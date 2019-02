Beste ruter i 2019: Trådløst nettverk trenger ikke være komplisert

I 2019 lever vi en større del av livene vår på nettet enn noen gang før, så det er også viktigere enn noen gang å ha en god trådløs ruter. Du har jo ikke lyst til å se en serie på Netflix, bare for å oppleve at den begynner å hakke fordi en annen i huset laster ned noe.

For mange er den første tanken å ringe nettleverandøren når nettet hjemme er tregt, men i mange tilfeller er det ganske enkelt ruteren som ikke takler utfordringene den utsettes for. Selv den raskeste linjen som tilbys vil ikke hjelpe, hvis ikke ruteren din holder mål.

Når du skal lete etter en ny trådløs ruter, er det noen ting du bør holde utkikk for. Du bør for eksempel forsikre deg om at du kjøper en modell som støtter en nyere utgave av AC-standarden, så du er sikret at fremtidens enheter støttes.

Det er også lurt å tenke over om du kan ha nytte av en mesh-ruter, eller om du kan klare deg med en mer tradisjonell modell. Har du et stort hus med stor grunnflate, er førstnevnte ofte en god løsning.

I tillegg finnes det mange ekstrafunksjoner som QoS, foreldrekontroll og MU-MIMO som kan komme godt med.

Det er altså mye å tenke på når du skal handle ny ruter, og også enormt mange ulike varianter å velge mellom. Derfor har vi påtatt oss jobben med å velge ut de beste, så du slipper. Nedenfor finner du våre 10 favoritter akkurat nå, og vi har tatt med modeller for ulike bruksområder, inkludert mesh-modeller og gaming-rutere. Dermed burde du finne noe som passer for deg, uansett hva slags behov du har.

1. Google Wifi

Fremtidens Wi-Fi har blitt rimelig.

Hastighet: 802.11ac: 867 Mbps, 802.11n: 300 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit LAN per enhet | Funksjoner: Beamforming, Bluetooth Smart-støtte

Enkelt oppsett

Mye for pengene

Begrenset maskinvarekontroll

Lav AC-hastighet

På mange måter er Google Wifi fremtidens ruter. Med denne på plass i huset kan du endelig vinke farvel til tiden da du måtte plassere stygge rekkeviddeforlengere i husets stikkontakter. Konseptet er såre enkelt – du plasserer ut de tre enhetene på strategiske steder i huset, skanner en QR-kode med telefonen, og resten går av seg selv. Enklere kan det ikke bli.

Les hele vår test av Google Wifi

2. Asus RT-AC86U

Ytelsen er like voldsom som designet.

Hastighet: : 802.11ac: 1734 Mbps, 802.11n: 450 Mbps | Tilkobling: : 5 x Gigabit LAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Funksjoner: : MU-MIMO, Trafikkanalyse, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network

Funksjonsrik

God hastighet og dekning

Overveldende brukergrensesnitt

Designet passer ikke alle

Har du kjennskap til gaming-produktene til Asus, vet du hva du kan vente deg av Asus RT-AC86U når det kommer til design. Her får du kantete sort plast og knallrøde detaljer, så dette er ikke nødvendigvis den ruteren du har lyst til å plassere godt synlig i stua. Innenfor den glorete plasten finner du heldigvis maskinvare som yter på lik linje med de beste konkurrentene. Du må heller ikke betale ekstra for gaming-finesser. Er du på jakt etter en god ruter til en fornuftig pris, så er denne et godt valg.

Les hele vår test av Asus RT-AC86U

3. Netgear Orbi AC2200 RBK23

Samme Netgear Orbi, bare mindre

Hastighet: 802.11ac 5GHz ned: 68,8 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit Ethernet per enhet | Funksjoner: Disney Circle foreldrekontroll, oppsett via smarttelefon, trebånds nettverk, modulær

Rask

Mindre enn orginalen

Fortsatt dyr

Den originale Netgear Orbi tok verden med storm da den kom ut, og den revolusjonerte nærmest rutermarkedet. Nå har Netgear sluppet Orbi AC2200 RBK23, som er en mindre og billigere ruterløsning for hjemmebrukere. Den har færre antenner og porter enn originalen, men leverer fortsatt veldig god wi-fi-dekning og spesielt hvis du har et gjennomsnittlig stort hus. Ikke minst er enhetene mindre, og det gjør dem litt mindre fremtredende i stua.

