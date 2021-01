Test: Samsung Galaxy S21

Galaxy S21 er ikke stjernen i årets S-serie fra Samsung, slik vi har vært vant til de siste årene, men den er likevel et godt valg med et imponerende kamera, kraftig innmat og god batterilevetid. Vil du ha det beste av det beste så må du se nærmere på Galaxy S21 Ultra. Vil du derimot har en telefon som er rimeligere enn Galaxy S20 var ved lansering og med en haug med premium-finesser på kjøpet, så er Galaxy S21 et godt valg.

Kort oppsummert

På papiret er Samsung Galaxy S21 en litt merkelig telefon, men etter å ha tilbrakt en uke med den opplever vi den som en svært funksjonsrik mobil som er en glede å bruke, tross at noen av spesifikasjonene er lavere enn for forgjengeren Galaxy S20.

Men hvorfor er det slik? Det er det to grunner til, og den første er at Samsung ønsket å senke prisen på grunnmodellen i den nye serien. Dermed starter S21 på 9790 kroner, mot den veiledende prisen til Galaxy S20 5G som lå på 10.490 kroner.

Den andre grunnen er at selskapet legger større fokus på Samsung Galaxy S21 Ultra, og i motsetning til hva som var tilfelle med Galaxy S20 Ultra i 2020 så er årets Ultra-utgave faktisk den modellen vi anbefaler om du vil ha det nyeste og beste Samsung har å by på.

Det gjør samtidig også S21 til en mindre spennende modell enn vi er vant til, men det er ikke dermed sagt at den ikke er god. Den har bare fått noen justeringene som gjør det mulig for Samsung å senke prisen, og dermed lokke flere kjøpere til selskapets S-serie.

Hvis du vil ha større skjerm men omtrent de samme spesifikasjonene, så kan eventuelt Samsung Galaxy S21 Plus være verdt en titt, men den har vi ennå ikke rukket å teste ferdig.

Brikkesettet til S21 er altså kraftig, kameraprogramvaren er forbedret sammenlignet med tidligere modeller, og batterilevetiden er god med en solid dags bruk på én opplading. På toppen får du rask hurtiglading og mulighet for trådløs lading.

Samsung har gått for en 6,2 tommer skjerm med lavere oppløsning denne gangen, nemlig HD+, men den tilbyr til gjengjeld 120 Hz som gir jevne bevegelser ved zooming og scrolling. I tillegg leverer den også glimrende farger og god lysstyrke, og vi savnet ikke høyere oppløsning spesielt mye i løpet av testperioden.

Vår testmodell er utstyrt med Exynos 2100, og den leverer topp ytelse både i syntetiske tester og i hverdagslig bruk.

Hvis du allerede har en Samsung Galaxy S20 så er det vanskelig å svare en oppgradering til S21. Står valget mellom S20 og S21 når du skal kjøpe ny mobil og du finner sistnevnte til redusert pris, kan det også være at du bør velge den i stedet. Vil du ha det beste av det beste Samsung har å by på akkurat nå så er det på sin side Galaxy S21 Ultra du skal kjøpe.

Liker du designet og størrelsen til S20 og vil ha den spreke ytelsen mens du samtidig klarer deg med FullHD+-skjerm og litt begrenset lagringsplass, så er S21 et godt valg.

Tilgjengelighet og pris

Lanseringsdatoen for Galaxy S21 er fredag 29. januar 2021.

Prisen er overraskende nok lavere enn for forgjengeren, men Samsung har samtidig også senket enkelte spesifikasjoner, inkludert skjermoppløsning, og de har også fjernet microSD-kortstøtten.

Prisen til Galaxy S21 starter på 9790 kroner for utgaven med 128 GB lagring og 8 GB RAM, mens varianten med 256 GB lagring og 8 GB RAM går for 10.490 kroner.

Det er verdt å merke seg at alle de nye S21-modellene er 5G-kompatible, så det finnes ingen variant med bare 4G. Dermed er du sikret en fremtidssikker telefon, uansett hvilken variant du velger.

Design

Designet utgjør den største endringen ved årets modeller, og de har justert både materialbruken, fargevalgene og det overordnede utseendet.

