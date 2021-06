OnePlus Nord CE 5G review

Review in een notendop

De OnePlus Nord CE is het antwoord van de fabrikant op de grote vraag uit de community naar een betaalbare doch sterke smartphone. Voor die groep was er al de OnePlus Nord, maar de CE (wat staat voor Core Edition) sluit nog iets meer compromissen, om zo tot een nog scherpere prijs te komen.

Zelfs met dit betaalbare prijskaartje blijft de OnePlus Nord CE trouw aan de OnePlus-ervaring die we gewend zijn: een strakke en functierijke softwareschil die responsief aanvoelt, met een minimalistisch design en een echte persoonlijkheid, en adequate hardware om de smartphone soepel te laten blijven draaien.

De OnePlus Nord CE 5G blijft trouw aan wat we gewend zijn van OnePlus met een 90Hz display, waardoor elke interactie er soepel uitziet. De Snapdragon 750G is krachtig genoeg om je de hele dag bij te kunnen staan. Dankzij de ondersteuning voor 5G ben je ook helemaal voorbereid op het nieuwe snelle mobiele netwerk.

Uiteraard is de OnePlus Nord CE 5G niet perfect. Hier en daar heeft de fabrikant compromissen gesloten om tot dit betaalbare prijskaartje te kunnen komen. Zo is er geen Gorilla Glass-bescherming aanwezig op het display, en is de achterzijde gemaakt van plastic. De zeer geliefde schuifregelaar (Alert Slider) is eveneens afwezig. Dit alles maakt de smartphone wel lichter en dunner dan zijn voorgangers. Ook mooi: de koptelefooningang maakt zijn herintrede.

De camera's blijken wederom niet heel denderend te zijn, iets wat we kennen van andere betaalbare OnePlus-toestellen. Toch zijn ze zeker niet slecht. Een opvallend positieve eigenschap is de batterijduur. In de praktijk weet deze smartphone het langer vol te houden dan zijn duurdere broer, de OnePlus Nord. Ook is Warp Charge inbegrepen, waardoor de smartphone binnen een halfuur van 0 naar 70 procent accusap gaat.

Al met al is de OnePlus Nord CE 5G een degelijke smartphone, die je gemakkelijk aan iedereen met een budget van plusminus 300 euro kunt aanbevelen. Hij is wellicht niet spectaculair, maar stelt op geen enkel vlak echt teleur.

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus Nord CE 5G is op het moment van schrijven verkrijgbaar in de Benelux, maar dan wel exclusief via de OnePlus-webshop zelf. Mocht je het toestel nu op de kop kunnen tikken, dan komt het toestel rond 14 juni jouw kant op.

Vanaf 21 juni is de OnePlus Nord CE 5G ook verkrijgbaar bij externe retailers, waaronder Coolblue.

De prijs van de OnePlus Nord CE 5G bedraagt minimaal 299 euro. Daarvoor krijg je de Charcoal Ink-versie met 6GB RAM en 128GB opslag. Voor 329 euro krijg je de variant met 8GB RAM en 128GB opslag in de kleur Blue Void of Charcoal Ink. Voor 399 euro haal je de variant met 12GB RAM en 256GB opslag in huis in de kleur Blue Void, Charcoal Ink of Silver Ray.

Design

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Met 170 gram een lichtgewicht

Kent een matte afwerking

Blue Void, Charcoal Black en Silver Ray

De OnePlus Nord CE meet 159,2 x 73,5 x 7,9 mm en weegt slechts 170 gram. Dat maakt hem dunner en lichter dan de OnePlus Nord met een behoorlijke marge. Het is een van de compactere smartphone die de fabrikant de afgelopen jaren uit heeft gebracht.

