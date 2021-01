Test: Samsung Galaxy S21 Ultra

Kort oppsummert

Galaxy S21 Ultra er Samsungs nye telefon som kan gjøre «alt». Den har flere kameraer, bedre spesifikasjoner og til og med støtte for S Pen, noe som stiller selv Note 20 Ultra i skyggen. Hvis du synes det er leit med ryktene om at Note-serien går mot slutten, så anbefaler vi at du prøver S21 Ultra.

Dette er Samsungs overflodsvisjon. Den har fem kameraer, én sensor på 108 MP, to telefotokameraer, 100x zoom, selfier på 40 MP, 5G, batteri som holder hele dagen, opptil 16 GB RAM – og alt får man i én og samme Android-telefon med en gedigen Quad HD-skjerm på 6,8 tommer, med 120 Hz oppdateringsfrekvens, innebygget fingeravtrykkleser og et skjermområde som er 1,7 ganger større enn fjorårets modell.

Dette er den første nye Android-telefonen vi tester i 2021, sammen med Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus, og den setter virkelig standarden – langt høyere enn fjorårets problematiske Ultra-modell. Samsung har forbedret autofokusen i kamerasystemet med lasere – ja, lasere –for å få bukt med problemene vi opplevde med fjorårets Galaxy S20 Ultra, gjort noen finjusteringer i spesifikasjonene, slik at den klarer å holde følge med den enorme mengden data som flyter ut av 108 MP-sensoren. 40 MP-selfiene og 8K-videoene flyter uten den minste slinger i valsen.

Fotoene er skarpe, det dynamiske omfanget er imponerende og den nye såkalte tripod lock-funksjonaliteten gjør at 30x og 100x zoom fremstår som stødig, og låser søkeren på subjekter, slik at den ikke hopper rundt. Det er enklere å få til «Space Zoom» nå, selv om å peise på med 100x fortsatt fremstår mer som et partytriks enn som en reell fotofunksjon, gitt at bildene blir såpass kornete. 30x fungerer greit om man har nok lys.

Det var Samsungs 10x og 3x optiske zoom som gjorde at vi endte opp med bildene vi ønsket å ta gang på gang – i større grad enn med noen annen smarttelefon. Da vi sammenligner med bildene fra iPhone 12 Pro Max, som har en maksimal optisk zoom på 2,5x, er nivåforskjellen tydelig. Apples hovedkamera tar riktignok renere bilder i en del situasjoner med dunkel belysning, men Samsungs nattmodus har blitt forbedret nok at til at forskjellen nå nesten ikke eksisterer i bilder tatt verken før eller etter solnedgang (ei heller inne, for den saks skyld) – den nye kameraappen har nå flere funksjoner og er enklere i bruk enn Apples.

Dette er snakk om et stykke nydelig design med en ytelse som ikke ligner grisen

Fotografi og ytelse er dog bare to tredjedeler av historien. Dette er snakk om et stykke nydelig design med en ytelse som ikke ligner grisen, pyntet med en kurvet skjerm som går fra kant til kant, en mindre kamerahump og en trollbindende matt Phantom Black-farge som nærmest fremstår som et svart hull (man får også S21 Ultra i andre farger). Det er vanskelig å unngå å stirre. Galaxy S21 Ultra er rett og slett Samsungs peneste telefon.

Det er likevel ikke slik at telefonen er et billig innkjøp for de aller fleste – den koster tross alt mer enn selv iPhone 12 Pro Max – samtidig tilbyr Samsung en større, mer lyssterk og generelt mer kapabel kurvet skjerm, 10x optisk zoom (vs 3x) og støtte for stylus, noe Apple fortsatt ikke har vurdert i noen iPhone-modell.



Avhengig av hvilke behov du har kan Samsung faktisk tilby mer verdi for pengene.



