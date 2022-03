OnePlus Nord CE 2 review

Review in een notendop

De 'CE' mag dan staan voor 'Core Edition', toch is de OnePlus Nord CE 2 geen uitgeklede versie van de OnePlus Nord 2. Het design is net zoveel van Oppo als van OnePlus, de prestaties liggen een paar passen achter op zijn midrange broer, en ook de primaire camerasensor van de Nord 2 missen we.

Het klinkt wat hard om te zeggen dat de OnePlus Nord CE 2 een makkelijk toestel is, maar die indruk laat het toestel wel achter. Het display en camerasysteem zijn identiek aan de OnePlus Nord CE, en het plastic design is slechts marginaal verbeterd.

Onderaan de streep blijft het een prettige telefoon om dagelijks te gebruiken. De prestaties hebben een prettige stap voorwaarts gemaakt, en OxygenOS blijft een van de betere softwareschillen op de Android-markt. De impact van laatstgenoemde moet niet worden onderschat. Het middensegment zit vol met user interfaces die een stuk minder strak en soepel werken.

Het is de algemene balans die kenmerkend is voor de Nord CE 2. Er zijn smartphones met betere schermen, processoren en displays voor hetzelfde geld, maar er zijn er maar weinig die zo een redelijk totaalpakket aanbieden.

Als we dan toch een pluspunt eruit moeten halen, dan is het de 65W SuperVOOC-adapter die OnePlus meegeeft. In slechts 30 minuten is het toestel volledig opgeladen.

De OnePlus Nord CE 2 is onderaan de streep een prima allrounder, en zeer geschikt voor iedereen die zoekt naar een betaalbare optie uit het middensegment.

OnePlus Nord CE 2: prijs en beschikbaarheid

Verkoop gestart op 10 maart 2022

Toestel kent een adviesprijs van 359 euro

De OnePlus Nord CE 2 is op 17 februari onthuld en sinds 10 maart te koop in Nederland en België.

De smartphone kost 359 euro (net als de originele Nord CE vorig jaar) en is voorzien van 8GB aan RAM en 128GB opslagcapaciteit. Dat is de enige beschikbare variant qua specs. Je kunt wel uit twee verschillende kleuropties kiezen: Gray Mirror en Bahamas Blue.

Je kunt de OnePlus Nord CE 2 bestellen via onder andere Coolblue (BE).

Design

Hetzelfde design en afmetingen als de Nord CE

Gebogen cameramodule hint naar invloed van Oppo

Geen stereospeakers of alert slider

OnePlus heeft niet veel veranderd aan het design van zijn betaalbare midranger. Het is wederom een plastic smartphone die prettig in de hand ligt, maar verder geen opvallende eigenschappen kent.

Met een dikte van 7,8 millimeter is hij slanker dan zijn voorganger. Dit is de dunste telefoon van het merk sinds de OnePlus 6T. Hij is ook iets langer en smaller dan voorheen, maar het gaat hier om fracties van een millimeter.

Met een gewicht van 173 gram is de CE 2 een kleine 3 gram zwaarder dan de originele CE. Dat is redelijk licht te noemen voor een hedendaagse smartphone.

Er is nog altijd een koptelefooningang aanwezig, maar de welbekende alert slider van OnePlus ontbreekt. Dat laatstgenoemde niet op het toestel zit, betreuren we. Het is een onderscheidende factor bij veel OnePlus-toestellen.

Ook jammer vinden we het gebrek aan stereogeluid. Je moet het doen met een matige monospeaker. Dat is in dit segment geen ramp, maar wel iets om in je achterhoofd te houden.

Wel zijn we te spreken over het design van de cameramodule. De manier waarop het langzaam en elegant uit de behuizing is geslepen, doet ons denken aan de Oppo Find X5 Pro. Dat is gezien de samensmelting van OnePlus en Oppo niet vreemd.

Ons testmodel is de Gray Mirror-versie. Vanuit bepaalde hoeken is hij wat grauw, maar ook reflecterend. Door de plastic bouw voelt hij wat goedkoop aan. Het goedkope gevoel wordt verder kracht bijgezet door het ontbreken van een IP-certificering. Een flinke regenbui overleven is mogelijk, maar we zouden het toestel niet opzettelijk nat laten worden.