På forsiden sitter det en 6,2 tommer stor FullHD+ AMOLED-skjerm, og denne kommer vi tilbake til nedenfor. Dette er den minste av de nyeste S21-telefonene, og selv om den ikke er like slank som iPhone 12 mini, så vil den passe godt for deg som har mindre hender.

Vil du ha en større skjerm må du se på S21 Plus eller S21 Ultra, men begge disse modellene koster betydelig mer.

Samsung har byttet ut glasset på baksiden med et materiale de kaller "Glasstic", noe som gir en matt overflate.

Ordet "Glasstic" er selskapets egen branding for dette materialet, og det skal rett og slett være en blanding mellom plast og glass. Det føles ikke like premium som ekte glass, men den matte overflaten føles likevel bedre ut enn plast.

Samsung brukte det samme materialet på Galaxy Note 20, men det kommer mer til sin rett her. Det er også mye mindre blankt enn glassbaksiden til S20, og du slipper dermed å tørke bort fingermerker i et sett. Samtidig bidrar metallkantene også til å øke premium-følelsen enn del.

Du kan velge mellom de fire fargene Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink og Phantom Violet (fargen du ser på bildene), og vi opplever at Violet den som skiller seg mest ut her.

Kameraklumpen til S21-telefonen har fått en helt ny utforming. Samsung kaller designet Contour Cut Camera, og meningene ser ut til å være delte om dette. Vi opplever det imidlertid som dristig og stilig. Den gullfargede varianten på vår testmodell er spesielt iøynefallende. Det er i tillegg også en fordel at kameraklumpen har blitt slankere enn på S20.

Det er svært lite som bryter opp de slanke kantene til telefonen: undersiden er utstyrt med en SIM-kortport, en USB-C-port og en høyttalergrill, mens høyre side har en av/på-knapp og volumknapper. Bixby-knappen er altså borte, og du kan i stede velge å starte Samsungs AI-assistent ved å holde av/på-knappen inne.

En endring noen kanskje vil være misfornøyd med en bytte til en helt flat skjerm. Samsung har lenge holdt seg til skjermer som runder av mot høyre og venstre side, men dette er altså droppet her.

Du vil nok ikke tenke over det en gang med mindre du er vant til slike skjermer fra før, men det er verdt å merke seg for deg som liker denne designdetaljen. Samsung har for øvrig valgt å beholde dette på S21 Ultra.

Alt i alt føles Galaxy S21 som en premium-telefon, men den føles likevel ikke like premium som S20 og nye S21 Ultra.

Skjerm

Nedgraderingen av skjermen vil nok være den mest kontroversielle endringen for mange, og det er altså snakk om en endring fra 2560 x 1440-oppløsning til FullHD+.

Dette er gjort for å få ned prisen på telefonen, og med mindre du er vant til QHD så er det lite sannsynlig at du vil tenke noe særlig over det. Vi opplevde i hvert fall at video så mer enn skarp ut nok på skjermen til S21.

Om du allerede har en Galaxy S20 så vil du nok ikke bli særlig imponert over denne avgjørelsen, og hvis du vil ha det beste av det beste så må du eventuelt gå for Galaxy S21 Ultra som har beholdt QHD-skjermen fra forrige modell.

Spørsmålet er om Samsung har tatt den rette avgjørelsen her, og vi mener i all hovedsak at svaret er ja. Alle vil nok ikke være fornøyd med dette, men det bidrar som sagt til en lavere pris og det vil heller ikke påvirke folks opplevelse spesielt mye.

Skjermen støtter også 120 Hz, noe som kan sies å være viktigere enn høy skjermoppløsning. Det gir bedre bildeflyt, og generelt en jevnere opplevelse. Telefonen vil i tillegg automatisk justere bildefrekvensen etter behov for å spare batteri, så du får automatisk 120 Hz mens du for eksempel spiller, mens skjermen settes ned til en lavere bildefrekvens når du gjør ting som ikke krever god flyt.

Samsung har også forbedret fingeravtrykkleseren kraftig. Sensoren er 70 prosent større og dermed enklere å treffe, og den er betydelig raskere også. Den er ikke like rask som de beste tradisjonelle fingeravtrykkleserne vi har brukt, men den er blant de beste av de som er innfelt i skjermen.

