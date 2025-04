Dårlige nyheter for fans av brettbare enheter – Samsungs etterlengtede tri-fold-telefon kan bli vanskelig å få tak i

Samsung Galaxy tri-fold-telefon vil bare lanseres i Kina og Sør-Korea, dersom det seneste ryktet er sant

I tillegg antyder en ny patentsøknad at Samsung har laget et design av en quad-fold-telefon med tre hengsler.

Samsung har ikke kommentert verken ryktet eller patentet.

På årets første Samsung Galaxy Unpacked-arrangement antydet Samsung at selskapet jobber med en multifold-telefon – også kalt tri-fold – som siden har blitt referert til som Samsung Galaxy G Fold i rykter.

Et nytt rykte tyder nå på at ivrige Samsung-fans i mange deler av verden kan bli skuffet over tilgjengeligheten av Galaxy G Fold ved lanseringen.

Ifølge en rapport fra GSMArena ble det oppdaget dokumenter i GSM Association-databasen for to nye Samsung-modellnumre, SM-F968N og SM-F9680. Det er mistanke om at disse refererer til den angivelige multifold-telefonen.

Rapporten legger til at Samsung vanligvis bruker suffikset N for telefoner beregnet på det innenlandske sørkoreanske markedet, mens en kode som slutter på 0 betyr en kinesisk lansering.

Det er foreløpig ingen andre oppføringer for SM-F968, noe som tyder på at telefonen først og fremst vil bli utgitt i Kina og Sør-Korea.

Det er også mulig at Samsung ikke planlegger en bredere lansering for Galaxy G Fold – vi så tidligere en lignende strategi med Samsung Galaxy Z Fold SE i oktober 2024, og den telefonen har ennå ikke dukket opp i butikker utenfor Kina og Korea.

Dette ville imidlertid føles som et merkelig valg, med tanke på at selskapet tidligere viste frem flere enheter på det globalt streamede Samsung Galaxy Unpacked-arrangementet i januar.

Et fjerde panel?

Selv om vi ikke ennå har fått noen offisiell bekreftelse på en spesifikk tri-fold-enhet fra Samsung ennå, antyder et annet rykte at selskapet kan gå videre mot neste trinn i utviklingen av brettbare telefoner.

Et patent avdekket av SamMobile viser at Samsung har patentert et nytt design som vil tillate en telefon med tre hengsler og fire paneler.

Designet har et hengsel i midten av den indre skjermen, hvor telefonen foldes innover fra begge sider.

Vi vet ikke om Samsung har noen planer om å bringe dette designet ut i livet i nær fremtid – det kan like gjerne være et eksempel på at selskapet akkumulerer åndsverk.

Uansett – hvis Samsung virkelig hopper over den vestlige verden med Galaxy G Fold, håper vi i det minste at vi får være med på eventuelle fremtidige quad-fold-telefoner.