Aan de linkerrand van de telefoon bevindt zich een simkaartsleuf. Hier kun je zowel een dubbele simkaart als een microSD-kaart kwijt, wat een leuk extraatje is.

Display

6,43 inch AMOLED

90Hz verversingssnelheid

De OnePlus Nord CE 2 is voorzien van een 6,43 inch FHD+ AMOLED-display, net als zijn voorganger. De verversingssnelheid bedraagt 90Hz, wat redelijk is maar niets indrukwekkends.

Het grote verschil met de Nord CE is dat de Nord CE 2 een laagje Gorilla Glass 5 over het display heeft zitten, wat robuuster is dan het DragonTrail-glas van de eerste Nord CE.

Alle vergelijkingen terzijde: het blijft een prettig scherm om naar te kijken. Het is volledig plat, kent minimale randen (met een ietwat grote kin), en de maximale helderheid van 800 nits is lekker fel.

Het Vivid P3-display voorziet de kleuren van een lekkere punch, maar niet op een manier dat het oververzadigd lijkt. Je kunt dit overigens zelf in de instellingen aanpassen.

Er is ondersteuning voor HDR10+, zodat je optimaal kunt genieten van alle kleuren van de regenboog op Netflix, Amazon Prime Video, YouTube en andere streamingdiensten.

De vingerafdrukscanner zit hier onder het display. De scanner werkt prettig, snel, en is betrouwbaar.

Camera's

Hetzelfde trio aan camera's

Primaire 64MP sensor levert degelijke, zij het niet-spectaculaire afbeeldingen

De OnePlus Nord CE 2 gebruikt hetzelfde camerasysteem als de Nord CE. Je krijgt een primaire 64MP camera, die wordt bijgestaan door een 8MP groothoekcamera (119 graden gezichtsveld) en een vrij nutteloze 2MP macrosensor.

De meeste verbeteringen moeten komen van de nieuwe Dimensity 900-chipset. OnePlus claimt dat portretten en foto's met de nachtmodus op algoritmische wijze zijn verbeterd.

De verbeteringen zijn echter niet extreem. De Nord CE 2 schiet prima foto's overdag, maar in situaties met weinig licht vinden we het nog altijd niet heel overtuigend.

Voor nachtfotografie is er nog altijd geen optische beeldstabilisatie om alles stabiel te houden. Foto's in situaties met weinig licht missen details en zuiverheid, maar ze weten wel de ambiance goed in beeld te brengen. Er wordt niet zomaar van alles opgehelderd (tot onnatuurlijke hoogtes).

Een telefotocamera mist ook, maar de 2x zoom verricht goed werk met het bijsnijden via de primaire sensor.

De 8MP groothoekcamera is kwalitatief beduidend minder sterk dan de primaire sensor. We missen details en dynamisch bereik in de plaatjes, maar voor een groothoekcamera kan het ermee door.

Het toverwoord van de Nord CE 2 is op cameravlak 'competent'. Er is niets indrukwekkends aan, maar ook niet iets waarmee het door de ondergrens zakt.

Voorbeeldfoto's

Voorbeeldfoto's

Je ziet de 'punch' in kleuren van de primaire camera in deze foto die binnenshuis is gemaakt.
Primaire camera
Geen telefoto, maar 2x zoom ziet er redelijk uit
De groothoeksensor is niet zo gedetailleerd
De nachtmodus ontbreekt het aan detail en zuiverheid, maar qua toon ziet het er goed uit.
Een foto met de 16MP frontcamera.
Selfie met portretmodus
Overdag met de primaire sensor.
2x zoom
8MP groothoekcamera

Prestaties en specificaties

MediaTek Dimensity 900

OxygenOS 11 op Android 11

OnePlus claimt dat de 6nm MediaTek Dimensity 900-chip, welke in de Nord CE 2 zit, 20 procent sneller en efficiënter is dan de 8nm Snapdragon 750G van de originele Nord CE.

We zien dit verschil lichtelijk terug in de benchmarks. In Geekbench 5 behaalt de Nord CE 2 een single-core score van 720 en een multi-core score van 2.133. Ter vergelijking: de Nord CE scoort 633 en 1.812.

De chipset wordt bijgestaan door 8GB RAM, wat meer dan genoeg is om Android te draaien zonder haperingen.

