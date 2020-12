Beste antivirus 2021: Disse gir deg topp beskyttelse

Det er bare å innse at vi ikke er kommet nærmere å utslette datakriminelle og hackere som hjemsøker nettet enn vi var for et tiår siden. Faktisk øker cyber-kriminaliteten vesentlig i omfang hvert eneste år. Derfor er det viktigere enn noen gang å sikre datamaskiner og mobile enheter med de beste antivirusprogrammene som finnes. Navn som Norton, McAfee og AVG kjenner du godt, men er de virkelig de beste?

Vi har testet og gjennomgått de nyeste pakkene – både kommersielle utgaver og gratisversjoner – fra de største navnene innenfor datasikkerhet, så du kan stole på våre anbefalinger.

Skapere av skadeprogrammer og virus kommer alltid opp med nye måter å snike seg inn på din PC og dine nettilkeoblede enheter (noe som også gjelder mobil og nettbrett). Heldigvis oppdaterer nettsikkerhetsselskaper kontinuerlig sikkerhetsløsningene sine for å beskytte mot nettfiskesvindel, løsepengevirus og alle andre typer virus eller skadeprogrammer.

For øyeblikket mener vi Bitdefender er det beste antivirusprogrammet du kan få tak i. Her kombineres vanntette sikkerhetsverktøy med et arsenal av endre glimrende sikkerhetsfunksjoner, og det er i tillegg superenkelt å bruke. Det beste av alt er at det også gir deg utrolig mye for pengene. Nedenfor kan du lese mer om hva de tilbyr deg, sammen med Norton AntiVirus og Webroot SecureAnywhere, som utgjør resten av topp tre.

Hvis du er ute etter generell beskyttelse mot de nyeste cyber-truslene, er det å investere i det sterkeste programmet den beste løsningen. Samtidig har vi også de beste løsningene innen antivirus for bedrifter, for deg som er ute etter å beskytte selskapets datamaskiner. Er du ikke interessert i å betale for beskyttelse mot virus og skadevare, skal du også vite at vi til slutt har tatt med vår beste anbefaler når det kommer til gratis antivirusprogramvare.

Vi begynner med en kort oversikt over de tre beste på antivirus-banen:

1. Bitdefender – verdens beste antivirus

Du kjenner sikkert godt til navn som Norton, McAfee og AVG, men for øyeblikket mener vi at Bitdefender er det beste antivirusprogrammet som finnes. Her kombineres vanntette sikkerhetsverktøy med en mengde andre glimrende sikkerhetsegenskaper. Det er også svært brukervennlig, og det beste er at det gir deg utrolig mye for pengene.

2. Norton – god beskyttelse som ikke senker farten din

Navnet Norton er nesten synonymt med ordet «antivirus», og Norton skuffet oss heller ikke da vi testet det. Vi merket oss spesielt hvor liten innvirkning det hadde på ytelsen til testdatamaskinen vår. Og listen over funksjoner og egenskaper er utrolig lang.

3. Kaspersky – rett på sak, med sikkerhet i toppklassen

Kaspersky har nok ikke like mange funksjoner å by på som konkurrentene over, men løsningen takler det grunnleggende på en glimrende måte. Virusbeskyttelsen er vanntett, og vi liker at det rimeligste abonnementet tilbyr samtidig beskyttelse av flere enheter.

Gå rett til:

Det beste innen antivirus 2021

Bitdefender gir deg den mest nøyaktige og pålitelige beskyttelsen på markedet, og har mottatt flere priser. (Image credit: Future)

Ta et blikk på enhver rangering av store, uavhengige antivirusprogrammer, og du vil alltid finne Bitdefenders supersikre produkter blant de øverste på listene. Det er ikke tilfeldig, for Bitdefenders kjernepakke mot antivirus er glimrende, og i våre tester leverte den virusbeskyttelse av ypperste klasse. Og det er jo tross alt hovedpoenget med enhver antivirusløsning.

Bitdefenders andre viktige styrke er at den nærmest bobler over av egenskaper og funksjoner. Nøyaktig hvor mange funksjoner du får, avhenger av hvilket produkt du kjøper, selv om også innstegutgaven Bitdefender Antivirus Plus 2020 også gir deg svært mye for pengene.

