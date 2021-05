Google IO 2021 livestrøm: Slik ser du Android 12-avsløringen i kveld

Tiden er nesten inne for Google IO 2021, en tre dager lang konferanse som går av stabelen senere i dag (18. mai), og det viktigste som skjer er åpningsinnlegget som skal finne sted i kveld, klokken 19:00, norsk tid.



Det er svært sannsynlig at vi kommer til å bli servert Android 12 under innlegget som åpner Google IO, og det er ikke usannsynlig at vi også får innsikt i en del andre Google-prosjekter – forbedringer i Wear OS, en ny Google Home Hub, Pixel 5a, Pixel Buds A eller Pixel Watch er alle sannsynlige kandidater.



Er du tilhenger av Android-telefoner eller Google-produkter og -tjenester generelt er det verdt å titte innom hovedinnlegget under Google IO, for å få med deg de seneste Google-nyhetene. Det er heldigvis ikke spesielt vanskelig å få med seg godsakene.



Slik ser du Google IO 2021

I likhet med de fleste andre store teknologiselskaper sender Google konferansen på nett via en livestrøm på YouTube. Du kan se den i videovinduet over, eller gå direkte til YouTube ved å klikke her.



Dette fortoner seg som en sanntidspresentasjon, så strømmen vil være oppe og gå 20 minutter før selve innlegget, men foreløpig har Google lagt til et midlertidig bilde. Man kan også aktivere et varsel, slik at man får beskjed når det faktiske innholdet strømmes.



Når hovedinnlegget starter kommer vi tilbake med egne saker og nyheter om det mest interessante Google presenterer i innlegget.