Hva er så aberet? Vi nevnte over at S21 Ultra er Samsungs overflodsvisjon. Det betyr likevel at du blir nødt til å gi slipp på alt som ikke passer inn i nettopp denne visjonen. Funksjonalitet som microSD-kortleser (for å få mer plass) er ikke lenger å finne i S21 Ultra, det samme gjelder MST (noe som gjorde at man kunne betale med Samsung Pay selv om terminalen ikke hadde NFC) og man får heller ikke med lader på kjøpet. I likhet med Apple sier Samsung at problemene med elektronisk søppel er årsaken til at ladeutstyret ikke lenger følger med i esken.

Hvis du fortsatt savner minijackutgangen til hodetelefoner i smarttelefoner, så er det bare å stålsette seg – forandringene på kommer på løpende bånd, noe som antageligvis ikke kommer til å være populært hos «jeg kjøper ikke en telefon uten microSD»-gjengen. Likevel er det slik at de positive aspektene ved Samsung S21 Ultra veier opp for ulempene, og vel så det. Vi mener at fordelene er såpass mange at denne «Ultra»-modellen endelig lever opp til navnet.

Pris og lanseringsdato

Samsung har bestemt seg for å lansere Galaxy S21 Ultra allerede fredag den 29. januar 2021, mens avsløringen fant sted den 14. januar. Noe som vil si at både annonseringen og lanseringen dukket opp én måned tidligere enn vi forventet, gitt Samsungs tradisjonelle datoer for slipp av sine flaggskip-modeller. Sørkoreanerne overrasker i 2021.



Man kommer ikke utenom det, prisen på Samsung Galaxy S21 Ultra er høy, særlig sammenlignet med Galaxy S21, som er billigere enn forventet – samtidig har prisen holdt seg stabil, og man må ikke ut med så mye ekstra om man vil ha mer intern lagring (kontra eksempelvis Apple.)



Samsung Galaxy S21 Ultra-grunnmodellen koster 14 490 kroner, da får man 128 GB lagring og 12 GB RAM. Ønsker man 256 GB eller 512 GB lagring, der sistnevnte også har 16 GB RAM, må man ut med henholdsvis 14 990 kroner og 16 490.

Fjorårets Samsung Galaxy S20 Ultra var i enkelte land en del dyrere ved lansering enn S21 Ultra, men her i Norge har Samsung valgt å holde seg på samme prisnivå.



Husk også at man ikke får noen microSD-port med denne S21 Ultra-modellen, så om man planlegger å filme mye i 4K eller 8K, og vil ha mer lagring, så kan det være lurt å vurdere modellene med 256 GB eller 512 GB med plass – sistnevnte gir deg også 16 GB RAM. Høres det litt i dyreste laget ut? Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus har verken «Space Zoom», støtte for S Pen eller bilder i 108 MP, men du får 3x optisk zoom og et særdeles fjongt design til en langt snillere pris.

Design og skjerm

De to hovedfargene man kan få Galaxy S21 Ultra i

Galaxy S21 Ultra er en beint frem nydelig smarttelefon – i en slik grad at vi ikke klarte å besudle den med et deksel under testingen. Risikabelt, helt klart, men overflaten på vår testenhet – en matt Phantom Black-modell – holdt seg rimelig fri for fingeravtrykk.



I tillegg til den dype, Vantablack-aktige Phantom Black-fargen får man også telefonen i Phantom White i de fleste butikker, mens Samsungs egen nettside tilbyr fire andre farger: Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy og Phantom Brown. Uansett hvilken farge du velger å gå for, så er det snakk om matte utføringer, noe som er en stor forbedring fra fjorårets S20-serie, som hadde en reflekterende ytre som så ganske billig og plastaktig ut.

Både Galaxy S21 Ultra og S21 Plus har en helt glatt bakside bestående av Gorilla Glass. Galaxy S21 måtte dog i år dessverre ta til takke med polykarbonat –med andre ord plast – som ikke føles like glatt. Likevel, om en ikke legger telefonene ved siden av hverandre og sammenligner kommer de aller fleste ikke til å merke forskjell.



