Beste nettleser 2021

Personvern og hastighet er to av de største faktorene du bør ha i mente om du leter etter den beste nettleseren på markedet. Enkelte krever mange systemressurser, mens andre er fjærlette i drift. Noen nettlesere, gjerne de som støtter anonym surfing, tilbyr en hel rekke sikkerhetsverktøy som kan holde identiteten din skjult på nett, samt beskytte deg mot skadevare, mens andre tillater at informasjonskapsler og reklame får fritt leie på enheten din.



Det er tett i toppen, men vi mener at Firefox er den beste nettleseren tilgjengelig per nå. Den er ikke perfekt, men utvikler Mozilla har forpliktet seg til å støtte opp om brukernes privatliv, og det utvikles stadig verktøy som hindrer tredjeparter fra å spore deg når du befinner deg på nett.



Microsoft Edge kommer på en god andreplass. Nettleseren støtter alle de samme utvidelsene som Google Chrome, siden den er basert på Chromium-motoren. Samtidig bruker den langt mindre RAM enn konkurrenten, noe som potensielt kan føre til bedre ytelse – nettleseren har nå også fått sitt eget passordverktøy.



Akkurat nå er vi en situasjon som tilsier at nettlesere i enda større grad er viktig enn før. Mange jobber fortsatt hjemmefra, er i en hybridsituasjon eller skifter jobb, og det har derfor vært viktig for de forskjellige nettleser-utviklerne å kunne tilby funksjonalitet som tilfredsstiller disse nye behovene.



Denne listen er langt fra uttømmende, og det er mange gode grunner til å lese seg opp på mange av de mindre nettleserne. Les videre, under presenterer vi våre favorittnettlesere.

1. ExpressVPN – prøv vår testvinner

Vi har testet over 100 VPN-tilbydere, både gratis og betalvarianter, og vår testvinner akkurat nå er ExpressVPN. Gitt at det å bruke en gratis VPN-tjeneste innebærer en viss risiko, mener vi at å betale $6,67 (drøye 60 norske kroner) i måneden er verdt det – man får til og med en pengene-tilbake-garanti på 30 dager.

Se tilbud

2. Surfshark VPN – en av de rimeligste VPN-tjenestene

Hvis du synes ExpressVPN er for dyrt trenger man ikke å gå lengre ned på TechRadars liste over de beste VPN-tjenestene enn til nummer to – Surfshark. Fra kun $1,99 (snaue 18 norske kroner) i måneden får man en fantastisk tjeneste som er særdeles enkel i bruk, og som dermed raskt har blitt en av våre favoritter. VPN-tjenesten har mange av de same funksjonene de andre toppvalgene har, men er samtidig billigere.

Se tilbud

3. NordVPN – det største navnet innen VPN

Sannsynligheten er stor for at du har hørt om NordVPN, selv om du ikke vet stort om VPN-tjenester. De har reklamer på TV, YouTube, er sponsorer av sport og har vært en markedsleder i over 7 år. Nord er ikke like soleklart i toppen som de tidligere var, men de tilbyr likevel en fantastisk tjeneste som koster fra $3,49 (snaue 32 norske kroner) i måneden.

Se tilbud

(Image credit: Mozilla)

1. Mozilla Firefox Den beste nettleseren innen personvern Spesifikasjoner Operativsystem: Windows, macOS, Linux, Android, iOS DAGENS BESTE TILBUD View at Mozilla Grunner til å kjøpe + Utrolig fleksibel + Synkronisering over flere plattformer + God på personvern Grunner til ikke å kjøpe - Litt tregere enn rivalene

Firefox har lenge vært internetts sveitsiske lommekniv, og vår favorittnettleser. Versjon 90 er særdeles god: Den kan varsle deg om e-postadressen din har vært del i et datainnbrudd, den blokkerer de irriterende rubrikkene som spør om du vil tillate alskens svineri, den blokkerer såkalt fingerprinting-sporing, og har implementert PiP-videomodusen i Mac-versjonen. Som tidligere er dette en nettleser som kan skreddersys til det ekstreme, både når det gjelder utseende og diverse utvidelser. Fjorårets overhaling gjorde at nettleseren fikk en langt bedre ytelse, som på den tiden begynte å henge en del etter konkurrenter som Chrome. Firefox fungerer smertefritt på selv den mest beskjedne maskinvare.



Selv om nærmest er forelsket i Firefox – dette er uten tvil vår favorittnettleser – så er vi bekymret over fremtiden. 2019 var ikke et godt år for Mozilla, og det ble ikke bedre i mai, da Peter Saint-Andre og Matthew Miller hevdet at krisen var forårsaket av «et sett interagerende komplekse systemer som ikke ble tilstrekkelig forstått i de relevante utviklergruppene.» Mangelen på intern kvalitetssikring ble også trukket frem som en årsak – siden mye av kvalitetssikringen i Mozilla gjøres eksternt – og tidlig i 2020 ble det sagt at ledelsen innen kvalitetssikring fikk sparken, i en periode der mange mistet jobben. Mozillas sliter med manglende inntekt, så hvis du liker Firefox kan det være verdt å gå til donasjonssiden til Mozilla og avse en slant.

