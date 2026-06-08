«Can't innovate anymore, my ass»: 25 klassiske Apple-bilder som viser de største WWDC-øyeblikkene i historien, fra Steve Jobs til Tim Cook

Worldwide Developer Conference (WWDC) er et lite spennende navn for et arrangement som har vært vertskap for noen av de største øyeblikkene i Apples historie.

Fra Steve Jobs' sjokkerende kunngjøring i 2005 om at Mac-er ville bytte til Intel-brikker til Tim Cook som avduket Vision Pro i 2023, har det blitt et must for teknologifans av alle slag, enten du er utvikler eller ikke.

Den første WWDC tilbake i 1983 var en hemmelighetsfull begivenhet som ga innsidere et første glimt av Apple Lisa. Men det var ikke før Steve Jobs kom tilbake til Apple i 1997 at arrangementet virkelig begynte å bygge seg opp til den programvare- og teknologimessen det er i dag.

Med den avtroppende Apple-sjefen Tim Cook som forbereder seg på å være vert for sin siste WWDC 8. juni, før han overlater tøylene til John Ternus, har vi laget et kronologisk galleri med klassiske bilder fra arrangementets moderne æra for å gi deg en smakebit av de største øyeblikkene – og også teste Apple-hukommelsen din ...

Den andre Steve Jobs-perioden

På WWDC 2000 demonstrerte Steve Jobs Apples kommende Mac OS X, en enorm endring for skrivebords-OS-et. Den offentlige betaversjonen skulle lanseres i september 2000 – og med 3500 utviklere på arrangementet var dette den WWDC-messen med flest besøk i Apples historie på den tiden. (Image credit: Getty Images)

I sin «one more thing» på WWDC 2003 introduserte Steve Jobs verden for Power Mac G5-datamaskinen – en stasjonær arbeidshest kjent som «ostehøvelen» som ble en av de siste de utviklet sammen med IBM. (Image credit: Getty Images)

Image 1 of 2 Apple sendte sjokkbølger gjennom dataverdenen på WWDC 2005 da de annonserte at de ville kvitte seg med PowerPC-prosessorer og gå over til Intel. Ikke overraskende var Intels administrerende direktør Paul Otellini (øverst til høyre) en svært glad mann da han hilste på Steve Jobs (venstre) på Moscone Center 6. juni 2005. (Image credit: Getty Images) På WWDC i 2005 annonserte Apple den store overgangen til Intel-brikker – en epoke som ble avsluttet 15 år senere med introduksjonen av Apple Silicon. (Image credit: Getty Images)

Deltakere på WWDC 2006 lurer på hvordan de kan ha råd til den nye Mac Pro, annonsert bak dem – den klassiske arbeidsstasjonen var den første Apple laget med Intel og ble kjent for å være nesten uforgjengelig. (Image credit: Getty Images)

Seks måneder etter iPhones dramatiske introduksjon på Macworld 2007, snakket Steve Jobs om Apples første smarttelefon på WWDC 2007. Den skulle legges ut for salg 18 dager senere, 29. juni, da han sa at utviklere også kunne sende ut sine første web 2.0 iPhone-apper – men den komplette App Store skulle ikke komme før i 2008. (Image credit: Getty Images)

På WWDC i 2008 annonserte Steve Jobs iPhone 3G. Men et enda større øyeblikk skjedde tre måneder tidligere, da iPhones SDK ble lansert for utviklere. En måned etter WWDC åpnet App Store offisielt – og en ny æra med apper begynte. (Image credit: Getty Images)

Hva er dette, «Stemmekontroll» på WWDC 2009? Noen år før Siri snakket Apples markedsdirektør Phil Schiller om nye håndfrie kontroller for iPhone 3GS. Apple kjøpte Siri i 2010, og det debuterte på iPhone 4S ett år senere, i 2011. (Image credit: Getty Images)

I en kort periode annonserte Apple nye iPhone-modeller på WWDC – på 2010-utgaven avslørte Steve Jobs iPhone 4, en modell som regnes som en klassiker takket være den flate glassbaksiden og Retina-skjermen. Men dette var den siste nye iPhonen som skulle avsløres på Apples utviklerkonferanse – fra 2011 gikk de over til de mer prangende forbrukerarrangementene slik vi kjenner dem i dag. (Image credit: Getty Images)

En ukarakteristisk dyster Steve Jobs som introduserte iCloud på WWDC 2011 – det skulle bli hans siste Apple-utviklerkonferanse, ettersom den legendariske administrerende direktøren døde nesten nøyaktig fire måneder senere, og Tim Cook-æraen begynte. (Image credit: Getty Images)

Tim Cook-epoken

En ny skikkelse dukker opp på WWDC 2012 – Tim Cook ble Apple-sjef i august 2011 etter at Steve Jobs trakk seg, og hans første produktlansering var iPhone 4S i oktober samme år. Men hans første WWDC-hovedtale ble passende nok startet av en komisk sketsj fra Siri, taleassistenten som ventes å dominere Cooks siste WWDC som administrerende direktør. (Image credit: Getty Images)

Deltakerne på WWDC 2012 samles rundt messens maskinvarestjerne, Apples nye MacBook Pro. Den kombinerte et tynt kabinett som minner om MacBook Air med en ny Retina-skjerm, den gang den høyeste oppløsningen på en laptop noensinne. (Image credit: Getty Images)