Ultra lever opp til navnet ved å være stor der den drar nytte av det, mens aspekter man ikke nødvendigvis trenger å se er små. Skjermen på 6,8 tommer er stor nok til at man virkelig må gjøre håndgymnastikk for å rekke helt over, men de kurvede skjermkantene fjerner i praksis alt som er av kanter, og hullet som huser 40 MP-kameraet i front er så lite at det enkelt kan ignoreres om man eksempelvis ser på en video.



Skjermen i Galaxy S21 Ultra er den første smarttelefonskjermen fra Samsung som har en oppdateringsfrekvens på 120 Hz i en pikseltett QuadHD-oppløsning. S20- og Note 20-seriene tvang deg til å velge mellom FullHD/120 Hz og QuadHD/120 Hz, mens de nyere S21 og S21 Plus-modellene kan kun vise FullHD+ med 120 Hz som standardinnstilling.

Hva er konklusjonen her? Tja – man får riktignok det beste av to verdener her, men man kommer ikke til å se rare forskjellen mellom 1080p og QuadHD i en skjerm på denne størrelsen. Samtidig vil QuadHD bruke langt mer batteri.

Behovet for oppløsninger høyere enn FullHD i smarttelefoner drives av VR-hodesett – du kan se en såkalt myggnetting-effekt på lavere oppløsninger, siden pikslene er såpass nære øynene. Samsung, i likhet med resten av mobilbransjen ser dog nå ut til å ha trappet ned VR-kjøret noe.

Dette er likevel Samsungs beste skjerm, men av andre grunner enn oppløsningen. Vi synes telefonen, som måler 6,8 tommer diagonalt, er enklere å holde i enn iPhone 12 Pro Max på 6,7 tommer. Dette er først og fremst på grunn av at skjermen er kurvet i kantene, og fordi selve telefonen er såpass smal. De kurvede kantene er subtile, og ikke like bombastiske som i tidligere Samsung-enheter, og det betyr færre feiltrykk.



Vi testet også lysstyrken til Galaxy S20 Ultra utendørs, og telefonen responderte umiddelbart ved å skru skjermen opp til superhøye 1500 nits (da det var nødvendig.) Andre telefoner med AMOLED-skjerm, inkludert S21 og S21 Plus klarer bare 1200 nits, og man merker fort at alle monner drar når man får sola rett på skjermen.

Samsungs nye fingeravtrykkleser, som bruker ultrasonisk teknologi fra Qualcomm, er en nyvinning i Galaxy S21-serien. Man får 1,7 ganger så mye plass å trykke på med den usynlige biometriske flaten, og i vår erfaring var den mer tilgivende vår ofte egensindige tommelplassering – det er lettelse, gitt at ansiktsgjenkjenning er ubrukelig nå som vi ofte har fjeset gjemt bak masker.

Støtte for S Pen

Galaxy S21 Ultra er Samsungs første telefon – bortsett fra Note, selvsagt – som er kompatibel med S Pen, og det er en trend vi liker. Likevel er ikke systemet helt det samme i som i Note 20: Man får ikke med en S Pen på kjøpet sammen med telefonen, og det er ingen plass til pennen i selve telefonen.



Man kan kjøpe et folio-deksel som kan holde en spesiell S Pen – større og mer komfortabel å holde enn den som passer i kroppen til Galaxy Note-telefoner. Dette betyr at om du er ute etter et Galaxy S21 Ultra-deksel, så bør du ha i mente mer enn bare beskyttelse. Akkurat hvor man skal gjøre av styrepennen uten det spesiallagede dekselet er per nå uklart, men den passer flott i «bokryggen» på dekselet, og vi har ingen tro på at den kommer til å falle ut.

