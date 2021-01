Førsteinntrykk: Samsung Galaxy S21 Plus

Plus-modellen i Galaxy S-serien var Samsungs flaggskip for få år siden. Men ved introduksjonen av S20 Ultra fikk Plus en mindre dominerende rolle. Avstanden mellom modellene vokser, og det later til at Samsung skyver de mer krevende brukerne i retning av Ultra – på samme måte som de gjorde med Note 20-serien. S21 Plus kan bli en telefon det er vanskelig å anbefale, med tanke på at fjorårets S20 Plus hadde samme kameraoppsett og skjermstørrelse, men høyere oppløsning. På sin side har S21 Plus en bedre prosessor og et større batteri, men når du først et ute etter noe slikt, er det fort gjort å velge S21 Ultra, som er bedre på alle måter.

Samsung følger samme mal som i fjor, og lanserer tre Galaxy S21-modeller. Her havner igjen Galaxy S21Plus, som tidligere var flaggskipet, nok en gang i midten av søskenflokken.

I fjor var hovedforskjellen mellom S20 Ultra og S20 Plus kameraoppsettet. I år har Samsung skapt et tydeligere skille mellom de to modellene.

Nå som Samsung Galaxy S21 og Galaxy S21 Plus ikke lenger befinner seg øverst på rangstigen, skyves krevende brukere og Galaxy-entusiaster i retning av Galaxy S21 Ultra. Det gjenstår å kjøre Samsung Galaxy S21 Plus gjennom testlaboratoriene, men vi har testet de to andre telefonene i serien.

Samsung Galaxy S21 Plus – slippdato og pris

Samsung Galaxy S21 Plus ble offentliggjort 14. januar, sammen med Galaxy S21 og Galaxy S21 Ultra. Dette foregikk under selskapets virtuelle Unpacked-begivenhet. Dermed avduket Samsung sin flaggskipserie for 2021 omkring én måned tidligere enn de har hatt for vane de seneste årene.

Slippdatoen for Galaxy S21 Plus er satt til 29. januar 2021 i de fleste regioner. Det gjelder også Norge. I USA koster modellen med 128 GB lagringsplass og 8 GB RAM $ 999. Det finnes også en versjon med 256 GB/8 GB. I Norge koster S21 Plus fra kr. 11 990.

Til sammenligning var lanseringsprisen for Galaxy S20 Plus i USA $ 1199 – altså er S21 Plus langt rimeligere ved lansering. Dette skyldes i hovedsak at selskapet har valgt en Full HD+-skjerm, og ikke et QHD-panel, som har enda høyere oppløsning. Dette ser vi mer på nedenfor.

Design og skjerm

På fronten av Galaxy S21 Plus er det ikke mye nytt å se ved sammenligning med fjorårets S20 Plus. Den nye modellen er litt tyngre og bredere, men det merker du egentlig ikke når du holder den i hånden. Den er velbalansert, og som vi hadde ventet oss, oppleves S21 Plus fullt og helt som en førsteklasses mobiltelefon.

Vender du den over til baksiden, vil du se en kamerablokk som smelter sammen med skroget. Dette ser langt bedre ut i virkeligheten enn på de lekkede bildene vi har sett tidligere. S21 Plus blir levert i fargene Phantom Black, Phantom Silver og Phantom Violet. Alle modellene har bakside i glass, med en matt overflate som minimerer avsetningen av fingeravtrykk og andre merker.

Både volumknapp og på-knapp/Bixby-knapp er plassert på høyre kant, mens man på bunnen av telefonen finner SIM-sporet, USB C-utgangen og en høyttaler. Det er enda en høyttaler på toppen av enheten, mens baksiden i glass støtter trådløs og reversert trådløs opplading.

S21 Plus har med 6,7" samme skjermstørrelse som Galaxy S20 Plus. Men av en eller annen grunn har Samsung redusert den maksimale oppløsningen til Full HD+ fra QHD. En annen vesentlig forskjell mellom skjermene til S21 Plus og S21 Ultra er at førstnevnte ikke har støtte for S-Pen. Heldigvis har skjermen på den nye modellen i det minste en oppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Den skjermintegrerte fingeravtrykksleseren på S21 Plus og de andre S21-modellene er større enn på S20-telefonene. Samsung hevder at den også er raskere, så det skal være enda enklere å låse opp telefonen.

Kamera og batteri

Kameraoppsettet til Galaxy S21 Plus rommer en 12 MP vidvinkel, en 12 MP ultravidvinkel og en 64 MP telelinse som er god for 3x zoom. Hvis dette virker velkjent, skyldes det at dette er nøyaktig de samme kameraspesifikasjonene vi så på Galaxy S20 Plus i fjor.

Den nye Exynos 2100-brikkens ISP og forbedrede AI-evner vil trolig bidra til å gi enda bedre bildekvalitet. Om dette også gir en generelt raskere og bedre kameraopplevelse gjenstår å se når vi lar S21 gjennomgå hele testprosedyren vår.

Når det gjelder video, har Samsung kommet med en ny Director’s View-modus. Her kan du gjøre opptak fra flere kameraer samtidig. Du kan for eksempel bruke kameraene foran og bak til både å filme handling og reaksjon.

Med S21 Plus har Samsung økt batterikapasiteten til 4800 mAh fra 4500 mAh på S20 Plus. Sammen med en mer energieffektiv prosessor håper vi at dette gir S21 Plus lengre batteritid enn forgjengeren. Vi hadde egentlig ikke noe å klage på når det gjaldt batteriytelsen til S20 Plus.

Ytelse og programvare

Mye henger på Samsungs Exynos 2100-prosessor, brikken som driver S21-rekken utenfor USA.

Vårt førsteinntrykk er at telefonen er lynrask og silkemyk, men dette er ikke den mest pålitelige målestokken for ytelse. Vi må vente til vi får telefonen inn til en full gjennomgang før vi kan si hvilke fremskritt Samsung har gjort fra forrige generasjons brikke.

Galaxy S21-serien er 5G tvers igjennom. Samsung slutter altså med separate 4G- og 5G-modeller, noe vi uansett aldri fant noen fornuft i. Hvorfor skulle noen velge en versjon med bare 4G når en %G modell er tilgjengelig – selv om sistnevnte koster litt mer.

Galaxy S21 kjører Android 11 med Samsungs OneUI 3.1 lagt på toppen. De to store forandringene vi så her, var inkluderingen av en Google-strøm i stedet for Samsungs daglige oppdateringer. Det er også interessant at Samsungs egen meldingsapp finnes på telefonen, men ikke er satt opp som standard, og heller ikke befant seg på hovedskjermen. Vi er glade for Google-løsningen, ettersom Samsungs egen var en temmelig skuffende affære.

Tidlig vurdering

Plus-modellen i Samsungs 2021 Galaxy S-familie skiller seg ut som et litt merkelig medlem. Der S21 Ultra er strålende på alle måter, oppleves Plus som en modell Samsung begrenser med vilje, der den kommer til kort når det gjelder de sentrale egenskapene. Joda, den har den nye Exynos 2100-brikken og et større batteri, men skjermoppløsningen er lavere enn på fjorårets S20 Plus, og kameraoppsettet er det samme som forgjengerens.

Dette er ting som gjør at S21 Plus ikke er den oppgraderingen fansen har ventet på. Vi vil ikke forhaste oss, og vi venter til vi får tatt en full gjennomgang med en endelig bedømmelse, Men det som allerede er tydelig, er at S21 Ultra er det åpenbare valget for deg som er ute etter Samsungs toppmodell i 2021.