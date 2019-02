Beste laptop 2019: 10 bærbare PC-er som er verdt å kjøpe akkurat nå

Det har blitt lansert en lang rekke svært gode laptoper de siste månedene, og vi har testet dem alle og samle de aller beste i denne listen.

Uansett hva slags laptop du er på jakt etter, vil du finne en som passer for deg her. Vi har tatt med både supertynne og superspreke ultrabooks, kompromissløse toppmodeller, Macbooks, gaming-maskiner og budsjettmaskiner.

Hver eneste maskin på listen er grundig testet av oss, og vi tar bare med maskiner som har imponert oss og overbevist oss om at de fortjener en pass her.

Vi holder denne guiden fortløpende oppdatert etter hvert som nye maskiner blir lansert, så kom gjerne tilbake senere for å se hvilke nye maskiner som har overtatt en plass blant de 10 beste.

1. Huawei MateBook X Pro

Matebook X Pro inntar førsteplassen som den beste laptopen i verden akkurat nå

CPU: 8. generasjon Intel Core i5 – i7 | Grafikk: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2 GB GDDR5 | RAM: 8GB – 16GB | Skjerm: 13,9 tommer 3K (3000 x 2080) | Lagring: 512 GB SSD

Vakkert design

Fantastisk skjerm

Glimrende batteritid

Mangler SD-kortleser

Webkameraet er ikke det beste

Huawei MateBook X Pro er vårt førstevalg som den beste laptopen du kan få for penger i 2018. Etter at den fortsatt glimrende Dell XPS 13 har dominert toppen av denne listen i flere år, har MateBook X Pro vist seg å være en enormt god utfordrer. Dette er en laptop med en fantastisk design og en utrolig skjerm (som riktignok har et litt merkelig størrelseforhold), og den er utstyrt med toppkomponenter som gir den topp ytelse og et batteri som gjør at den slår mange av rivalene med god margin på batteritid. Ikke minst har den en konkurransedyktig pris, som gjør at du får alle disse fordelene til en billigere pengene.

Lese hele vår test av Huawei MateBook X Pro

2. Dell XPS 13

Den beste laptopen har blitt enda bedre

CPU: Åttendegenerasjons Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080) – 4k (3840 x 2160) | Lagring: 256 GB – 1 TB SSD

Sentrert IR webcam

Utmerket nytt design

Nydelig (valgfri) 4K-skjerm

Høyere startpris

Hvit versjon er dyrere

I tre år på rad har Dell XPS 13 figurert i toppsjiktet på våre lister over de beste bærbare pc-ene. 2018-utgaven av Dells flaggskip fortsetter trenden. Denne versjonen er en tynnere og kraftigere variant av verdens beste laptop. Nå har den også fått en glimrende ny 4K-skjerm, samt en ny farge: Rose Gold on Alpine White. Årets utgave er dyrere enn forgjengeren, men 2018-versjonen har til gjengjeld kraftige åttendegenerasjons Intel-prosessorer, fra i5 til i7. I tillegg har den en nærmest kantfri «Infinity Edge»-skjerm, og får dermed presset de 13.3 tommene inn i en ramme laget for 11-tommers-skjermer. Med dette skiller Dell XPS 13 seg kraftig ut fra konkurrentene. I tillegg imponerer utvalget tilkoplinger. Sammenlignet med Apple, som holder seg utelukkende til USB-C, imponerer flaggskipet til Dell med både USB 3.0 og SD-kortleser — i tillegg til USB-C. Det er ikke rart at Dell XPS 13 fortsatt er den mest populære Windows-laptopen i verden. Ikke nok med det: Du har også muligheten til å velge mellom enten høyoppløselig eller multi-touch-skjerm, samt en lang rekke valgmuligheter innen lagring og minne. Eller, du kan velge å spare penger, og gå for mer konservative konfigurasjoner.