Vi klarte å skrible ned noen kjappe notater og få opp alle de såkalte Air Command-valgene som inkluderer en rekke funksjonalitet man kan bruke uten å være borti skjermen. Vi setter pris på at S Pen denne gangen er større, slik at den er enklere å holde i enn tannpirkeren man får med Note, samt at Samsung bruker Wacom-teknologi, slik at du i praksis kan bruke hvilken stylus man vil sammen med telefonen.



Det man derimot ikke får med S21 Ultra er Bluetooth-snarveier for kameraet og notater som ikke er på skjermen, noe man får med Galaxy Note 20 Ultra. Vi håper denne funksjonaliteten er på vei med den enda mer spesielle S Pen Pro-modell som skal lanseres senere i år, og som ble annonsert sammen med S21-telefonene under Galaxy Unpacked 2021.

Selv med alle lovordene som har blitt ytret om S Pen på en S-telefon, så regner vi med at en Note 21 Ultra kommer til å dukke opp i løpet av de neste seks til syv månedene (seks om den, som S21 Ultra, dukker opp tidligere enn normalt, og sju om Samsung holder seg til den sedvanlige august-lanseringen.) Det eksisterer fortsatt en etterspørsel etter Note – og kanskje særlig å kunne gjemme stylusen inni selve telefonen, men onde tunger vil ha det til at Samsung kan være på vei bort fra Note-serien.



Kamera

Er du klar for et ekstremt nærbilde? Samsung Galaxy S21 Ultra har fem kameraer og en zoom på 100x, og denne gangen imponerer den, selv om kornete «Space Zoom»-fotografier fortsatt ikke helt når et kvalitetsnivå som er klart for Instagram.



Det er 3x, 10x og enkelte ganger, om man har nok lys, 30x som klarer å fange bilder med nærmest spektakulær klarhet. Det som hjelper aller mest på ved 30x (og 100x) er den nye tripod lock-funksjonaliteten, som forhindrer søkeren fra å hoppe rundt, noe som kunne være et stort problem når man zoomet inn med S20 Ultra. Etter et lite sekund fester S21 Ultra seg til et subjekt som den markeder med et gult omriss i det lille bildet i hjørnet (hvor man får mer oversikt), og vips er ristingen en saga blott.

Bilde 1 av 8 (Image credit: Future) Ultravidvinkel Bilde 2 av 8 (Image credit: Future) Hovedkamera 1x (ingen zoom) Bilde 3 av 8 (Image credit: Future) 2x telefoto-zoom Bilde 4 av 8 (Image credit: Future) 3x telefoto-zoom (optisk) Bilde 5 av 8 (Image credit: Future) 4x telefoto-zoom Bilde 6 av 8 (Image credit: Future) 10x telefoto-zoom Bilde 7 av 8 (Image credit: Future) 30x telefoto-zoom Bilde 8 av 8 (Image credit: Future) 100x telefoto-zoom (maksimal digital zoom)

Det å gå hele veien fra det uforandrede ultravidvinkelkameraet, på 0,5x til en digital zoom på 30x, og hele veien kunne ta brukbare bilder gjør at Samsung skiller seg kraftig ut fra Apple og kameraene på iPhone 12 Pro Max (denne klarer 2,5x optisk zoom og 12x digital zoom) samt Google Pixel 5 (som ikke har telefotokamera.) Ingen, rent bortsett fra Huawei driver med zoom i samme omfang som dette i 2021, og har du venner med Apple-telefoner kan man fort ende opp i med kostelige sjalusi-situasjoner.



Ja, det høres bent frem tullete ut å ha to telefotolinser, men man får tross alt for ulike perspektiver: 3x og 10x, og det uten at man ender opp med verken digital- eller hybrid-zoom. Zoom-funksjonaliteten på begge er i utgangspunktet helt optisk, men Samsungs kameraprogramvare kan ofte være noe egen. I vår erfaring blir man ofte overprøvd, og telefonen velger selv hvilket kamera som brukes (antageligvis basert på blenderåpningen og lyssettingen der man tar bildet.) Man kan ende opp med at telefonen velger å ta i bruk «inn-zoomede» bilder fra hovedsensoren, beskjært for å simulere zoom. Det er litt uforutsigbart, men de fleste resultatene fungerer godt. Alt du trenger å gjøre er å trykke ned lukkerknappen.