Aan het design van de OnePlus Nord CE 5G merk je dat men de kosten heeft proberen te drukken. Dat komt vooral door de achterzijde, die nu gemaakt is van polycarbonaat (plastic) in plaats van glas. Dit verklaart ook voor een deel waarom de CE-versie zo veel lichter is dan zijn grote broer, de OnePlus Nord. Ook is er op het toestel geen bescherming meer in de vorm van Gorilla Glass.

Onze Blue Void-versie kent een matte achterzijde en ziet er gelikt uit. De kleur lijkt op een mix tussen groen en blauw, waarmee het wat weg heeft van de OnePlus 8 uit 2020. De aluminium randen kennen een paarsachtige tint, en de achterzijde verandert in het licht wat van kleur. Het lage gewicht en de matte afwerking zorgen ervoor dat de CE prettig in de hand ligt.

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

De aan/uit-knop zit aan de rechterzijde van de smartphone en is makkelijk te bereiken met één hand. De volumeknop bevindt zich aan de linkerzijde van het toestel. Je krijgt een koptelefooningang, enkele speaker en een USB-C poort aan onderzijde. Ook is er ruimte voor dual sim.

Het grote gemis van de OnePlus Nord CE 5G is toch wel de schuifregelaar, ook wel bekend als Alert Slider. Deze functie zit al sinds de OnePlus 2 op elk high-end vlaggenschip van de fabrikant, en is dé manier om te wisselen tussen de stille modus, trilmodus, en geluidsmodus.

Verder missen we ook een IP-certificering bij de Nord CE 5G, waardoor we afraden om het toestel onder de kraan te houden of op de rand van het zwembad neer te leggen. Dat gezegd hebbende: volgens OnePlus is er wel enige vorm van water- en stofbestendigheid aanwezig.

Display

6,43 inch AMOLED-display

90Hz verversingssnelheid

HDR10, HDR10+, HLG, Widevine L1-ondersteuning

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

De OnePlus Nord CE 5G is uitgerust met een 6,43 inch AMOLED-display en een resolutie van 2400 x 1080 pixels (Full HD+). De beeldverhouding bedraagt 20:9 en de verversingssnelheid is 90Hz, net als de originele OnePlus Nord. Gorilla Glass mag dan afwezig zijn, in de plaats daarvan krijg je wel DragonTrail-glasbescherming. Dit is wellicht niet zo bestendig als Corning Gorilla Glass, maar beschermt wel enigszins tegen krasjes.

Verder is er nog een standaard screenprotector geïnstalleerd op het display, zodat je deze niet zelf hoeft aan te schaffen.

De voorzijde van de smartphone wordt gedomineerd door het scherm, met daaromheen dunne randen en een ietwat dikkere bezel aan de boven- en onderzijde. De frontcamera zit verwerkt in het display aan de linkerbovenzijde. Het gat is klein en zit goed verstopt; na enige tijd merkten we het nauwelijks meer.

Het display is, in tegenstelling tot de meeste andere high-end smartphones van OnePlus, volledig plat. Het display zelf ziet er scherp en helder uit, en het AMOLED-scherm kent mooie kijkhoeken. De smartphone ondersteunt ook HDR, waardoor je shows op Netflix, YouTube en andere apps in hoge kwaliteit kunt bekijken.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Het 90Hz display maakt het prettig om te kijken naar je display, vooral wanneer je door apps scrolt en veegt. Er is ook een optie om terug te schakelen naar 60Hz, mocht je extra accusap willen besparen.

In het instellingenmenu kun je zelf nog de kleuren op het display naar eigen hand zetten, mocht je dit graag willen. Er is tevens een Ambient-modus aanwezig, welke tekstinformatie en/of meldingen weergeeft wanneer het scherm is uitgeschakeld.

Hoewel het AMOLED-display kleuren prettig weergeeft en ook mooie contrasten kent, is het niet zo spetterend als bij een Xiaomi Mi Ultra of OnePlus 9 Pro bijvoorbeeld. Ook is het niet het meest heldere paneel, al moet lezen in zonlicht nog wel enigszins mogelijk zijn. Onder het display zit een vingerafdrukscanner, maar er zijn iets snellere alternatieven op de markt te vinden.