Som du også vil se i vår test av Bitdefender, er det stort sett pålitelig og presis i avsløringen av virus, med førsteklasses webfiltrering som blokkerer adgang til skadelige nettsteder, en sikker nettleser som ivaretar bank- og netthandeltransaksjonene dine på en trygg måte, og passordhåndtering som autoutfyller kredittkortopplysninger i nettskjemaer. Programmet scorer også høyt for den glimrende antinettfiskemodulen, som advarer deg om ondartede lenker i søkemotorresultatene og blokkerer adgangen til skadelige nettsteder.

En av de virkelig få ulempene det er verdt å nevne, er at Bitdefender krever mer av systemressursene enn de fleste konkurrentene.

Hvis du vil ha enda flere funksjoner, vil Bitdefender Internet Security gi deg nettopp dette. Her får du med brannmur, spamfilter og foreldrekontroll for å ivareta barnas sikkerhet på nettet, hvr det medfølger en funksjon som hindrer kapring av webkameraet.

Bitdefender Internet Security er den fullkomne pakken, som også gir deg vedlikeholdsverktøy for PC og kan dekke alle typer enheter. Her får du apper for mobile enheter med Android og iOS, i tillegg til Mac og Windows-maskiner.

Alt i alt gjør dette Total Security til den beste antivirusløsningen, selv om også Bitdefender Antivirus Plus gir deg svært mye for pengene.

Norton AntiVirus vil beskytte PC-en din uten å snylte for mye på systemet ditt. (Image credit: Future)

2. Norton AntiVirus Beskyttelse som ikke vil saktne farten din Operativsystem: Kun Windows | Maksimalt antall enheter som dekkes: 1 | Fremtredende egenskaper: Avansert personvernsikkerhet, intelligent brannmur, vedlikeholdsverktøy for PC Liten innvirkning på systemressurser Praktisk medfølgende verktøy for sikkerhetskopiering Svært imponerende nettleserbeskyttelse Antiløsepengeverktøyene virker, men burde bli bedre

Norton AntiVirus Plus er en skadeprogramjeger av høy kvalitet, som automatisk kan beskytte PC-en din helt på egenhånd.

Dette nydøpte produktet ble lansert i april 2019 som en direkte erstatning for gamle AntiVirus Basic. Overgangen fra «Basic» til «Plus» får det unektelig til å låte bedre, men det er egentlig bare snakk om at det er lagt til et par ekstra funksjoner.

Programmet er ifølge PassMarks seneste rangeringer den løsningen som belaster PCen minst, sammenlignet med konkurrerende atvivirusløsninger.

Her får du haugevis av funksjoner, med nettleserbeskyttelse i toppklassen, intelligent brannmur, PC-verktøy (blant annet en informativ Startup Manager som kan strømlinjeforme oppstartsrutinene) og et medfølgende sikkerhetskopieringsverktøy med skylagringskapasitet på 2GB.

Programmet er brukervennlig, men her finnes det også en rekke smarte funksjoner for avanserte brukere, der du får stor kontroll over oppsettet av virusskanningene og et verktøy for evalyeringen av ryktet til filene på maskinen din.

Hva med ulempene? Grensesnittet kunne vært bedre planlagt, og Norton presterte ikke helt i toppklassen når det gjaldt antiløsepengefunksjoner. Selv om den blokkerte vår spesiallagde trussel, mistet vi noen filer før vi kom så langt.

NortonLifeLock (som er det nye merkenavnet for Symantec) tilbyr også noen enda kraftigere sikkehetsverktøy enn AntiVirus Plus.

Med Norton 360 Standard får du også noen imponerende ekstrafunksjoner, blant annet et fullt integrert VPN, større plass til sikkerhetskopiering (10 GB) og mobilapper for Android og iOS. Hvis du ønsker å dekke flere enn én enhet, trenger du imidlertid Norton 360 Deluxe. Den dekker inntil fem enheter, og gir deg også foreldrekontroll. Her får du mye beskyttelse for pengene, og det er nok verdt å oppgradere fra 360 Standard-abonnementet.

