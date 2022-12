Beste PC benchmark-program 2022

De beste PC benchmark-programmene gjør det enkelt å teste maskiners ytelse, og sammenligne dine komponenter opp mot markedets beste modeller. I vår benchmark-test gir vi deg de beste programmene vi har funnet.

Dette er spesielt viktig for deg som bygger din egen PC eller ønske å oppgradere maskinen din med nye komponenter. Når du har investert i enheter og hardware bør du også undersøke om de presterer optimalt. Sammenligningsprogrammene i vår liste vil hjelpe deg med det også.

Et typisk benchmark-program sjekker tre kjernefaktorer: Hastighet, temperatur og spenning/strømforbruk. Det går også gjennom bildefrekvens (frame rates) og sammenligner alle parametre for å gi utstyret ditt en gjennomsnittsscore.

Ved hjelp av et godt program for sammenligning kan du ha full kontroll på hvor bra maskinen din presterer, du kan identifisere potensielle problemer eller flaskehalser og ikke minst: Overklokke maskinen din for optimal ytelse.

Se også våre topplister for:

Beste PC benchmark-program

Vinnerne av vår benchmark-test

(Image credit: HWMonitor)

1. HWMonitor Komponentsjekk uten kostnad Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Enkelt å bruke + Oppdateres i realtid Grunner til ikke å kjøpe - Mangler avanserte funksjoner for sammenligning

HWMonitor markedsfører seg som et overvåkningsverktøy for maskinvare, ikke som et benchmarking-program. Men det er fortsatt et av de mest brukte programmene, spesielt blant gamere. Programmet har et enkelt brukergrensesnitt som viser maskinens spenning, strømforbruk, temperatur, klokke- og viftehastighet.

HWMonitor er spesielt gunstig for å finne ut hvorfor PCen din går varm. Overoppheting er den vanligste årsaken til at maskinen feiler og HWMonitor kan hjelpe deg ved å samle inn temperaturer på prosessor og skjermkort.

Den klassiske versjonen av programmet er gratis og mest populær. Du kan imidlertid få en enda kraftigere betalversjon som lar deg overvåke utstyret ditt på avstand - med opp til 20 overvåkede enheter samtidig. Betalversjonen har et utvidet grensesnitt og 2 års gratis oppdateringer.

(Image credit: 3DMark)

2. 3DMark Populært benchmark-program for gamere som vil overklokke Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mange valg for gaming-benchmarkign + Stresstesting for deg som vil overklokke + Se hvordan ditt PC-oppsett presterer opp mot andre gaming-PCer Grunner til ikke å kjøpe - Ikke billig

3DMark er et av de beste programmene for å sjekke ytelse med tanke på gaming. Det er fullspekket av gaming benchmark-tester som blant annet 3DMark Fire Strike (DX11), Time Spy (DX12) og Port Royal (strålesporing).

Alle de ulike testene gir deg en score og lar deg sammeligne med andre gaming-PCer, uansett om de bruker samme komponenter som deg eller helt annen maskinvare (gitt at de også bruker 3DMark - og det er det mange som gjør). Dermed gir programmet deg dermed tips om hvordan du kan optimalisere oppsettet ditt.

Sammenligningene gir deg nødvendig informasjon for overklokking og 3DMark gir deg også muligheten for å stressteste stabiliteten på dette.

Du kan prøve en gratis demo av 3DMark (tilgjengelig på Steam) før du bestemmer deg for å kjøpe fullversjonen.

(Image credit: UserBenchmark)

3. UserBenchmark Alt-i-ett benchmarking-program Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Gratis + Sjekker og vurderer mer enn bare CPU og GPU Grunner til ikke å kjøpe - Kontroverser rundt målinger og anbefalinger

UserBenchmark tilbyr en gratis alt-i-ett-løsning som kan brukes til å sammenligne CPU, GPU, SSD, HDD, RAM og USB for å hjelpe deg finne den beste maskinvaren til dine behov. Programmet var i utgangspunktet laget av ingeniører med genuin interesse for maskinytelse, selv om det etter hvert har vist seg å være visse kommersielle interesser i spill også...