På WWDC 2013 introduserte Tim Cook det han kalte «den største endringen i iOS siden introduksjonen av iPhone». iOS 7 var virkelig et stort brudd fra fortiden, og gikk fra den tradisjonelle skeuomorfismen til et kontroversielt, flatt design. Hva minner det deg om? (Image credit: Getty Images)

Det var på WWDC 2013 at Apples Phil Schiller (over) kom med sin beryktede replikk. «Can't innovate anymore, my ass!», sa han optimistisk da han introduserte den nye Mac Pro. Dessverre ville den kraftige arbeidsstasjonens likhet med en søppelbøtte senere føre til at den ble kalt «søppelbøtta», noe som ikke helt var den innovasjonen Apple hadde i tankene. (Image credit: Getty Images)

The Weeknd opptrer på WWDC 2015 for å feire lanseringen av en ny strømmetjeneste kalt Apple Music. Den kanadiske R&B-stjernen fremførte en verdenspremiere på «Can't Feel My Face», som senere nådde førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100 – og fortsatt er en av de mest strømmede sangene på Apple Music. (Image credit: Getty Images)

WWDC 2016 brakte Apples hovedinnlegg til et nytt nivå, med et mye større publikum samlet i Bill Graham Civic Auditorium i stedet for det tradisjonelle Moscone Center (som fortsatt ble brukt til å være vertskap for konferansesesjoner). Året etter flyttet Apple WWDC til San Jose Convention Center og etter hvert Apple Park, der de finner sted i dag. (Image credit: Getty Images)

En av de største kunngjøringene på WWDC 2017 var Apples nye HomePod, deres forsøk på å utfordre både Sonos og Amazons Echo smarthøyttalere. Fremgangen gikk sakte, med forsinket lansering av HomePod og en andre generasjons versjon som ikke kom før i januar 2023. Det ryktes at en HomePod mini skal komme senere i år, med neste generasjons Siri-krefter. (Image credit: Getty Images)

På WWDC 2019 kunngjorde Apples administrerende direktør Tim Cook en stor endring for iPad – de ville bytte fra iOS til det nye iPadOS. Dette ville bringe Apples nettbrett nærmere opplevelsen av «Mac med berøringsskjerm» mange lengtet etter, men selskapet fortsetter å benekte at de noen gang vil slå sammen iPadOS og macOS. (Image credit: Getty Images)

«I dag kunngjør vi overgangen til Apple Silicon, noe som gjør dette til en historisk dag for Mac-en», sa Tim Cook på WWDC 2020. Som alle teknologiske begivenheter i den tidlige pandemiæraen var dette en virtuell en. Det var en turbulent tid av andre grunner, med Apple som møtte utviklerkritikk på grunn av 30 %-andelen på kjøp i apper (Apple-skatten), pluss regulatorisk gransking fra EU-kommisjonen. Men Apple Silicon gjorde det til et milepælsøyeblikk på WWDC. (Image credit: Getty Images)

Husker du den merkelige æraen med virtuelle teknologikonferanser i 2021? WWDC 2021 så Tim Cook gå på scenen foran et hav av Memoji-ansikter, men det var en ellers uvanlig begivenhet uten ny maskinvarelansering og ganske trinnvise oppdateringer til iOS, macOS og, passende nok, FaceTime. (Image credit: Getty Images)

WWDC 2022 bød på en tilbakevending til relativ normalitet og noe spennende ny maskinvare – ovenfor poserer Tim Cook med den nydesignede MacBook Air M2, en modell vi den gang konkluderte med var «så god at den har gitt Apple et problem». Siden dagens M5-versjon beholder det samme grunnleggende chassiset, virker bekymringene våre om at den ville være vanskelig å forbedre ganske velbegrunnede. (Image credit: Getty Images)

Image 1 of 2 Tim Cook står ved siden av Apple Vision Pro, som ble annonsert på WWDC 2023. Den «revolusjonerende romlige datamaskinen» var kanskje for revolusjonerende (og dyr) for sin tid, og visionOS har siden blitt en fotnote på Apples utviklerkonferanser. (Image credit: Getty Images) (Image credit: Getty Images)

Hvem er dette i mengden på WWDC 2024? OpenAI-sjef Sam Altman ser på Apples utviklerkonferanse, der et partnerskap mellom teknologigigantene ville annonsere en (til syvende og sist skuffende) integrasjon mellom Siri og ChatGPT. Apple annonserte senere et «flerårig samarbeid» med Google som vil se Gemini-modeller drive neste generasjons Apple-tjenester, inkludert den nye Siri. (Image credit: Getty Images)

Etter hovedinnlegget på WWDC 2024 satte YouTuberen iJustine seg ned med John Giannandrea (Apples SVP for maskinlæring og AI-strategi) og Craig Federighi (SVP for programvareutvikling) for å snakke om arrangementets største kunngjøring, Apple Intelligence. Funksjonen skulle til slutt bli sett på som et feilsteg fra Apple, med utallige forsinkelser og til og med et føderalt søksmål for falsk reklame. (Image credit: Getty Images)

Den største kunngjøringen på fjorårets WWDC 2025 var det nye designspråket «Liquid Glass», uten tvil den største endringen siden iOS 7. Det skulle til slutt vise seg å være polariserende, og Apple har siden introdusert en rekke justeringer som lar brukerne dempe effekten – en trend som godt kan videreføres på WWDC 2026. (Image credit: Getty Images)

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