Beste kalender-app 2022

Vi har funnet de beste kalender-appene.

Med en bra kalender-app blir livet mer organisert, uansett om du går på skole, jobber på kontor eller hjemme (Åpnes i ny fane) - eller bare vil ha orden på avtaler og hendelser. Alle PCer (Åpnes i ny fane), mobiler (Åpnes i ny fane) og nettbrett (Åpnes i ny fane) kommer med installert kalender, og for mange er det mer enn bra nok - men det finnes flere alternativer der ute. Finn en kalender-app som passer perfekt for deg, og livet blir en liten prosent bedre (i det minste kan du få bedre oversikt!).

I en hektisk hverdag kan en god kalender være til stor hjelp. For familien kan en felles kalender-app gjøre organisering av fritidsaktiviteter mye smidigere. Og hvorfor ikke synkronisere jobb- og privatkalender?

Vi har testet de mest kjente kalender-appene og gir deg våre anbefalinger her.

Beste kalender-app

(Image credit: Calendar.com)

1. Calendar.com Beste kalender for deg som vil ha det enkelt Dagens beste tilbud VISIT SITE (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mange gode funksjoner + Støtter de fleste plattformer + Ulikt prisnivå for forskjellige behov Grunner til ikke å kjøpe - Litt vanskelig å integrere med andre program

Calendar.com inkluderer alle funksjoner du trenger i en bra kalender-app. Du kan se avtaler og planer per dag, uke, måned eller år og enkelt dele kalenderen med andre. Videre kan du integrere kalenderen på nettsider eller i konferanseverktøy som Zoom (Åpnes i ny fane). Gratisversjonen lar deg også sette opp møter med inntil fem andre personer.

Calendar.com-appen har et minimalistisk design hvor elementene du ikke bruker så ofte blir gjemt bort for å ha alt så ryddig som mulig. Fargekoder lar deg skille mellom privatliv og jobb, men du kan også se flere kalendere sammen om du ønsker. Faktisk kan du koble til ti ulike kalendere via appens dashboard.

Programmet kommer i tre separate medlemskap: Basic, Standard og Pro. Basic er gratis og lar deg bruke en enkelt kalender. Standard koster $6 per måned og lar deg bruke tre kalendere og fem valgfrie møtetemplater. Pro-medlemskapet koster $8 per måned og gir deg ti kalenderkoblinger og ubegrenset antall møtetemplater. Begge prisene forutsetter at du tegner et årsabonnement.

Les vår anmeldelse av Calendar.com (Åpnes i ny fane) på engelsk.

(Image credit: Microsoft)

2. Outlook kalender Beste kalender for Windowsbrukere Dagens beste tilbud VISIT SITE (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Helt gratis + Intuitivt og familiært design + Integrert med Outlook, Windows og Microsofts andre produkter Grunner til ikke å kjøpe - Mangler mulighet for tilpasninger - Krever exchange server for enkelte funksjoner

Outlook-kalenderen var i utgangspunktet utviklet for bruk i store organisasjoner, men Microsoft har tilpasset produktet slik at det i dag passer like godt til privat som profesjonell bruk. Outlooks fremste fortrinn er at det er fullstendig gratis og det eneste som kreves er en Microsoft Outlook (Åpnes i ny fane)-konto. I tillegg til epost og kalender får du også tilgang til Microsoft Office (Åpnes i ny fane)-apper som Word (Åpnes i ny fane), Excel (Åpnes i ny fane) og OneNote (Åpnes i ny fane).

Outlook-kalenderen kan se litt enkel ut, men du får tilgang til alle standardfunksjoner du forventer av en kalender-app. Du har også muligheten til å se flere kalendere samtidig, organisere dem i egne mapper og dele med andre brukere.

Planlegging er en av de beste funksjonen i Outlook-kalenderen. Når du bruker appen kan du raskt se møtekonflikter og få forslag på alternative tidspunkter. Du kan dele hendelser, møter eller hele kalenderen din til andre, uansett om de har Outlook eller ikke.