Vår foregående favoritt-telekamera fra Samsung, i Note 20 Ultra, hadde en 5x optisk zoom og 50x digital zoom. Så det at man får 10x optisk zoom på S21 Ultra gjør at man komme seg langt nærmere subjekter bortenfor allfarvei, mens 3x-varianten er hendig om man vil ha et litt større utsnitt uten digital støy.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future) 10x telefotokamera brukt på et subjekt i bevegelse Bilde 2 av 3 (Image credit: Future) Nattmodus av Bilde 3 av 3 (Image credit: Future) Nattmodus på

Sammenlignet med fjoråret ligger den største forbedringen i år i hovedkameraet på 108 MP, som debuterte med S20 Ultra, men som dessverre hadde en del autofokus-problemer ved lansering. Dette har blitt fikset med S21 Ultra takket være laserassistert fasedeteksjon, som altså ikke eksisterte i S20 Ultra, men som Note 20-eiere var så heldige å få. Man får mye ut av de ekstra detaljene i 108 MP-bildene og 40 MP-selfiene, siden det gjør det langt enklere å få til tilfredsstillende beskjæringsresultater. Hvis man ikke beskjærer kommer man dog ikke til å merke stor forskjell.



Vi merket oss også at Galaxy S21 Ultra-kameraene har fått et bedre dynamisk omfang i utendørsbilder (fotoer med lys himmel og mørke bygg, eksempelvis) sammenlignet med forgjengerne, og Samsung tilbyr nå råfiler i 12 bit, noe som gjør at man får mer å jobbe med i etterarbeidet. iPhone 12 Pro klarer likevel å ta bedre bilder i mange situasjoner der man ikke zoomer, særlig innendørs og på natten, men Samsung med sin forbedrede nattmodus (her er det ikke snakk om at eksponeringen bare jekkes opp noen hakk) klarer nesten å tukte Apple.

Alle Galaxy S21-telefoner kan nå ta opp video med 4K-oppløsning ved 60 FPS fra alle kameraer, samt med 8K-oppløsning ved 24 FPS. Likevel er det den nye såkalte Director's View-modusen som interesserte oss mest i år. Denne gjør at man kan filme med både front og bakkameraene samtidig. Folk som produserer videoinnhold kommer til å kose seg stort med å vite at man kan fange reaksjoner av brukeren samtidig som man filmer et subjekt, noe som potensielt kan redigeres sammen til nyskapende snutter.



Director's View er en artig nyvinning som man ikke får på mange andre telefoner (iPhone 12-serien krever eksempelvis en tredjepartsapp.) Sammen med fjorårets videofokuserte nybrottsarbeid, som eksempelvis zoom-mikrofoner, som er bedre på å fange lyd fra subjekter du zoomer inn på, og en forbedret Single Take-modus, som fanger en kontinuerlig strøm av video og bilder over en gitt tidsperiode (og hvor man i ettertid kan velge ut favoritter.)



Spesifikasjoner og ytelse

Galaxy S21-serien er raskere av to årsaker: I år får vi helt nye prosessorer samtidig som programvaren har blitt noe mer strømlinjeformet, i form av et forbedret OneUI 3.0-brukergrensesnitt kjørende på Android 11.



