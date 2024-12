Google og Samsung avduker headsettet Project Moohan med blandet virkelighet og Android XR – «den første plattformen genuint utviklet for Gemini-epoken»

Etter lang ventetid og mye samarbeid bak kulissene, har Google og Samsung endelig avduket Googles Android XR-plattform og den første maskinvaren som kjører den: Project Moohan, Samsungs headsett for blandet virkelighet.

Hvis du så bildet av det nye Project Moohan-hodeplagget og syntes det så kjent ut, er du ikke alene. Det ser ut som en krysning mellom Googles gamle Daydream VR-headset og Apples avanserte Vision Pro-briller.

Google og Samsung avduket plattformen og headsettet som et utviklersett 12. desember. Samarbeidspartnerne ymtet også om AR-briller, selv om det ikke er noen tidslinje for tilgjengelighet i markedet. Samsung Project Moohan-headsettet er en annen historie, der Google og Samsung fortalte oss i en presentasjon forrige uke at «de første produktene basert på denne plattformen vil lanseres i 2025».

Det har tatt tid, både for Samsung og Google, som begge har flørtet med VR, AR og headset med blandet virkelighet. Samsungs engasjement har så langt aldri vært på nivå med Googles, som lanserte Google Glass og nesten et tiår senere til slutt avlivet prosjektet.

Den tabben skremte tilsynelatende ikke Google. «Vi har som mange andre har gjort noen forsøk [...] og jeg tror visjonen var riktig, men teknologien var ikke helt klar», sa Sameer Samat president for Android Ecosystem, Google. «Men viktigst av alt, er at vi aldri sluttet å jobbe med det.»

Vippepunktet, slik Google ser det, har vært AI og ankomsten til Gemini. Android XR er deres «første plattform bygget helt for Gemini-epoken», sa Samat.

Smarte AR-briller er underveis, men tidslinjen er ikke klar ennå. (Image credit: Google)

Samsung og Google beskrev Project Moohan som et headsett som vil inneholde hele spekteret av XR-opplevelser, fra de som er fullstendig oppslukende til blandet virkelighet. Det gir mening med tanke på at «Moohan» betyr «uendelig» på koreansk. Headsettet har øye- og håndsporing, og vil respondere på taleforespørsler.

Gemini, Googles generative plattform for kunstig intelligens, vil befinne seg i sentrum av Googles AR-system. «Gemini vil se det du ser og høre det du hører», sa Samat. Dette står i kontrast til Apples Vision Pro, som, selv om den integrerer Apple Siri, ikke har det bevissthetsnivået, i hvert fall ikke ennå (Siri med Visual Intelligence på iPhone 16 kommer halvveis).

Samsung var litt tilbakeholdne når det gjelder sentrale Project Moohan-spesifikasjoner, og nektet å fordype seg i detaljer som pris, vekt, hvor batteriene befinner seg og bildeteknologien, utover at det vil det være «høy oppløsning». Vi kunne se av bildene og videoene at det er et stort sett grått hodesett med et enkelt bånd og støttende skum(?) rundt bakhodet (det kan være en batteripakke bak der), og en glassfront omgitt av en tynn krom ramme.

Det vi vet er at silisiumet som driver Project Moohan kommer fra tredjeparten i dette partnerskapet: Qualcomm. Samsung spesifiserte ikke hvilken brikke eller brikker som skal få plass i Project Moohan, men det er naturlig at vi burde forvente den banebrytende Snapdragon XR2.

Android XR-grensesnittet for Google Photos. Legg merke til hvordan du kan utvide bildene dine til fordypningsmodus (Image credit: Google)

Android XR vil gi en visuell opplevelse inne i Moohan som burde være kjent for alle som har opplevd blandet virkelighet i Apple Vision Pro- eller Metas Quest-headset. I videoer så jeg flytende appskjermer rundt Project Moohan-brukeren, som var i stand til å klype og ta tak i vinduer for å flytte dem rundt.

Samat hos Google sa at Android XR vil fokusere på tilpasningsmuligheter og fordypning, naturlig multimodal AI-interaksjon og «åpent samarbeid med de eksisterende XR-samfunnene». Google sa imidlertid ikke at Android XR vil ha åpen kildekode.

Google er også bestemt på å sørge for at de opprinnelige appene, som Gmail, Maps, Google TV og YouTube, er klare for Android XR, og viste hvordan YouTube kan gi en oppslukende videoopplevelse.

Selv om demovideoene først og fremst fokuserte på bevegelseskontroll, vil plattformen leveres med kontrollere, og Android XR vil støtte kontrollerinngang på andre enheter når de når markedet.

Android XR-brukerflaten for Google TV (Image credit: Google)

Når vi snakker om andre enheter, fikk vi også et glimt av Samsungs AR-briller. I videoen lignet de for eksempel smartbrillene Ray-Ban Meta (og de er kanskje mindre enn Meta Orion). I demoen kunne brukeren snakke med Gemini og spørre om veibeskrivelse, og linsen viser overliggende Google Maps-veibeskrivelse. Det er ingen tidslinje for når disse AR-brillene vil komme på markedet.

Kihwan Kim, Samsungs EVP og sjef for Immersive S/W R&D Group, snakket til oss om Android XR og Project Moohan, Han fortalte oss at «Dette er bare begynnelsen på vår ferd mot å skape et helt XR-økosystem [...] vi ønsker for å gi brukerne mulighet til å forbedre hverdagen på en helt ny og utrolig oppslukende måte. Mulighetene er uendelige, og vi er så vidt i gang».

Tilsynelatende vil disse AR-brillene også fungere som solbriller (Image credit: Google)

Fra og med 12. desember 2024 vil utviklere kunne ta med seg disse headsettene, de nye API-ene og en emulator som lar dem bygge og overføre apper til nye Android XR-opplevelser. De vil følge i sporene etter en rekke store partnere som allerede har disse, og som jobber med å portere appene og tjenestene deres til systemet. Disse inkluderer Major League Baseball, Calm, Adobe, AmazeVR-konserter, Naver og Mirrorscape.

Project Moohan og antydningen om AR-brillene er alle bare en påminnelse om at 2025 i stor grad kan bli året med blandet virkelighet for massene... kanskje.

YouTube ser ut til å være klart for Android XR og Project Moohan (Image credit: Google)