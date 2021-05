Alt til hjemmekontoret

Nå for tiden er det mange av oss som jobber hjemmefra. For mange er går det å arbeide hjemmefra som en drøm, og det finnes helt åpenbare fordeler med dette. Det betyr blant annet at du slipper jobbreisen, at du kan jobbe rett fra din behagelige kontorstol hjemme og at du får større fleksibilitet rundt når og hvordan du jobber. Men du vil også fort merke at det tar tid å venne seg til å jobbe hjemmefra. Noe av det aller vanskeligste er å utvikle den nødvendige selvdisiplinen, både for deg selv og andre, slik at du ikke blir distrahert.

Ut over det, er det viktig at du har alt du trenger til arbeidet hjemme. Listen over kontormateriell kan bli svært lang, og det kan koste både tid og penger å sette opp et komplett hjemmekontor. Alt fra skjermer og datamus til printere og programvare må anskaffes. Men når alt omsider er kommet på plass, vil du få langt bedre flyt i arbeidet.

For å gjøre dette enklere for deg, har vi skrevet denne artikkelen, hvor vi har samlet alt du trenger til hjemmekontoret og dessuten listet opp noen av de beste produktene innenfor hver kategori. Da er det bare å navigere seg nedover for å finne alt du trenger til hjemmekontoret.

Beste skrivebord

Vurder å skaffe deg det beste hev- og senkbare skrivebordet hvis du tilbringer størstedelen av arbeidsdagen din ved et skrivebord. Disse smidige produktivitetsstasjonene gir en rekke helsemessige fordeler for deg som jobber ved datamaskinen hele dagen.

Heldigvis kan de beste hev- og senkbare skrivebordene bidra til å redusere skadevirkningen all sittingen har på kroppen vår. Ofte ser man hurtig lindring av ubehag og smerte hos dem som begynner å bruke hev- og senkbare skrivebord – uansett om det gjelder de typiske smertene i nedre del av ryggen man forbinder med langvarig stillesitting eller andre problemer. Ut over det å ta pauser, få bevegelse i beina og i blodomløpet og generelt ha et visst aktivitetsnivå, kan disse skrivebordene virkelig bidra til å forbedre livskvaliteten.

Her har vi plukket ut noen av de beste hev- og senkbare skrivebordene du får kjøpt til hjemmekontoret akkurat nå.

1. IKEA Bekant | 4790,- hos IKEA

På dette hev- og senkbare skrivebordet fra IKEA kan høyden varieres fra 65 til 125 cm. Det leveres i svart, hvitt eller eikefiner med arbeidsflater i flere forskjellige størrelser.

2. iiglo Ergo E-zee | 3999,- hos Komplett.no

Et skrivebord med hev og senk øker mulighetene for god variasjon i din arbeidsstilling. E-Zee leveres delvis ferdig montert, så installasjon er gjort på 5 minutter!

3. Ergotron WorkFit-D| 7210,- hos Proshop

Et stilrent og vakkert hev- og senkbart skrivebord i valnøtt. Det er muligens i minste laget (121x60 cm), med ståhøyden er god. Det leveres med en rekke tilbehør man kan feste til skrivebordet.

Beste skjermer

Alle som jobber foran PCen hele dagen, vet at en god skjerm er blant de beste investeringene du kan gjøre. For det første er det viktig at den oppfyller dine behov når det gjelder komfort, og for det andre er det viktig at bildekvaliteten er tilstrekkelig god for dine behov.

Et lyssterkt og skarpt bilde med mest mulig naturtro farger er viktig for de aller fleste, men hvis du jobber med kreativt arbeid som foto eller video, er dette ekstra viktig. Samtidig kan også høy oppløsning være viktig for å få den arbeidsplassen du trenger for å kunne være produktiv. En bred skjerm i størrelsesforholdet 21:9 kan være svært nyttig hvis du trenger en stor arbeidsflate.

Nedenfor finner du noen av de beste skjermene du kan kjøpe til hjemmekontoret. Her finner du skjermer med forskjellige styrker til ulike bruksområder og flere prisklasser tilpasset ulike budsjetter.

2. Asus Designo Curve | 13 294,- hos CDON

Asus Designo Curve er en ultrabred dataskjerm som passer perfekt til produktivitetsarbeid og for deg som trenger stor plass på skjermen.Se tilbud

3. BenQ PD3200U | 7 630,- hos CDON

Denne dataskjermen er en stor 4K-skjerm til en overkommelig pris. Den passer perfekt for deg som arbeider med design og trenger en skjerm med nøyaktig fargegjengivelse.Se tilbud

Beste webkameraer

De beste webkameraene er noen av de viktigste verktøyene når du arbeider hjemmefra og har et eget PC-hjørne. Ikke bare er de ypperlig egnet til videokonferanser med kunder og kolleger, men de er også fantastiske når man skal holde kontakt med nære og kjære, og til å drive direktestrømming og innholdsproduksjon.

De aller fleste laptoper og alt-i-ett-maskiner har allerede ganske gode webkameraer, men bruker du en stasjonær datamaskin, vil du uansett trenge et godt webkamera. Vi har plukket ut et lite utvalg gode webkameraer som er ypperlige, enten du er innholdsprodusent, YouTuber eller rett og slett jobber hjemmefra og trenger å holde kontakt med kollegene.

