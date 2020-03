Beste webkamera 2020

Velkommen til TechRadars guide til de beste webkameraene på markedet!

Hvis du har en stasjonær PC og ønsker deg ett av de beste webkameraene til bruk i jobbsammenheng, til å holde kontakten med familie og venner eller for å strømme spillingen din, har du kommet til rett sted. Vi har saumfart markedet for tilbehør på leting etter de beste webkameraene, og satt opp denne oversikten til deg.

Selv om laptoper og alt-i-ett-datamaskiner i seg selv leveres med ganske gode kameraer, kan brukere av stasjonære datamaskiner også ønske seg et bra webkamera. Dette er jo helt avgjørende tilbehør i et PC-oppsett, og derfor finner man også mange svært gode webkameraer å velge mellom på markedet.

Med vår hjelp vil du kunne skaffe deg et av de aller beste webkameraene. Slik kan du omskape datamaskinen din til et monster innenfor strømming eller videokonferanser. Det handler bare om å velge det som passer best til dine behov. Trenger du først og fremst et kamera til å holde videokonferanser med kollegene dine? Ser du etter et webkamera til Twitch eller YouTube? Eller trenger du en rimelig løsning til uformelle videosamtaler med venner og familie?

I denne kjøpeguiden hjelper vi deg med å finne det best egnede webkameraet til ditt bruk, og vi har samlet en rekke muligheter du kan se på. Enten du ønsker deg noe med 4K-oppløsning, noe som kan rotere 360 grader eller leveres utstyrt med en kvalitetsmikrofon, finner du noe du har lyst på her.

En oversikt over de beste webkameraene

Logitech StreamCam Razer Kiyo Logitech C922 Pro Stream Microsoft LifeCam HD-3000 Mevo Microsoft LifeCam Studio Logitech Brio Webcam Logitech C930e

Logitech StreamCam har mange verktøy som passer ypperlig til å skape innhold. (Image credit: Logitech)

1. Logitech StreamCam

Best egnet til å skape innhold

Oppløsning: 1080 p | Funksjoner: Smart autofokus andog eksponering, AI-styrt ansiktssporing, 9:16-format, innebygget elektronisk bildestabilisering, USB C-tilkobling

Funksjoner for innholdsskaping

Ansiktssporing

Autofokus

Ikke billig

Vår favoritt blant webkameraene er langt mer enn bare et webkamera. Logitech StreamCam er ypperlig til videokonferanser, videosamtaler med familie og venner og direktestrømming av spillene dine. Men dette funksjonsmettede 1080 p-webkameraet har også mye å by på når det gjelder å skape innhold. Her får du autofokus, smart eksponering, ansiktssporing, en bildefrekvens på opptil 60 fps og en vendbar utforming så du kan ta foto og video i 9:16-format. Du kan også feste det til et stativ, og det kobles opp via USB C, slik at du får raskere og mer effektiv videooverføring.

Razer Kiyo fokuserer på det som betyr mest for spillstrømmere og YouTube-vloggere. (Foto: Razer)

2. Razer Kiyo

Med søkelys på strømming

Oppløsning: 1080 p | Funksjoner: Ringlampe, kompatibelt med OBS og Xsplit

Praktisk ringlampe

Enkelt å betjene

Dyrt

Razer Kiyo tar seg ganske merkelig ut. Dette vitner om Razers unike tilnærming til design, men det er likevel et av de beste webkameraene som finnes til strømming, noe som er utrolig populært i våre dager. Med Razer Kiyo har Razer kuttet ut masse bling som man finner på dyrere webkameraer, og i stedet konsentrert seg om det som er viktigst for spillstrømmere og YouTube-vloggere: god bildekvalitet og belysning fra en «lysring». Du trenger ikke å bruke massevis av tid på konfigurering av strømmingen. Bare plugg inn Razer Kiyo og sett i gang!

The Logitech C922 Pro Stream har et like elegant design som forgjengeren, men med noe som er ekstra interessant for gamere. (Image credit: Logitech)

3. Logitech C922 Pro Stream

Det er tid for gaming med Logitechs nyeste webkamera

Oppløsning: 1080 p | Funksjoner: Bakgrunnsfjerning, korrigering for svak belysning, 720 p/60 fps-video under strømming, stereolyd, autofokus, automatisk lyskorreksjon

Bra ved svak belysning

Fjerning av bakgrunn

Støtter strømming i 720 p/60 fps

Samme design som C920

Ikke støtte for RealSense

Logitech G922 Pro har det samme elegante designet som forgjengeren C920, men denne modellen er spesielt interessant for gamere. C922 kan skilte med strålende videokvalitet i 1080 p, noe som passer ypperlig for videosamtaler. Den automatiske lyskorrigeringen gjør kameraet supert til strømming med lyset avslått. Det støtter også fjerning av bakgrunner, noe som gjør det perfekt for YouTube-spirer.