Les hele vår test av Mozilla Firefox

(Image credit: Microsoft)

2. Microsoft Edge En super nettleser fra en uglesett nettleserprodusent Spesifikasjoner Operativsystem: Windows, macOS, Android, iOS, støtte for Linux kommer DAGENS BESTE TILBUD View at Microsoft Grunner til å kjøpe + Særdeles rask + Lettforståelige personverninnstillinger + Kan lagre nettsider som apper Grunner til ikke å kjøpe - Mas fra Windows om at Edge skal være standardnettleser

Eldre lesere vil antakeligvis huske Microsoft som den store skurken i nettleserkrigene, en antagonist som til syvende og sist førte til at Firefox og Chrome ble store aktører. Akkurat nå er historien en helt annen. Microsoft har nå ristet av seg skurkenykkene og laget Edge, en nettleser som for ikke lenge siden fikk en storstilt restrukturering basert på Chromium. Dette er standardnettleseren i Windows, men man får også varianter som kjører på iOS, Android og macOS.



Den nye Chromium-baserte versjonen er vesentlig raskere enn forgjengeren, og inkluderer en del nyttige funksjoner som blant annet høytlesning (Read Aloud), muligheten til å spille av integrerte videoer på Chromecast-enheter, en Opera-aktig startside, samt en god blanding utvidelser (passordverktøy, reklameblokkering, og så videre.) Du kan også laste ned nettsider og lagre disse som applikasjoner, slik at du kan kjøre for eksempel nettverktøy uten å måtte starte hele nettleseren. Det kan være nyttig om du bruker nettbaserte verktøy som Google Docs eller valutakalkulatorer.



Det er mange måter å skreddersy nettleseren på, og vi liker særlig personvern, søk og tjenester-fanen, som gjør potensielt forvirrende innstillinger lettforståelige, og sporingshindringen. Denne gir deg finkornet kontroll over hva ulike nettsteder får lov til å gjøre på datamaskinen din, inkludert alt fra pop-up-vinduer og reklameblokkering til tilgang på MIDI-enheter og avspilling av mediefiler.



Edge ligner en del på Chrome, og fungerer også på mange måter som Chrome, men vi liker den bedre enn Chrome: Den er merkbart raskere på vår Mac, og mulighetene til å skreddersy brukeropplevelsen er beint frem super.

Les hele vår test av Microsoft Edge

(Image credit: Opera Norway)

3. Opera Elegant nettleser for kjennere Spesifikasjoner Operativsystem: Windows, macOS, Linux, Android, iOS DAGENS BESTE TILBUD View at Opera Grunner til å kjøpe + Innebygget proxy + Gode sikkerhetsfunksjoner + Flott brukergrensesnitt Grunner til ikke å kjøpe - Opera Turbo har forsvunnet

Opera legger ingenting i mellom når du først starter nettleseren: Du blir servert en startside som umiddelbart lar deg slå på den innebyggede annonseblokkeringen, den innebyggede VPN-tjenesten, kryptovalutalommeboken, chattefunksjonen (som ligger i sidemenyen) og hvorvidt du vil bruke lys eller mørk modus.



Det er litt av en introduksjon, og selve nettleseren er heller ikke noe å kimse av – og hvis du er en gamer bør du ta en titt på Opera GX istedenfor: Dette er en nettleser laget spesifikt med tanke på gamere, og inkluderer blant annet innebygget Twitch-funksjoner og støtte for Razer Chroma.



Opera er nok en Chromium-basert nettleser, så ytelsen er det ingenting å si på, og du kan bruke utvidelser fra Chrome-biblioteket. Den har også noen av de mest interessante idéene på markedet, som eksempelvis Flow, som er laget for folk som ofte merker seg enkelte ting de gjerne vil lese mer om senere (veldig kjekt for alle som konstant sender seg selv e-poster og meldinger med interessante lenker.) Flow gjør at man enklere kan lage slike provisoriske huskelapper, ved at man raskere kan dele innhold fra Opera på telefonen til Opera på datamaskinen.



Den seneste oppdateringen, R5, bragte med seg et forbedret design og flere integrerte apper, som for eksempel WhatsApp og Facebook Messenger. Det er tydelig at selskapet ønsker at dette er alt-i-ett-nettleseren for så mange brukere som mulig.



Opera har også nylig lansert støtte for Google Chromebooks, hvilket gjør at mange nye brukere, ikke minst studenter, nå kan få tilgang til nettleseren. Windows 11 er også i planene fremover, og hvordan den nye Microsoft-butikken kan føre til økt popularitet.



Opera er fylt til randen av nyttige funksjoner, men en av våre favoritter er ikke lenger å finne i Windows-varianten: Opera Turbo, som komprimerer internettdata, slik at bilder og lignende lastes raskere på trege internettlinjer. Denne funksjonen er nå kun tilgjengelig på mobilvariantene. Du får likevel en hendig modus som sparer på batteriet, så hvis nedlastingen går tregt, så trenger du i alle fall ikke å bekymre deg over at laptopen går tom for strøm.