I sentrum av alle de tre S21-modellene sitter én av to prosessorer: enten Qualcomms Snapdragon 888 (i variantene man får kjøpt i USA) eller Samsungs egen Exynos 2100 (stort sett i alle andre markeder.) Vi har ikke gjort en fullstendig analyse av forskjellen på de to ennå, men når dette er klart vil vi oppdatere denne testen. Begge prosessorene virker svært kjappe, selv om Geekbench 5-skårene vi har fremprovosert ikke helt viser det samme. Dette er en av grunnen til at vi er litt skeptiske til ytelsestester som går altfor mye i detalj.

Noe du bør merke deg er de forskjellige størrelsene på lagringsplassen. Mange fikk bakoversveis av at S21-serien ikke inkluderer en microSD-kortleser, som kunne ha tilbudt en mulighet for fremtidig utvidelse av tilgjengelig plass – og ærlig talt, vi er enige i det. Det at man har hatt microSD-kortleser tilgjengelig har vært et godt salgsargument for Samsung kontra Apple, særlig når de to har vært jevngode på mange andre områder. Nå er det altså slutt på det.



Grunnmodellen på 128 GB med 12 GB RAM kan nok være i magreste laget for mange. Det kan lønne seg å legge på noen hundrelapper og gå opp til 256 GB lagring og 12 GB RAM, eller slå til med 512 GB lagring og 16 GB RAM. Akkurat mengden RAM kommer ikke til å ha så mye å si i praksis (om man ikke bruker DeX og driver med svært krevende arbeidsoppgaver), men mer plass er nyttig for de aller fleste.

Det kan lønne seg å tenke nøye gjennom hvor mye plass man trenger før man kjøper en S21 Ultra-modell – noe Samsung-brukere sjelden har måttet gjøre tidligere, siden microSD-kortleseren var en venn i nøden om man mot formodning hadde feilberegnet.

Part of the reason the S21 Ultra seems snappy is the fact that Samsung has further streamlined its software interface. With the OneUI 3.0 interface, menus now throw fewer unnecessary windows in your face before executing what you want to do. Turning on power save mode, for example, makes adjustments immediately.



En av grunnene til at S21 Ultra virker såpass kjapp er at Samsung har gjort ytterligere forbedringer i brukergrensesnittet. OneUI 3.0 har nå fjernet en del unødvendige vinduer som hadde en tendens til å dukke opp før man endte opp der man ønsket å være. Slår man nå på strømsparing, for eksempel, så blir forandringen gjennomført umiddelbart.

Samsung's never-dying Bixby Assistant (the 21st century Microsoft Clippy) is still present on the S21 series, but there's no more dedicated Bixby button thankfully, so you won't accidentally trigger Bixby Voice. Bixby Today, former the leftmost menu on Samsung phones, is gone, too. It's been replaced by Google Assistant cards (formerly Google Now) that have a knack for surfacing more relevant information to your day.



Samsungs evigvarende Bixby-assistent (vår tids Microsoft Clippy) eksisterer fortsatt i S21-serien, men takk og lov har Samsung kvittet seg med den dedikerte Bixby-knappen, så nå slipper man å aktivere vederstyggeligheten ved en feiltakelse. Bixby Today, menyen som tidligere var helt til venstre på Samsung-telefoner, er også borte. Nå får man Google Assistant-kort (det som tidligere var Google Now), noe som har en tendens til å vise deg hakket mer relevant informasjon.

Behold de gamle laderne! Verken en gammel USB-A-lader eller en ny USB-C-lader er inkludert i esken, men til gjengjeld får man et batteri som varer en hel dag.

Batteritid

Batteritiden til Galaxy S21 Ultra var solid under våre vanlige tester, og vi endte opp med en hel dags bruk, med litt til overs – men det var fort gjort å bruke mye batteri når vi kjørte oppdateringsfrekvensen på det maksimale og satte oppløsningen til QuadHD.



Batteriet, på 5000 mAh, matcher kapasiteten i Galaxy S20 Ultra, og om man holder seg til standardinnstillingene fra Samsung, så holder én lading hele dagen. Oppløsningen er satt til 1080p som standard (de fleste brukere kommer nok ikke til å merke store forskjellen mellom FullHD og QuadHD.)

