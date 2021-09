Test av Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 3 er den beste kamskjellmobilen på markedet, med spesifikasjoner og pris på nivå med andre flaggskipmodeller. Det relativt beskjedne batteriet er en hemsko, og det samme er mangelen på et teleobjektiv. Oppmerksomme forbrukere er kanskje også enda mer nysgjerrige på hva den neste generasjonen kan varte opp med. Men hvis du vil ha en mobil du kan brette sammen og enkelt få plass til i flere vesker og lommer, samtidig som den kan skilte med den samme ytelsen som andre toppmodeller, er Z Flip 3 et godt valg i dag.

Samsung Galaxy Z Flip 3 er utvilsomt en av de beste foldbare kamskjellmobilene på markedet. Som det nyeste tilskuddet til en temmelig nisjepreget kategori, der utvalget begrenser seg til Z Flip og Motorola Razr, og sistnevnte er nærmest utdatert, er konkurransen mildt sagt beskjeden.

Men med Z Flip 3 er alle sider med konseptet kamskjellmobil brakt et steg videre, og mestrer dessuten det meste annet man venter seg av moderne mobiltelefoner.

Denne mobilen holder følge med de andre flaggskipene på ytelsesfronten (Snapdragon 888-prosessor, 8 GB RAM, 128 GB eller 256 GB lagringsplass), og når den flippes åpen, ser man en sjenerøs 6,7-tommers OLED-skjerm i plast som gir deg et bilde et sted mellom LCD og OLED når deg gjelder fargegjengivelse og skarphet. Dessuten har den en behagelig oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Z Flip 3 har et relativt lite batteri på 3300 mAh, noe som kan innebære begrensninger. Det varer sjelden i over én dag. Der den i størst grad kommer til kort, er likevel når det gjelder kameraet. Det er ikke blitt forandret fra forgjengerne – den opprinnelige Z Flip og dens 5G-variant. Det finnes for ordens skyld ingen Z Flip 2, ettersom Samsung hoppet over et nummer i serien for å holde Flip-serien på linje med Z Fold-serien.

På baksiden finner man et hovedkamera på 12 MP f/1.8 og en ultravidvinkel på 12 MP f/2.2. Det er helt greit, men står seg ikke i sammenligning med det du finner på telefoner i samme prisklasse, som Samsung Galaxy S21 Plus med sin 3x optisk zoom, eller mobiler med bedre telelinser, som S21 Ultra eller ZTE Axon 30 Ultra, som begge har kameraer med 5x optisk zoom.

De nevnte telefonene kan imidlertid ikke foldes sammen og smyges ned i en liten lomme, og med Z Flip 3 er denne nyvinningen blitt rimeligere enn før. Den ble sluppet i Norge med en startpris på 11 490 kroner, og ligger dermed på samme nivå som de konvensjonelle toppmodellene.

Denne nyvinningen er imidlertid ikke noe for enhver smak. Derfor er det lett å se at Z Flip 3 innevarlser en enda rimeligere arvtager med zoom-kameraer og en stor nok utvendig skjerm til å sende tekstmeldinger eller eposter og bruke apper.

Slik den fremstår nå, passer den utmerket for folk som er villige til å betale for noe mer lommevennlig. Men når man ser bort fra kamskjellformen, kan alle de andre egenskapene kjøpes langt billigere andre steder.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Flip 3 - pris og slippdato

Samsung Galaxy Z Flip 3 ble offisielt avduket under Samsung Unpacked 11. august, og den finnes tilgjengelig hos norske forhandlere.

Den leveres i to varianter, nemlig med lagringplass på 128 GB, med en veiledende pris på 11 490 kroner, og 256 GB, til 11 990 kroner.

Til sammenligning kostet originalversjonen av Galaxy Flip 15 990 ved lansering, og 5G-modellen var enda dyrere, med sine 18 290 kroner ved lansering. Dermed er den nye modellen langt rimeligere ved lansering, og omtrent på samme nivå som Samsung Galaxy S21 Plus eller iPhone 12 Pro.