Nettleseren har fått en hel rekke forbedringer i de senere år, og med et bredt fokus, som inkluderer et drøss forskjellige brukere, fra gamere til studenter, så er Opera en programvare på vei opp i 2021.

Les hele vår test av Opera

(Image credit: Google)

4. Google Chrome Verdens mest populære nettleser, men den sparer ikke på minnet Spesifikasjoner Operativsystem: Windows, macOS, Linux, Android, iOS DAGENS BESTE TILBUD View at Google Grunner til å kjøpe + Rask + Stort bibliotek med utvidelser + Fungerer på tvers av plattformer Grunner til ikke å kjøpe - Kan være ressurskrevende

Det er ikke rart om Google føler at de har truffet blink, når såpass mange aktører, fra Microsoft til Opera, velger å ta i bruk nettlesermotoren deres.



Samtidig er det en del områder der Microsofts utfordrer faktisk imponerer mer enn søkegigantens nettleser: Chrome er beryktet for å kreve sitt av maskinvaren den kjører på, og kan være nokså tungtrådd på beskjedne maskiner, særlig om man ikke har mye RAM.



Den nye funksjonen som gjør at man får muligheten til å fryse faner er laget nettopp for å få bukt med dette problemet, ved å automatisk «fryse» faner som ikke er i bruk, slik at de ikke bruker unødige ressurser. Likevel er fortsatt Chrome en nettleser som krever sitt.



Chrome 91 er på ingen måte en dårlig nettleser. Tvert imot. Det er en fantastisk nettleser med en svært imponerende bibliotek med utvidelser, støtte for en rekke plattformer, en fjong synkroniseringsfunksjon, velfungerende autofill og gode verktøy for utviklere. Den kan advare deg om e-postkontoen din har vært utsatt for et dataangrep, sikker DNS lookup for tilbydere som støtter det (Googles egne offentlige DNS er en av disse), og den blokkerer en hel bråte forskjellig lugubert innhold, som for eksempel script og bilder på ellers sikre tilkoplinger. Den har også støtte for WebXR-API-et, til bruk med AR og VR. Man må heller ikke glemme mørk modus, noe som kan gjøre opplevelsen på nett lettere å takle på kvelden.



Dette er alt vel og bra, men vi mener Firefox slår Chrome når det gjelder personvern, Edge har en bedre brukeropplevelse og at bruk av andre nettlesere, fra litt mindre selskaper, ikke innebærer å kjenne på frykten for at Google er hakket for involvert i livene våre.

Les hele vår test av Google Chrome

(Image credit: Vivaldi Technologies)

5. Vivaldi Bygg din egen unike nettleser Spesifikasjoner Operativsystem: Windows, macOS, Linux, Android (beta) DAGENS BESTE TILBUD View at Vivaldi Grunner til å kjøpe + Alt kan skreddersys + Kreative grensesnittfunksjoner + Støtter Chrome-utvidelser Grunner til ikke å kjøpe - Kan bli for mye av det gode for noen

Vivaldi er hjertebarnet til de tidligere Opera-utviklerne (opprinnelig norske, må vite), og i likhet med Opera er dette en nettleser som skiller seg ut fra de største navnene. I dette tilfellet er det snakk om en nettleser som virkelig skiller seg ut. I Vivaldi handler alt om muligheten til å skreddersy opplevelsen til brukeren. Man kan stille på og fikle med absolutt alt, fra måten navigasjon fungerer til hvordan brukergrensesnittet ser ut.



Chromium er nok en gang i bruk under overflaten (hvilket betyr at du kan bruke de fleste Chrome-utvidelsen), men det som ligger over ligner lite på andre Chromium-baserte nettlesere. Du kan feste nettsteder til sidemenyen, feste verktøyslinjer hvor du vil og stille på fonter og farger i nettsteder du besøker. Du kan ha en notatblokk oppe, i tillegg til de vanlige historikk- og bokmerkeseksjonene, du kan skreddersy hvordan søk gjøres og gi klengenavn til søkemotorer, forandre hvordan faner fungere og hvordan disse grupperes, og mye (mye!) mer.

Du kan til og med lage statistiske grafer over historikken din, for å se hvilke sider du har brukt mest tid på. Vi liker særlig muligheten vi får til å stable faner, en beint frem nydelig funksjon for alle som har en tendens til å ende opp med vel mange faner.



Hvis du er av typen som liker å fikle med brukergrensesnitt og konfigurere ting akkurat slik du vil ha det, kanskje mer enn bare simpelthen å surfe, så kan dette være nettleseren for deg – selv om det kan være drepen for produktiviteten. Samtidig er dette et fantastisk produkt for erfarne brukere som vet nøyaktig hvordan de vil at nettleseren skal fungere.

Les hele vår test av Vivaldi