Kamera

Kameramaskinvaren har ikke endret seg stort siden forrige modell, og i år handler det først og fremst om forbedret programvare og en slankere kameramodul.

Trippelkameraet har altså samme spesifikasjoner med 12 MP hovedkamera, 12 MP ultravidvinkel og 64 MP telefoto med 3x hybridoptisk zoom. Alle disse kan ikke overraskende ta svært gode bilder, og de nye programvareoppdateringene bidrar til ytterligere forbedringer.

Har du en Galaxy S20 fra før så vil du nok ikke se den helt store forskjellen, men kommer du fra Galaxy S10 eller noe enda eldre så er forbedringene store.

Single Take – modusen som lar deg fange en rekke ulike bilder og videoklipp med alle tre kameraene ved hjelp av ett enkelt tastetrykk – er bedre enn noen gang, takket være et ny slow-mo-mulighet. Dermed forblir dette et høydepunkt ved Samsungs telefoner.

Et eksempel er når du tar bilder av et uforutsigbart kjæledyr eller barn som spretter rundt. Da vil Single Take øke sjansene betraktelig for at du klarer å fange noen gode bilder.

Også telefotoobjektivet imponerer. Du får 3 ganger optisk zoom og opptil 30 ganger digital zoom. Resultatene vil ikke kunne sammenlignes med de du får fra de to telefotokameraene til Galaxy S21 Ultra, men det er en funksjon det er gøy å leke med.

Et standardbilde tatt med hovedkameraet
3 ganger optisk zoom med Samsung Galaxy S21
10 ganger zoom med Samsung Galaxy S21
30 ganger zoom med Samsung Galaxy S21
Et bilde tatt med ultravidvinkelkameraet til Samsung Galaxy S21

Vår opplevelser er at bilder tatt fra avstand med 10 ganger zoom blir helt OK og fullt brukbare. Alt utover det blir for kornete, og kvaliteten faller fort.

10 MP-kameraet på forsiden imponerer mindre på papiret, men vår testing viser at det leverer gode resultater. I en verden er vi stadig er avhengig av videosamtaler så vil dette kameraet fungerer mer enn godt nok, og vi opplevde at det tok gode selfie-bilder også.

En annen funksjon som er ny med Galaxy S21 er Director's View, som lar deg filme med fromt- og bakkameraene samtidig. Ideen går ut på at vloggere og andre innholdsskapere kan fange sine egne reaksjoner og legge dem til hovedopptaket.

Funksjonen fungerer veldig bra, og den minner mye om en tilsvarende mulighet vi har sett i Nokia-telefoner de siste årene. Vi er usikre på om det er noen andre enn vloggere som faktisk har bruk for dette, men det er en morsom funksjon som inviterer til eksperimentering.

Når det kommer til video har du mulighet for 8K med 24 bilder per sekund, noe som gir høyest mulig kvalitet og detaljrikdom, men vi opplevde samtidig bildene som kraftigere beskjært enn vi skulle ønske. Da er det mer nyttig med 4K i 30 eller 60 bilder per sekund, i tillegg til Full HD med 30, 60 eller 240 bilder per sekund.

Kameraeksempler

Kameraeksempler

Spesifikasjoner og ytelse

Galaxy S21-serien er de første telefonene som er utstyrt med enten Qualcomm Snapdragon 888 (i USA) eller Samsungs egen Exynos 2100 (det meste av resten av verden).

Vi har kun testet Exynos 2100-varianten, og den fremstår som en stor forbedring sammenlignet med tidligere Samsung-brikkesett. Tidligere har Exynos-brikkene hatt en tendens til å henge etter Qualcomm-brikkene på noen områder, men den forskjellen ser ut til å være mindre i år.

I Geekbench 5 gir Galaxy S21 oss et flerkjerneresultat på 3367. Det er betydelig bedre enn Galaxy S20 (altså utgaven med Exynos 990) som ga et resultat på 2699.

Benchmark-resultater er ikke alt, men vår opplevelser er at også hverdagslige oppgaver går raskere enn før, og både gaming, multitasking og apper i splitscreen fungerer glimrende.

