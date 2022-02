Førsteinntrykk: Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra er den sømløse sammensmeltingen av Galaxy Note og toppmodellen fra Galaxy S-serien selskapet har jobbet med de siste par årene. Spesifikasjonene er gode, S Pen-stylusen kan plasseres inne i telefonen, og det er ellers mye som imponerer. Prisen er fortsatt urovekkende høy, men er du ute etter en stor telefon med stylus så er sannsynligheten stor for at dette er det beste alternativet i 2022.

Samsung Galaxy S22 Ultra er den sømløse sammensmeltingen av Galaxy Note og toppmodellen fra Galaxy S-serien selskapet har jobbet med de siste par årene. Spesifikasjonene er gode, S Pen-stylusen kan plasseres inne i telefonen, og det er ellers mye som imponerer. Prisen er fortsatt urovekkende høy, men er du ute etter en stor telefon med stylus så er sannsynligheten stor for at dette er det beste alternativet i 2022.

Samsung Galaxy S22 Ultra verken ser eller føles ut som et medlem av Galaxy S-familien. Det er fordi selskapet nå har inkorporert mye av det som gjorde Galaxy Note-telefonene så populære inn i designet til denne nye telefonen.



Dette er kjærlighetsbarnet som kombinerer fordelene i Galaxy S og Galaxy Note, men i en innpakning som i sin helhet går i arv fra sistnevnte. Selv om de helt nye Samsung Galaxy S22 og Galaxy S22+ kun tilbyr små oppgraderinger kontra forgjengerne, så kan ikke det samme sies om Ultra-varianten. Her har Samsung gjort seg flid.

I 2021 hoppet Samsung bukk over Galaxy Note-serien, og selv om selskapet ikke ennå har bekreftet at navnet og produktserien er borte for godt, så er S22 Ultra som siste spiker i kista å regne. Høyerestående figurer i den sørkoreanske giganten forteller oss at Note fra nå av vil være mer en «opplevelse», snarere enn spesifikke produkter.



S Pen-stylusen og det kantede designet i Galaxy Note-serien har blitt overført til Galaxy S22 Ultra, og om du er ute etter en smarttelefon helt i toppsjiktet, som gir deg en stylus med på kjøpet, så er sannsynligheten stor for at dette vil være den beste modellen du kan få fatt i akkurat nå.

Samsung Galaxy S22 Ultra – lanseringsdato og pris

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S22 Ultra er ingen billig telefon, men den er heller ikke dyr sammenlignet med fjorårsmodellen. I Norge koster faktisk grunnmodellen, med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass tusenlappen mindre enn i fjor, 13 490 kroner kontra 14 490 kroner.



Man får også varianter med 12 GB RAM og mer lagringsplass, der 256 GB-varianten i Storbritannia koster snaue 50 pund mer, og man må ut med ytterligere 80 pund for 512 GB. I Norge venter vi fortsatt på de veiledende prisene til de dyrere modellene fra offisielt hold, men nettbutikkene opererer allerede med henholdsvis 14 490 kroner (256 GB) og 15 490 kroner (512.)



Du kan forhåndsbestille Samsung Galaxy S22 Ultra nå, men telefonene vil ikke være i butikkene (ei heller i postkassa) før den 25. februar.

Design og skjerm

Bilde 1 av 2 (Image credit: Future) Bilde 2 av 2 (Image credit: Future)

Designet i Galaxy S22 Ultra ligger tett på det man finner i Note-telefonene, og relativt langt unna de andre telefonene i Galaxy S-familien. I praksis vil dette si at kantene på toppen og bunnen av modellen er flate, og at skjermen har en kurve som fortsetter inn i chassiset. Generelt sett kan vi si at designet er mer «firkantet» enn i Galaxy S22 og Galaxy S22+.



Kamerablokken man finner i andre Galaxy S-telefoner, som Samsung mener har en såkalt Contour Cut, er ikke å finne i Ultra. Selskapet har heller valgt å gå for et system der hvert enkelt kameraelement stikker ut fra baksiden av telefonen. Baksiden er laget av metall og har en børstet utføring, noe som gir et visst inntrykk av kvalitet.