Endelig kommer vi til det høyeste trinnet på stigen, nemlig Norton 360 med LifeLock Select. Den tilbyr særlig brukere i USA en rekke verktøy til beskyttelse av identiteten.

Kaspersky Anti-Virus er omfattende og ekelt å bruke uten å jage bort de mer avanserte brukerne. (Image credit: Future)

3. Kaspersky Anti-Virus Solid sikkerhet for både nybegynnere og eksperter Operativsystem: Kun Windows | Maksimalt antall enheter som dekkes: 5 | Fremtredende egenskaper: Automatisk skanning, periodevis sjekk av infeksjon via krypto-mining, forenklet sikkerhetshåndtering En av sikkerhetspakkene med best ytelse Imponerende til å oppdage ukjente trusler Rask virusskanning Svak når det gjelder ekstra funksjoner

Kaspersky Anti-Virus er innstegstilbudet fra denne velrennomerte sikkerhetstilbyderen. Her dekkes inntil fem Windows-PCer, og løsningen konsentrerer seg om det mest grunnleggende innenfor sikkerhet. Her får du ikke den lengste listen av funksjoner sammenlignet med enkelt av konkurrentene i denne oversikten, men det Kaspesky gjør, gjør de veldig godt.

Dette omfatter smarte selvbeskyttelsesrutiner, raske og bredt konfigurerbare virusskanninger for ikke å snakke om en generelt god virusbeskyttelse. Kapasiteten til å håndtere nye og ukjente trusler er spesielt imponerende, Vår test av Kaspersky viste også at evnen til å avsløre skadevare er i toppsjiktet.

De svakere sidene omfatter den forannevnte mangelen på funksjoner og at noen av ekstrafunksjonene du faktisk får med Kaspersky Anti-Virus virker litt ustabile. Noen av problemløserverktøyene har begrenset verdi, for eksempel Browser Configuration Wizard, som bare dekker Internet Explorer, som ikke akkurat er den mest utbredte nettleseren i våre dager.

Du kan også få en mer høyverdig løsning ved å velge Kaspersky Internet Security, der du får en intelligent brannmur som stort sett ikke plager deg med spørsmål og en sikker nettleser for å gjennomføre sikre pengetransaksjoner på nettet. Den største fordelen er vel at den ikke bare dekker Windows-PCer, men også Mac-maskiner og mobile enheter.

Flaggskipet het er Kaspersky Total Security, der du får en omfattende dekning med passordhåndtering, foreldrekontroll og automatisert lokal sikkerhetskopiering. Dette er nyttige ekstrafunksjoner, og med tanke på at du ikke betaler så mye mer for Total Security (faktisk det samme som for Internet Security i skrivende stund), er det å velge den mest avanserte løsningen trolig verdt det.

Trend Micro Antivirus tilbyr solid beskyttelse, men stiller strenge krav. (Image credit: Future)

4. Trend Micro Antivirus Målrettet og sterk antivirusløsning Operativsystem: kun Windows | Maksimalt antall enheter som dekkes: 1 | Fremtredende egenskaper: Beskyttelse mot skadeprogrammer, avansert AI-læring, beskyttelse mot e-postspam, Pay Guard Enkle menyer og grensesnitt Imponerende virusbeskyttelse Folder Shield mot skadevare Kan sinke deg Ikke veldig konfigurerbar

Trend Micro Antivirus+ Security tilbyr enkel og effektiv beskyttelse, og har et brukervennlig grensesnitt og en forfriskende mangel på faglig sjargong når det gjelder beskrivelsen av programmets funksjoner.

Virusbeskyttelsen er av høy kvalitet, men det hersker en viss uenighet om hvor god den faktisk er. Trend Micro oppnår generelt høy rangering hos de uavhengige testlaboratoriene. Her får du noen kraftige forsvarsverktøy ut over overvåking i sanntid, blant annet et system for beskyttelse mot skadevare kalt Folder Shield.

Vi har opplevd at Trend Micros største svakhet er dens tapping av ressursene. Den gode nyheten er at denne adferden er blitt bedre i det siste, og at nyeste versjon av Antivirus+ Security bare hadde en middels innvirkning på PCen. Dette er fortsatt ikke så bra, men mye bedre enn tidligere.

