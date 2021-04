Vi har fått se to Android 12 Developer Previews så langt. Dette er tidlige stadier at operativsystemet skapt for utviklere av apper, men de gir oss likevel glimt av hva vi kan vente oss av den endelige varianten. Vi har også snappet opp en mengde lekkasjer og rykter.

Midt i dette mylderet av kilder, har vi dannet oss et ganske klart bilde av hvordan Android 12 vil kunne arte seg, men vi venter i spenning på Google IO midt i mai for å få den offisielle bekreftelsen.

Android 12 er 2021-oppgraderingen av Googles operativsystem Android. Det bygger videre på 2020-versjonen Android 11, som flere smarttelefoner ennå ikke har. Vi venter oss en full lansering av Android 12 mot slutten av 2021, og utrulling derfra. Men vi får nok en betaversjon før den tid, og som sag er utviklerbetaen allerede ute.

Vi har snappet opp en vesentlig mengde opplysninger om Android 12, blant annet om nye funksjoner det kan få og eventuelle designmessige forandringer fra tidligere Android-versjoner. Men opplysninger om lanseringsdato og tilgjengelighet er fortsatt i det blå.

Latest News Google ser ut til å ha planer om å legge inn en resirkuleringsboks og automatisk app-oversettelse til Android 12. Dette er to funksjoner vi i så fall gleder oss veldig til.

Nedenfor har vi ført opp alle de Android 12-egenskapene det går rykter om, slik at du kan gjøre deg kjent med dem. Det kommer flere oppdateringer når vi får vite mer.

Lengre ned på siden vil du finne en ønskeliste over de viktigste tingene vi ønsker oss i Android 12. Pass på å komme innom her med jevne mellomrom, slik at du får med deg oppdateringene.

Rett på sak

Hva er dette? Den neste store Android-oppdateringen

Den neste store Android-oppdateringen Når kommer den? Trolig i september 2021

Trolig i september 2021 Ha vil den koste? Den er gratis!

Android 12 – lanseringsdato

Utviklerbetaen av Android 12 er altså ute, men dette er bare en tidlig versjon av oppdateringen som er skapt for at app-utviklere skal kunne oppgradere appene sine til den nye Android-versjonen. Men den avslører likevel noen av programvarens nye egenskaper.

Det er bekreftet at Google IO 2021 vil arrangeres i tidsrommet 18. – 20. mai, og her venter vi å se den første offentlige betaversjonen – den første versjonen som er rettet mot vanlige forbrukere, og det er her vi kanskje for første gang vil stifte bekjentskap med flere av de nye funksjonene.

Når det gjelder den ferdige versjonen av Android 12, vil den, basert på tidligere mønster, dukke opp i september – men kanskje bare for et lite utvalg mobiltelefoner, som for eksempel Google Pixel 5 og Google Pixel 4a, og eventuelt nye Google Pixel 6, gitt at en slik telefon faktisk kommer.

Det vil være opp til mobilprodusentene selv å implementere Android 12 i sine enheter. Dette er noe som også gjerne tar noen måneder, så ikke vær overrasket om akkurat din Android-mobil må vente på Android 12 til 2022.

Android 12 – utviklerbetaens funksjoner

(Image credit: Future)

Vi gjør et skille mellom egenskapene det går rykter og er kommet lekkasjer om og de som stammer fra utviklerbetaen, ettersom sistnevnte allerede er bekreftet. Google har også selv publisert en liste over noen av egenskapene i Android 12.

Blant disse egenskapene finner vi mer effektiv komprimering av bilder og video, noe som sparer plass, enklere klipping og liming, forbedrede lydegenskaper, bedre støtte for nettbrett, foldbare telefoner og TVer, endringer i gestnavigasjonen, en redesignet varslingsmeny og blokker til gjentatte meldingsvarlser.

Ifølge meldinger fra brukerne, er disse forandringene likevel bare toppen av isfjellet. 9to5Google oppgir at du vil kunne redusere fargene og kontrasten på skjermen, og du skal kunne krympe ikonene på skjermen for å få mer plass. Sikkerhetsoppdateringerne skal gi deg muligheten til å blokkere apper fra å kunne bruke kameraet og mikrofonen og mediaspilleren på den låste skjermen vil se litt annerledes ut. Du skal dessuten kunne sende WiFi-passord til telefoner i nærheten, legge til emojier og tekst i skjermbilder, trykke på baksiden av telefonen for å bruke en snarvei og ta skjermbilder mens du rullenavigerer. De to sistnevnte funksjonene ser ikke ut til å være aktivert ennå.

