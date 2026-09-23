«Å finne opp laptopen på nytt er et stort løft» – derfor er Googlebook så mye mer enn bare en overpriset Chromebook

Jeg har brukt mye av året på å lure på hva Googlebook egentlig er. Etter at Google kunngjorde den i mai, ble det ganske stille, og jeg la merke til at ingen snakket om dem under den enorme Computex 2026-messen i Taiwan – det var Nvidias RTX Spark ARM-brikke og Windows 11-konkurrenter til den (da nylig lanserte) MacBook Neo som var samtaleemnet i Taipei.

Computex ville ha vært den perfekte anledningen for Google og maskinvarepartnerne deres til å skape blest om Googlebooks, om så bare for å gi oss en liten smakebit. I stedet fikk stillheten meg til å bekymre meg for at dette kunne bli nok et Google-produkt som raskt går i glemmeboken.

Da rykter om en forestående lansering av Googlebook begynte å dukke opp for en måneds tid siden, ble jeg derfor svært interessert. Men ettersom informasjonen var så begrenset, var det ingen som egentlig visste hva en Googlebook ville være. Ville det være rimelige bærbare datamaskiner ment å erstatte Chromebook? Eller kanskje modeller i mellomklassen, rettet mot å utfordre MacBook Neo?

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Nå som vi har informasjon om prisene, og jeg har fått prøve de fem Googlebook-modellene som legges ut for salg 5. oktober, kan jeg bekrefte at Googlebooks ikke er noen av delene. I stedet er det snakk om tynne og lette laptoper i premiumklassen, designet for å konkurrere med MacBook Air og Windows 11-baserte Ultrabooks. Og nettopp det gjør dem desto mer interessante.

(Image credit: Future)

Mer ambisiøs enn en Chromebook

Ettersom den rimeligste Googlebook-modellen – Acer Googlebook 14 – har en amerikansk startpris på 899 dollar, kan man bli skuffet over at dette ikke blir superbillige alternativer til Chromebook. Dette gjelder særlig i en tid der prisene på alt – og spesielt teknologi – ser ut til å stige.

Men som flere Google-ansatte fortalte meg da jeg besøkte selskapets britiske hovedkvarter i London, skal ikke Googlebook erstatte Chromebook. Chromebook vil fortsatt være det rimelige inngangsalternativet for bærbare datamaskiner med Chrome OS, mens Chromebook Plus-enheter vil utgjøre mellomklassealternativet.

Googlebooks vil derimot være bærbare flaggskipmodeller i det øvre prissjiktet som kjører et helt nytt operativsystem – Googlebook OS – samtidig som de gir mye verdi for pengene.

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Prislappen på over 1 000 dollar har gjort det mulig for Google og maskinvarepartnerne å satse ambisiøst med denne første generasjonen Googlebook. Hver modell (nevnte Acer Googlebook 14, samt Lenovo Googlebook 15, HP Googlebook 14, Dell XPS Googlebook og Asus Googlebook 14) har et stilig, tynt og lett design, og tilbyr – avhengig av modell – førsteklasses funksjoner som OLED-berøringsskjermer, styreflater med haptisk tilbakemelding og fingeravtrykklesere.

(Image credit: Future)

Hver Googlebook har også en «Glowbar» – en LED-stripe på baksiden av lokket som kan lyse opp på ulike måter, avhengig av hva du gjør på maskinen. Under lanseringsarrangementet jeg deltok på, beskrev John Maletis (visepresident for bærbare datamaskiner og nettbrett hos Google) den som et «tydelig designuttrykk fra Google». Den tilfører en fin fargedetalj, og jeg likte spesielt godt hvordan den kan vise batterinivået mens maskinen lader.

I fremtiden vil tredjepartsutviklere få tilgang til Glowbar-funksjonen, slik at appene deres kan ta den i bruk. Selv om jeg ikke ser for meg at dette blir en helt avgjørende del av brukeropplevelsen – Glowbar sitter tross alt på baksiden av lokket og vender dermed vanligvis bort fra brukeren, noe som begrenser nytten – er det en fin liten detalj som får disse maskinene til å skille seg ut.

Googlebooks er også utstyrt med komponenter av høy kvalitet som utfyller designet. Alle modellene leveres med minst 16 GB RAM og en SSD på 256 GB, og enkelte modeller kan konfigureres med opptil 32 GB RAM og større SSD-er. De drives av kraftige prosessorer fra Intel (Core Ultra-serien) og Qualcomm (Snapdragon X Elite og X1 Elite), og har NPU-er som leverer over 45 TOPS (billioner av operasjoner i sekundet) for lokal KI-behandling – noe som er naturlig, ettersom KI står sentralt i satsingen på Googlebooks.