Les hele vår test av Netgear Orbi AC2200 RBK23

4. TP-Link Archer C3150

En god ruter for folk flest.

Hastighet: 802.11ac: 2167 Mbps, 802.11n: 1000 Mbps | Tilkoblinger: 4 x Gigabit LAN, 1 x WAN, 1 x USB 2.0 | Funksjoner: Tilgangskontroll, foreldrekontroll, medieserver, VPN-server

Godt webgrensesnitt

MU-MIMO-støtte

Begrenset rekkevidde

Traust design

TP-Link Archer C3150 har kanskje ett litt traust utseende, men på innsiden finner du en ruter som gir mye for pengene. Hastigheten er helt på høyde med langt dyrere produkter, og dekningen vil holde for de fleste med et gjennomsnittlig stort hus. C3150 er også fremtidssikret med støtte for MU-MIMO, og webgrensesnittet er veldig ryddig og lett å bruke. I tillegg får du en god app som lar deg styre det meste fra mobilen. Du får derimot ikke et enormt utvalg av ekstra funksjoner og ekstrem ytelse til tung strømming og spilling, men det er heller ikke noe alle trenger.

5. Netgear Nighthawk X10 AD7200

Stort råere enn dette blir det ikke.

Hastighet: 802.11ac: 1733 Mbps, 802.11n: 800 Mbps, 802.11ad: 4600 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit LAN | Funksjoner: Dynamisk QoS, skylagring, VPN, foreldrekontroll, PLEX Mediaserver, 1,7 GHz prosessor med 4 kjerner

3 495 kr View at NetOnNet

Ekstrem ytelse

Massevis av funksjoner

Voldsom design

Traust brukergrensesnitt

Nighthawk-serien til Netgear er kjent for å levere det nyeste og råeste på teknologifronten, og X10 er ikke noe unntak. I tillegg til finesser som en 10 Gigabit-port, kraftig prosessor på 1,7 GHz og innebygget Plex Media Server, får du også en helt ny 60 Ghz trådløsteknologi som kan gi helt utrolige hastigheter. Denne teknologien er imidlertid ennå ikke særlig utbredt, og derfor vanskelig å utnytte. Den har også svært kort rekkevidde, men X10 er uansett enormt god og gjør deg rustet for fremtiden. Hvis prisen ikke er for skremmende og du ikke har noe imot det dramatiske utseendet, så er dette ruteren for deg.

6. Synology RT2600ac

NAS eller ruter – hvorfor ikke begge deler?

Hastighet: 802.11ac: 1733 Mbps 802.11n: 800 Mbps | Tilkoblinger: 4 x Gigabit WAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x SD-kortleser | Funksjoner: 512 MB RAM, 1,7 GHz med to kjerner, MU-MIMO, beam-forming, 4 GB lagringsminne

2 430 kr View at Dustin home

Brukervennlig webgrensesnitt

Mange tilkoblingsmuligheter

Dyrere enn andre AC2600-rutere

Ikke den raskeste 802.11ac-ruteren

En ruter som også er en NAS er ikke noe du finner hver dag. NAS er en nettverkstilkoblet lagringsenhet eller hjemmeserver der du kan lagre og få tilgang til filer over det lokale nettverket. Med Synology RT2600ac får du det beste av begge verdener, og du kan til og med installere tredjepartsprogramvare som VPN og medieservere. Her er mulighetene mange, og du får til og med støtte for Apple Time Machine slik at du enkelt kan ta sikkerhetskopi av Mac-en din.