Hardware en prestaties

Snapdragon 750G onder de motorkap

Tot wel 12GB RAM en 256GB opslag

Ondersteunt 5G

De Snapdragon 750G onder de motorkap is een capabele chipset in dagelijks gebruik, zoals het openen van meerdere apps tegelijkertijd, ertussen wisselen, en het spelen van een paar spellen. Van echte lag of haperingen is er geen sprake geweest.

Het toestel is echter niet de meest rappe OnePlus die we tegen zijn gekomen. Soms duurt het laden van games wat langer dan we gewend zijn. In Geekbench 5 zien we een multi-core score terug van 1.812. Dat is vrij respectabel en sneller dan de Oppo Find X3 Lite (1.803), maar de net iets duurdere Poco F3 overtreft dit met een score van maar liefst 3.369.

De OnePlus Nord CE 5G is beschikbaar in drie varianten: 6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB en 12GB RAM + 256GB. Net als bij de meeste andere OnePlus-toestellen is er ook hier geen ruimte voor een microSD-kaartje.

Afbeelding 1 van 2 Gaming tools (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 2 van 2 Gaming tools (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Je krijgt LPDDR4X RAM en UFS 2.1 opslag, wat niet het snelste of het beste in het segment is, en dus duurt het een paar seconden extra voordat apps geopend zijn. Wat het geheugenbeheer betreft: de meeste apps blijven op de achtergrond werken, behalve als we na een paar keer een spel herladen terugkeerden naar bepaalde apps.

Call of Duty Mobile wisten we in de 'very high' modus goed te kunnen laten draaien, met 60 fps en doorgaans stabiele ervaring. OnePlus levert ook handige gaming tools mee, zoals een FPS-meter, niet storen-optie, auto-helderheid onderbreken, grafische optimalisatie en nog meer.

Het afspelen van audio via de luidspreker klinkt vrij redelijk: het geluid kan verrassend hard, maar valt nog steeds achter alternatieven met stereo luidsprekers. We merkten niet veel vervorming, zelfs niet bij maximaal volume. Het is wel gemakkelijk om de luidsprekergrill te blokkeren en de audio te dempen tijdens het gamen of het bekijken van inhoud in de liggende modus.

Dankzij de koptelefooningang kun je de bekabelde audio weer van stal halen. Je krijgt ook ondersteuning van een equalizer voor zowel bekabelde als draadloze headsets en oortjes.

Camera's

64MP hoofdcamera

Inclusief monochroomcamera

Enkele frontcamera

Op de achterkant van de OnePlus Nord CE 5G treffen we drie camera's aan. Het gaat om een primaire 64MP camera met f/1,79 diafragma, 8MP groothoekcamera met 119 graden gezichtsveld en f/2,25 diafragma, en als laatste een 2MP monochroomsensor met f/2,25 diafragma.

De primaire camera is afkomstig van OmniVision en beschikt over EIS (elektronische beeldstabilisatie), net als de groothoekcamera. Standaard schiet de 64MP camera plaatjes in 16MP.

Afbeelding 1 van 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 2 van 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 3 van 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 4 van 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 5 van 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 6 van 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 7 van 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 8 van 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 9 van 9 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

De foto's genomen in de standaardmodus zien er helder, kleurrijk en punchy uit. Het is wellicht een tikkeltje oververzadigd met als gevolg dat de contrasten wat extreem zijn, maar dat is gezien de mooie resultaten acceptabel. Het dynamische bereik is eveneens respectabel.

De auto HDR-functie zorgt ervoor dat beelden niet te donker of overbelicht raken, al zagen we soms een incorrecte witbalans en af en toe een lichte groene waas over afbeeldingen.

