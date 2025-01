9 nyheter fra Samsung Galaxy Unpacked – med blant annet Galaxy S25 Ultra og S25 Edge

Samsungs første Galaxy Unpacked-arrangement for året var spekket med nyheter og leverte det hele i en rask og kompakt presentasjon. Galaxy S25, S25 Plus og S25 Ultra ble offisielt avduket, sammen med dypere partnerskap med Google for nye Gemini-funksjoner, en rekke nye Galaxy AI-funksjoner, store forbedringer for innholdsskaping og en teaser om hva selskapet planlegger å gjøre med Google for sitt Android XR-hodesett.

Det var mye å ta innover seg, og mens du kan lese livebloggen vår fra arrangementet – inkludert øyeblikk fanget opp på stedet av TechRadar-teamet. Vi har samlet de ni viktigste nyhetene fra Galaxy Unpacked 22. januar 2025 .

Det starter, ikke overraskende, med AI.

1. Galaxy AI blir enda smartere og mer personlig

(Image credit: Samsung)

Akkurat som med Galaxy S24-serien, er Galaxy AI i hjertet av S25-serien. For 2025 investerer Samsung enda mer i både ytelsen og bredden til disse funksjonene.

Grunnlaget er Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy-brikken, som kan skilte med 12 GB RAM og en dedikert kjerne for AI-oppgaver, kalt Personal Data Engine.

Tanken er at S25, S25 Plus og S25 Ultra har en kjerne som kan vie seg helt til AI-oppgaver og til slutt skape en slags personlig LLM (Large Language Model) for hver bruker. Denne modellen skal kunne lære vanene seg dine og samhandle med de andre enhetene dine for å levere nyttig AI – i form av Bixby, Gemini eller den nye Now Brief-funksjonen – for å hjelpe deg med å fullføre oppgaver raskere eller til og med automatisk.

Samsung vil at enhetene deres skal gjøre mer for deg – ikke bare i den nyeste Galaxy-telefonen, men også andre enheter i økosystemet, som Galaxy Ring, Galaxy Watch eller til og med et tilkoblet husholdningsapparat. Ideelt sett kan AI slå av TV-en når klokken din informerer telefonen om at du har sovnet, eller anbefale å aktivere en hvilemodus for å få deg til å legge fra deg telefonen og unngå å bli sittende fast i TikTok-feeden din.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

2. Galaxy S25 Ultra har som mål å levere den komplette opplevelsen

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Den største maskinvarepresentasjonen på Galaxy Unpacked var Samsung Galaxy S25 Ultra, som er selskapets største og kraftigste flaggskiptelefon.

Ved første øyekast ser den ikke så ulik ut fra forgjengeren, men det er noen viktige designendringer som er verdt å nevne. For det første har S25 Ultra mye tydeligere kameraringer, som nå ligner dem på Galaxy Z Fold 6 og er konsistente over hele Galaxy S25-serien. Telefonens skjerm er også litt større enn på S24 Ultra, og måler nå 6,9 tommer, sammenlignet med forgjengerens 6,8 ​​tommer, muliggjort av 15 % tynnere rammer.

Galaxy S25 Ultra er også tynnere enn forgjengeren totalt sett, og veier 15 gram mindre, men den største endringen er i hjørnene, som nå er avrundede i stedet for skarpe (et trekk som mange iPhone-fans vil sette pris på).

Under panseret har Samsungs nyeste flaggskip en spesialversjon av Qualcomm Snapdragon 8 Elite-brikken, som er kraftigere enn S24 Ultras Snapdragon 8 Gen 3 og skal levere enda bedre ytelse for både gaming og AI.

Når vi snakker om AI, får S25 Ultra et større dampkjølekammer enn forgjengeren, og du får direkte tilgang til noen av de nye Galaxy AI-funksjonene som Now Brief og Audio Eraser.

For vårt første inntrykk av denne nye premium-enheten, kan du sjekke ut vårt førsteinntrykk av Samsung Galaxy S25 Ultra.

