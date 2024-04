WWDC 2024: AI, iOS 18 og alt vi venter oss fra Apples store event

WWDC 2024 vil være den neste utgaven av Apples langvarige Worldwide Developers Conference – og vi har nå en offisiell dato for det som kan bli en av de største utgavene av arrangementet til nå.

I år starter WWDC 2024 10. juni – det er offisielt. Konferansen strekker seg faktisk over flere dager, men det er den første dagen vi får se Apples hovedpresentasjon og det er der alle de store nyhetene vil bli annonsert.

Hva er egentlig WWDC? Det er en konferanse Apple arrangerer hvert år, der de forteller appprodusenter og resten av verden hva de kan forvente av deres kommende serie med programvareoppdateringer. Den dekker også iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS med mer, og det kommer alltid mange store avsløringer på arrangementet.

I påvente av WWDC 2024 har vi samlet alt vi vet og alt vi tror vi vet om årets begivenhet, fra endringene som kommer i iOS 18 til maskinvaren som kan bli avduket. Når den tid kommer, vil vi også gi deg direkte dekning av hovedpresentasjonen ved WWDC 2024.

Senaste nytt Apple har nå annonsert at deres WWDC 2024-arrangement starter 10. juni. Dette vil være datoen for deres keynote, men utviklerkonferansen varer helt frem til 14. juni.

Kjappe fakta

Hva er det? Apples stora årliga programvare-event

Apples stora årliga programvare-event Når er det? 10-14 juni

WWDC 2024: Hvilke datoer gjelder?

26. mars kunngjorde Apple at WWDC 2024 vil sparkes igang 10. juni. Konferansen varer til 14. juni, men vi regner med at de fleste av de store programvarerelaterte kunngjøringene for blant annet iOS 18 finner sted 10. juni.

Vi vet ennå ikke de nøyaktige tidspunktene for arrangementets hovedpresentasjon, så vi oppdaterer denne siden når vi hører mer. Men tidligere har disse presentasjonene funnet sted klokken 19:00 norsk tid.

Apple sier de snart vil avsløre mer på Apples utviklernettsted og den offisielle utviklerappen.

Hva du kan vente deg på WWDC 2024

Endelig AI for Apple

Du har sikkert hørt om AI nå. Det har vært de seneste årenes store teknologisnakkis og Apple ligger et stykke bak selskaper som OpenAI, Microsoft og Google, som allerede har kommet langt på dette området. WWDC 2024 kan godt markere øyeblikket der Apple tar igjen forspranget, og Apples administrerende direktør Tim Cook har allerede uttalt at selskapet vil gjøre store fremskritt innenfor generativ AI i år.

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible! pic.twitter.com/YIln5972ZDMarch 26, 2024 See more

Noe som også er verdt å merke seg er et innlegg på sosiale medier der Apple-sjef Greg Joswiak sier at WWDC 2024 vil bli «Absolutely Incredible» – og vi tror ikke forbokstavene bokstavene i disse to ordene er en tilfeldighet. Nøyaktig hva disse AI-funksjonene vil bli, gjenstår å se, selv om meldinger tyder på at Siri vil stå i sentrum for disse AI-relaterte oppgraderingene.

Vi vil sannsynligvis også se AI-funksjoner for å skrive meldinger og sammenfatte tekst, samt AI-basert spillelisteoppretting i Apple Music. Disse endringene vil skje på tvers av alle Apples plattformer og enheter, og det virker sannsynlig at vi får en stor oppdatering om Apples AI-arbeid i begynnelsen av hovedinnlegget under WWDC 2024.

iOS 18 og iPadOS 18

Vi kan få se noen store Siri-oppdateringer. (Image credit: Apple)

I følge pålitelige kilder vil iOS 18 være en av de viktigste programvareoppdateringene Apple noen gang har kommet med. Det gjør oss veldig interessert i å se hva vi har i vente. Det er hintet om alle slags oppgraderinger, og Google har blant annet antydet at vi vil se den lovede meldingsstøtten for RCS i iOS 18.

Det har vært snakk om at iOS kommer med et redesignet utseende, selv om det ikke er nøyaktig klart hvordan det kan bli seende ut. Man kan trygt si at estetikken til iOS ikke har endret seg mye de seneste årene, der Apple har nøyd seg med mindre justeringer, så kanskje det er på tide med en større oppdatering.

I tillegg til å skulle få et oppfrisket utseende, kan iOS 18 også muliggjøre mer brukertilpasning, spesielt når det gjelder startskjermer og apprutenett. Da havnder det mer på nivå med Android, som lar brukere plassere app-snarveier og widgets med mye mer fleksibilitet enn du får med dagens iOS.

