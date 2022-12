Beste portable SSD 2022

Included in this guide:

De beste portable SSDene gir deg ekstra kapasitet, sikkerhet og mulighet for å ta med viktige filer på reisen. Uansett om du trenger mer lagringsplass på en stappfylt laptop (Åpnes i ny fane), sikkerhetskopier av viktige filer eller bare en transportvennlig disk - portable eksterne SSDer kan hjelpe deg med det meste. De er litt dyrere enn vanlige eksterne harddisker, men med flere modeller på markedet synker stadig prisene.

Uansett er en portabel SSD verdt investeringen. De beste eksterne harddiskene (Åpnes i ny fane) har fortsatt et langt liv foran seg, men en ekstern solid-state disk gir deg veldig mye mer.

Det som gjør portable SSDer så suverene er at de gir deg lynrask tilgang til filene dine mens de sørger for at de er sikre. Ettersom diskene er solide og effektive, er de ikke bare bygd for hastighet, men også for sikkerhet og stabilitet. Med fokus på bærbarhet er de også sterke nok til å tåle litt knall og fall.

Beste portable SSD

Beste eksterne SSD

(Image credit: Samsung)

1. Samsung T7 SSD Beste portable SSD for den sikkerhetsbevisste Spesifikasjoner Kapasitet: 50 GB, 1 TB, 2 TB Grensesnitt: USB 3.2 Gen2 specifications Storage Size 500GB Storage Type SSD Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Innebygd sikkerhet med fingeravtrykksleser + Utrolig rask + Kompant Grunner til ikke å kjøpe - Ikke billig - Ikke så solid

Om du er på utkikk etter en portabel SSD med mange funksjoner bør du ta en titt på Samsung T7 SSD. Denne eksterne SSDen er ikke bare rask, med lese- og skrivehastigheter opp til 1050 og 1000 MB/s, men den har også mange nyttige funksjoner i sitt kompakte indre.

Den viktigste funksjonen er innebygd sikkerhet med AES 256-bit kryptering og mulighet for å logge på med fingeratrykk.

T7 SSD er dyr og vi savner en virkelig solid ramme, men det er uansett en av de aller beste portable SSDene du vil finne.

Les vår test av Samsung T7 SSD (Åpnes i ny fane) på engelsk

2. Samsung T5 SSD Suveren portabel SSD Spesifikasjoner Kapasitet: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB Grensesnitt: USB Type-C Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Utrolig rask + Veldig kompakt Grunner til ikke å kjøpe - Dyr

Samsung er selskapet bak en rekke glimrende portable SSDer, med flere modeller på vår toppliste. Samsung Portable SSD T5 er en av de aller beste med sitt glimrende design og suverene ytelse. USB-C gir ytelsen enda et ekstra nivå. Disken kommer med 10 Gbps USB 3.1 Type-C Gen 2.

T5 er også bakoverkompatibel med USB 3.0 og USB 2.0 om PCen din ikke har USB-C.

Disken er dyr, men det er den verdt.

Les vår test av Samsung Portable SSD T5 (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Western Digital)

3. WD My Passport Wireless SSD Beste portable SSD for fotografer på reisefot Spesifikasjoner Kapasitet: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB Grensesnitt: USB 3.0 specifications Storage Size 1TB Colour Rød Storage Type SSD Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Gummikanter som tåler sammenstøt + Glimrende USB overføringshastighet Grunner til ikke å kjøpe - Dyr - Hjelper ikke med ekstra SSD-hastighet over Wifi

Lagringsgiganten Western Digital er ikke fremmed for å produsere lagringsenheter for fotografer - og med WD My Passport Wireless SSD har de lykkes nok en gang.

WD My Passport Wireless SSD lar deg se og flytte filer via WiFi i tillegg til kabel, noe som kan være hendig.

Imidlertid får du ikke full glede av hastigheten en SSD gir deg via WiFi. Bruk heller USB 3.0 koblingen som gir veldig gode hastigheter, om enn ikke like bra som USB-C eller Thunderbolt.

Fleksibiliteten og holdbarheten hos WD My Passport Wireless SSD er fristende og når du får med en innebygd SD-kortleser er det vanskelig å argumentere mot denne enheten.

Les vår test av WD My Passport Wireless SSD (Åpnes i ny fane) på engelsk

4. Adata SD700 External SSD En av de beste billige portable SSDer Spesifikasjoner Kapasitet: 256 GB, 512 GB, 1 TB Grensesnitt: USB 3.0 specifications Storage Size 1TB Storage Type SSD Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende ytelse + IP68 sertifisering Grunner til ikke å kjøpe - Ingen USB Type-C

Adata SD700 er for deg som ønsker en robust enhet med god kapasitet uten å betale for mye. SSDen har gode hastigheter og en IP68-sertifisering, som betyr at du kan bære den med deg uten å bekymre deg for støt eller vannskade.

Adata SD700 finnes med 256 GB, 512 GB eller 1 TB kapasitet og kommer i sort eller gult. Dessverre mangler USB-C, så du får ikke markedets beste hastigheter.

Les vår test av Adata SD700 External SSD (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: LaCie)

5. LaCie Portable High Performance External SSD Glimrende valg for lett og minimalistisk design Spesifikasjoner Kapasitet: 500 GB, 1 TB, 2 TB Grensesnitt: USB-C, USB 3.0 Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lett + Støtsikker Grunner til ikke å kjøpe - Finnes rimeligere alternativer

LaCie lager robuste SSDer ment for reise, de tåler de fleste uhell og veier veldig lite. Du kan få lagringskapasitet opp til 2 TB, noe som tilsvarer omtrent 20000 bilder eller 65 timer med videoinnhold.

Du har også flere muligheter for tilkobling. USB-C er på plass, men også USB 3.0 for laptoper som har dette.

(Image credit: G-Technology)

6. G-Technology 1TB G-DRIVE mobile SSD Beste alternativ for sikkerhet Spesifikasjoner Kapasitet: 500 GB, 1 TB, 2 TB Grensesnitt: USB-C, USB 3.0 og Thunderbolt 3 kompatibilitet Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Robust + Kompakt + Rask Grunner til ikke å kjøpe - Ikke billig - Blir fort varm

G-Technology er fortsatt kongen på haugen når det gjelder sikkerhet - både for fysiske og digitale utfordringer. is still king. G-Technology 1TB G-DRIVE mobile SSDer IP67 vann- og støvsikker, tåler fall på tre meter 450 kg trykk.

Du for mer enn bare sikkerhet, overføringshastigheten kommer opp i 560 MB/s og USB 3.0 og Thunderbolt 3 kompatibilitet gjør oss enda mer imponert.

Alt dette koster en god del, men om sikkerhet er største prioritering er dette et godt valg.

(Image credit: Kingston)

Kingston XS2000 er en av de første portable SSDene som har USB 3.2 Gen 2x2. Resultatet er vanvittige overføringshastigheter opp mot 20000 MBps. Dessverre trenger du kompatibel maskinvare for å få noen glede av USB 3.2.

I tillegg til å være lynrask er Kingston XS2000 også lett som en fjær med sine 29 gram. Enheten er pakket inn i gummi for ekstra beskyttelse.

Prisen er ikke så verst og 5-års garanti er industriledende.

Les vår test av Kingston XS2000 (Åpnes i ny fane) på engelsk