Ett trinn opp på produktstigen finner man Trend Micro Internet Security. Her får du noen spennende ekstrafunksjoner, som beskyttelse i sosiale nettverk. For de fleste vil det imidlertid være verdt å ta steget opp til flaggskipmodellen, Trend Micro Maximum Security. Her får du beskyttelse for Mac og mobile enheter (opptil 10 stykker) i tillegg til Windows. Dessuten får du passordhåndtering og et sikkert filhvelv.

(Image credit: Future)

Avira er nok mest kjent for den gratis antivirusprogramvaren de tilbyr, men premium-pakken er også verdt en titt.

Avira Antivirus Pro inneholder det meste du kan trenge fra en moderne sikkerhetspakke. Du får sanntidskanning av alt som skjer på maskinen, dedikert beskyttelse mot ransomware, og filmakulering som sikrer deg mot datatyveri.

Utover det får du kanskje ikke så mye ekstra, og du må betale mer for Internet Security- eller Prime-pakkene om du vil ha passordhåndtering, VPN, PC-rengjøring og støtte for mobil-apper. Men Avira imponerer i uavhengige tester gjort av laboratorer som AV-Comparatives, der de fikk 100 prosent på virusbeskyttelse.

Webroot SecureAnywhere AntiVirus er ekstremt lite krevende uten at det går utover beskyttelsesevnen. (Image credit: Future)

6. Webroot SecureAnywhere AntiVirus En slank og fristende antivirusløsning Operativsystem: Windows og Mac | Maksimalt antall enheter som dekkes: 3 | Fremtredende egenskaper: Sikkerheten er alltid påslått, identitetsbesyttelse, antinettfiske i sanntid, brannmurovervåkning Svært velassorterte funksjoner Tærer ekstremt lite på systemressursene Lynraskt Begrensede testdata fra de beste laboratoriene

Nesten alle antivirusverktøy hevder å være «lettvektige», men Webroot SecureAnywhere AntiVirus er det eneste programmet som virkelig leverer på denne fronten. Installasjonen tar bare noen få sekunder, programmet okkuperer knappe 15 MB (!) av lagringsplassen din, RAM-fotavtrykket er lite, og det er ingen tunge, påkrevede oppdateringer som sluker båndbredden din. Virusdefinisjonene lagres i skyen.

Men dette går ikke ut over egenskapene, noe som gjør Webroot enda mer imponerende. SecureAnywhere AntiVirus gir deg solid beskyttelse mot skadevare, selv om det ikke er rangert av de viktigste testlaboratoriene, og virusskanningen skjer ekstremt hurtig. Her får du smart adferdsovervåkning, presis antinettfiske i sanntid, brannmur- og nettforbindelsesovervåkning, identitetsbeskyttelse, forbedret beskyttelse mot løsepengevirus, samt andre spennende ekstrafunksjoner. Programmet dekker inntil tre enheter.

Ett trinn opp Webroot-stigen finner man SecureAnywhere Internet Security Plus, der dekningen utvides fra Windows- og Mac-maskiner til også å omfatte mobile enheter. Du får også passordhåndtering (fra LastPass) og dekning av inntil fem enheter.

Øverst på stigen finner du Internet Security Complete, der du får et automatisk sikkerhetskopieringsverktøy med 25 GB skylagring og flere personvernsfunksjoner for nettbruk.

SecureAnywhere AntiVirus gir deg alt du trenger, men Security Plus er likevel den beste og best balanserte av pakkene. Webroots 70-dagers 100 % penger-tilbake-garanti antyder at de har tro på sitt eget produkt.

Avast Premium er den fantastiske, kommersielle utgaven av en berømte gratisversjonen fra Avast. (Image credit: Shutterstock)

Avasts Premium Security gir deg en hel haug funksjoner på toppen av firmaets berømte gratis antivirus-løsning. Det omfatter, men begrenser seg til, et effektivt Ransomware Shield, svært gjennomført beskyttelse mot nettfiske, en sikker nettleser, passordhåndtering, file shredder (som fjerner alle uønskede dokumenter fra maskinen din) og til og med en Wi-Fi Inspector som søker etter svakheter i nettverket ditt. Dette er populært!