XDA Developers har også gjort en gravejobb. I tillegg til de nevnte egenskapene, ser det ut til å ha vært lagt vekt på redesign av innstillinger og menyer, i tillegg til forbedret enhendig bruk og en ny opak bakgrunnsmodus for varslingspanelet, slik at dette står til systemtemaet. Den låste skjermen ser det også ut til at vil bli lagt vekt på, ifølge XDA, med et renere alltid-på-design og en mindre mediaspiller.

Den andre utgaven av Android 12 Developer Preview ble sluppet 17. mars. Her får vi antydninger om noen forbrukerrettede forbedringer som jevnere overganger mellom bilder, bedre kontroll over varsler på låst skjerm, tilpasninger i brukergrensesnittet for mobiler med runde kanter og flere muligheter i bakkant for utviklere.

Det andre betaslippet skal også romme beviser for en skjermintegrert fingeravtrykksleser som skal komme til Pixel 6, og en ny mørk modus som byttes fra en svart til en grå bakgrunn.

Android 12 – nyheter og lekkasjer

Den kanskje største lekkasjen om Android 12 så langt ga oss bilder av operativsystemet, som ga oss ledetråder til hvilke egenskaper oppgraderingen vil kunne bidra med.

Det ser ut til at du kan få personvernsvarsler om når mikrofonen eller kameraet er i bruk, det kan bli lagt større vekt på widgeter på hovedskjermen, en redesignet Quick Settings-meny vil gi tilgang til færre innstillinger og det røper noen mulige fargevalg vi vil komme nærmere inn på senere.

Android 12 (Image credit: XDA Developers)

Google har også sagt noe om Android 12. I et blogginnlegg uttalte selskapet at Android 12 vil «gjør det enklere for folk å bruke andre app-butikker på enhetene sine uten å skade Androids egne sikkerhetstiltak».

Google har ikke sagt noe om hvordan dette vil fungere. Det er allerede mulig å få tilgang til andre app-butikker fra Android, men det nye vil kanskje være at noen av dem fremheves, eller at muligheten blir mer synlig.

Ut over dette vil kanskje Android 12 gjøre det enklere for Google å levere oppdateringer. XDA Developers oppdaget at selskapet planlegger å gjøre Android Runtime (ART) til en sentral modul i Android 12. Dette vil gjøre at Google kan levere flere av programvareoppdateringene via Google Play Store, i stedet for nødvendigvis sende dem ut som tradisjonelle oppdateringer.

Dette kan gi hyppigere oppdateringer, og det kan bety at du ikke trenger å vente på at telefonprodusenten selv sender deg oppdateringen. Men mange oppdateringer vil uansett komme på gamlemåten.

Et annet funn XDA Developers har gjort, er at Android 12 legger åpne apper som ikke er i bruk i «dvale», slik at de ikke tapper batteriet like mye som ellers.

Noen tilpassede Android-lag har allerede slike egenskaper, mens standard-Android ikke har det. Dermed vil dette kunne bli tilgjengelig for alle Android-enheter. Det er imidlertid ikke helt klart hvordan dette fungerer ennå.

(Image credit: XDA Developers)

En etterfølgende lekkasje om «App Hibernation» (dvale) antydet at den vil kunne tømme appens cache på mobilen. Da ser dette mer ut som en delvis sletting enn en måte å minimere appene du ikke benytter på.

Vi har også hørt at Android 12 vil kunne gjeninnføre kortkommandoen med dobbelttrykk på baksiden. Dette er nyttig om man for eksempel skal ta skjermbilder eller åpne Google Assistant – især på Google Pixel-mobilene. Dette var noe som også dukket opp i utviklerbetaene til Android 11, men som ikke ble videreført til den endelige versjonen.

An interessant lekkasje om egenskapene til Android 12 omhandler App Pairs, altså at to apper du bruker ofte kan åpnes samtidig. Dett kan for eksempel være kart- og musikk-apper, eller nettleser og notat-app.

Det er uklart hva App Pairs faktisk gjør, men ettersom modi for splitting av skjermen i Android kan være ustabile saker, kan dette være en forbedring som konsentrerer seg om bestemte app-par.

Det ser også ut til at Android 12 vil kunne få en modus for deling av WiFi, på samme måte som iOS. Da kan du enkelt dele WiFi-passord med andre i nærheten. Dette vil kunne erstatte QR-systemet som brukes av Android-telefoner, og kan nå mennesker som ikke nødvendigvis sitter rett ved siden av deg.