Z Flip 3 er imidlertid langt rimeligere enn sitt større søsken Samsung Galaxy Z Fold 3, en ekte foldbar mobiltelefon med en veiledende pris på fra 19 490 kroner. Z Fold 3 har dobbelt så mye skjermplass og støtte for S Pen og er et imponerende alternativ – ment for produktivitet mer enn bærbarhet.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 (Image credit: Future)

Design

Utseendemessig er Samsung Galaxy Z Flip 3 temmelig lik sine forgjengere, med unntak av at den ytre skjermen er utvidet og at kameraene på baksiden er omarrangert omkring den. Den er fremdeles en foldbar kamskjellmobil med to «halvdeler» so roterer omkring et stort hengsel med Samsung-merke på. I åpnet format er den en stor og smal telefon, med en skjerm på 6,7 tommer.

Det er imidlertid gjort noen forbedringer, i første rekke av den estetiske sorten. Telefonen foldes fremdeles ikke helt tett, for det er et mellomrom mellom kantene når den er foldet sammen. Den beskyttende støtfangerringen i plast omkring den indre, fleksible skjermen er ennå der, men den er tynnere og ser ikke ut som en stor pontong lenger.

Baksiden er også blitt forandret. Den opprinnelige Z Flip hadde en ensfarvet overflate, mens Z Flip 3 har fått en totoneeffekt. De nederste to tredelene har en ensfarget valør, mens den øverste tredelen er utført i svart glass og rommer den ytre skjermen. Den har de to baksidekamereane ved siden av seg. Den ser bedre ut denne gangen, men noen fargealternativer tar seg bedre ut enn andre. Kremfargen til vår testmodell var ikke spesielt tiltrekkende.

Baksiden er dekket av Gorilla Glass Victus (som produsenten, Corning Glass, hevder er mer holdbar enn Gorilla Glass 6, med doblet motstandsevne mot riper). Den fleksible skjermen innvendig oppleves som «glasstic». For første gang med en foldbar mobiltelefon har Samsung sikret en IPX8-klassifisering for vannbestandighet. Det betyr at mobilen kan senkes 1,5 meter under vann i opptil 30 minutter. Den er imidlertid ikke støvbestandig (noe som i så fall hadde gitt den mer utbredte klassifiseringen IP68, der «6» angir støvtetthet).

(Image credit: Future)

Med unntak av den forstørrede utvendige skjermen, er mobilen satt sammen omtrent som forgjengeren. På høyre side finner du en låseknapp med fingeravtrykkssensor og en volumkontroll over den. Dette ligger litt høyt oppe til å være behagelig når telefonen er åpen. Førstnevnte når man bare med tommelen (for å åpne telefonen), men det er nesten umulig å heve eller senke lydstyrken ved enhendig bruk.

Dette oppsettet er likevel ikke vilkårlig. Når mobilen er foldes sammen, ligger knappene midt på siden av telefonens øvre halvdel.

På venstre side, nær toppen, finner du et SIM-spor, men dessverre har ikke mobilen noe microSD-spor – dermed kan man ikke utvide lagringskapasiteten. Øverst sitter det bare en mikrofon, mens man nederst finner en USB-C-port på midten, en høyttaler til vestre og en mikrofon til høyre.

(Image credit: Future)

Hvordan er den å folde?

Samsung Galaxy Z Flip 3 er den beste foldbare kamskjellmobilen, men det sier ikke all verden, ettersom den eneste konkurrenten er den ett år eldre Motorola Razr 2020. De to modellene har tatt en ulik tilnærming til denne utformingen. Razer har lagt mer funksjonalitet i den utvendige skjermen, mens det er mulig å folde ut Z Flip 3 slik at den ligger helt flatt, og det er lagt mer funksjonalitet til den halvåpne tilstanden.