Premium Security er også kraftig konfigurerbart, selv helt ned til installasjonsprosessen, noe vi setter stor pris på. Til tross for at antivirus-kapasiteten har fått en blandet mottagelse fra de uavhengige testlaboratoriene, er de likevel solide nok.

Det er imidlertid ett problem du må være oppmerksom på. Vi har opplevd en viss hastighetsnedsettelse i våre systemer når vi har kjørt Avast.

Avast Ultimate er et annet alternativ. Her får du Premium Security i en pakke sammen med Avasts SecureLine VPN og noen ekstra godbiter. Hvis du vil ha deres VPN-løsning, som er grei nok i seg selv, er Ultimate-pakken noe du burde vurdere.

(Image credit: Shutterstock)

8. Sophos Home Godt valg om du vil beskytte flere enheter Operativsystem: Windows og Mac | Maksimalt antall enheter som dekkes: 10 | Fremtredende egenskaper: Sentral betjeningskonsoll, AI-drevet detektering av trusler, avansert beskyttelse mot skadevare Dugelig antivirusløsning Mye for pengene om du skal beskytte mange PCer Få valgmuligheter Tidvis klønete brukergrensesnitt

Sophos Home Premium dekker så mange som 10 enheter (Windows- og Mac-maskiner). Det er utviklet med tanke på nybegynnere, noe som ikke er så dumt, men eksperter vil nok oppleve brukergrensesnittet som overforenklet og bli skuffet over begrensede muligheter for spesialinnstillinger.

Grensesnittet er også ganske klønete på flere måter. Når det er sagt, kan webhåndteringskonsollen vær flott om du vil ta vare på sikkerheten til enhetene til familiemedlemmer uten teknologisk innsikt.

Sophos tilbyr god virusbeskyttelse, og klarte seg godt gjennom våre skadevaretester. For den beskyttelsen du får her, og med tanke på at du kan beskytte opptil 10 enheter, kan Sophos Home Premium vise seg å være et gunstig valg om du ønsker å betjene mange datamaskiner samtidig.

ESET NOD32 Antivirus har kanskje ikke så mage funksjoner, men har en kraftig antiviruspakke å tilby. (Image credit: Future)

9. ESET Antivirus Antivirus på ekspertnivå for de mest erfarne brukerne. Operativsystem: Kun Windows | Maksimalt antall enheter som dekkes: 5 | Fremtredende egenskaper: Beskyttelse mot løsepengevirus, UEFI Scanner, Exploit Blocker, skydrevet virussjekk Stor konfigurerbarhet Tilgangskontroll for enheter Liten belastning på systemet Enkelte svake resultater fra uavhengige AV-laboratorier Ikke for nybegynnere

Selv om ESET Antivirus, og særlig deres NOD32-abonnement, ikke er så rikt på funksjoner og egenskaper, er det svært konfigurerbart. For nybegynnere kan programmet på flere plan være vanskelig å arbeide med, men spesialister vil sette pris på det høye nivået av brukerkontroll.

Dessuten er dette strømlinjeformede programmets beskjedne fotavtrykk også et stort pluss. Den heuristiske deteksjonen er blant de beste man finner, i tillegg til at URL-filtreringen er av høy kvalitet.

Ha i tankene at enkelte av de uavhengige testlaboratoriene har frembrakt noe urovekkende meldinger om at ESETs beskyttelse er litt ustabil, mens andre kar kommet til mer positive konklusjoner.

ESET har også mer avanserte løsninger å tilby, under navnene ESET Internet Security og Smart Security Premium. Her får du en god blanding av funksjoner, men noen av tilleggsfunksjonene mangler kraft og ytelse, og de virker ubalanserte. Av disse løsningene fremstår NOD32 som det beste valget.

De beste nedlastbare gratis antivirusprogrammene

Når du betaler for en tjeneste, får du gjerne flere funksjoner, for eksempel spamfiltre, foreldrekontroll, systemskanning og avanserte brannmurer. Dette gjør dem bedre egnet for seriøse brukere – de som ønsker seg litt ekstra sikkerhet, og alle som ønsker at systemet skal arbeide så uforstyrret som mulig. Det betyr også at du unngår irriterende popup-vinduer som forsøker å friste deg til å oppgradere til fullversjonen. Og, som du har oppdaget over, koster de ikke allverden å kjøpe.