In gaming-termen: de smartphone is in staat om Genshin Impact op medium instellingen te spelen. Je krijgt dan een speelbare maar niet zo soepele framerate. Het is simpelweg geen gaming-smartphone, ook niet in dit segment.

De Xiaomi Poco F3 doet het op dit vlak bijvoorbeeld een stuk beter, mede dankzij de krachtige Snapdragon 870, de stereospeakers en de 360Hz touch sampling rate, waardoor het toestel sneller reageert op input.

De OnePlus Nord CE 2 draait op OxygenOS 11, gebaseerd op Android 11. Het is dezelfde standaard software waarmee de OnePlus Nord CE vorig jaar op de markt kwam. Kortom, een tikkeltje teleurstellend.

Al het gebrek aan vernieuwingen daargelaten, blijft OxygenOS een van de stijlvollere en behapbare Android-schillen van de markt. De schil van OnePlus getuigt van smaak en terughoudendheid, iets wat je doorgaans alleen ziet bij (vrijwel) stock-software van Nokia- en Motorola-toestellen. Het gebrek aan bloatware stemt ons eveneens tevreden.

Je krijgt met 128GB net zoveel opslaggeheugen als bij de Nord CE, maar dat is doorgaans meer dan voldoende voor de doorsnee gebruiker. Daarnaast is er de optie om het opslaggeheugen uit te breiden aan de hand van een microSD-kaart. 5G-connectiviteit is uiteraard inbegrepen.

Batterijduur

4.500mAh accucapaciteit

65W SuperVOOC laadsnelheid

Net als bij de OnePlus Nord CE is de Nord CE 2 uitgerust met 4.500mAh aan accucapaciteit, welke bestaat uit twee kleinere accu's om zo snelladen mogelijk te maken. Hierover later meer.

(Image credit: Future)

Het uithoudingsvermogen van de smartphone is solide. Je hebt genoeg accusap tot je beschikking bij intensief gebruik, en bij gemiddeld gebruik houd je het wellicht wel twee dagen vol op één cyclus. Bij een dag van 15 uur met een schermtijd van 3 uur en 30 minuten zat er in ons model vaak nog iets meer dan 50 procent in de accu.

In onze klassieke TechRadar-batterijtest, welke bestaat uit het herhaaldelijk afspelen van een 720p video van 90 minuten op volle schermhelderheid, verloor de Nord CE 2 slechts 4 procent van zijn lading. Een sterk resultaat, zeker voor een betaalbaar toestel met een middelmatige processor.

Zoals vermeld is de OnePlus Nord CE 2 uitgerust met een 65W SuperVOOC-adapter in de doos. Deze technologie is afkomstig van Oppo, maar in de praktijk lijkt het niet veel uit te maken welke 65W laadtechnologie er gebruikt wordt; het toestel is na 32 minuten volledig opgeladen. Ter vergelijking: de originele CE is na 32 minuten voor 70 procent opgeladen, zo claimt OnePlus.

Moet ik de OnePlus Nord CE 2 kopen?

Koop hem als...

Prettige software belangrijk voor je is

Er zijn genoeg midrangers met vergelijkbare of betere specificaties dan de Nord CE 2, maar er zijn er maar weinig die net zo een prettige gebruikerservaring aanbieden met hun software.

Je snelladen belangrijk vindt

De belangrijkste specificatie van de Nord CE 2 is zonder meer de 65W SuperVOOC-adapter. In iets meer dan 30 minuten is het toestel volledig opgeladen.

Je klaar bent met 'dikke' telefoons

De OnePlus Nord CE 2 is een van de meer compacte midrangers op de markt, met een dikte van slechts 7,8 millimeter en een gewicht van 173 gram.

Koop hem niet als...

Je de beste game-ervaring zoekt

De OnePlus Nord CE 2 kan spellen prima draaien, maar de Poco F3 biedt een veel betere ervaring op dit vlak, en dat voor een toestel uit dezelfde prijsklasse.

Je de beste camera-opzet eist

De OnePlus Nord CE 2 schiet redelijke plaatjes, maar in deze prijsklasse zijn er betere alternatieven te vinden, zoals de Galaxy A52. Met name in situaties met weinig licht schiet de Nord CE 2 niet met scherp.