Du har fire farger å velge mellom. Disse er Phantom Black, Phantom White, Burgundy og Grønn. Den grønne varianten er ganske mørk, og en passende sjattering som passer toppmodellen godt.

Vi kan like gjerne rive av plasteret med en gang: Galaxy S22 Ultra er en enorm enhet. Hvis du har små hender, så anbefaler vi at du går i en butikk og prøver å holde i telefonen før du kjøper.



Målene er 77,9 mm x 163,3 mm x 8,9 mm, hvilket i praksis vil si at den er en del tykkere enn tidligere modeller i Galaxy Note-serien. Telefonen er også oppe og nikker på vekt, med sine 229 gram. Etter vår erfaring er den enkel å bruke med to hender, men den kan virke noe tung når man prøver å bruke S Pen-stylusen med én hånd samtidig som man holder telefonen i den andre.



S Pen-stylusen kan stikkes inn i telefonen via et hull på undersiden av telefonen – for første gang i en Galaxy S-modell. Galaxy S21 Ultra, fra 2021, hadde støtte for S Pen, men stylusen kunne ikke lagres i selve telefonen.

Skjermen i S22 Ultra er merkbart stor, med sine 6,8 tommer. Skjermteknologien er AMOLED og oppløsningen er såkalt QHD+. Som i de andre telefonene i serien får man støtte for VRR (variable refresh rate), med en oppdateringsfrekvens på 10-120 Hz. I praksis vil dette si at man får en jevn flyt i bildene om man spiller eller raskt sjekker Facebook-feeden, men at oppdateringsfrekvensen sakkes ned ved fremvisning av statisk innhold, slik at man sparer batteri.



Vi har ikke fått testet telefonen lenge nok til å gi dere en fullstendig konklusjon vedrørende skjermen, men under bruk synes vi den gav oss klare og livlige bilder, med en lysstyrke sterk nok til hverdagslig bruk – og størrelsen er utvilsomt på et nivå bra nok for alle som trenger mye plass til multitasking eller film- og videotitting.



Under skjermen finner man en fingeravtrykkleser, men vi fikk ikke tid til å teste denne, så det må vente til den endelige testen.

Kamera

(Image credit: Future)

På papiret så virker kamerasystemet i S22 Ultra mistenkelig likt det i S21 Ultra. Telefonen har et hovedkamera på 108 MP, f/2,2 (85 grader) og et ultravidvinkelkamera på 12 MP, f/2,2 (120 grader.)



Man får også to telefotokameraer, begge på 10 MP. Det vil si at Space Zoom-funksjonen er tilbake, noe som gjør at man kan bedrive digital zoom på opptil 100x. Da vi testet enheten klarte vi å få 100x zoom til å fungere, men det er fortsatt vanskelig å få tatt skarpe bilder når man holder telefonen fritt i hånda, så hvor brukbar funksjonen er avhenger av om man har muligheten til å stabilisere S22 Ultra i det man tar bildene.



De andre zoom-funksjonene i kamerasystemet er likevel fullt ut brukbart, og det er kjekt at man kan gå fra 0x til 100x i én jevn bevegelse. Etter vår erfaring så bildene helt greie ut opp til 10x zoom, for eksempel. Alt over det tar i bruk digital zoom, snarere enn telefonens optiske elementer.

Vi hadde ikke tid til å gjøre en fullstendig test av kameraene når vi hadde telefonen i hende, men vi kommer til å kunne presentere et langt mer inngående inntrykk av ytelsen så snart den fullstendige foreligger.



Man får også nye funksjoner i nattmodusen, som selskapet nå kaller «Advanced Nightography». Denne tar i bruk selskapets nye sensor, som har en pikselstørrelse på 2,4 μm. Disse fanger mer lys enn pikslene i tidligere sensorer fra Samsung. Vi hadde for lite dunkel belysning å leke med da vi testet telefonen, så sjekk innom når den fullstendige testen er klar.



