en heftig fargepalett når iPhone Flip endelig blir lansert.

Vi har også sett et annet bilde av hvordan en foldbar iPhone kan bli seende ut (Åpnes i ny fane). Det kan vi takke et annet patent for, der tegningene viser en enhet som folder seg ut til en større enhet som kan minne om Samsung Galaxy Z Fold 4 (Åpnes i ny fane)

Denne enheten, som vi har kalt iPhone Fold, har en skjerm som er lengre enn den andre, slik at du kan se varslene dine i kanten selv når enheten er foldet sammen.

En annen lekkasje antyder at en foldbar iPhone kan få støtte for Apple Pencil (Åpnes i ny fane) og få en skjerm med et lengdemål på 7,3" eller 7,6".

Vi venter oss at Apple først kommer med en kamskjell-modell, men noe slikt som dette kan også være underveis.

Vi har dessuten hørt fra en analytiker at Apple tester (Åpnes i ny fane) en Electronic Paper Display (EPD) fra E Ink til den ytre skjermen på en foldbar mobiltelefon. Dette vil i så fall bli som skjermen til et lesebrett, men i farger. Slike skjermer kan være på i lange perioder uten å tappe batteriet i nevneverdig grad.

Apples foldbare mobil vil kanskje også bli dekket av et utvendig beskyttelseslag som kan beskytte mot sprekkdannelser og dekke mikroskopiske sprekker, slik at man unngår et den brytes opp. Apple har allerede et patent for denne teknologien (Åpnes i ny fane), så det er i hvert fall noe selskapet arbeider med.

Ellers beskriver et Apple-patent et slankt, men likevel sterkt hengsel (Åpnes i ny fane) som vil kunne benyttes til en mobiltelefon med fleksibel skjerm. Dette sier oss ikke så mye, men det er enda et tegn på at en iPhone Fold eller iPhone Flip er under utvikling.

En melding (Åpnes i ny fane) antyder dessuten at Apple har to foldbare iPhone-modeller som allerede har bestått holdbarhetstester. Det betyr ikke at lanseringen av en slik modell vil skje med det første, men det er et tegn på at Apple er på rett spor.

Utover alle lekkasjene, har vi også sett noe som på mange måter er en slags prototype av iPhone Flip (Åpnes i ny fane), utviklet uoffisielt av et kinesisk team. Du kan se noen bilder av denne nedenfor.

Image 1 of 4 (Image credit: AST) (Image credit: AST) (Image credit: AST) (Image credit: AST)

Det ble gjort en rekke kompromisser da denne modellen ble skapt. men hvis Apples foldbare mobiltelefon minner om Samsung Galaxy Z Flip-serien, kan det godt hende at den vil minne om en langt mer velpolert utgave av denne uoffisielle modellen.

iPhone Flip: Fem ting vi gjerne ser

(Image credit: Future)

1. Kameraer i toppklassen

Foldbare mobiltelefoner legger seg mellom mobiltelefoner og nettbrett, men de som har kommet på markedet så langt, som Samsung Galaxy Fold (Åpnes i ny fane)-serien og Huawei Mate X (Åpnes i ny fane) , der man får de beste kameraene produsenten har tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet.

Selv om det ikke er noen grunn til at Apple ikke skulle gjøre det samme, har ikke teknologikjempen vært veldig ivrige etter å oppgradere kameraene på sine iPad-modeller. Billigere iPhone-modeller, som iPhone SE 2022 (Åpnes i ny fane), har færre kameraer, og selv om det samme kunne være mulig å gjøre på en foldbar mobil, vil den koste så mye at en full kamerapakke er å foretrekke. Når vi kommer til lanseringen av foldbare Apple-mobiler, vil uansett teknologien ha utviklet seg så langt at en dårlig kameraløsning kan få en dårlig svak mottagelse.

(Image credit: Future)

2. Apple Pencil-støtte

En måte Apple kan overgå andre foldbare mobiler på, er å innføre støtte for Apple Pencil. Samsung har allerede kommet til det punktet at enkelte foldbare modeller har S Pen-støtte, så det ville være naturlig at Apple gjorde det samme.

Ettersom Apple Pencil 2 (Åpnes i ny fane) fester seg magnetisk til de nyeste iPad Pro-modellene, hadde det vært spennende å se denne muligheten implementert med en foldbar Apple-mobil

(Image credit: Future)

3. Den velkjente Apple-overflaten

Selv om de første foldbare mobilene på markedet har vært imponerende, rett og slett fordi de har velfungerende, foldbare skjermer, har de også hatt sine svakheter. Blant barnesykdommene har vært svake hengsler og sprukne skjermer. Nå har vi fått noen generasjoner med foldbare mobiler, særlig fra Samsung, og de blir stadig bedre og svakhetene færre. Vi regner med at Apple topper dette og leverer ekstremt velpolerte modeller som setter en ny standard for bransjen.

Apple har imidlertid ikke et helt uplettet rulleblad selv. Sprukne iPhone-skjermer, mislykkede sommerfugl-tastaturer og batteri-struping på eldre iPhone-modeller viser at Apple med ujevne mellomrom trår feil. Men uansett har Apple et godt rykte på seg for et velpolert design.

(Image credit: Apple)

4. iPadOS-integrasjon

Da iPadOS (Åpnes i ny fane) skilte lag med iOS, steg spenningen rundt et nytt operativsystem som virkelig ville dra fordeler av nettbrettets større skjermflate. Så langt har vi gledet oss over multitaskingen som gjør det mulig å kjøre flere apper parallelt, noe som er veldig praktisk når man skal skrive i Google-dokumenter og søke i Safari parallelt.

Dermed skulle vi av de samme grunnene gjerne sett en variant av dette OS-et til den foldbare iPhone-modellen, men her er det mange ukjente faktorer. Vil enheten få stor nok skjerm til å kunne håndtere iPadO-kontrollene? Hvis den vokser til 7,9", størrelsen til iPad Mini (Åpnes i ny fane), burde den helt klart få til dette. Men før vi vet hvordan denne foldbare mobilen blir, er det vanskelig å bedømme hvor godt et iPadOS vil fungere.

(Image credit: Future)

5. God batterikapasitet

Foldbare mobiler som Galaxy Fold og Huawei Mate X hadde akseptabel batterikapasitet allerede i første generasjon. Men i Apples variant av de foldbare mobilene, ser vi gjerne en langt mer solid kapasitet. Først med iPhone 13 fikk Apples mobiler en grei batterivarighet, men flaggskipene fra Samsung og Huawei har ofte større kapasitet (målt i milliamperetimer).

Vi ser helst at Apple utnytter den ekstra plassen til å gi den fremtidige foldbare enheten større utholdenhet enn konkurrentene.