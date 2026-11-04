Proton opplyser at selskapet ikke vil «intervjue på nytt» enkelte ansatte angående deres bruk av kunstig intelligens.

Selskapet lover at «bruk av kunstig intelligens aldri skal gå på bekostning av sikkerheten».

Protons teknologidirektør publiserer selskapets interne manifest for kunstig intelligens på bloggen deres.

Programvareselskapet Proton, som har personvern i fokus, ser ut til å ha gått bort fra en beslutning om å kalle inn ansatte til nye samtaler angående deres bruk av kunstig intelligens. Dette skjer etter at selskapet, i en uttalelse på sosiale medier, innrømmet at de ikke hadde «levd opp til de høye standardene dere med rette kan forvente av oss».

Det sveitsiskbaserte selskapet kom med tre løfter til brukerne sine – inkludert brukere av Proton Mail og Proton VPN. Uttalelsen kom som svar på lekkasjer som tydet på at de ansatte ble tvunget til å ta i bruk KI, med trussel om oppsigelse dersom de ikke fulgte pålegget.

I tillegg til å bekrefte at de likevel ikke vil kalle inn ansatte til nye samtaler – og at ingen vil miste jobben som følge av bruk av KI – lovet Proton også at deres «bruk av KI aldri skal gå på bekostning av sikkerheten». Selskapet forsikret videre om at de «ikke installerer overvåkingsprogramvare på de ansattes bærbare datamaskiner for å måle hvor mye KI-generert kode de produserer».

I uttalelsen på X lovet Proton også å gjøre flere av sine interne verktøy tilgjengelige som åpen kildekode, samt å offentliggjøre detaljer om hvordan kodegjennomgang og sikkerhetsrevisjon gjennomføres. Målet er å fremme åpenhet og vise at selskapet faktisk holder det de lover.

Uttalelsen kommer samtidig som nåværende ansatte viser sin støtte i stor skala på plattformer som Reddit og X. Flere ansatte har stått frem med fullt navn og tilbakevist store deler av innholdet i den opprinnelig lekkede e-posten. Mange brukere på disse plattformene har imidlertid antydet at dette kan være et koordinert PR-tiltak.

(Image credit: Proton)

Protons AI-manifest

Det som imidlertid er tydelig, er selskapets besluttsomhet om å bruke kunstig intelligens (KI) til å drive virksomheten fremover. Søndag 1. november – to dager etter at nyheten om lekkasjen kom frem – offentliggjorde Protons teknologidirektør (CTO), Bart Butler, innholdet i et internt dokument om bruk av KI. Dokumentet, med tittelen «AI @ Proton, Engineering Manifesto», var blitt distribuert til de ansatte en måned før hendelsen.

I dokumentet gjør Butler Protons syn på hvordan programvareutviklere bør benytte KI, krystallklart.

«Jobben din har endret seg fundamentalt. Det handler ikke lenger om å skrive kode, og store språkmodeller er ikke her for å hjelpe deg med å skrive bedre kode raskere,» skriver han med fet skrift. «Jobben din er å hjelpe språkmodellen med å skrive bedre kode raskere. Hver utvikler er nå en teamleder, en leder – og de du har ansvar for, er modellene og agentene du bruker.»

Gitt omfanget og den spesifikke måten KI er tenkt brukt på, er det kanskje ikke helt utenkelig at det var hold i den lekkede informasjonen om at ansatte skulle gjennom nye intervjuer – uavhengig av om jobbene deres faktisk sto i fare eller ikke.

Videre i manifestet – som du kan laste ned og lese i sin helhet her – understreker Butler sitt syn på de ansattes betydning og hvor deres egentlige verdi ligger.

«Dette betyr ikke slutten for fagkompetanse. Språkmodellen er rask. Du er langsom, men du har med deg et helt liv med erfaring, dømmekraft og forståelse.» Dette kan virke beroligende for utviklere som faktisk har lang erfaring, men det kan være tøffere lesning for nyutdannede som prøver å sikre seg sin første jobb i bransjen.

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«Programmering» er dødt, men programvareutvikling er det ikke

«Dette betyr heller ikke slutten på gode utviklingspraksiser,» fortsetter han. «Kodebaser med en gjennomtenkt arkitektur gir bedre vedlikeholdbarhet og raskere utviklingstakt. Dokumentasjon og testing er fortsatt avgjørende.»

Manifestet avsluttes med en oppfordring til handling som gjenspeiler en verden i endring – en verden der Proton ønsker at både selskapet og de ansatte skal holde tritt med utviklingen.

«Kort sagt befinner vi oss i en ny verden. 'Programmering' er dødt. Programvareutvikling er det derimot ikke – og det er heller ikke ekspertkunnskap. Den gamle jobben din er borte. I din nye rolle som skaper vil du kunne utrette mer og ha større innflytelse enn noen gang tidligere, forutsatt at du griper muligheten.»

Det er fortsatt uklart hvor strengt Proton opprinnelig hadde tenkt å håndheve den foreslåtte overvåkingen av de ansattes bruk av KI, men selskapets reaksjon i sosiale medier tyder sterkt på at de angrer på deler av det som skjedde – enten det gjelder behandlingen av de ansatte, antydningen om at sikkerheten i produktenes kildekode kunne bli svekket ved bruk av KI, eller begge deler.

Sett fra kundenes ståsted finnes det imidlertid et annet, mer konkret og svært interessant utfall: Vi kan sannsynligvis forvente forbedringer i Lumo – Protons personvernfokuserte KI-tjeneste – raskere enn antatt.

Som ledd i en satsing på økt åpenhet rundt egne interne verktøy, planlegger selskapet å vise frem «mer avanserte versjoner av Lumo med større kapasitet, som aldri tidligere har vært tilgjengelige utenfor selskapet.» Dette vil fungere som en velkommen avledning for oss andre, mens Proton arbeider med å løse sine interne problemer.