(Image credit: Future)

Takket være kombinasjonen av kraftige spesifikasjoner og det lette operativsystemet Googlebook OS, oppleves Googlebooks som svært raske og responsive i bruk. Selv om jeg ikke fikk kjørt noen ytelsestester i løpet av tiden jeg tilbrakte med de nye enhetene, brukte jeg god tid på å surfe på nettet, bruke apper og til og med spille spill (riktignok Android-spill utviklet for mobil, men også disse kan være grafisk imponerende nå til dags) på hver av dem. Googlebook OS var raskt og sømløst, uten merkbare forsinkelser selv når man åpner flere apper samtidig.

Ettersom Google lover opptil 10 års programvarestøtte, kan disse Googlebook-maskinene bli den siste laptopen du kjøper på svært lenge – noe som gjør den høyere prisen litt lettere å svelge. En levetid på 10 år for en bærbar datamaskin gir også sterke assosiasjoner til MacBook.

(Image credit: Future)

Et splitter nytt operativsystem

Det kanskje mest spennende med Googlebooks er at de kjører på et helt nytt operativsystem – Googlebook OS – i stedet for bare å bruke Googles Chrome OS-programvare.

Selv om Chrome OS har gjort store fremskritt siden oppstarten, har Googles lette operativsystem – som er bygget rundt nettleseren Chrome – en rekke begrensninger. Disse begrensningene har bidratt til å holde maskinvarekrav og kostnader nede, noe som gjør Chromebooks til utmerkede og rimelige bærbare datamaskiner, men de kan også være frustrerende for brukerne. Dette er hovedgrunnen til at jeg for noen år siden sluttet å bruke min Google Pixelbook Go – en av mine absolutte favorittmaskiner – som min faste arbeidsmaskin.

Googlebook OS kombinerer det beste fra Chrome OS – nemlig fraværet av unødvendig «bloatware» – med Googles andre svært populære operativsystem, Android, for å skape noe helt nytt. Googlebook OS er bygget på Linux og utnytter den kraftigere maskinvaren i Googlebooks; det er et fullverdig skrivebordsoperativsystem som virkelig føles som en reell konkurrent til Windows 11 og macOS.

(Image credit: Future)

Takket være operativsystemets evne til å kjøre Android-apper, lanseres Googlebooks den 5. oktober med tilgang til millioner av apper og spill via Googles Play Store, og det vil finnes en egen seksjon i Play Store for skrivebordsapper. Dette vil ikke bare være mobile Android-apper som klønete er strukket ut til en større skjerm, men mer avanserte og kapable apper utviklet spesielt for Googlebook, med støtte for styring via tastatur og styreflate. Jeg ser for meg at utvalget av slike skrivebordsapper vil være ganske begrenset ved lansering, men forhåpentligvis vil det vokse raskt – spesielt hvis konseptet Googlebook blir en suksess.

Under lanseringsarrangementet så jeg hvordan Googlebook OS løser et av mine største ankepunkter mot Chrome OS. Apper for Chrome OS er ofte svært begrensede, og krever noen ganger internettilkobling for å fungere. Nettleseren Chrome var tidligere mobilversjonen, noe som betydde at man ikke kunne bruke tillegg – en avgjørende mangel for meg, ettersom jeg er avhengig av flere tillegg i jobben min.

Noe av det første jeg gjorde da jeg prøvde en Googlebook, var derfor å åpne Chrome. Jeg kan med glede melde at det dreier seg om den fullverdige skrivebordsversjonen, slik at tillegg støttes.

Googlebook OS har også en rask og intuitiv filbehandler med innebygd kunstig intelligens, som lar deg søke i filene dine ved hjelp av naturlig språk. I eksempelet jeg ble vist, kunne man søke etter «et bilde med en hund», og Googlebook OS identifiserte alle bilder som inneholdt en hund, i stedet for bare å basere seg på filnavn eller merkelapper. Dette er den typen responsivt og brukervennlig søk Microsoft lenge har lovet i Windows 11, men aldri helt har lykkes med å få til. Google har fått det til å se enkelt ut.

Selv om Googlebook OS er et nytt operativsystem, er målet – ifølge Alex Kuscher, direktør for laptoper og nettbrett hos Google – å skape «en bærbar datamaskin som føles velkjent for Android-brukere».

(Image credit: Future)

Det betyr et grensesnitt som – til tross for at det er utviklet for stasjonære og bærbare datamaskiner – ligner mye på Android slik vi kjenner det fra smarttelefoner. Det benytter samme «Material 3 Expressive»-grensesnitt, og både miniprogrammer (widgets), menyer og innstillinger vil virke kjente for alle som har brukt en moderne Android-enhet. Siden alle Googlebooks leveres med berøringsskjerm, burde terskelen for å lære seg systemet være lav for Android-brukere.

Hvis du bruker en sterkt tilpasset versjon av Android – for eksempel Samsungs OneUI-grensesnitt – vil likheten naturligvis være mindre, ettersom Googlebook OS i stor grad er basert på den rene Android-versjonen («stock Android») man finner på Googles egne Pixel-enheter. Likevel vil nok de fleste som har brukt Android, oppleve Googlebook OS som enklere å sette seg inn i og bruke enn Windows, macOS eller til og med Chrome OS.