Men i våre dager kan du også skaffe deg topp beskyttelse helt gratis, for nesten alle produsenter tilbyr gratis antivirusløsninger. Ved å gjøre dette, får utviklerne adgang til flere enheter de kan innhente data fra, og derigjennom forbedre kunnskapen og sikkerhetsplattformene, så det er ikke i deres interesse å redusere mengden beskyttelse du får ved å velge en gratisversjon.

Windows har kommet langt på sikkerhetsfronten, men det er likevel trygt å antyde at Windows Defender, den innebygde sikkerhetsløsningen i Windows 10, er det siste gratisprogrammet du kan feste lit til med tanke på å holde systemet rent.

Så om du er fast bestemt på å velge gratis antivirus, anbefaler vi på det sterkeste at du sjekker ut vår liste over de beste sikkerhetsnedlastingene i 2019 nedenfor. Vi har uthevet de gode egenskapene deres – og manglene – for å sikre at du velger den beste.

Avira Free Antivirus er det beste gratis antivirusprogrammet

Hvis du har bestemt deg for å skaffe deg en gratis antivirusløsning, forslår vi at du velger vårt førstevalg – Avira Free Antivirus. Nedenfor kan du lese mer om alle de gode egenskapene og hvor godt programmet yter i uavhengige tester. Dette er imponerende gratisvare.

Avira Free Antivirus er en super gratis antiviruspakke.

1. Avira Free Antivirus Massevis av ekstrafunksjoner og svært konfigurerbart Operativsystem: Windows, Mac, Android, iOS | Funksjoner: Virusavsløring, beskyttelse mot nettfisking, integrert VPN, systemoptimaliseringsverktøy Liten innvirkning på systemytelsen Særs god oppdagelsesevne Usedvanlig lang liste over funksjoner Massevis av popup-vinduer underveis

Avira Free Antivirus for Windows fortsetter å score bra i AV-TESTs strenge testprogram, og knuser 99,7 % av de testede truslene. Generelt er den heller ikke en stor byrde for maskinvaren.

Grensesnittet er rent og innbydende, med et nytt redesign fra 2019. Programmet kommer også opp med et minimum av falske positiver. Det at man nå også får med seg en gratis sikkerhetspakke samtidig, med beskyttelse mot løsepengevirus og nettfisking, VPN på 500 MB per måned og flere løfter om økte hastigheter, gjør valget enda mer fristende. Dette er en av de beste antiviruspakkene er ute.

Så hvorfor har denne falt langt ned fra toppen av listen vår, der den har hørt hjemme de to foregående årene? Det er det konstante maset. Det er greit med en viss grad av popup-vinduer og annonser når man snakker om et gratisprodukt, men Avira har begynt å krysse grensen. Det er ikke like slitsomt som enkelte andre, for eksempel Comodos overentusiastiske grensesnitt, men det er irriterende å se Avira brøle til deg så snart du starter opp maskinen.

Anmeldelse og nedlastingssted: Avira Free Antivirus

Bitdefender Antivirus Free har fått en kraftig overhaling, og etablert seg i toppen av vår gjennomgang av gratis antivirusprogrammer du kan laste ned.

2. Bitdefender Antivirus Free Edition Et av de beste antivirusprogrammene Operativsystem: Windows, Mac, Android | Funksjoner: Beskyttelse mot nettfiske, adferdsanalyse, automatisk skanning Hurtig skanning Strålende virusavsløring Avanserte brukere ønsker seg mer kontroll Skanninger kan ikke tidfestes

Bitdefender Antivirus Free Edition består i bunn og grunn av AV-delen av det fullverdige produktet, med lettvektige, velkonstruerte skannemekanismer, som nesten gjennomgående er raskere enn bransjestandarden. Med enestående virusdefinisjoner er Bitdefender tilbake på toppen av gratislisten.