I tillegg til haugevis med data og informasjon om enhetene dine, gir UserBenchmark deg tips om forbedret ytelse. Hver eneste komponent blir spesifikt gradert i hver test, slik at du enkelt kan finne ut nøyaktig hvorfor maskinen din ikke presterer optimalt.

Men det er viktig å merke seg følgende: UserBenchmark har blitt kraftig kritisert etter personlige angrep mot tek-journalister, og målingene har blitt beskyldt for å favorisere spesifikke maskinvareprodusenter (Åpnes i ny fane). Så ha dette i minnet før du følger alle anbefalinger programmet gir deg.

(Image credit: Cinebench)

4. Cinebench CPU-benchmarking på sitt beste Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Reelle ytelsestester, ikke isolerte + Bra for kraftige maskiner Grunner til ikke å kjøpe - Testene fokuserer i hovedsak på prosessorer

Om du er på utkikk etter omfattende prestasjonsevaluering for prosessorer og grafikkort er CineBench et godt valg. Dette gratisprogrammet er tilgjengelig på de fleste plattformer og bruker bildegjengivelse (image rendering) for å sette en score på oppsettet ditt.

For å teste CPU og OpenGL-ytelse bruker CineBench 4D bildegjengivelse. Det er spesielt nyttig for de kraftigste maskinene som sprenger normal skala for ytelse. Rapportene som settes opp er spesielt rettet mot innholdsprodusenter og kreatører som krever det beste fra maskinvaren de har tilgjengelig.

4D-testingen engasjerer alle tilgjengelig kjerner i prosessoren og stresstester med full kraft. Det er et veldig nyttig verktøy for PC-byggere som skal ha de kraftigste enhetene og dermed trenger anbefalinger på hvilke komponenter som er de absolutt beste.

(Image credit: Geekbench)

5. Geekbench Det beste benchmark-programmet for Windows. Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Multiplattform benchmarking + Kan teste AR + Støtte for det nye Vulkan API for GPU Grunner til ikke å kjøpe - Betaltjeneste - Kommersiell bruk krever separat lisens

Geekbench er et av de beste benchmark-programmene for Windows, men det er også tilgjengelig for Android, iOS, macOS og Linux.

Det måler og sammenligner prosessoren din gjennom en rekke ulike tester, inkludert nyere funksjoner som AR og maskinlæring.

For grafikkort lar Geekbench deg bruke en rekke grensesnitt som OpenCL, CUDA, Metal og Vulkan. Programmet kan også sammenligne på tvers av plattformen, slik at du kan sjekke ytelsen på iPhonen din mot Android-enheter, eller Windowsmaskinen din mot en Mac.

Du kan kjøpe brukerlisens for en bestemt platform (Windows, iOS eller Linux), for en bruker. Geekbench Pro er en proff-løsning som lar deg bruke programmet kommersiellt og gir deg kommandolinje-verktøy og offline-modus.

(Image credit: MSI)

6. MSI Afterburner Et must for deg som vil overklokke grafikkort Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Prestasjonsmåling i realtid + Verktøy for GPU overklokking + Mulighet for å justere viftebruk

MSI Afterburner er rett og slett et must for deg som overklokke grafikkort. Programmet fokuserer kun på GPU, helt uten støtte for prosessorer. Men mulighetene det gir for grafikkortene dine er enestående.

MSI Afterburner fungerer på alle grafikkort uansett merke eller produsent. Du får all informasjon du kan tenke deg, og full kontroll over alle GPU-aspekter: Viftehastighet, spenning og klokkehastighet. Programmet har også en FPS-teller som lar deg måle GPU-ytelse i realtid.

MSI Afterburner er gratis og gullstandarden innen GPU overklokking. Du trenger ikke noe annet.