Du kan få Outlook-kalenderen som skrivebords-app, nettbasert app eller som mobilapp for både iOs og Android. Microsoft oppdaterer stadig appene med nye funksjoner og oppgraderinger på tvers av alle plattformer - du vil alltid ha tilgang til den seneste versjonen.

Vær oppmerksom på at om mailkontoen din ikke er knyttet til en exchange server, vil du mangle et par funksjoner - blant annet muligheten til å fargekode planene dine.

Les vår anmeldelse av Outlook-kalenderen (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Fantastical)

3. Fantastical Beste tredjeparts kalender for Applebrukere Dagens beste tilbud VISIT SITE (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Smarte forslag + Nydelig grensesnitt med smidig navigering + Mange tilleggsfunksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Skrivebordsversjonen er kun for Mac - Premium-abonnement kreves for de mest avanserte funksjonene

Fantastical er en kalender-app laget for å samle alle hendelser, oppgaver og møter på samme sted. Appen er primært for Mac og er tilgjengelig i macOS, iPadOS, iOS og watchOS - altså kan du kjapt sjekke kalenderen din via Apple Watch (Åpnes i ny fane).

Det finnes en gratisversjon, men du trenger Flexbits Premium-abonnement for å få fullt utbytte av Fantasticals mange funksjoner. Det er to Premium-versjoner: En for enkeltpersoner som koster $3.33 per måned om du tegner et årsabonnement. Det andre er for familier opp til fem personer, til $5.42 per måned (om du betaler årlig). Inkludert i prisen er Flexbits Cardhop som lager et digitalt kartotek over alle kontaktene dine - på tvers av alle Appleenheter.

I tillegg til klassiske funksjoner for privat- og jobbkalendere, får du også en artig funksjon som heter "Interesting Calendars" som sporer opp potensiellt relevante hendelser basert på dine interesser. Dermed kan du få påminnelser om forestillinger, sportseventer eller andre ting du gjerne vil få med deg.

Fantastical er kjent for sitt flotte design og smidige grensesnitt. Appens funksjoner er presentert på en logisk måte, men du kan også tilpasse det meste for å få en kalender som fungerer perfekt for deg. Du kan velge mellom tre ulike temaer for appens utseende: Standard, lyst eller mørkt.

Les vår anmeldelse av Fantastical (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Google)

4. Google kalendar Beste skybaserte kalender Dagens beste tilbud VISIT SITE (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Gratis + Slankt og oversiktlig design + Intregrert i Google Workspace Grunner til ikke å kjøpe - Avanserte funksjoner bak betalingsmur

Om du har en Gmail (Åpnes i ny fane)-konto har du nok allerede brukt Google-kalenderen. Kalenderen er tilgjengelig via nettleser, som Android- og ChromeOS-app, og faktisk også som egen iOS-app for iPhone (Åpnes i ny fane). Akkurat som Gmail, Google Docs og alle andre Google-produkter er Google-kalenderen helt gratis - men det finnes flere avanserte funksjoner om du kjøper et premiumabonnement for Google Workspace (Åpnes i ny fane).

I motsetning til mange andre kalender-apper som forsøker å inkludere så mye som mulig, satser Google-kalenderen på et slankt og ryddig design. Du får alle vanlige funksjoner, men altså med så få forstyrrende elementer som mulig. Kalenderen synkroniseres med andre Google-produkter, flyturen du bestilte med Gmail-adressen din vil dukke opp med påminnelser når det nærmer seg avreise. Hendelser og planer kan organiseres i separate kalendere eller med fargekoder basert på kategori.

Google-kalenderens største styrke er den skybaserte synkroniseringen på tvers av alle enheter. Uansett om du er på PC, mobil eller nettbrett vil du ha full tilgang til kalenderen din, så lenge du er innlogget på Google-kontoen.