Burde du kjøpe Logitech G922 Pro Stream?

Microsoft LifeCam Studio er et av de beste webkameraene som finnes. (Foto: Microsoft)

4. Microsoft LifeCam HD-3000

Billig, morsomt og perfekt for Skype

Oppløsning: 720 p | Funksjoner: Fargekorrigering, støykansellering

Billig

Morsomt

Bare 720p only

Microsoft LifeCam Studio er blant de beste webkameraene som finnes. Det er rettet mot profesjonelle brukere med store skjermer, og har et velkjent oppsett med innspilling i 1080 p og direkte videosamtaler i 720 p. Det kan roteres 360 grader, har autofokus og kan monteres på stativ. Bredbåndsmikrofonen leverer krystallklar lyd, og med Microsofts TrueColor-system endres eksponeringen dynamisk, slik at du blir godt belyst. Dermed er dette velegnet for profesjonelle konferanser og presentasjoner.

Med Mevo kan du spille in video direkte, uansett hvor du er i verden. (Foto: Mevo)

5. Mevo

Direktestrømming på farten

Oppløsning: 2160 p | Funksjoner: 4K-opptak, kompatibilitet med mobile enheter, video- og lydredigering på direkten, Bluetooth 4.1

Bærbart

Kompatibelt med mange andre typer enheter

Veldig dyrt

Hvis du er en journalist på vei opp og frem, eller du bare vil gjøre opptak i villmarka, kan Mevo være et av de best egnede webkameraene for deg. Velger du Mevo eller Mevo Plus kan du gjøre direkteopptak, uansett hvor i verden du befinner deg – så lenge du kan koble deg opp mot et mobilt nettverk. Og ettersom Mevo er lite og ikke direkte iøynefallende, vil det heller ikke distrahere den du filmer under intervjuer.

Microsoft LifeCam Studio er som skapt for forretningskonferanser og presentasjoner. (Foto: Microsoft)

6. Microsoft LifeCam Studio

Et proffkamera for de profesjonelle

Oppløsning: 1080 p | Funksjoner: Fargekorrigering, hi-fi-mikrofon, Skype

Bredt synsfelt

Bredbåndsmikrofon for bedre lyd

Dyr

Absolutt designet for bedriftssegmentet

Dette webkameraet er ikke akkurat det mest elegante, men så er heller ikke LifeCam Studio skapt for utseendets skyld. Det er heller utviklet for forretningsmøter og presentasjoner – med innspilling i 1080 p, direkte videosamtaler i 720 p og en bredbåndsmikrofon som leverer krystallklar lyd. Dette er et solid stykke tilbehør. Og det krever en kraftig datamaskin for å kunne gi maksimalt utbytte, men det betyr ikke at det mangler finesser. Det kan for eksempel roteres 360 grader, og det leveres med Microsofts TrueColor-system, noe som endrer eksponeringen dynamisk, slik at du alltid er godt belyst.

Les hele vår test av Microsoft LifeCam Studio

Logitech Brio har tatt med seg godlyden til webkameraenes verden. (Foto: Logitech)

7. Logitech Brio Webcam

Webkamera med 4K

Oppløsning: 2160 p | Funksjoner: 4K recording, 5X HD Zoom, Windows Hello, HDR

4K Ultra HD

Windows Hello

Faktisk litt vel høy oppløsning

Har du opplevd å betrakte et webkamera i avsky bare fordi det ikke kan holde tritt med mobiltelefonen din? Da kan Logitech Brio være akkurat det webkameraet du er ute etter. Med 4K UHD-oppløsning og HDR har Logitech Brio høynet spillet i webkameraenes verden. Og ikke nok med det! Her får du dessuten Windows Hello-funksjonalitet og et lettanvendelig stativ, slik at du kan plassere kameraet slik at det fanger deg opp fra din beste side.

Logitech C930e er Logitechs mest avansert HD-webkamera så langt. (Foto: Logitech)

8. Logitech C930e

Det koster mye, men det gjør også mye

Oppløsning: 1080 p | Funksjoner: Innebygget prosessering, Zeiss-optikk, vidvinkellinse

Innebygget videoprosessering

Bredt synsfelt

Dyrt

920-modellen er ikke mye dårligere, men koster mye mindre

C930e hevdes å være Logitechs mest avanserte HD-webkamera så langt. Dermed er det heller ikke overraskende at det har en av de saftigste prislappene i Logitechs sortiment. Men til forskjell fra tradisjonelle webkameraer som lar en PC gjøre den tunge jobben for seg, gjør denne enheten videokodingen på egen hån. Dette gir i selv bedre bildekvalitet. Det brede synsfeltet på 90 grader gjør kameraet velegnet til forretningsmessige videokonferanser og presentasjoner. Dessuten er det naturligvis Skype-sertifisert for PC og Mac.