@techradar Meet the Samsung Galaxy S25 Plus: same great design, beware chip and more AI! ♬ original sound - TechRadar

3. Galaxy S25 og S25 Plus gir enda mer for pengene

(Image credit: Philip Berne / Future)

Sammenlignet med Ultra-modellen er kanskje ikke årets standardmodeller like spennende, men de er objektivt sett bedre enn forgjengerne og har fått flere fremtidssikre oppgraderinger.

Designmessig har både Galaxy S25 og Galaxy S25 Plus de samme elegante kameramodulene som Galaxy S25 Ultra, og begge modellene er 7 % tynnere enn fjorårets varianter.

Den store nyheten for disse to telefonene er RAM-kapasiteten: den er nå økt fra 8 GB til 12 GB, noe som legger dem på nivå med S25 Ultra. I tillegg har alle de tre nye enhetene den nye Snapdragon 8 Elite-brikken. Det er ingen Qualcomm/Exynos-splitt i år, noe som er gode nyheter for europeiske kjøpere.

Andre maskinvareoppgraderinger for S25 inkluderer et større dampkjølekammer som skal forbedre spillytelsen når det kombineres med den kraftige Snapdragon 8 Elite-brikken. På programvarefronten får du umiddelbar tilgang til flere nye Galaxy AI-funksjoner.

For en tidlig titt på begge enhetene, kan du sjekke ut våre førstinntrykk av Samsung Galaxy S25 og Samsung Galaxy S25 Plus.

4. Galaxy S25 Edge er offisiell og ekstremt tynn

(Image credit: Future)

Det har versert rykter om en iPhone 17 Air en god stund nå, men Samsung klarte fortsatt å gjøre den tynne enheten sin offisiell før Apple. Akkurat som de forhåndsviste Galaxy Ring på slutten av Unpacked i januar 2024, avsluttet Samsung årets Unpacked med et glimt av en ultratynn telefon.

Galaxy S25 Edge har sine komponenter stablet i et overraskende tynt design, som ser ut til å tilby de samme Galaxy AI-funksjonene som resten av S25-serien, men i en ultralett formfaktor. Vi fikk se den på avstand under Galaxy Unpacked, og den er faktisk utrolig tynn, men har fortsatt plass til en kameramodul og ser ut til å ha matte titansider.

Selvfølgelig ble ikke noe mer enn en rask titt og et offisielt navn presentert, men vi vil oppdatere dere lesere med alt det nyeste så snart Samsung kommer med mer informasjon om Galaxy S25 Edge.

5. Vi fikk enda en titt på Samsung og Googles Project Moohan-headset

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Google og Samsung avduket offisielt Project Moohan, et Android XR mixed-reality-headset, i desember 2024, men det ville ikke vært et ordentlig Unpacked-arrangement uten en liten smaksprøve, ikke sant? Samsung benyttet derfor anledningen til å gi et nytt glimt av det kommende headsettet under deres Unpacked-arrangement 22. januar.

De to merkene fortsetter å samarbeide på Android XR-plattformen, men også på et headset designet for å levere en full XR-opplevelse med øye- og håndsporing. Samsung bekreftet nok en gang at headsettet er under utvikling, men delte ikke mye mer konkret informasjon annet enn at det vil integreres med det eksisterende Samsung-økosystemet.

I et eget intervju med Bloomberg bekreftet Samsungs TM Roh at merket også jobber med AR-briller sammen med Google og at de to selskapene ønsker å lansere dem så snart de er klare. Det er tydelig at AR, XR og smarte briller fortsatt er brennende aktuelle temaer.

6. Få 6 måneder med Gemini Advanced med S25, S25 Plus eller S25 Ultra

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Med tanke på at Samsung fremhevet flere nye Gemini-funksjoner under Galaxy Unpacked, er det bare riktig at de som kjøper Galaxy S25, S25 Plus eller S25 Ultra også får en bonus. Når du kjøper Samsungs nyeste flaggskip, får du seks måneder med Gemini Advanced uten ekstra kostnader. Dette gir deg muligheten til å bruke telefonens AI-funksjoner til fulle uten å måtte bekymre deg for begrensninger.