Det ryktes også å komme tilgjengelighetsforbedringer – inkludert oppgraderinger til hvordan brukere kan kontrollere en iPhone med stemmen – og kanskje en AI-appbutikk for å jobbe tettere med den oppdaterte Siri-assistenten vi allerede har nevnt, som kan ligne de tilpassede bottene du kan bruke med ChatGPT.

En iOS-oppdatering innebærer selvfølgelig også oppdateringer av alle Apples sentrale apper, inkludert Safari, Mail og Apple Maps. Når det gjelder Apple Maps, har vi hørt at tilpassede ruter kan bli tilgjengelige med neste programvareoppdatering, samt topografiske kart lastet ned fra Apple Watch.

iPadOS er selvfølgelig nært knyttet til iOS, selv om Apple deler dem opp nå. Vi har ikke hørt noe spesifikt om iPadOS 18 når det gjelder lekkasjer og rykter, men det er sannsynlig at den vil motta samme type oppgraderinger som iOS 18 – noe som betyr et betydelig skritt fremover når det gjelder programvare, også for iPad-eiere.

watchOS 11

Sjansen er stor for at vi vil se Apple Watch 10 bli avduket sammen med iPhone 16 rundt september (det var det Apple gjorde i fjor), og den fullstendige lanseringen av watchOS 11 kan godt skje samtidig. Apple kan imidlertid benytte anledningen til å bruke WWDC 2024 som plattform for å fortelle om hva som kommer med neste programvareoppdatering til Apple Watch.

Here’s what I wrote about iOS 18, visionOS 2.0 and watchOS 11 in Power On today https://t.co/yHepnBRSE7 pic.twitter.com/K7qY2iVw7IMarch 24, 2024 See more

Vi har hørt fra Bloombergs Mark Gurman – som vanligvis er treffsiker i sine Apple-spådommer – at watchOS 11-oppdateringen vil bli «ganske liten», så man burde kanskje ikke vente seg for mye av denne programvareoppdateringen. Imidlertid har vi all AI-funksjonaliteten vi allerede har nevnt, og i det minste noe av det skal komme med watchOS 11-oppdateringen.

Vi har heller ikke sett veldig mange lekkasjer og rykter når det gjelder Apple Watch 10 på dette tidspunktet. En lekkasje antyder at støtte for å oppdage høyt blodtrykk og søvnapné er underveis, og hvis det stemmer, må det selvfølgelig støttes i programvaren. Vi har også hørt rykter om at enhetens form og stil kan bli oppdatert.

Programvareoppdateringer til MacBook vil også bli annonsert. (Image credit: Future)

Vi får også nyheter om programvareoppdateringer for Mac-er, Apple TV-boksen, Apple Vision Pro og Apple HomePod på WWDC 2024. I likhet med iOS, iPadOS og watchOS vil disse programvareoppdateringene bli tilgjengelige i løpet av året, og i noen tilfeller vil det komme offentlige betaversjoner du kan registrere deg som bruker av.

Så langt har de lekkede opplysningene om disse programvareoppdateringene vært ganske sparsommelige, men vi vet uansett at de kommer. Noen av justeringene vi kan forvente vil matche de nye funksjonene i iOS 18.

Vent deg uansett at oppgraderinger av kunstig intelligens er i fokus. Siri kjører tross alt på tvers av alle disse enhetene. Det er mulig at du i fremtiden kanskje vil kunne snakke med HomePod-en din på samme måte som du allerede kan snakke med ChatGPT eller Google Gemini. Vi får vente og se …

Får vi se noe maskinvare?

Vision Pro ble avduket på WWDC 2023. (Image credit: Apple)

WWDC er først og fremst et programvarearrangement, men vi har også sett noe maskinvare annonsert på konferansen – inkludert Apple Vision Pro som ble vist frem på WWDC 2023. Apple har sikkert mange gadgetoppdateringer på tapetet i 2024, men om vi vil eller ikke vil vi se noen av dem på WWDC 2024 gjenstår å se.

De siste ryktene vi har sett er at nye iPader vil bli avduket før WWDC 2024 – allerede i mai – så det vil ikke være nødvendig å kunngjøre dem på utviklerkonferansen. Det høres ut som Apple Car-prosjektet nå er skrinlagt, så Apple-sjef Tim Cook vil vel neppe rulle inn på scenen i et elektrisk kjøretøy ... eller?

En mulighet er at Apple vil bruke WWDC 2024 til å kunngjøre en ny versjon av M3-brikken og kanskje noen nye Mac-er som følger med: Mac Studio, Mac mini og Mac Pro burde alle bli oppdatert nå. Apples andre maskinvarelanseringer i 2024, inkludert iPhone 16 og Apple Watch 10, vil skje senere på året.