Kort sagt leverer Galaxy S21 en av de beste smarttelefonopplevelsene på markedet når det kommer til ytelse.

Galaxy S21 er utstyrt med 8 GB RAM, og hvis du vil ha mer enn det må du gå for Galaxy S21 Ultra i stedet. Den har enten 12 eller 16 GB RAM.

Utover det kan du velge mellom 128 GB eller 256 GB lagring, og dette må du også klare deg med for Samsung har valgt å droppe microSD-porten i S21.

Igjen er det nok snakk om det trekk som skal spare på kostnader, men det er utsatt greit å vite om for deg som vil ha en rimelig telefon men som vil ha mulighet til å utvide lagringen senere.

S21 er utstyrt med Android 11 og Samsungs One UI 3.0-grensesnitt, og dette er en av våre favoritter. Bare vær klar over at det kan gå et helt år før Samsung oppdaterer denne telefonen til Android 12, tross at Google sannsynligvis lanserer ny versjon i august. De har en tendens til å være litt trege.

Batterilevetid

Batterilevetiden til Samsung Galaxy S21 er solid, som om du ikke får den revolusjonerende forskjellen man kanskje kunne vente når man ser Samsungs markedsføring.

Vår testing viser at den stort sett klarer seg lett gjennom en hel dag, selv om vi ved en anledning da vi hadde brukt ekstra mye GPS og andre strømkrevende funksjoner opplevde at den gikk tom rundt kl. 22.

Opplading går lett med den medfølgende laderen som leverer 25W, og den har også støtte for Qi-lading, noe som også fungerte fint.

Reversert lading er også støttet, og du kan dermed bruke telefonen til å lade opp Qi-kompatible enheter som for eksempel trådløse hodetelefoner. Det går imidlertid ganske sakte, og vil være mest nyttig i nødsituasjoner.

En ting som mangler i år er kompatibilitet med 45W-laderne som fungerte med S20-serien. Samsung sier at de har optimalisert 25W-ladingen og at 45W-lading dermed ikke ville hadde de helt store fordelene, men vi mistenker at det handler mest om å kutte kostnader.

Det er også verdt å merke seg at det ikke følger med lader i esken til Galaxy S21. De følger altså i fotsporene til Apple, og tanken skal være å kutte ned på elavfall.

Bør jeg kjøpe Samsung Galaxy S21?

Kjøp den hvis …

... du vil ha en mindre Samsung-telefon Samsung Galaxy S21 er ikke den minste premium-telefonen på markedet – den æren går til iPhone 12 mini – men en er et godt valg for alle som ikke vil gå rundt med en enorm telefon i lomma. Den 6,2 tommer store skjermen kan virke stor på papiret, men selve telefonen er betydelig mindre enn mange av konkurrentene.



... du vil ha en skikkelig kraftig telefon Galaxy S21 byr på topp ytelse, og hvis dette er viktig for deg så er den verdt en nærmere titt.

... hvis din eksisterende telefonen er utdatert



Hvis du har en Galaxy S20 fra før så er ikke S21 en nødvendig oppgradering, men hvis du har en S10 eller eldre så blir situasjonen en annen. Den passer også godt for deg som har en eldre modell fra et annet merke, som som kunne tenke deg å prøve ut Samsung.

Ikke kjøp den hvis …

... du allerede har en Samsung Galaxy S20 Som nevnt er det ingen grunn til å oppgradere hvis du allerede har en S20. Da bør du eventuelt se på Galaxy S21 Ultra eller vente til neste år.

... du trenger masse lagringsplass Samsung Galaxy S21 holdes litt tilbake av den begrensede lagringsplassen og mangelen på microSD-port. Har du behov for mye lagringsplass, finnes det mange andre gode alternativer på markedet.

... du vil ha det beste av det beste Samsung Galaxy S21 er ikke stjernen i den nye Galaxy S21-serien. Er du ute etter det beste Samsung har å by på i 2021 bør du se på Galaxy S21 Ultra i stedet – forutsatt at du takler prislappen selvfølgelig.

Opprinnelig testet: januar 2021.