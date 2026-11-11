Black Friday-tilbud på webhotell 2026: tidlige rabatter på delt webhotell, WordPress-hosting og VPS for bedrifter

Det er fortsatt et par uker til Black Friday, men det ser ikke ut til å plage våre foretrukne leverandører av webhotell. Vi ser allerede rabatter på en rekke ulike abonnementer, og vi forventer at enda flere tilbud vil dukke opp jo nærmere vi kommer den store helgen for netthandel.

Nedenfor har vi valgt ut de mest populære abonnementene fra de beste webhotell-leverandørene vi har testet. Ut fra det vi har sett så langt, er nesten alle typer webhotell-løsninger rabatterte – enten de er rettet mot oppstartsbedrifter, bedrifter i vekst eller nettbutikker. Vi har beholdt prisene i dollar, så husk å sjekke den endelige prisen i svenske kroner – inkludert eventuell merverdiavgift – før du gjennomfører bestillingen.

Enten du er på utkikk etter delt hosting (shared hosting), skybasert hosting, en VPS eller WordPress-hosting, trekker vi frem de beste tilbudene her, basert på vår erfaring med å teste og anmelde disse leverandørene. Vi har også samlet de beste Black Friday-tilbudene for verktøy til nettsidebygging.

Beste Black Friday-tilbud på webhotell 2026

Spar 82% Hostinger Unlimited Website Builder 2-årsplan: hos Hostinger Spar 85 % – nå 2,79 dollar i måneden (tidligere 18,99 dollar) Hostinger tilbyr en rabatt på opptil 85 % på sine toårige abonnementer «Unlimited» og «Starter», men vi mener at «Unlimited»-abonnementet gir mest verdi for pengene. Det inkluderer et ubegrenset antall nettsider og e-postkontoer, samt et gratis domene det første året. Både WordPress og Node.js støttes. Totalprisen er 133,92 dollar for 48 måneder. Det er også mulig å velge måneds- eller årsabonnementer. Bruk TechRadars rabattkode TRHOSTINGERBF10 for å få ytterligere 10 % rabatt på kvalifiserte abonnementer med en varighet på minst 12 måneder. Read more Read less ▼

Black Friday-tilbud på webhotell – vanlige spørsmål

Er Black Friday det beste tidspunktet i året for å kjøpe webhotell? Etter vår erfaring er Black Friday nesten alltid det beste tidspunktet i året for å tegne et abonnement på webhotell. Rabattene er vanligvis større enn det vi ser på andre tider av året.

Hva er et webhotell? Webhotell er tjenesten og infrastrukturen som gjør nettstedet ditt tilgjengelig på internett. Dessuten inkluderer stadig flere leverandører av webhotell verktøy for å bygge nettsider i sine abonnementsløsninger. For bedrifter, innholdsskapere og nettbutikker er webhotell en helt grunnleggende tjeneste for å kunne drive virksomhet på nettet.

Hva er WordPress-hosting? WordPress-hosting er en webhotelltjeneste som lagrer WordPress-nettstedet ditt på en server og gjør det tilgjengelig på internett. Det finnes ulike typer WordPress-hosting, tilpasset ulike brukere og behov. I den enklere enden av skalaen finner vi delt hosting, der WordPress vanligvis er forhåndsinstallert, men hvor det kan være visse begrensninger for hva du kan gjøre med nettstedet ditt. Disse tjenestene finnes i to varianter: administrert («managed») og ikke-administrert («unmanaged»). Ved ikke-administrert hosting har du selv ansvaret for oppdateringer og sikkerhet, mens leverandøren tar seg av disse oppgavene for deg ved administrert WordPress-hosting. Du kan også velge en VPS (virtuell privat server) og installere WordPress på denne. Dette gir større fleksibilitet, men medfører vanligvis mer arbeid og høyere administrative kostnader.

Hva er skyhosting? Skyhosting er en form for webhosting der ressurser – som prosesseringskraft, RAM og lagringsplass – ikke befinner seg på én enkelt datamaskin eller server, men er fordelt på mange ulike datamaskiner på forskjellige steder. En hypervisor – en bestemt type programvare – knytter disse ressursene sammen og styrer fordelingen av arbeidsbelastningen. Denne typen hosting muliggjør funksjoner som automatisk skalering, der mer prosesseringskraft, RAM eller lagringsplass legges til ved behov, samt geografisk redundans. Sistnevnte innebærer at dersom det oppstår et alvorlig problem på ett sted, kan arbeidsbelastningen håndteres av servere på et annet sted.

Hva er e-posthosting? Akkurat som et nettsted trenger en adresse, krever også e-post en adresse, slik at meldinger kan leveres til riktig mottaker. I tillegg trenger e-postkontoer lagringsplass. E-posthosting innebærer i hovedsak at en leverandør administrerer e-postadresser og tilbyr lagringsplass; disse tjenestene inkluderer imidlertid ofte tilleggsfunksjoner, som videresending av e-post og markedsføringsverktøy.

Hva skjer hvis jeg ikke er fornøyd med webhotell-leverandøren etter å ha benyttet meg av et Black Friday-tilbud? Dette trenger ikke å være et problem. De fleste webhotell-leverandører tilbyr en form for pengene-tilbake-garanti, noe som betyr at du kan få pengene tilbake dersom du ikke er fornøyd med tjenesten. Husk bare å sjekke vilkårene før du registrerer deg. Hvor lang tid du har på å kreve refusjon, samt eventuelle unntak, varierer fra leverandør til leverandør.

Får jeg den samme Black Friday-rabatten når jeg fornyer abonnementet mitt? Nei, dessverre ikke i de fleste tilfeller. Prisene ved fornyelse er vanligvis høyere enn de rabatterte Black Friday-prisene. Du kan imidlertid sikre deg den lavere prisen over en lengre periode ved å velge et abonnement med en lengre bindingstid – for eksempel 36 måneder. Men selv da vil kostnaden vanligvis øke når den opprinnelige abonnementsperioden utløper. For norske kunder er det derfor spesielt viktig å sjekke både kampanjeprisen og den ordinære prisen ved fornyelse, samt om prisene er oppgitt inklusive eller eksklusive merverdiavgift (moms).