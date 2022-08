Førsteinntrykk: Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung har rettet opp i noen av de større problemene i Z Flip 3 med 2022-oppfølgeren. Først og fremst er det snakk om et større batteri som sitter i en mer kompakt telefon. Man får fortsatt mest for pengene med Z Flip 4, særlig med tanke på at dette er den eneste flip-telefonen som er vanntett.

Samsungs Unpacked leverte alt vi forventet. Nye Galaxy Buds 2 Pro, et par smartklokker i Galaxy Watch 5 og Watch 5 Pro og to brettbare telefoner i Galaxy Z Fold 4 og Samsung Galaxy Z Flip 4.



Begge de to brettbare ligner visuelt på forgjengerne, der Z Flip 4 har et gjenkjennelig tofarget kamskjell-design, to kameraer på baksiden og en skjerm på utsiden – så hva er egentlig nytt?

I både Fold 4 og Flip 4 ser det ut til at mindre oppgraderinger blir årets nyvinninger, kanskje særlig når det gjelder Flip, som ved første øyekast både ser og føles nærmest identisk som sin forgjenger.



Samsung har likevel understreket at de har hørt på tilbakemeldinger fra sine brukere, og at dette har diktert hvilke områder i Z Flip-formelen som har blitt raffinert kontra Samsung Galaxy Z Flip 3, som fortsatt er en besnærende telefon, året etter.

Samsung Galaxy Z Flip 4: lanseringsdato og pris

Etter en rekke lekkasjer, og – tett innpå den offisielle lanseringen – en trailer eller to direkte fra Samsung, avslørte en av verdens ledende mobilprodusenter endelig sin seneste kreasjon under det seneste Unpacked-evenementet, som gikk av stabelen den 10. august 2022.



I tillegg til de ovennevnte klokkene og Buds, ble vi kjent med et par oppdaterte brettbare, som i likhet med sine forgjengere fokuserer henholdsvis på produktivitet og plassbesparelse.

Samsung Galaxy Z Flip 4 skal være å finne i butikkene den 26. august, og forhåndsbestille kan man gjøre allerede nå (10. august.)



Prisene har gått noe opp i år, i alle fall i enkelte regioner. Antakeligvis på grunn av den pågående situasjonen i verdensøkonomien, og etterdønninger knyttet til problemer med forsyningskjeden – problemer som de fleste produsenter er belemret med i dag, og årsakene til mange prishopp i en rekke forskjellige produkter.

128 GB = 11 990 kroner

256 GB = 13 790 kroner

512 GB = $1,179.99 (norsk pris er ukjent per nå)

Likevel ser telefonen ut til å bli kamskjell-telefonen som tilbyr mest for pengene. I år ble vi også servert en variant med ekstra godt med lagringsplass. Opptil en halv terabyte er fasiten, noe som manglet i 2021-varianten, Samsung Galaxy Z Flip 3.



På samme måte som med Z Flip 3, kan kunder (i mange deler av verden) velge skreddersydde farger, og dermed lage sin egen Z Flip 4 Bespoke Edition. Denne er tilgjengelig via Samsung.com og i såkalte Samsung Experience Stores. Det er mulig å lage totalt 75 forskjellige fargekombinasjoner.

Samsung Galaxy Z Flip 4: design og skjerm

Hvis du allerede har erfaring med Z Flip 3, så er det ikke sikkert at du vil merke om du får oppfølgeren Samsung Galaxy Z Flip 4 i hende.



Den har samme flate design på siden, og samme svarte område på toppen av baksiden, der man finner to kamerasensorer og en skjerm man har tilgang til fra utsiden. Resten av baksiden består av Gorilla Glass Victus, som kontrasterer kledelig mot en farge-matchet ramme av såkalt Aluminium Armor.

Fargene som tilbys ved lansering inkluderer Graphite, Pink Gold, Bora Purple og Blue. I tillegg har man enkelte steder mulighet til å blande forskjellige farger, både på baksiden og på rammen, hvis du velger å gå for Bespoke Edition.



På tross av at hovedskjermen er like stor som i Flip 3, har Samsung klart å gjøre Flip 4 mindre. Når telefonen er sammenbrettet, stikker ikke hengselet (med logo) like langt ut som i den foregående modellen. Lengden blir derfor 1,5 mm kortere, noe som også til dels skyldes at kantene er noe mer beskjedne (det har også gitt plass til et større batteri.)