Basert på skjult kode som er oppdaget i Android 12, ser det ut til at en resirkuleringsboks for avsletting av filer og automatisk app-oversettelse vil kunne dukke opp.

Et rykte sier at Android 12 kan få et nytt fargesystem. Dette skal kunne påvirke både hjemmehørende apper og tredjepartsapper. Da vil du kunne velge en hovedfarge for telefonen, i tillegg til en sekundærfarge, og alle apper og menyer vil gjøre bruk av disse. Da vil du i større grad få en mobil etter din smak.

Vi har også fått en lang liste over mindre egenskaper som enklere splitting av skjerm på nettbrett, en sikkerhetsfunksjon som hindrer apper i å plukke opp hva du har på utklippsbordet, nye måter å hente opp Google Assistant på og en ny glidebryter for lydstyrke.

Dette ønsker vi oss

Android 11 er slett ikke verst, men det finnes alltid rom for forbedringer. Her er det vi har øverst på vår ønskeliste.

1. Et helt nytt utseende

Det er veldig lenge siden Android fikk en grundig visuell overhaling. Faktisk ikke siden 2014, da Material Design kom.

Og det ser jo temmelig bra ut, og man kan hevde at kanskje Google ikke burde endre noe bare for endringenes skyld. Men det å friske opp med et nytt designspråk kunne gjør neste versjon av Android langt mer spennende.

2. Widgeter som kan stables

I iOS 14 kan du stable widgeter. (Image credit: Apple)

Med iOS 14 har Apple kommet med en rekke funksjoner man lenge har hatt på Android-mobiler, blant annet widgeter, men de kom samtidig med en hendig funksjon til dem som vi gjerne skulle ha sett at Google kopierte.

Vi snakker om Smart Stack-funksjonen, der du kan legge widgeter i en stabel på hjemmeskjermen, slik at du enten kan sveipe deg gjennom dem eller bare overlate til operativsystemet hva det vil vise, med bakgrunn i hvordan du bruker telefonen.

Hvis du for eksempel alltid sjekker været om morgenen, vil det for eksempel vises en værmelding øverst i stabelen, før dette byttes ut senere på dagen. Dette er en elegant måte å unngå overbefolkning av hjemmeskjermen på, samtidig som de du oftest bruker alltid er synlige.

3. Støtte for flere telefoner

Det kanskje største problemet med Android er rett og slett at nye versjoner ikke nødvendigvis blir tilgjengelige for eldre mobiler. Selv om ingen enheter kan regne med evig støtte, får mange bare to år med oppdateringer, og noen får enda mindre.

Med Android 12 ser vi gjerne at enheter skal støttes i lengre tid, og ideelt sett også at de skal få oppdateringene raskere, ettersom vi ofte må vente i månedsvis før vi endelig får oppdateringene på enkelte telefoner.

Noe av dette henger på Google, som må gjøre det raskere og enklere for produsenter av mobiltelefoner å hente inn oppdateringer, men resten avhenger nok at produsentene selv.

4. En slutt på årlige oppgraderinger

(Image credit: Shutterstock)

Vi har tidligere snakket om at det kanskje ikke er behov for årlige Android-oppgraderinger lenger. Det er et vilkårlig tidsrom, og av og til er det ikke så mye nytt å komme med. Så i stedet for en stor – eller høyt profilert – oppgradering hvert år, kunne heller Android komme med de nye egenskapene gjennom løpende oppgraderinger ved behov. Når både de og vi er klare for det.

Vi får jo allerede de små oppdateringene i porsjoner året rundt. Gjerne for å fikse programfeil eller tette sikkerhetshull, men hvorfor er ikke også større oppdateringer med i dette systemet?

5. Alle egenskaper til alle telefoner

Ikke alle Android-telefoner får den nye versjonen av Android. Og de som får den, får ikke alltid alle egenskapene og funksjonene.

Dette har flere grunner. Google holder selv noen funksjoner tilbake, slik at de blir eksklusive for deres egen Pixel-serie. Dessuten krever ikke Google at utviklerne innlemmer alle egenskapene. Produsentene av mobiltelefoner er heller ikke tvunget til å ta dem med. Det å ikke få tilgang til alle egenskapene når man faktisk har Android, gjør oppdateringene mindre spennende. Vi ser gjerne at dette endres.