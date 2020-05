Er du opptatt av å dra nytte av det nye 5G-nettet så fort det blir tilgjengelig der du bor? Da trenger du en mobil med 5G-støtte, og nedenfor har vi samlet de beste 5G-telefonene du kan kjøpe akkurat nå.

Selv om det kom enkelte 5G-telefoner på markedet i 2019, ser 2020 ut til å bli 5G-telefonenes år. Nesten alle de viktigste flaggskipene kan skilte med 5G-tilknytning, og selv noen av telefonene i mellomsjiktet er tilgjengelige i 5G-versjoner.

5G-telefoner er heller ikke forferdelig kostbare, så hvis du vil ha den beste telefonen uten å blakke deg fullstendig er det ikke umulig at du kan skaffe deg en 5G-modell.

Og ettersom 2020 ser ut til å bli 5G-telefonenes år, kommer det et stadig større utvalg modeller å velge mellom. Dermed vil det skje flere endringer i denne oversikten underveis, der OnePlus 8 Pro er blant de nyeste tilskuddene.

Listen domineres for tiden av Samsung, som har stått bak de fleste 5G-modellene så langt. Men nå er mange andre mobilprodusenter kommet på banen, så det kan hende Samsungs dager på 5G-tronen snart er over.

Beste 5G-telefoner, kort fortalt

Samsung Galaxy S20 / S20 Plus OnePlus 8 Pro Samsung Galaxy Note 10 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S10 5G Xiaomi Mi Mix 3 5G OnePlus 7 Pro Samsung Galaxy A90 5G

Beste 5G-telefoner

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Galaxy S20 / S20 Plus

Den beste 5G-mobilen for øyeblikket

Lanseringstidspunkt: Mars 2020 | Vekt: 163 g/188 g | Mål: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm/161,9 x 73,7 x 7,8 mm | OS: Android 10 | Skjermstørrelse: 6,2 tommer/6,7 tommer | Oppløsning: 1440 x 3200 | Prosessor: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 12 GB | Lagringsplass: 128 GB (S20) eller 128 GB/256 GB/512 GB (S20 Plus) | Batteri: 4000 mAh/4500 mAh | Baksidekameraer: 12 MP + 64 MP + 12 MP (+ToF på S20 Plus) | Frontkamera: 10 MP

Supre kameraer

Massevis av kraft

Høyt priset

Ikke en stor oppgradering fra S10

Samsung Galaxy S20-seriens modeller er alle tilgjengelige i 5G-versjoner. Vi regner nok den enkleste versjonen og Plus-versjonene som de beste valgene, ettersom de kombinerer massevis av avanserte funksjoner med en (relativt) lav pris.

Som med de fleste Samsung-telefoner har S20-serien flotte skjermer med AMOLED-paneler, men her er oppdateringsfrekvensen økt til 120 Hz. Prosessorene og kameraene er også i toppklassen, og programvaren har mange knep på lager for å kunne gi deg de beste bildene.

Disse modellene savner helt opplagt noen av triksene den mest avanserte modellen i serien kan skilte med (som du finner noen trinn nedover på listen), men vi mener at den lavere prisen gjør at Galaxy S20 og S20 Plus gir deg langt mer for pengene.

Les våre grundige tester av Samsung Galaxy S20 og Samsung Galaxy S20 Plus.

(Image credit: OnePlus)

2. OnePlus 8 Pro

Den beste OnePlus-modellen så langt

Landeringstidspunkt: April 2020 | Vekt: 199 g | Mål: 165,3 x 74,35 x 8,5 mm | OS: Android 10 | Skjermstørrelse: 6,78 tommer | Oppløsning: 3168 x 1440 | Prosessor: Snapdragon 865 | RAM: 8/12 GB | Lagringsplass: 128/256 GB | Batteri: 4510 mAh | Baksidekameraer: 48 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP | Frontkamera: 16 MP

En av de beste skjermene på markedet

5G og massevis av kraft

Reversert lading og rask trådløs lading

Dyreste OnePlus-modell så langt

Grunnmodellen har mindre lagringsplass enn 7T Pro

OnePlus 8 Pro er en av de beste telefonene du får tak i, og ettersom den leveres med 5G som standard, er den så klart også en av de beste 5G-telefonene.

Om vi legger 5G til side noen øyeblikk, er høydepunktet utvilsomt skjermen. Den er på 6,78 tommer med avrundede kanter, og er en Fluid AMOLED-skjerm med 513 piksler per tomme. Den har dessuten en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe som er mer enn de fleste telefoner kan by på, og som gir deg en tettere samhandling med enheten.

Ettersom den er en flaggskipmodell, har den også en kraft som matcher dette. Prosessoren er en Snapdragon 865, og den har opptil 12 GB RAM. Den har også en kvadruppel kameralinse på baksiden, med en 48 MP-variant i førersetet, og batteriet er på solide 4510 mAh.