Det er litt vanskelig å folde ut Z Flip 3 enhendig (akkurat som den forrige Z Flip-modellen), men denne motstanden gjør at du kan folde ut telefonen i akkurat hvilken vinkel du vil – og holde seg i den posisjonen. Det er like funksjonelt som det er moro.

Det er nok bar noen få bruksmåter som krever at Z Flip 3 foldes delvis sammen, i hvert fall til flere apper bygger inn funksjonalitet som splitter skjermen (kalt Flex Mode). Men ved å ha denne muligheten ligger veien åpen for opplevelser ut over det alminnelige mobiler kan by på. Videosamtaler og selfier fungerer langt bedre når du kan sette telefonen skrått.

(Image credit: Future)

Men det er først og fremst når du skal ha med deg telefonen at foldbarheten til Z Flip 3 virkelig er nyttig. Selv om den er litt for tykk til å få plass i alle lommer, er det flott å kunne slippe den ned i en lomme og ikke være redd for at den indre skjermen ripes opp av nøkler eller andre harde gjenstander.

Den utvendige skjermen er fremdeles denne mobilens svakeste side. Den er fortsatt for liten til å brukes til noe mer enn å se varsler eller forhåndsvisning av selfier og å kontrollere lyd. Skjermen ser nærmest identisk ut i lesemodus (tapp to ganger), så den har en viss berøringsfunksjonalitet. Men den er uansett langt mer anvendelig enn forgjengeren.

Motorola Razrs større utvendige 2,6-tommers skjerm har mer funksjonalitet og kan samhandle med flere apper enn den utvendige skjermen på Z Flip 3.

Skjerm

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 (Image credit: Future)

Skjermene til Samsung Galaxy Z Flip 3 er blitt forbedret, men ikke med mye. Det er helt greit, men vi venter fremdeles på en skjerm som ikke ser så plastaktig ut, og som dessuten ikke har en tydelig skjøt, før vi virkelig lar oss imponere av en foldbar kamskjellmobil.

Skjøten er grunnere enn på tidligere skjermer på foldbare kamskjellmobiler. Selv om du kjenner den når du trekker fingertuppen over midten av den 6,7 tommer store skjermen (Full HD Plus, 2640 x 1080), er den ikke så altfor irriterende. Skjermen er lyssterk nok til utendørs bruk, og står seg greit i sammenligningen med andre Full HD-skjermer på mobiler i samme prisklasse, men er ikke like hvass som mobiler med OLED-skjermer.

Den innvendige plastskjermen til Z Flip 3 later ikke til å ha et bilde som står tilbake for mobiler med glasskjerm, men ved en sammenligning side om side vil den nok se litt mindre skarp ut enn på OLED-mobiler. Skjermen er blitt noe forbedret siden forgjengeren, med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, som gir smidigere nettsurfing og gaming.

Som nevnt, er den utvendige skjermen til Z Flip 3 nesten fire ganger så stor som det 1,1 tommer store motstykket hos originalmodellen Z Flip. I stedet for bare å vise én enkelt linje med tekst, og kanskje verdens minste forhåndsvisning av bilder, gjør den større skjermen til Z Flip 3 det mye enklere å se selfier, og dessuten kan du bruke mini-app-widgeter til enkel lydkontroll, nedtelling og noen få funksjoner til.

Kameraer

Samsung Galaxy Z Flip 3 har nok kameraer til å håndtere sporadisk fotografering. Den mangler telelinse, men håndterer alt det andre godt. Mobilen drar nytte av Samsungs imponerende fotoprogramvare, slik at bildene blir fargerike og detaljerte.

De to kameraene på baksiden av mobilen er et 12 MP f/1.8 Dual Pixel hovedkamera med optisk bildestabilisering (OIS) og 12 MP f/2.2 ultravidvinkel. Dette ser ikke så forskjellig ut fra oppsettet på Z Flip. Bildene de tar står seg godt i sammenligning med bilder fra andre flaggskip fra Samsung, med god fargebalanse i dagslys.