Googlebooks og Android-enheter vil også fungere sømløst sammen. Når de først er paret, kan du åpne og bruke apper og filer fra smarttelefonen din direkte på en Googlebook, og du kan til og med fortsette der du slapp på den ene enheten når du bytter til den andre.

Jeg fikk se dette i praksis med noen få apper, og det virket å fungere svært godt. Opplevelsen var intuitiv og smidig, og systemet tilbyr endelig den typen samhandling mellom mobil og bærbar PC som Android-brukere lenge har etterlyst. Hvis du som Android-bruker noen gang har misunt hvor godt MacBooks og iPhones fungerer sammen, er en Googlebook definitivt verdt å vurdere.

Det er verdt å merke seg at selv om du kan se og svare på tekstmeldinger mottatt på Android-telefonen din via Googlebook-en, kan du ikke ringe eller besvare anrop. En Google-ansatt forklarte at dette skyldes sikkerhetshensyn. iPhone-brukere kan imidlertid besvare anrop via macOS, så hvis Apple har funnet en sikker måte å løse dette på, vil Google helt sikkert finne en løsning de også. Jeg fikk også forsikringer om at WearOS-enheter, som Pixel Watch 5, vil få en viss grad av kompatibilitet med Googlebooks, men denne funksjonaliteten kommer først senere.

Basert på tiden jeg har tilbrakt med den første bølgen av Googlebooks, er jeg imponert over den Apple-lignende måten de samhandler med Android-enheter på. Hvis du har prøvd den noe klønete måten Windows 11 håndterer Android på, vil måten Googlebook OS gjør det på, oppleves som en åpenbaring. Tidligere var det bare Samsung som var i nærheten av et slikt økosystem, men det krevde bruk av Samsungs egne apper og enheter. Tilnærmingen til Googlebook OS føles langt mer naturlig.

Det er også vanskelig å overdrive betydningen av et nytt operativsystem som kan utfordre dominansen til Windows (og i mindre grad macOS) på laptoper. Mange har blitt frustrerte over ustabiliteten og den oppblåste programvaren i Windows 11, og selv om Googlebook OS også er tungt basert på kunstig intelligens (noe mange klager på når det gjelder Windows 11 om dagen), skjer dette på en mindre påtrengende måte. Googlebook OS føles utvilsomt bygget for å integrere kunstig intelligens, snarere enn å ha det «limt på» i etterkant slik tilfellet er med Windows 11 (som – for å være rettferdig mot Microsoft – ble lansert før KI virkelig slo gjennom).

Funksjonen «Magic Pointer» henter for eksempel frem Googles Gemini AI når du rister på musepekeren; selv om jeg ikke vil kalle dette en banebrytende funksjon, er den i det minste enkel å ignorere hvis du ikke trenger den (og like enkel å bruke hvis du faktisk gjør det).

(Image credit: Future)

Nye Googlebook-modeller leveres med 12 måneder med Gemini Spark – Googles personlige KI-agent. Dette er en fin tilleggsverdi, selv om jeg er bekymret for hvor mye av KI-funksjonene i Googlebook OS som plutselig vil slutte å fungere når de 12 månedene er omme og man ikke fornyer abonnementet.

Samtidig som Googlebook OS virker lett og raskt – takket være fraværet av forhåndsinstallert «svellevare» – byr det også på stor dybde. Systemet gir full tilgang til terminalen, støtte for Linux-containere og tilgang til Googles «Antigravity»-verktøy for koding av egne apper. Funksjonen «Create My Widget», som foreløpig er i betastadiet, lar brukere lage sine egne skrivebords-widgets ved hjelp av instruksjoner på naturlig språk.

Det ser altså ut til at Googlebook OS kan bli det hittil beste eksempelet på et lett operativsystem som ikke føles begrensende for avanserte brukere. Integrasjonen mellom Googlebook og Android-enheter er også imponerende. Dette er kanskje det punktet som burde bekymre både Microsoft og Apple mest, ettersom mange Android-brukere er på utkikk etter en laptop som fungerer så godt sammen med smarttelefonen deres.

Det er ingen tvil om at Googlebooks kommer til å bli imponerende laptoper. Etter arrangementet satt jeg igjen med en økende overbevisning om at det er et smart trekk å posisjonere Googlebooks som konkurrenter til MacBook Air – spesielt etter at Apple har satt opp prisene på sine laptoper – fremfor å begrense dem til kategorien for billige PC-er. Vi i TechRadar skal snart teste de nye Googlebook-modellene, men basert på min tidlige erfaring med dem, vil jeg råde alle Android-eiere som vurderer å kjøpe ny bærbar PC, til å vente til etter 5. oktober.

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