Gratisversjonen insisterer på å kjøre på autopilot, noe som er et tveegget sverd, der virushåndteringen blir enkel, man samtidig tas ut av brukerens kontroll. Mens vi er tilbøyelige til å stole på programmet, har det vært tilfeller der automatiske programmer har gått amok, for eksempel den hendelsen for noen år siden, da Panda Antivirus identifiserte seg selv som et virus og låste et stort antall Windows-systemer.

Tester utført av AV-TEST plukket ut noen småfeil i håndteringen av nulldagssårbarheter. Og det er verdt å påpeke dette, for du kan for tiden få betalingsløsningen – Bitdefender Antivirus Plus – for et beløp tilsvarende $2 månedlig. Det er lite å betale for tonnevis av ekstrafunksjoner, for eksempel nettbankbeskyttelse, integrert passordhåndtering, permenent filsletter og gratisk onlinestøtte døgnet rundt.

Anmeldelse og nedlastingssted: Bitdefender Antivirus Free Edition

Kasperskys gratisversjon av deres ekstremt suksessrike antiviruspakke.

3. Kaspersky Free Overlegent enkel å bruke Operativsystem: Windows | Funksjoner: Skanning i sanntid, antinettfisking, epostskanning, spionvarebeskyttelse. Presis og pålitelig antivirusløsning Brukervennlig Bare grunnleggende funksjoner Begrenset teknisk support

Betalingsversjonen av Kasperskys sikkerhetsprogramvare for Windows er blant de aller beste antivirusløsningene, og AV-TEST har nok en gang gitt toppkarakterer over hele fjøla etter de seneste testrundene.

Som du nok vil anta, er Kaspersky Free en nedskalert utgave av fullversjonen av programmet. Et verktøy vi virkelig setter pris på (mer om dette senere). I gratisversjonen er tilleggsfunksjoner som personvern og verktøy for sikker betaling skrelt bort, og man konsentrerer seg til fulle om kraftig, direkte – og viktigst av alt – gratis beskyttelse av PCen din. Resultatet er en programvare som er forbausende enkel å bruke og navigere i, som gjør en effektiv jobb med å beskytte deg mot virus.

Her benytter Kaspersky det grunnleggende fra skanneverktøyet i betalingsversjonen, og er særdeles vanskelig for virus og trojanere å trenge seg gjennom. Og vi digger at det ikke hele tiden plager deg med hint om å oppgradere til fullversjonen.

Men ironisk nok vil vi likevel det, ettersom Kasperksy Anti-Virus ikke er dyr å kjøpe, og gir deg langt bedre beskyttelse av PC-en (eller PC-ene). Den amerikanske standardprisen er $29.99 for beskyttelse av tre PC-er, og dette gir mye større muligheter når det gjelder beskyttelse mot løsepengevirus, spionvare og trojanere.

Anmeldelse og nedlastingssted: Kaspersky Free

Etter overtagelsen av AVG drar Avast nå nytte av en mye større brukerbase, der alle melder inn detaljer om nye sikkerhetstrusler.

Avast og AVG er ennå ikke fullt sammenslått, til tross for at førstnevnte formelt kjøpte opp sistnevnte i midten av 2016. Det nylig sammenslåtte selskapet seier at de to gratis antivirusprogrammene vil fortsette som separate løsninger, selv om en felles AV-pakke ser ut til å være på vei ganske snart. Naturligvis har Avast nå en langt større datamengde å arbeide med, og de har utvidet den effektive brukerbasen (og derfor også nettverket for å avdekke trusler) til utrolige 400 millioner brukere.

I den nyeste versjonen av Avast Free Antivirus er det lagt til an automatisk spillmodus for å stilne popup-vinduer og redusere systembelastningen når du fyrer opp et prosessorhungrig spill, noe som helt klart er utrolig praktisk, og grensesnittet har dessuten fått en ny og ren overhaling. Her finnes det også passordhåndtering, noe som er et flott tilskudd i en sikkerhetspakke.

Den scorer høyt på AV-TESTs omfattende skadeprogram-test, og gjør rent bord ved nulldagsangrep – trolig hjelper det med et utstrakt deteksjonsnettverk. Noe som er mindre imponerende er Avasts negative effekt på programmenes oppstartstid, og den sterke tilbøyeligheten til popup-vinduer.