Les hele vår test av Synology RT2600ac

7. TP-Link Deco M9

En ruter som passer i det smarte hjemmet

Hastighet: 5 GHz: opptil 867 Mbps 2,4 GHz: opptil 400 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit WAN/LAN, 1 x USB 2.0 | Funksjoner: Tri-Band, dødsonefjerner, Innebygget smarthub, innebygget antivirus, QoS, foreldrekontroll

God dekning

Enkelt oppsett

Dyrt

I 2019 har stadig flere av de beste ruterne vist seg å være mesh-rutere – de byr rett og slett på et dekningsnivå som få vanlige rutere kan måle seg med. Og med produkter som TP-Link Deco M9 ser vi hvordan de beste modellene blir stadig bedre.

Ved å integrere støtte for smarthus-enheter ved siden av hastigheter og dekning som kan måle seg med de beste i bransjen, så er TP-Link Deco M9 blant de beste ruterne for smarthus-interesserte. Systemet er litt dyrt, men det er også stappfullt av funksjoner som innebygget foreldrekontroll og antivirus.

Les hele vår test av TP-Link Deco M9

8. D-Link Covr-C1203

Trådløst mesh-nettverk for alle

Hastighet: 2,4 GHz: opptil 300 Mbps; 5 GHz: opptil 866 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit Ethernet LAN per node | Funksjoner: MU-MIMO, foreldrekontroll, smart nettverkskontroll, smart enhetsoppsett

Overkommelig pris

God dekning

Ikke så rask som den kunne vært

Hvis du kunne tenke deg å kaste deg på mesh-bølgen men ikke har lyst til å betale i dyre dommer og ikke bryr deg om avanserte tekniske løsninger, så kan D-Link Covr-C1203 vår det rette valget for deg. Du får samme dekning som du får med Google Wifi, men til en lavere pris. Du får riktignok litt lavere hastigheter også, men det går mer enn fort nok for de fleste bruksområder. De har også et attraktivt trekantet design som burde passe inn i de fleste hjem, slik at du ikke må gjemme dem bort i skam slik du må med en del andre rutere.

Les hele vår test av D-Link Covr-C1203

9. Linksys WRT32X Gaming Router

En gaming-ruter som holder det den lover.

Hastighet: : 802.11ac: 1733 Mbps, 802.11n: 800 Mbps | Tilkoblinger: : 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN, 1 x USB 3.0, 1 x eSATA/USB 2.0 | Funksjoner: : Prioriteringsmotor fra Killer, Gaming-tilpasset programvare, 1,8 GHz CPU med to kjerner, MU-MIMO

Glimrende WiFi-hastigheter

Brukervennlig grensesnitt

Veldig dyr

På overflaten er ikke Linksys WRT32X så veldig ulik bestselgeren WRT3200, og den ligner også på innsiden. WRT32X inneholder nemlig alle de spreke komponentene fra bestselgeren og har i tillegg en svært brukervennlig gaming-tilpasset programvare. Disse endringene betaler du riktignok litt ekstra for, men WRT32X er akkurat det du er ute etter om du først og fremst ønsker en ruter med stabil og lav ping til online-spilling.

Les hele vår test av Linksys WRT32X

10. Linksys Velop

Brukervennlig mesh-WiFi som koster.

Hastighet: 2 x 802.11ac: 867 Mbps, 802.11n: 400 Mbps | Tilkoblinger: 2 x Gigabit LAN | Funksjoner: App-basert oppsett, 716 MHz ARM Cortex A7 processor, beamforming

Modulært mesh-nettverk

Diskret design

Stiv pris

Ytelsen er for avhengig av plassering

I likhet med Google WiFi og Netgear Orbi prøver også Linksys å gjøre trådløse nettverk enklere med sitt Velop-system. Denne løsningen koster litt mer enn noen av konkurrentene, men oppsettet er gjort i løpet av minutter takket være den tilhørende appen du laster ned fra App Store eller Google Play. Dermed kan du få full og sømløs wifi-dekning selv i store hus, og du slipper å bruke knotete ekstendere som gjør at du må veksle mellom ulike nettverk manuelt.

Les hele vår test av Linksys Velop