(Image credit: Future)

Frontkameraet på 10 MP f/2.4 tar helt greie selfier, selv om disse er noe mindre detaljrike enn bildene fra frontkameraene til rivaliserende flaggskip som iPhone 12 Pro. Dette er uansett den mest selfievennlige mobilen vi har brukt på en stund. Den kan ta bilder i halvveis lukket tilstand, der den ene siden hviler mot en overflate. Dette er mye enklere enn å bøye armen på en rar måte for å få med deg selv og andre i bilderammen.

Z Flip 3 kan også ta selfier når den er helt lukket. Ved bruk av de supre kameraene på baksiden tar du bilder som forhåndsvises på den utvendige skjermen. Du bare dobbelt-tapper på låseknappen for å åpne kameramodus. Berøringsgrensesnittet er utrolig enkelt. Du sveiper opp for å veksle mellom hovedkamera og vidvinkel, og sveiper til venstre og høyre for å veksle mellom foto og video.

Det er superenkelt, og vil vekke oppsikt på fest. Det er unektelig mye enklere å ta selfier på denne måten. Bare vær oppmerksom på at denne modusen av uforklarlige årsaker tar kvadratiske bilder. Du kan ikke velge andre proporsjoner.

Kameraeksempler

Nedenfor ser du noen bilder tatt med baksidekameraene til Z Flip 3, samt en selfie tatt med kameraet foran. Altså foran når den innvendige skjermen er åpen.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Bilde 3 av 3 (Image credit: Future)

Og naturligvis noen matbilder:

Bilde 1 av 2 (Image credit: Future) Bilde 2 av 2 (Image credit: Future)

Og til slutt, en zoom-test. Her begynner vi med ultravidvinkelen og fortsetter med hovedkameraet, og deretter i større forstørrelse ved hjelp av beskåret zoom i 2x, 4x og det maksimale 10x.

Bilde 1 av 5 (Image credit: Future) Bilde 2 av 5 (Image credit: Future) Bilde 3 av 5 (Image credit: Future) Bilde 4 av 5 (Image credit: Future) Bilde 5 av 5 (Image credit: Future)

Spesifikasjoner, ytelse og programvare

Samsung Z Flip 3 har spesifikasjoner på flaggskipnivå, og yter like imponerende som andre toppmodeller når vi regner bort de aller dyreste. Den drives av en Snapdragon 888-brikke, som du også finner i andre ledende Android-mobiler fra 2021. Den har 8 GB RAM og lagringsplass på enten 128 GB eller 256 GB.

Man kan dessverre ikke øke lagringskapasiteten ved bruk av microSD, og selv om det kan se ut som et tilbakeskritt å tilby en 128 GB-variant (Flip og Flip 5G ble bare levert med 256 GB), gjør dette det mulig å selge mobilen billigere. Det er ikke en ideell løsning, men hvis du trenger mer plass, finnes det alternativer som skylagring.

Den generelle ytelsen er imponerende. Enten vi surfet på nettet, så media eller spilte spill, opplevde vi ingen nøling eller hakking fra telefonen. Den holdt følge med alt vi kastet etter den. Gjennomsnitsspoengsummen på Geekbench 5 var 2801, og det er imponerende i seg selv, men likevel ikke på nivå med modeller som Asus Rog 5 (3732) eller iPhone 12 Pro (4007).

Dette gjennomsnittet representerer en lang rekke individuelle poengsummer, fra høye 3252 til lave 1953. Selv om vi ikke opplevde varierende ytelse fra telefonen ved dagligdagse oppgaver (vi opplevde eksempelvis ingen svekkelse ved videotitting eller gaming), har de fleste flaggskipmodeller langt mindre variasjon i sine prestasjoner.