Nedenfor finner du noen av de beste webkameraene du får kjøpt til hjemmekontoret akkurat nå.

BESTE PRODUKT 1. Logitech C920 | 1088,- hos Computersalg

Dette er det beste webkameraet du får kjøpt for øyeblikket. Det imponerer både med ytelsen og med hvor mye du får for pengene og er en favoritt blant strømmere, innholdsskapere og kontorarbeidere.Se tilbud

2. Razer Kiyo Pro | 2199,- hos Power

Dette webkameraet fra Razer er enda et godt alternativ, og har blant annet HDR-modus, som gir bedre videokvalitet til alle dine samtaler i Zoom.Se tilbud

3. Logitech StreamCam | 1451,- hos Deal.no

Logitech StreamCam passer ypperlig til alt fra videokonferanser og videosamtaler med venner til strømming av spill. Det har både ansiktssporing og autofokus, og kommer opp i 60 fps.Se tilbud

Beste datamus

Når det gjelder ergonomi, pålitelighet og respons, er den beste musen lysår bedre enn de rimeligste alternativene. Forskjellen er faktisk såpass stor at du ved å velge en av de beste datamusene vil oppleve bedre arbeidsflyt og redusert belastning på håndledd, arm og skuldre. En mus er nemlig langt mer enn bare en pekedings.

Gjør deg selv en tjeneste og kast den billige musen i avfallet, der den hører hjemme. En god datamus er minst like viktig for hjemmekontoret ditt som et godt tastatur eller en god skjerm.

Nedenfor har vi samlet noen av de beste datamusene du får kjøpt til hjemmekontoret for øyeblikket.

BESTE PRODUKT 1. Logitech MX Master 3 | 857,- hos Proshop

Denne datamusen er perfekt for deg som håndterer store mengder kreativt arbeid. Det er en trådløs mus utviklet for produktivitet, med mange funksjoner.Se tilbud

2. Razer Pro Click | 1290,- hos Komplett.no

Razer Pro Click er en datamus av førsteklasses kvalitet som fungerer til en mengde ulike bruksområder – som kreativt arbeid, videoredigering og grafisk design.Se tilbud

3. Microsoft Ergonomic Mouse | 471,- hos Multicom

Dette er en ergonomisk datamus til en svært overkommelig pris. Den har et komfortabelt grep, en naturlig håndposisjon og lav vekt – perfekt for lange dager foran datamaskinen.Se tilbud

Beste printere

En printer er en viktig bestanddel på kontoret, og nå som mange av oss i større grad jobber hjemmefra, er behovet for en god printer blitt større enn noen gang. Vi i TechRadar har testet en lang rekke skrivere for å finne de beste alternativene, uansett om du trenger den til hjemmekontoret, til bedriften eller har et begrenset budsjett og vil komme billigst mulig fra det.

Nedenfor finner du noen av de beste printerne du får kjøpt til hjemmekontoret for øyeblikket.

BESTE PRODUKT 1. HP Envy Pro 6420 | 1195,- hos Komplett.no

HP Envy Pro 6420 er en kompakt og billig blekkstråleskriver med alle funksjonene du kan ønske deg av en printer til hjemmekontoret – utskrift, skanning og til og med fax via mobilen.Se tilbud

2. Lexmark MB3442adw | 4328,- hos Computersalg

Lexmark MB3442adw har har funksjoner som en fullverdig kontorprinter. Den er en 4-i-1-enhet, og håndterer dermed fax, utskrifter, skanning og fotokopiering.Se tilbud

3. HP LaserJet Pro M15w | 1752,- hos CDON

LaserJet Pro M15w er like liten og billig som en blekkstråleskriver, men med hastigheten, økonomien og kvaliteten til en lasermodell. På mange måter er dette en perfekt hjemmeprinter.Se tilbud

Beste programvare

Ettersom pandemien fremdeles tvinger svært mange til å jobbe hjemmefra, har verktøy for prosjekthåndtering blitt viktigere enn noen gang. Dette gir mennesker som fysisk befinner seg på ulike steder enkle verktøy for å organisere både prosjekter og oppgaver.

Der man tidligere trengte papir til slike oppgaver, tilbyr vår tids prosjektstyringsprogrammer et bredt utvalg av verktøy for å bedre produktiviteten og forenkle oppgavehåndteringen.

Nedenfor har vi samlet noen av de beste verktøyene for prosjekthåndtering og nettbasert samarbeid for øyeblikket.

BESTE PRODUKT 1. Asana | Premiumabonnement for 11 euro i måneden

Asana er et av de beste verktøyene som finnes til prosjekthåndtering. Det har mange praktiske funksjoner som bedrer produktiviteten, men legger størst vekt på sporing.Se tilbud

2. Trello | Business Class-abonnement fra 10 dollar i måneden

Trello er et av de mest populære verktøyene for prosjekthåndtering. Her kan du organisere alle dine arbeidsbaserte og personlige prosjekter via datamaskin, nettbrett og mobil.Se tilbud

Øvrige tips

Når du har ordnet alt du trenger av dingser til hjemmekontoret, finnes det fremdeles ting du burde tenke på for å gjøre det enda lettere å arbeide hjemmefra. God maskinvare og programvare kan gjøre tilværelsen på hjemmekontoret mye enklere. Det er viktig å legge en god plan for arbeidet og å skape et arbeidsmiljø der du kan konsentrere deg om arbeidet i fred og ro.