Ser man telefonen fra siden blir det raskt tydelig at Samsung fortsatt har gått for god klaring mellom skjermdelene, slik at bretten ikke skal bli for krass. Støv og skitt kan bli et problem – særlig siden telefonen ikke har noen beskyttelse å vise til mot slikt – men i likhet med fjorårets modell har Z Flip 4 IPX8-sertifisering, hvilket fortsatt er meget imponerende, gitt at ingen andre produsenter av flip-telefoner tilbyr noe lignende.



I år blir man møtt med, i likhet med Z Flip 3, en skjerm på 6,7 tommer, med såkalt Full HD+ (2640 x 1080)-oppløsning i et «Dynamic AMOLED 2X»-panel om man åpner Samsung Galaxy Z Flip 4. Skjermen har en behagelig rask oppdateringsfrekvens på 120 Hz, som kan skaleres helt ned til 1 Hz i enkelte situasjoner, slik at batteritiden skånes.

Det visuelle inntrykket er godt, gitt oppløsningen, og skjermbretten virker usynlig for det blotte øye om man ser beint på telefonen. Man kan bare så vidt kjenne bretten med fingrene i bruk, så i praksis er det liten forskjell mellom å bruke Z Flip 3 og en hvilken som helst annen telefon. Rent bortsett fra at sideforholdet er på 22:9.



Formen gjør likevel at man en gang i blant må ty til to hender, men bredden gjør også at det passer ekstra godt å dele skjermen i to, og jobbe med to apper samtidig, eller nyte spill og filmer i widescreen.

Hovedskjermen beskyttes av en ny variant av Samsungs såkalte UTG 2.0 («ultra-thin glass»), som selskapet hevder skal være 20 % sterkere enn tidligere. Per nå har vi ikke nok erfaring med telefonen til å påberope oss noen større erfaring om hvor motstandsdyktig den er mot riper og slagskader.



Samsung laget den eksterne skjermen større i Flip 3, sammenlignet med forgjengeren, men i Galaxy Z Flip 4 forblir den den samme. Panelet er fortsatt på 1,9 tommer, er av typen Super AMOLED og har samme oppløsning (260 x 512) og oppdateringsfrekvens (60 Hz.)

Samsung Galaxy Z Flip 4: programvare

Samsung har dog ekspandert funksjonaliteten i skjermen på utsiden, men blant annet matching av temaer når man forandrer Galaxy Themes på hovedskjermen, og en rekke nye og forbedrede widgets – som for eksempel et SmartThings-kontrollpanel, tilgang til Samsung Wallet, større muligheter for hurtigsvar og generelt raskere tilgang til innstillinger.



Flex Mode er også tilbake, hvilket lar deg posisjonere Samsung Galaxy Z Flip 4-hengselet i forskjellige vinkler, slik at man får tilgang til en rekke ulike funksjoner som avhenger av av skjermen deles i to.

Selskapet bygger videre på eksisterende skreddersydde opplevelser, i for eksempel YouTube og Google Duo, med apper som Meta Messaging, som nå er ute av teststadiet og kan tilby flervindu-funksjoner optimalisert for Flex mode, som enkelt settes i gang ved å trekke opp fra bunnen av skjermen.



Rent bortsett fra nyvinninger og oppdateringer som de ovennevnte, som fokuserer på den unike maskinvaren i Flip 4, kan du forvente en relativt tradisjonell One UI-opplevelse, bygget på Android 12.



Samsung Galaxy Store lever side om side med Google Play Store, Samsung Wallet med Google Pay, og selv om enkelte funksjoner fra stock Android 12 er å finne i OS-et, så er det ingen tvil om at Samsungs egenproduserte implementeringer står i fokus når det gjelder brukergrensesnitt og innstillinger.

Samsung Galaxy Z Flip 4: ytelse og batteritid

Selv om Flip 4 i stor grad handler om en beskjeden størrelse, og Z Fold 4 handler om produktivitet, er det ikke slik at førstnevnte er noen sinke i trafikken. Telefonen tar i bruk Qualcomms seneste Snapdragon 8+ Gen 1-prosessor.