På fremsiden av S22 Ultra vil du finne et selfiekamera på 40 MP, som produserte gode resultater da vi (så vidt) prøvde det.

Ytelse og batteritid

Kamerasystemet i Samsung Galaxy S22 Ultra, sammenlignet med det i Samsung Galaxy S22+ (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hvilken variant av Galaxy S22 Ultra du vil kunne kjøpe avhenger av hvor du bor i verden. Bor du i USA eller (store deler av) Asia vil du få en telefon med Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-prosessor innabords, mens vi her i Norge får Samsungs egenproduserte Exynos 2200-brikke.



Vi har ikke hatt tid til å teste noen av disse prosessorene skikkelig – begge er helt nye – men vi forventer ytelse i toppsjiktet. Lekkede tester vitner om at begge brikkene vil kunne tilby små hopp kontra ytelsen vi så i Galaxy S21-serien. Ikke at det er spesielt avskrekkende. Det betyr at vi nå får servert ekstremt kraftige smarttelefoner som kan kjøre alt av apper, spill og annet innhold lett som en lek.

Hvis du velger å gå for den billigste varianten S22 Ultra, så vil du måtte avfinne deg med 8 GB RAM. De dyrere versjonene (256 GB, 512 GB og 1 TB lagring) har 12 GB RAM. Det er også verdt å merke seg at Samsung har valgt å begrense seg til 12 GB denne gangen, det finnes ingen 16 GB-modell, slik som i S21 Ultra.



Etter vårt syn er det lite sannsynlig at du kommer til å merke rare forskjellen mellom disse modellene, men om du vil forsikre deg om den absolutt beste ytelsen, eller vet at du kommer til å bruke mye RAM, så kan det være lurt å gå for 12 GB-variantene.



8 GB-modellen har, som ovennevnt, 128 GB lagringsplass, mens 12 GB-modellene kan fås enten med 256 GB, 512 GB eller 1 TB – og det er verdt å merke seg at man ikke får støtte for microSD-kort i noen av disse telefonene, så man sitter igjen med den lagringsplassen man betaler for.

(Image credit: Future)

Vi har ikke brukt Galaxy S22 Ultra lenge nok til å kunne si stort om batteritiden, men vi vet at telefonene har et batteri på 5000 mAh, samme størrelse som i S21 Ultra.



Den foregående modellene hadde god batteritid, men den var ikke blant de beste på markedet. Hvis det er en frampek til hva vi kan forvente i S22 Ultra, så kan vi slå fast at man fint kan bruke telefonen i én dag, men etter en full lading er det lite sannsynlig at den holder i to.

Samsung har forbedret hurtigladingen, så i årets S22-modell kan man bruke ladere med opptil 45 watt ladeeffekt. Vi har ikke hørt noen estimater på hvor lenge det tar å lade denne telefonen ennå, men det er ingen tvil om at det vil gå betydelig raskere enn med 25 watt-ladingen i Galaxy S22 og Galaxy S22+.



Laderen følger ikke med om man kjøper S22 Ultra, så om man vil ha en variant med 45 watt ladeeffekt må denne kjøpes i tillegg. Man kan selvsagt også velge å bruke en eldre lader, om man har det. Trådløs lading er også støttet, denne er på opptil 15 watt.

Foreløpig konklusjon

Samsung Galaxy S22 Ultra i to forskjellige farger (Image credit: Future)

Alle som virkelig trenger en S Pen, og har ventet i evigheter på en oppfølger til Galaxy Note-serien, vil prise seg lykkelige over Galaxy S22 Ultra – dette er telefonen for de kravstore. Den tilbyr alt Samsung Note-modellene gjorde, det er bare navnet som er annerledes.



Hvis du allerede eier en Samsung Galaxy S20 Ultra eller en Galaxy S21 Ultra, så er det få grunner til å oppgradere; men om du er ute etter en telefon i toppsjiktet, som i tillegg kan tilby stylus (og plass til stylusen i telefonen) og et drøss andre imponerende funksjoner og spesifikasjoner, så er det liten grunn til å tro at det kommer et bedre alternativ i år.