Les vår anmeldelse av Google-kalenderen (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Appgenix Software)

5. Business Calendar 2 Beste kalender for arbeidslivet, med avanserte funksjoner Dagens beste tilbud VISIT SITE (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Avanserte funksjoner og widgets + Muligheter for detaljert tilpasning + Håndterer mange kalendere Grunner til ikke å kjøpe - Gratisversjonen har reklame - Kan virke overveldende på nye brukere

Business Calendar 2 fra tyske Appgenix Software retter seg mot bedriftsmarkedet og brukere med behov for avanserte funksjoner og stor grad av tilpasning. Det er så mange muligheter og valg i denne appen at det er lett å bli forvirret i starten. Heldigvis har Appgenix god kundesupport og et stort kunnskapsbibliotek om det aller meste.

I motsetning til de fleste andre kalenderene på denne listen er Business Calendar 2 kun for Android. Den kan lastes ned fra Google Play Store eller Huawei (Åpnes i ny fane) App Gallery.

Uansett er Business Calendar 2 en kraftig utøver blant kalender-appene. Alt grunnleggende er selvsagt på plass, men en fin tilleggsfunksjon er at du kan flytte, kopiere eller slette flere kalenderoppføringer samtidig ved å bruke noe de kaller "agenda"-funksjonen. Det er også 22 utseendetemaer tilgjengelig og syv fine widgets du kan tilpasse til den minste detalj.

Kalenderen finnes både som gratisversjon og kan kjøpes for rundt $10 (engangssum, det er ingen månedlig kostnad). Den største forskjellen er tilgjengelige funksjoner. Premiumbrukerne kan redigere flere kalenderoppføringer samtidig, legge til vedlegg i ulike mediaformat, prioriteringsfunksjoner, templater og flere muligheter for personlig tilpasning.

Les vår anmeldelse av Business Calendar 2 (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Any.do)

6. Any.do Beste kalender for økt produktivitet Dagens beste tilbud VISIT SITE (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Temaer kan tilpasses og justeres + Enkelt og raskt grensesnitt + Bred støtte for mange plattformer og enheter Grunner til ikke å kjøpe - Abonnement kreves for full tilgang til alle funksjoner

Any.do er kjent for sine produktivitets-verktøy (Åpnes i ny fane), som i tillegg til en kalender også inkluderer en dagplanlegger, en gjøremålsliste, handlelister og påminnelser. Kalender-appen kan integreres med Google-kalenderen, iCloud, Outlook og flere andre - og er tilgjengelig for Android, iOS (Åpnes i ny fane), iPadOS, macOS (Åpnes i ny fane), watchOS, Wear OS (Åpnes i ny fane), samt smarthusenheter (Åpnes i ny fane) som Amazon Alexa og Google Home (Åpnes i ny fane).

Standardversjonen av Any.do er gratis, men betalingsversjonen gir deg avanserte funksjoner som gjentagende påminnelser, justerbare temaer, fargekoder, geografiske påminnelser og ubegrenset bruk av dagplanleggeren.

Any.do har et smidig grensesnitt som fungerer utmerket. Bytte mellom oppgaver og hendelser er enkelt, det samme er endringer og andre handlinger i kalenderen. Appen gir deg også muligheten til å lage underoppgaver (sub-tasks) og få egne påminnelser for disse, samt tilpasse dem etter eget ønske.

Om du ønsker deg en kalender som fungerer på tvers av alle enheter og utstyr du har, burde du ta en ekstra titt på Any.do.

Les vår anmeldelse av Any.do (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Calendly)

7. Calendly Beste kalender for mer avanserte møteinnkallelser Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Strømlinjeformet grensesnitt + Du kan skape regler basert på tilgjengelighet + Glimrende planlegging av en-til-en og gruppemøter Grunner til ikke å kjøpe - Få muligheter for tilpasning

Calendly er en kalender-app som ønsker å gjøre planlegging til en lek for både privatpersoner og bedrifter. Først ber appen deg om å fylle inn din tilgjengelighet, deretter lager den regler basert på dette for å automatisk hjelpe deg videre. Du kan sende linker fra Calendly til andre eller integrere det i nettsiden din.