En annen ting som hjelper på er at 120 Hz-oppdateringsfrekvensen er variabel. Teknisk sett er det snakk om «opptil 120 Hz», så den kommer ikke til å være så høy om den ikke trenger å være det, noe som sparer på strømforbruket. Samsungs bakgrunnsprogramvare justerer automatisk frekvensen mellom 11 Hz og 120 Hz, avhengig av aktivitet; for eksempel mellom lesing av eBok (lav) og spilling av et avansert 3D-spill (høy.)



Du får ikke noen lader med i esken om man kjøper en Galaxy S21-telefon. Samsung tar sjansen på at du allerede har en gammel traver liggende klar, eller at du kjøper en ny, riktignok til en snillere pris enn før. Man får likevel med en USB-C-til-USB-C-kabel, men det man helst vil ha er en ny hurtiglader, om man vil at telefonen skal lades kjapt ved 25 W (Samsung-telefoner helt siden S10 5G har hatt en 25 W-lader i esken). Man kan også hurtiglade trådløs med en effekt opptil 15 W, samt lade Samsung Galaxy Buds Pro trådløst, eller alt annet som støtter Qi-lading, for den saks skyld.

Samsung støtter ikke 45 W-lading i S21-serien, noe som kan virke som et merkelig trekk – Note 10 Plus og hele S20-serien var kompatibel med denne valgfrie lademetoden. Selskapet fortalte TechRadar at 25 W har blitt optimalisert i en slik grad at 45 W ikke betyr så mye, men vi mistenker at en annen årsak kan være at det ikke var mange som faktisk kjøpte 45 W-laderen.

Burde en kjøpe Samsung Galaxy S21 Ultra?



Kjøp den hvis ...

Du vil ha storslagen zoom

Samsung-kameraer er de morsomste mobilkameraene å teste, rett og slett fordi man får så mye variasjon. To telefotokameraer er høydepunktene i S21 Ultra, og 100x zoom kommer til å imponere vennene dine, selv om bildekvaliteten på standardbildene bare matcher iPhone 12 Pro Max.

Du trenger den kraftigste Android-telefonen

Samsung Galaxy S21 leverer fenomentalt god ytelse, og om du trenger en smarttelefon som kan håndtere flere oppgaver samtidig (med flerdelt skjerm) eller gaming, så er dette en telefon for deg.

Hvis du vil ha S Pen-funksjonalitet

Lyst til å sette deg ned og ta notater på en Galaxy S-telefon? Det kan du gjøre for første gang med S21 Ultra. Vi har kost oss med å bruke verktøyer som tekstoversettelse og lenke-forhåndsvisning, akkurat som på en Note-telefon.

Ikke kjøp den hvis ...

Du har stramt budsjett

Vi mener at S21 Ultra er bedre enn S21 og S21 Plus simpelthen fordi man får så mye ekstra med på kjøpet. Samtidig er ikke dette noe man får gratis. Hvis lommeboka er slunken, så kan det lønne seg å vente til eksempelvis Black Friday.

Du trenger mye lagringsplass

Mangelen på microSD-kortleser er noe som gjør denne telefonen uaktuell for mange. Dette kommer tydelig frem av alle epostene, tvitringene og kommentarene vi har fått. De fleste Android-telefoner (bortsett fra Googles Pixel og OnePlus) har denne funksjonaliteten – men de mangler til gjengjelder kameraene.

Du vil ha avansert S Pen-funksjonalitet

S21 Ultra er kompatibel med S Pen, men samtidig er det ikke en 1:1 erstating for Note 20 Ultra. Enkelte funksjoner, som Bluetooth-snarveiene og en fast plass inni telefonen, finner man fortsatt kun i Note 20 Ultra. Er notater det viktigste for deg, så notér deg dette.

Først testet: januar, 2021