Ved levering kjører Z Flip 3 Android 11, slik at du får med deg alle fordelene fra det nyeste operativsystemet til Google. Ettersom det bare tok noen få måneder for originalutgavene av Z Flip og Z Flip 5G (som begge ble lansert med Android 10) p bli oppgradert til Android 11 etter lanseringen av den sistnevnte i oktober 2020, er det trolig at årets Z Flip 5G vil få årets Android 12-oppgradering innenfor tilsvarende tidsvindu.

En av de viktige funksjonene som kommer med Android 12 er Material You, som redesigner brukergrensesnittet i tråd med din foretrukne fargepalett. Z Flip 3 har sin egen versjon av dette, slik at brukere av Samsung Galaxy Watch 4 eller Watch 4 Classic kan synkronisere urskiven med den utvendige mobilskjermen. Dermed får klokken matchende farger, typesnitt og til og med små bilder. Dette er en fiffig detalj som mange nok ikke vil gjøre bruk av, men det er uansett gøy med litt mer brukertilpasning av den utvendige skjermen.

(Image credit: Future)

Batteritid

Den viktigste svakheten til Samsung Galaxy Z Flip 3 er trolig batteriet på 3300 mAh. Dette er langtfra det største batteriet blant smarttelefonene, og det tappes fort i dagens løp. Ikke vent deg at du har mer igjen på tanken når morgenen kommer. Det følger heller ikke noen lader med i esken, som ledd i selskapets ferd mot større bærekraft og mindre avfall (i tillegg til at det er kostnadsbesparende).

Batteriet tappes fortere enn i de fleste andre mobiler. Ved å ha skjermen åpen og telefonen på holdt den i én dag. Da den kom ned i 10 %, ble ytelsen markant svekket. Men vanlige oppgaver burde ikke påvirke denne mobilen mer enn andre. Da vi for eksempel så en halvtime på Netflix, ble batteriet tappet med 3 %, noe som er helt vanlig.

Vi brukte den kraftigste veggladeren vi hadde tilgjengelig – en 60 W Asus-blokk, som ladet opp batteriet til 46 % på 30 minutter og 80 % på én time. Det er ikke så verst, men heller ikke så bra sammenlignet med mobiler som støtter opplading med høyere watt-verdier. OnePlus 9 lades for eksempel opp dobbelt så fort (76 % på 30 minutter i vår test).

Burde jeg kjøpe Samsung Galaxy Z Flip 3?

(Image credit: Future)

Kjøp den hvis …

… du vil ha den rimeligste foldbare toppmobilen

Z Flip 3 er vel sant å si ikke så billig, men den er billigst av de nye foldbare modellene på markedet. Hvis du vil prøve ut foldbar teknologi og bruke minst mulig penger på det, er det Z Flip 3 du skal ha.

… du vil ha en mobil i lommeformat

Den største fordelen med Z Flip 3 er utvilsomt at du får flaggskip-kapasitet i en foldbar pakke – og til en bedre pris enn før.

… du vil ha en selfiemaskin

Det er egentlig ingen mobiler som gjør det enkelt å ta selfier – bortsett fra Z Flip 3. Dette er mobilen du vil ha til selfier og videosamtaler hvis du er opptatt av bilder av deg selv.

Ikke kjøp den hvis …

… du vil ha en toppmobil med telelinse

Z Flip 3 har ingen telelinse, og den maksimale zoomen er etter våre erfaringer uskarp. Hvis du vil ha en mobil som kan ta bilde av objekter i det fjerne, velger du heller Samsung Galaxy S21 Ultra eller en annen modell med teleskop-zoom.

… du vil ha en foldbar mobil med større skjerm

Du hører «foldbar» og blir overrasket over at Z Flip 3 ikke har større innvendig skjermplass som en vanlig mobil. Hvis du vil ha dobbelt så stor skjermplass (og støtte for S Pen), velger du nye Samsung Galaxy Z Fold 3.

… du vil ha en enda billigere kamskjellmobil

Liker du flipptelefonens format, men vil ha det enda billigere? Da kan du kjøpe deg en eldre Z Flip, Z Flip 5G eller Motorola Razr.

Først testet: august 2021