Planer og møter kan kategorieres etter type og hyppighet, med mange automatiske funksjoner for å gjøre planleggingen så lite manuell som mulig. Premium-abonnenter får også tilgang til statistikker som gir omfattende innsikt i hvordan du har brukt kalenderen, i tillegg til forslag om hvordan du kan bli enda mer effektiv.

Calendly har et relativt enkelt grensesnitt, utviklet for å være strømlinjeformet og tilgjengelig, men det betyr også at du ikke har så mange muligheter for personlig tilpasning.

Den grunnleggende versjonen er gratis, deretter følger tre abonnementsnivåer: Essentials ($8 per måned med årsavtale), Professional (flere funksjoner, til $12 per måned med årsavtale) og Teams (utvidet funksjonalitet og support, til $16 per måned med årsavtale).

Les vår anmeldelse av Calendly (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Thunderbird)

8. Lightning kalender Beste kalender for Linux Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Gratis og åpen kildekode + Stort og støttende community + Fungerer godt på eldre systemer Grunner til ikke å kjøpe - Gammeldags grensesnitt - Ikke tilgjengelig som separat app

Lightning-kalenderen er den eneste kalenderen med åpen kildekode på denne listen og den kommer som en del av Mozillas epostklient, Thunderbird (Åpnes i ny fane). Kalenderen fungerer utmerket på Windows PCer, men det også det beste valget for Linux.

Akkurat som nettleseren (Åpnes i ny fane) Mozilla Firefox er Lightning-kalenderen gratis. Det er imidlertid ikke en egen app, du må først installere Mozilla Thunderbird for å bruke den. Kildekoden er helt åpen, så alle kan involvere seg i utviklingen av kalenderen. Det er ingen betaling for Lightning, men du kan gi en donasjon til Mozilla om du vil.

Lightning-kalenderen lar deg skape hendelser, planlegge påminnelser og invitere folk, men du kan også inkludere offentlige kalendere sammen med din private. Du finner en liste over alle lands helligdager på Mozillas hjemmeside, klare for å lastes inn i Lightning. Dermed kan du få full oversikt over kollegaers helligdager uansett hvor i verden de befinner seg. Du kan også legge inn oppgaver i kalenderen med detaljerte konfigurasjoner som progresjonsmåling og avansert utsettelse.

Dessverre har ikke Lightning-kalenderen et veldig spennende utseende, det ser litt gammeldags ut. Men det kan være perfekt for brukere som liker å ha det enkelt og oversiktlig.

Les vår anmeldelse av Lightning-kalenderen (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Apple)

9. Apple kalender Beste kalender laget av Apple Dagens beste tilbud visit site (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Helt gratis + Rent og smidig desing + Integrerert med iOS, iPadOS pg macOS Grunner til ikke å kjøpe - Ingen app for Android eller Windows - Mangler temaer og justerbare elementer

Akkurat slik Outlook-kalenderen og Google-kalenderen kommer ferdig installert på Windows- og ChromeOS-enheter, er Apple-kalenderen på plass i alle enheter med iOS, iPadOS og macOS. Og det er helt gratis.

Apple-kalenderen lar deg skape og redigere hendelser og kalenderoppføringer med alle standardfunksjoner. For å invitere andre må du være i kontaktlisten din. Hendelser kan inkludere notater og vedlegg. Kalenderen lar deg se gjøremål for dager, uker, måneder og år - med fargekoder for enda enklere organisering.

Du får det du trenger for grunnleggende bruk, men om du bruker Windows, Chrome eller Linux må du nesten gå for andre kalender-apper enn denne.

Les vår anmeldelse av Apple-kalenderen (Åpnes i ny fane) på engelsk