Sviktende cannabisinntekter presser dyrkere til å revurdere dyrkingsanlegg

Tidligere marihuanafarmer har infrastruktur som kan støtte mindre KI-datasentre

KI-etterspørsel gir cannabiseiendommer som sliter et uventet kommersielt formål

Utbyggingen av infrastruktur for kunstig intelligens skaper et nytt bruksområde for anlegg som opprinnelig ble bygget for storskala innendørs produksjon av marihuana, ifølge nye rapporter.

Samtidig fører fallende marihuanapriser og økende driftskostnader til at enkelte amerikanske cannabisprodusenter må vurdere fremtiden for dyrkingsanleggene sine.

Flere tidligere og nåværende aktører undersøker derfor om eksisterende dyrkingsbygg kan huse små datasentre, uten at det kreves helt nye byggeprosjekter.

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Eksisterende infrastruktur gjør cannabis-eiendommer attraktive for datasenteroperatører

Dyrking av cannabis krever store mengder strøm og vann, spesielt ved innendørs drift som involverer kunstig belysning, ventilasjon, kjøling og regulering av luftfuktighet.

Som følge av dette har enkelte anlegg elektriske installasjoner, industrielt kjøleutstyr og vanninfrastruktur som kan redusere de innledende behovene ved etablering av databehandlingsvirksomhet.

I Kalamazoo i Michigan finnes det et dyrkingsanlegg på omtrent 3 050 kvadratmeter som allerede har en elektrisk kapasitet på 1,5 megawatt, med betydelig rom for utvidelse.

Strømforsyningen kan økes til 2,5 megawatt i løpet av ett år, mens langsiktige oppgraderinger på sikt kan øke den tilgjengelige kapasiteten til 15 megawatt.

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Eiendommen har også fiberinternett og et avansert system for oppvarming, ventilasjon og klimakontroll (HVAC), som er godt egnet til å opprettholde kontrollerte innetemperaturer.

Disse egenskapene kan gjøre tidligere dyrkingsanlegg attraktive for selskaper som ser etter mindre lokaler til databehandling, fremfor å bygge nye industrianlegg.

«Av ulike grunner dyrkes det langt mer cannabis i Arizona enn det innbyggerne der bruker. Derfor er det mange som trekker seg ut av denne bransjen – meg selv inkludert – i hvert fall når det gjelder selve dyrkingen. Men disse anleggene kan potensielt bygges om til å fungere som små datasenter-noder,» sier Moe Asnani, tidligere eier av to «D2 Dispensaries» i Tucson, Arizona.

Konvertering innebærer betydelige hindringer

Den foreslåtte konverteringen, omtalt som adaptiv gjenbruk, kan også bidra til å håndtere motstanden mot å bygge store datakomplekser i boligområder.

Paul Cunningham, bystyremedlem i Tucson, anser eksisterende industriområder som et potensielt mer akseptabelt alternativ til å utvikle helt nye anlegg.

«Datasentre er banneord, og alle vet det. Og ingen ønsker å bygge et helt nytt datasenter noe sted», sa Cunningham.

Konvertering av dyrkingsbygninger gjør dem imidlertid ikke automatisk egnet for kommersiell databehandling. Operatører må vurdere strømpriser, fibertilkobling og beskatning før de velger eiendommer.

Dataanlegg kan kreve to til tre ganger den elektriske kapasiteten som er tilgjengelig på mange dyrkingseiendommer, noe som gjør infrastrukturforbedringer spesielt viktige.

Slike oppgraderinger kan kreve så mye som fem år, noe som potensielt forsinker prosjekter og svekker den økonomiske attraktiviteten ved å kjøpe ellers rimelige landbrukseiendommer.

Mindre installasjoner må også håndtere restriktive reguleringer, byggebegrensninger, nabomotstand og potensielt dyre forbedringer av strøminfrastrukturen.

Driftsøkonomien kan bli spesielt utfordrende etter hvert som KI-prosessorer utvikler seg, og krever hyppige maskinvareutskiftninger for å opprettholde konkurransedyktig databehandlingsytelse.

Store operatører drar også nytte av å kjøpe utstyr i betydelige mengder, mens mindre installasjoner kan møte høyere individuelle maskinvarekostnader under senere oppgraderinger.

Likevel kan motstand mot enorme datautviklinger oppmuntre operatører til å undersøke eksisterende industrielle eiendommer, forutsatt at infrastrukturen tilfredsstiller kommersielle krav.

Via Tom's Hardware

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