Dette tilbudet øker også verdien av Galaxy S25-serien. Gemini Advanced koster rundt 250 kroner i måneden, noe som betyr at et seks måneders abonnement har en verdi på rundt 1 500 kroner.

7. Telefonene i S25-serien får de beste kamerafunksjonene fra iPhone og Pixel

(Image credit: Samsung)

Kampen om posisjonen som beste kameramobil kommer til å bli hard i 2025, da Samsung avslørte at S25-serien vil få kraftige funksjoner som vi tidligere har sett fra Apple og Google.

Det inkluderer muligheten til å ta opp log-video, som er perfekt for fargegradering, og Samsungs versjon av Googles Best Take for Pixel-telefoner, som de kaller Best Face. Dette er perfekt for gruppebilder der noen ellers alltid finner på å blunke til feil tid.

Hvis du foretrekker å justere og fargekorrigere stillbilder, finnes det også tilsvarende til Apples Photographic Styles. Den lar deg velge et bilde og lage et filter basert på utseendet, før du finjusterer hvitbalanse, metning og kornethet.

En interessant funksjon som ble demonstrert var Gemini Live, der en programleder mottok bilderedigeringstips fra en AI-assistent ved å snakke om et bilde av hunden deres. Bildene dine av dine firbente venner vil aldri få dårlig komposisjon igjen!

8.Samsungs SmartThings-økosystem får nye AI-verktøy

(Image credit: Samsung)

Selv om det ikke fikk en stor del av presentasjonen, hadde SmartThings sitt lille øyeblikk i rampelyset med den offisielle lanseringen av ny ambient sensing-teknologi og Generative AI Map View-verktøy for å hjelpe deg med å tilpasse ditt smarte hjem, under samlebetegnelsen Home AI.

Den mest spennende funksjonen er sannsynligvis ambient sensing, som er den første økosystemomfattende sensorbaserte teknologien. Den lar smarthjemenhetene dine ikke bare oppdage hvor du er og hva du gjør, men også optimalisere miljøet deretter.

Gjør du push-ups? Da vil kanskje kjøleskapet ditt holde et øye med deg og gi deg personlige tips for å forbedre formen eller foreslå justeringer av lengden på treningsøkten.

Den andre oppdateringen, Gen AI Map View, lar deg ta bilder og laste opp møblene dine i Map View. Dette betyr at din Home AI ikke bare vet hvor møblene er, men også hva slags møbler det er. Denne funksjonen er allerede til en viss grad tilgjengelig med den skreddersydde JetBot Combo AI-robotstøvsugeren, men Gen AI Map View åpner døren til enda mer personalisering og detaljer.

Ettersom Samsung allerede har omtalt sin visjon om å inkludere enheter som Samsung Galaxy Ring og til og med SmartTag 2 i SmartThings-økosystemet, er det ikke vanskelig å forestille seg hvor intelligent ditt Samsung-smarthjem kan bli.

Både ambient sensing og Gen AI Map View vil bli rullet ut i 2025 og 2026.

9. Vi kan snart få en tri-fold-telefon fra Samsung

(Image credit: Future)

Før Samsung avsluttet hovedpresentasjonen med Galaxy S25 Edge, viste de frem det som så ut til å være planene deres for kommende produkter, som inkluderte en tri-fold-telefon.

Selv om Samsung ikke delte noen ytterligere detaljer, indikerer det sannsynligvis retningen Samsung er på vei med sin linje med brettbare telefoner. Vi har allerede Flip and Fold, men for å fortsette å utvikle kategorien og tilby noe nytt, må en ny formfaktor til. Det ser ut til at tri-fold er neste trinn, og Samsung kan godt finne på å lansere den tidligere enn vi forventet.