Anmeldelse og nedlastingssted: Avast Free Antivirus

Sophos Home leverer en antiviruspakke på bedriftsnivå for private brukere.

5. Sophos Home Den perfekte løsningen for et hjem fullt av PCer Operativsystem: Windows, Mac | Funksjoner: Virusavsløring, beskyttelse mot nettfisking, foreldrekontroll, beskytter opptil 10 PC-er Enkelt og lite påtrengende God skybasert kontroll over beskyttede enheter Ingen tidsoppsett for skanning Begrenset kontroll for avanserte brukere

De markedsfører sitt produkt som «sikkerhet i businessklassen», men Sophos Home gjør lite annet enn de fleste andre gratis antivirusløsningene, og virker faktisk best egnet for familier.

Du får standardbeskyttelse mot virus og skadeprogrammer, i tillegg til nettleserverktøy som antinettfisking og, viktigst av alt, innholdskontroll. Kombinert med sentral håndtering av opptil 10 PCer, gjør dette at du effektivt kan begrense barnas nettbruk.

Selv om AV-TEST ikke formelt har vurdert Sophos' ferdigheter, gir laboratoriet AV-Comparatives en godkjent vurdering av dem.

Selv om Sophos Home alltid har gitt skrivebordsvarsler, fantes det ingen kjøpeversjon man kunne oppmuntres til å oppgradere til. Det endret seg i februar, med lanseringen av Sophos Home Premium.

Anmeldelse og nedlastingssted: Sophos Home

Beste antivirusprogram for bedrifter

Hvert program på denne listen er grundig vurdert for sine bedriftsegenskaper, som fjerninstallering og sentral håndtering. De beste antivirusprogrammene for bedriftsmarkedet skal ha trusselbeskyttelse på businessnivå, men det er ikke det samme som at de må koste mye penger. Prisen per installasjon kan noen ganger være lavere enn for de beste antiviruspakkene.

1. Avast Business Antivirus Pro En strålende antiviruspakke for bedrifter, som gir deg ulike verktøy som virusbeskyttelse, brannmur, epostbeskyttelse, antispam og muligheten til å skreddersy programmene for å gi komplett sikkerhet. Avast Business Antivirus Pro inkluderer også (i motsetning til standardutgaven av Avast Business Antivirus) Sharepoint- og Exchange-beskyttelse, i tillegg til et antall serververktøy.

2. Bitdefender GravityZone Business Security Denne pakken har gjort pålitelig beskyttelse til sin høyeste prioritet. Bitdefenders produkter er godt likt av de uavhengige testlaboratoriene, og rangeres høyt på grunn av oppdagelse og fjerning av skadeprogramme, ytelse og anvendbarhet. De fleste funksjonene iverksettes automatisk – anti-skadeprogrammer, brannmur, webrådgiver, URL-filtrering – men du kan også spesialinnstille produktet for å styre dets handlinger.

3. Symantec Endpoint Protection Symantecs fremste fortrinn er selskapets Insight file reputation-teknologi, en svært effektiv måte å oppdage og blokkere selv helt nye, uoppdagede trusler på. Flere lag av beskyttelse inkluderer virusbeskyttelse, adfersovervåkning, beskyttelse mot inntrengere, brannmur, samt «power raser», som eliminerer standhaftige trusler og reparerer systemet.

4. Avira Antivirus for Endpoint Dette er Aviras viktigste produkt for små bedrifter. Her er alle kjernefunksjonene du venter er inkludert – antivirus, grunnleggende nettverksbeskyttelse, webfiltrering – og utvidet med filserverbeskyttelse og optimalisering, sammen med godkjenning og svartelisting av programmer.

5. Kaspersky Endpoint Security Cloud Dette er et produkt for småbedrifter, som leveres for å beskytte Windows-maskiner, filservere og Android- og iOS-enheter. Skrivebordssiden av pakken har alle de vanlige kvalitetsmodulene fra Kaspersky – antivirus, antispam, brannvegg med mer – men den mobile sikkerhetsteknologien er enda mer imponerende.