Det er den samme brikken du finner i de seneste Android-flaggskipene, inkludert ASUS' Zenfone 9, og gaming-monsteret ROG Phone 6. Det skal sies at i tilfellet Flip 4, så er Snapdragon-prosessoren paret med 8 GB RAM, mens Samsung Galaxy Z Fold 4 har 12 GB.

Du vil ikke finne noen av Samsungs egenproduserte Exynos-brikker i de nye brettbare telefonene, og dermed er også ytelsen den samme, uansett hvor i verden man velger å handle. Enkelte av Samsungs flaggskip, særlig i Galaxy S-serien, tar enten i bruk Snapdragon- eller Exynos-brikker, avhengig av hvor i verden de selges. Dette fører til at aspekter som ytelse og kameraoppførsel er forskjellig i for eksempel USA og Norge – og det er stort sett Snapdragon-telefonene som stikker av med seieren.



Når det gjelder batteriet, så får man den samme ladeeffekten som i Flip 3. Det vil med andre ord si støtte for opptil 25 watt med kabel og trådløs lading på opptil 15 watt. Som et direkte resultat av tilbakemeldinger fra brukere får Flip 4 en noe større batteri kontra forgjengeren: 3 700 mAh istedenfor 3 300 mAh – noe som burde vippe telefonen over kneika, slik at den uten problemer klarer én hel dag med bruk.

Samsung Galaxy Z Flip 4: kameraer

Samsung Galaxy Z Flip 4 har totalt tre kameraer, som ved første øyekast ligner stort på de man finner i Z Flip 3.



Den brettbare skjermen har en sensor på 10 MP (f/2,4) plassert i et kikkhull øverst midt på, mens de to sensorene som er plassert nære skjermen utenpå (på baksiden) består av én 12 MP (f/1,8)-sensor med OIS og én 12 MP (f/2,2)-sensor med vidvinkel-optikk.

I vår tid sammen med Flip 4 klarte vi ikke å grave frem noen grensesprengende forskjeller i bildekvalitet, men vi kunne heller ikke spasere ut av presse-arrangementet med et kommende kamera i hendene, så kameratestingen ble nødvendigvis begrenset. Vi kommer til å ha mer informasjon i den fullstendige testen, der prøver å gi kameraene litt større utfordringer.



Samsung mener å vite at både stillbilder og videoer tatt med hovedkameraet skal være mer lyssterke (opp 65 %), takket være større piksler (1,8 µm, kontra 1,4 µm i forgjengeren) i den ovennevnte 12 MP-sensoren. Resten av kamera-maskinvaren ser ut til å være uforandret.

Både OIS (optisk bildestabilisering) og VDIS (digital videobildestabilisering) skal ha fått forbedringer, og sistnevnte kan være spesielt hendig, gitt den nye FlexCam-funksjonaliteten, som skal orientere brukergrensesnittet riktig om man holder telefonen som et videokamera fra 90-tallet (tenk camcorder), mens hengselet ligger i 90 grader.



Skjermen på utsiden har fått flere leketøy, hvilket i praksis vil si at man kan hoppe mellom forskjellige sideforhold, ta kjappe bilder – inkludert portrettbilder – og starte opptak via skjermen. Man kan også brette telefonen ut og skifte til hovedskjermen, uten at det avbryter opptaket.

Foreløpig konklusjon

Samsung Galaxy Z Flip 4 ser og føles ut som forgjengeren, men har faktisk en god mengde små forbedringer, som demonstrerer at Samsung i stor grad evner å lytte til tilbakemeldinger fra brukerne.



Eksisterende Z Flip 3-brukere vil nok ikke føle at jorden spinner raskere enn før, på bakgrunn av forbedringene og nyvinningene i oppfølgeren – men alle andre som har lyst til å prøve seg på en moderne flip-telefon, selv om prisen potensielt er noe stivere, burde med fordel vurdere Z Flip 4. Dette ser ut til å bli den beste kamskjell-telefonen i inneværende generasjon, gitt prisen.



Samsung har uten tvil latt en del av de store oppgraderingene være, til fordel for Flip 5 (eller hva nå enn neste variant vil hete.) Det ville vært flott med større hopp i kamerateknologi, skjermer med høyere oppløsning, støvbestandighet og raskere lading, men det får vente til neste gang.