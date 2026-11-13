Black Friday-tilbud på nettsidebyggere 2026: våre favoritter har allerede fått store prisreduksjoner

Det er et veldig smart trekk å skaffe seg et verktøy for nettsidebygging i salgsperioden.

Vi har testet de beste verktøyene for nettsidebygging på markedet, og holder nå oversikten over de beste tidlige Black Friday-tilbudene for våre favorittplattformer.

Den store salgsperioden i november har kanskje ikke offisielt begynt ennå (Black Friday faller på 27. november), men – som hvert år – har Black Friday-tilbud på verktøy for nettsidebygging allerede begynt å dukke opp.

Hostinger, Ionos, Bluehost og Network Solutions har allerede satt ned prisene i forkant av handelssesongen, og vi forventer at flere tilbud vil dukke opp etter hvert som Black Friday nærmer seg. Vi har oppgitt gjeldende kampanjepriser i amerikanske dollar nedenfor, ettersom prisene i Norge kan variere avhengig av leverandør, valuta og merverdiavgift (moms). Mange av disse tilbudene er også tilgjengelige for norske kunder, men det er viktig å sjekke den endelige prisen før du tegner et abonnement.

Nedenfor finner du aktuelle tilbud fra noen av de beste verktøyene for nettsidebygging som vi har testet – enten du trenger en plattform for netthandel, en vanlig nettside, eller et sted å vise frem fotografier og kunstverk. Vi vil fortløpende oppdatere denne siden etter hvert som flere leverandører lanserer sine nyeste Black Friday- og Cyber ​​Monday-rabatter. Hvis du ønsker å spare enda mer, holder vi også oversikten over de beste Black Friday-tilbudene på webhotelltjenester.

Black Friday-tilbud på nettsidebyggere

Spar 85% Hostinger Unlimited Website Builder 2-årsplan: hos Hostinger Spar 85 % – nå 2,79 dollar i månaden (tidligere 18,99 dollar) Hostinger tilbyr betydelige rabatter på sine abonnementer for nettsidebygging, men det er «Unlimited»-abonnementet som har den mest markante prisreduksjonen. Med dette abonnementet kan du opprette et ubegrenset antall nettsider ved hjelp av over 4500 maler. Det inkluderer også et ubegrenset antall e-postkontoer per nettside, samt egne domener det første året. Kampanjeprisen kommer på totalt 133,92 dollar for 48 måneder. Det finnes også alternativer med månedlig betaling, samt abonnementer med varighet på ett eller to år. Bruk TechRadars rabattkode TRHOSTINGERBF10 for å få ytterligere 10 % rabatt på utvalgte abonnementer med en varighet på minst 12 måneder. Read more Read less ▼

Spar 60% ZenFolio Professional 1-årsplan: hos Zenfolio.com Spar 60 % – nå 9,20 dollar i måneden (tidligere 23 dollar) Zenfolios Professional-abonnement er utviklet for fotografer og andre kreative aktører som ønsker å vise frem og selge arbeidene sine. Det inkluderer 150 GB lagringsplass, støtte for HD-videoformater, 2500 SMS-meldinger i måneden, samt en rekke tilleggsfunksjoner som kan hjelpe deg med å utvikle virksomheten din. Abonnementene Basic og Advanced er for tiden også tilgjengelige til redusert pris. Read more Read less ▼

Black Friday-tilbud på nettsidebyggere – ofte stilte spørsmål

Når starter Black Friday-tilbudene på nettsidebyggere? Black Friday faller på fredag ​​27. november 2026, og Cyber ​​Monday følger mandag 30. november. Mange tjenester for nettsidebygging har imidlertid allerede begynt å sette ned prisene på abonnementene sine i forkant av Black Friday.

Hvordan får jeg Black Friday-priser på nettsidebyggere? Vi overvåker prisene fortløpende og oppdaterer denne siden med de beste tilbudene på verktøy for nettsidebygging. Velg et av tilbudene på siden, og følg lenken videre til leverandøren. De fleste tjenester legger til rabatten automatisk når du besøker nettsiden deres. Dersom en tjeneste krever en rabattkode, finner du denne oppgitt sammen med tilbudene ovenfor. For norske kunder er det spesielt viktig å sjekke at tilbudet gjelder i Norge. Prisene kan avvike fra amerikanske kampanjepriser, og det kan tilkomme merverdiavgift (moms), avhengig av hvordan leverandøren oppgir prisene sine.

Hva skjer hvis jeg ikke liker nettsidebyggeren etter at jeg har registrert meg? Akkurat som når du registrerer deg for en tjeneste for nettsidebygging på andre tider av året, tilbyr mange leverandører en pengene-tilbake-garanti eller en gratis prøveperiode på 7–14 dager, slik at du kan teste tjenesten. Generelt spiller det ingen rolle om du registrerer deg under Black Friday eller Cyber ​​Monday, selv om vilkårene varierer fra leverandør til leverandør. Vi anbefaler derfor alltid å sjekke om det finnes en prøveperiode, samt å gå gjennom vilkårene for kansellering og refusjon, før du tar en avgjørelse.

Får jeg den samme Black Friday-rabatten når jeg fornyer abonnementet mitt? Det korte svaret er vanligvis nei. Slike tilbud gjelder som regel bare i en begrenset kampanjeperiode, og rabatten dekker vanligvis kun den første abonnementsperioden. Når kampanjeperioden er over, blir du som regel belastet leverandørens standardpris for fornyelse. Det kan derfor være lurt å undersøke om et abonnement med lengre varighet passer bedre for deg. Mange leverandører tilbyr abonnementer på ett, to eller tre år, der kampanjeprisen kan gjelde for hele den første avtaleperioden. Vi anbefaler også å sjekke om abonnementet fornyes automatisk, og hva prisen vil bli etter at kampanjeperioden er utløpt. Dette kan ha stor betydning for den totale kostnaden, spesielt hvis du planlegger å drive nettsiden din over flere år.