Når vi snakker om batteriet, er dette den første OnePlus-modellen som støtter trådløs lading, i tillegg til at den har en viss vannfasthet. Man kan faktisk si at dette er deres første telefon uten egentlige svakheter.

Les vår grundige test av OnePlus 8 Pro

(Image credit: Samsung)

3. Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G

En 5G-telefon med pekepenn.

Lanseringstidspunkt: August 2019 | Vekt: 196 g | Mål: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | OS: Android 9 | Skjermstørrelse: 6,8-tommer | Oppløsning: 1440 x 3040 | Prosessor: Snapdragon 855 / Exynos 9825 | RAM: 12 GB | Lagringsplass: 256 GB/512 GB | Batteri: 4300 mAh | Baksidekameraer: 12 MP + 12 MP + 16 MP + ToF | Frontkamera: 10 MP

Supert selfiekamera

Skjerm i toppklassen

Veldig dyr

Glatt overflate

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G er en av de beste telefonene fra 2019, og når du tar med 5G-kapasiteten i betraktningen, var den faktisk årets beste.

Som alle Samsung Galaxy Note-telefoner leveres Note 10 Plus 5G med en pekepinne. Den er flott til å ta notater, skissere og gjøre merknader i dokumenter med. Alt av oppgaver løses enda bedre med 5G, ettersom dette gir deg en bedre og mer stabil nettilgang, med høyere opp- og nedlastningshastigheter.

Dette er utvilsomt en dyr telefon, selv når man sammenligner med den høye standarden de andre enhetene på listen setter, men det er nok å bli glad i her til å glemme dette litt. Kameraene og skjermteknologien, blant annet.

Les hele vår grundige test av Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G

(Image credit: Samsung)

4. Samsung Galaxy S20 Ultra

Er dette en telefon, eller er det et mini-nettbrett?

Lanseringstidspunkt: Mars 2020 | Vekt: 222 g | Mål: 166,9 x 76 x 8,8 mm | OS: Android 10 | Skjermstørrelse: 6,9 tommer | Oppløsning: 1440 x 3200 | Prosessor: Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM: 12 GB / 16 GB | Lagringsplass: 128 GB/256 GB/512 GB | Batteri: 5000 mAh | Baksidekamera: 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF | Frontkamera: 40 MP

Super skjerm

Utrolige kameraegenskaper

Veldig dyr til å være en «standard» smarttelefon

Omfangsrik

Samsung Galaxy S20 Ultra er 5G-telefonen for deg hvis du ønsker massevis av banebrytende egenskaper, spesifikasjoner og triks, og prisen er uvesentlig. Og prisen kan du bare lukke øynene for, for dette blir ikke billig.

Med en 6,9-tommers AMOLED-skjerm på 120 Hz, et hovedkamera på 108 MP, 100x digital zoom, en prosessor i superklassen og dessuten 5G-kapasitet, vil du ikke savne noe når du skal teste ut denne.

Galaxy S20 Ultra er ikke på noen måte den perfekte telefon, og prisen er så høy at vi vil påstå at Samsung Galaxy S20 og S20 Plus trolig er langt bedre egnet som 5G-telefoner for folk flest. Men hvis prisen ikke var med i beregningen, ville vi nok plassert denne høyere på listen.

Les hele vår grundige test av Samsung Galaxy S20 Ultra.

(Image credit: Samsung)

5. Samsung Galaxy S10 5G

Samsungs første 5G-telefon.

Lanseringstidspunkt: April 2019 | Vekt: 198 g | Mål: 162,6 x 77,1 x 7,9 mm | OS: Android 10 | Skjermstørrelse: 6,7 tommer | Oppløsning: 1440 x 3040 | Prosessor: Snapdragon 855 | RAM: 8 GB | Lagringsplass: 256 GB / 512 GB | Batteri: 4500 mAh | Baksidekamera: 12 MP + 12 MP + 16 MP + ToF | Frontkamera: 10 MP + ToF

Strålende kamera

Super skjerm

Dyr

Blir veldig varm

Samsung Galaxy S10 5G var Samsungs aller første 5G-telefon. Den er en versjon av Galaxy S10 Plus med neste generasjons netteknologi og et par ekstra ess i ermet. Den er den mest avanserte enheten i S10-serien, både når det gjelder egenskaper og pris.

Med fire kameraer på baksiden (med imponerende programvare for etterbehandling), en flott Samsing-skjerm og en prosessor som i sin tid var i toppklassen, er dette en svært god telefon. Selv om den siden er blitt overgått av Galaxy S20-serien.

Versjoner av denne telefonen med Exynos-prosessor (i Europa og Asia) har hatt sine problemer med batterikapasiteten, som absolutt kunne vært bedre. Dessuten har telefonen en tendens til å gå varm. Men vi opplevde ikke slike problemer med USA-utgaven (som har Snapdragon 855-brikke).