Foto's genomen in de 64MP modus zijn twee keer zo groot als een 16MP foto, maar het brengt wel meer details met zich mee en geeft je de mogelijkheid om in te zoomen met minder kwaliteitsverlies. 16MP plaatjes zijn doorgaans meer dan goed genoeg voor social media, maar als je aan het bewerken gaat, is 64MP een betere optie.

Afbeelding 1 van 15 Nightscape - uit (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 2 van 15 Nightscape - aan (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 3 van 15 Nightscape - uit (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 4 van 15 Weinig licht (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 5 van 15 Nachtselfie met schermflits (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 6 van 15 Weinig licht (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 7 van 15 Weinig licht (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 8 van 15 Night Scape - uit (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 9 van 15 Night Scape - aan (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 10 van 15 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 11 van 15 Night Scape - uit (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 12 van 15 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 13 van 15 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 14 van 15 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 15 van 15 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

De nachtmodus op de Nord CE neemt tot zeven beelden, voegt deze samen en stopt de beste eigenschappen van alle beelden in één enkel beeld. De output in de Nightscape-modus is goed en beter dan die je krijgt met de gewone modus. Het brengt meer licht in de foto dan er daadwerkelijk om handen is en maakt de foto helderder. Je mist echter wel details in scenario's met weinig licht. We hopen dat OnePlus binnenkort via een OTA-update de prestaties bij weinig licht iets kan verbeteren.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

De 8MP groothoeklens zorgt voor een breder gezichtsveld en behoudt ook de meeste kleuren goed. Door de kleinere sensor en het kleinere diafragma is het dynamisch bereik hier minder goed. De groothoekcamera is een interessante feature om te gebruiken, maar de kwaliteit is niet zo heel sterk. Het beste scenario zou zijn om deze modus te gebruiken tijdens het fotograferen van prachtige landschappen.

Afbeelding 1 van 2 Mono (Image credit: Srivasta Ramesh) Afbeelding 2 van 2 Mono (Image credit: Srivasta Ramesh)

De 2MP monochroomcamera is een leuke extra voor als je zwartwitfoto's wil maken, maar we twijfelen in hoeverre deze camera een echte meerwaarde heeft voor de meeste gebruikers.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Selfies worden gemaakt via de 16MP frontcamera, wat een Sony IMX471-sensor is met f/2,45 diafragma. De selfies zien er goed uit in omstandigheden met voldoende licht, maar we merken af en toe dat plaatjes er iets te scherp uitzien. Desondanks zijn de kiekjes meer dan geschikt voor sociale media.

Video's schiet je in 4K met maximaal 30 frames per seconde. 120 fps slowmotion video's zijn ook mogelijk. Over het algemeen weet de OnePlus Nord CE 5G prima video's te nemen, maar zien ze er een beetje instabiel uit door het gebrek aan OIS. EIS doet echter zijn werk verdienstelijk en de HDR werkt ook prima.

Software

Android 11 uit de doos

Twee jaar software-updates, drie jaar beveiligingsupdates

Geen bloatware

De OnePlus Nord CE 5G draait op OxygenOS 11, wat gebaseerd is op Android 11. Het bedrijf bevestigt dat deze smartphone twee jaar lang Android-updates krijgt en drie jaar lang beveiligingsupdates. Dat betekent dat de Nord CE 5G nog Android 13 meemaakt en beveiligingspatches krijgt tot juni 2024. Dat gezegd hebbende: OnePlus is vaak wat traag met software-updates recentelijk.

OxygenOS staat bekend om zijn soepele en consistente prestaties. Ook tref je er zo goed als geen bloatware aan, en dat is iets wat we altijd kunnen waarderen. In onze testperiode installeerden we de day-one update, dat het toestel een stuk stabieler maakte. Ook de camera en algehele prestaties leken een boost te hebben gekregen.

Afbeelding 1 van 2 De interface van OxygenOS 11 in beeld (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 2 van 2 Eerste software-update (Image credit: Srivatsa Ramesh)

OxygenOS komt met tal van aanpassingsmogelijkheden, waaronder een systeembrede donkere modus, icon pack-ondersteuning van derden, accentkleuren, verborgen ruimtes voor apps en bestanden, kleurtonen, icoonvormen en lettertypes. Je kunt ook per app kiezen of je dark mode wil gebruiken.

Je kunt ook het ambient display volledig naar eigen hand zetten, waaronder de klokstijl, vingerafdrukanimaties en een tof uitziend horizonlicht wat de zijkanten oplicht als je een melding binnenkrijgt.

OnePlus heeft bovenin het notificatiegebied een geluid/trillen/stil-knop gemaakt, ter vervanging voor de Alert Slider. De Zen-modus is ook aanwezig als je een paar minuten geconcentreerd wil blijven op een bepaalde taak. Er is ook een ingebouwde schermrecorder aanwezig.

Batterij

4.500mAh accucapaciteit

Warp Charge 30T Plus

0 naar 100 procent in 60 minuten

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

De OnePlus Nord CE 5G komt met 4.500mAh aan accucapaciteit, wat een flinke stap omhoog is ten opzichte van de 4.115mAh van de OnePlus Nord. Deze upgrade in capaciteit merk je ook in de praktijk: bij zwaar gebruik is het vrij makkelijk om er een volledige dag uit te persen. Ben je een reguliere gebruiker, dan is anderhalve dag ook een eitje.

De gemiddelde schermtijd voor onze review zat altijd rond de 6 uur en 30 minuten. De beste prestatie was 8 uur op één accucylus, wat behoorlijk sterk is. Ons dagelijks gebruik bestaat uit WhatsApp, Slack, Mail, een paar belletjes, YouTube, muziek streamen, gaming en social media.

Afbeelding 1 van 2 Tot wel 8 uur schermtijd (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus levert de OnePlus Nord CE 5G met 30W snellader uit de doos, inclusief nieuwe naam: Warp Charge 30T. Het duurt ongeveer een halfuur om het toestel tot 70 procent vol te krijgen op een lege accu, en na ongeveer 60 minuten is het toestel volledig gevuld met accusap.

Al met al zijn dit zeer respectabele prestaties. Er zijn wellicht snellere alternatieven van andere Chinese fabrikanten, maar over het algemeen hebben we geen klagen op dit vlak.

Ondersteuning voor draadloos opladen is er niet. Dat komt echter niet als een verrassing, gezien het prijspunt.

Moet ik de OnePlus Nord CE 5G kopen?

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Koop hem als...

Je hebt gewacht op een betaalbare OnePlus

De OnePlus Nord CE 5G is een betaalbare midranger die nog net wat goedkoper is dan de Nord. Er zijn enkele slimme compromissen gesloten, waardoor de prijs rond de 300 euro zweeft.

Je een smartphone zoekt die prettig in de hand ligt

De OnePlus Nord CE is niet heel compact te noemen, maar wel iets broekzakvriendelijker dan de meeste andere toestellen die tot dusver in 2021 zijn uitgebracht. Het toestel weegt tevens slechts 170 gram en is 7,9 millimeter dik. Dit maakt de smartphone vrij ergonomisch in gebruik.

Batterijduur belangrijk voor je is

OnePlus staat niet bepaald bekend om zijn sterke batterijduur, maar de Nord CE 5G laat zien dat de fabrikant hier wel toe in staat is. Ook is de batterij weer relatief snel vol, namelijk binnen 60 minuten.

Koop hem niet als...

Je de beste camera's zoekt

De camera's van de OnePlus Nord CE 5G zijn best oké, maar er zijn betere opties in deze categorie. Denk hierbij aan de Google Pixel 4a of Samsung Galaxy A52 5G.

Je op zoek bent naar een gaming smartphone

Games spelen is zeker mogelijk, maar er zijn alternatieven met krachtigere chipsets in deze prijsklasse beschikbaar, zoals de Poco F3.