Les vår grundige test av Samsung Galaxy S10 5G.

(Image credit: Xiaomi)

6. Xiaomi Mi Mix 3 5G

En relativt rimelig 5G-telefon.

Lanseringstidspunkt: Mai 2019 | Vekt: 225 g | Mål: 157,9 x 74,7 x 9,4 mm | OS: Android 9 | Skjermstørrelse: 6,39 tommer | Oppløsning: 1080 x 2340 | Prosessor: Snapdragon 855 | RAM: 6 GB | Lagringsplass: 64/128 GB | Batteri: 3800 mAh | Baksidekameraer: 12 MP + 12 MP | Frontkameraer: 24 MP + 2 MP

Førsteklasses design

Den heldekkende akjermen ser flott ut

Glidemekanismen er klønete

4G-alternativene koster mindre

Da den første bølgen av 5G-telefoner kom på markedet, var Xiaomi Mi Mix 3 5G den rimeligste mobilen i flokken. Den er en 5G-klar utgave av grunnmodellen Mi Mix 3, men har også flere andre oppgraderinger å by på.

Xiaomi Mi Mix 3 5G har en heldekkende skjerm foran, og dermed er de fremovervendte kameraene plassert i en sprett-opp-mekanisme som holder dem ute av syne når du ikke trenger dem. Her får du to selfiekameraer og to kameraer på baksiden, en helt grei prosessor og en fin skjerm.

Rimelige 5G-telefoner er en nisje som utforskes i 2020, så Mi Mix 3 5G vil nok forlate denne listen om ikke altfor lenge. Men den er fremdeles et av de bedre alternativene hvis du er ute etter en 5G-mobil som ikke blakker deg helt.

Lest hele vår test av Xiaomi Mi Mix 3 5G

(Image credit: OnePlus)

7. OnePlus 7 Pro 5G

En av de første 5G-telefonene

Lanseringstidspunkt: Mai 2019 | Vekt: 206 g | Mål: 162,6 x 75,9 x 8,8 mm | OS: Android 9 | Skjermstørrelse: 6,67 tommer | Oppløsning: 1440 x 3120 | Prosessor: Snapdragon 855 | RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB | Lagringsplass: 128 GB / 256 GB | Batteri: 4000 mAh | Baksidekameraer: 48 MP + 8 MP + 16 MP | Frontkamera: 16 MP

Kraftig og hvass skjerm

Rimeligere enn konkurrentene

Lik versjonen uten 5G

Kameraet er greit, ikke supert

OnePlus 7 Pro 5G var en av de første 5G-telefonene som ble tilgjengelig i mange regioner. Den er en 5G-klar versjon av grunnmodellen OnePlus 7 Pro, som den er helt lik med unntak av netteknologien.

Dette betyr at den har en prosessor i toppsjiktet, en skjerm som ser flott ut og et sprett-opp-kamera, akkurat som Oppo Reno 5G (bare at den ikke ser så teit ut). Ladingen går dessuten imponerende fort unna.

Den er nok ikke av den samme høye klassen som mange av de andre mobilene på denne listen, men dette gjenspeiler seg også i prisen. Den er også en del rimeligere enn de fleste andre modellene her.

Les vår test av OnePlus 7 Pro 5G.

(Image credit: Samsung)

8. Samsung Galaxy A90 5G

Hvis du prioriterer 5G høyere enn alt annet

Lanseringstidspunkt: September 2019 | Vekt: 206 g | Mål: 164,8 x 76,4 x 8,4 mm | OS: Android 9 | Skjermstørrelse: 6,7 tommer | Oppløsning: 1080 x 2400 | Prosessor: Snapdragon 855 | RAM: 6/8 GB | Lagringsplass: 128 GB | Batteri: 4500 mAh | Baksidekamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP | Frontkamera: 32 MP

Førsteklasses prosessor

Stor og flott skjerm

Dårlig egnet til nattfotografering

Ingen kamerazoom

Samsung Galaxy A-serien er et rimeligere alternativ til Galaxy S-serien. Som navnet antyder, er A90 5G en enhet designet for folk som bare vil ha en 5G-telefon.

Enheten gir deg høydepunktene fra A-serien som en flott utseende skjerm og kraftige batterier. I vår test av telefonen oppdaget vi imidlertid at kameraet ikke var like godt som hos konkurrentene.

Samsung Galaxy A90 5G konkurrerer egentlig med Xiaomi Mi Mix 3 5G, ettersom den først og fremst er til for dem som ønsker seg en rimelig 5G-telefon, og som gjerne ofrer noen egenskaper for å senke prisen.

Les hele vår test av Samsung Galxay A90 5G.