Les hele anmeldelsen: Dell XPS 13

3. Asus ZenBook Flip S UX370

En helt utrolig 2-i-1-laptop

CPU: Intel Core i7-8550U | Grafikk: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 16 GB | Skjerm: 13,3 tommer full HD-skjerm | Lagring: 512 GB PCIe SSD

Supertynn og lett

Spreke komponenter

Ikke den billigste 2-i-1-maskinen

Fingeravtrykkmagnet

Asus har truffet blink med sin oppdatering av ZenBook Flip S 2-i-1 – faktisk så mye at den går rett inn på plass nr. 3 på vår liste over de beste laptopene. Den er utstyrt med Kaby Lake 8. generasjons prosessor, massevis av RAM og en superrask SSD i enkelte modeller, og det gjør den til en helt fantastisk laptop. 2-i-1-designet gjør også at den kan brukes både som laptop og nettbrett, og selv om den koster mer enn enkelte av de andre maskinene på denne listen, får du likevel enormt mye for pengene.

Les hele vår test av Asus ZenBook Flip S UX370

4. Apple Macbook Pro 2018

Den beste MacBooken noen gang, har blitt enda bedre.

CPU: Quad-core Intel Core i5 – i7 | Grafikk: Intel Iris Plus Graphics 655 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3 tommer, 2560 x 1600, IPS | Lagring: 128 GB – 2 TB PCIe 3.0 SSD

Den beste MacBook Pro noensinne

Superrask ytelse

Dyr

Ikke et stort generasjonshopp

Hvis du er på jakt etter det nyeste og beste fra Apple, bør du ta en titt på 2018-modellen av MacBook Pro 13-tommer med Touch Bar. Microsoft slo fjorårets MacBook Pro på ytelse med sin Surface Book 2, men Apple slår tilbake i år med noen skikkelig spreke komponenter i sin nye 13-tommer.

En av de store slagspunktene for nyere MacBook-er, nemlig Touch Bar, er tilbake, og den kan brukes til en rekke ulike ting som automatiske forslag til ord mens du skriver og kontekstsensitive snarveier. I tillegg huser den også fingeravtrykkleseren som blant annet lar deg låse opp maskinen.

Nye MacBook Pro beholder Apples kjente stil, men det har også sin pris. Dette er en kostbar maskin, og for mange kan det være lurt å se på noen av Windows-alternativene også. Hvis det er aktuelt for deg å bytte til PC, bør du absolutt ta en titt på Dell XPS 13 eller den glimrende Huawei MateBook X Pro. Er du derimot en svoren Apple-bruker, er dette definitivt den beste laptopen for deg!

Les hele vår test av Apple Macbook Pro med Touch Bar 13-tommer 2018

5. MSI GS65 Stealth

Den beste gaming-laptopen i 2018

CPU: Intel Core i7 | Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 GB GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM: 16 GB | Skjerm: 15,6 tommer FHD (1920 x 1080) anti-skinn, wide-view 144Hz panel | Storage: 512 GB M.2 SSD

Stilig og diskret design

Glimrende ytelse

Undersiden blir veldig varm

Den nye MSI GS65 Stealth har skjøvet vår tidligere gaming-favoritt, Asus ROG Zephyrus GX501 uten av denne listen, og det er på grunn av de fantastiske komponentene som inkluderer en 8. generasjons Intel Core i7-8750H CPU og et Nvidia GeForce GTX 1070 skjermkort. Den er også rimeligere enn Zephyrus GX501, og det diskret designet gjør at den kan brukes som jobb- og studie-laptop uten at noen vil løfte et øyenbryn.

Les hele vår test av MSI GS65 Stealth

6. Microsoft Surface Laptop 2

En glimrende oppfølger fra Microsoft

CPU: Intel Core i5 - i7 | Grafikk: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Skjerm: 13,5 tommer PixelSense (2256 x 1504) | Lagring: 128 GB, 256 GB, 512 GB eller 1 TB SSD

Konkurransedyktig ytelse

Stilig ny sort farge

Mangler Thunderbolt 3

For få porter

Microsofts andre forsøk på å lage en ren laptop er en vinner, og tross at den ikke står for noen enorm endring fra forrige modell så er den forbedret på alle punktene vi håpet. Det inkluderer også kraftig forbedret maskinvare.

Surface laptop 2 gir deg endelig det Microsoft egentlig prøvde å få til med originalen – nemlig en ren og effektiv Windows 10-opplevelse i en bærbar. Hvis du ikke er overbevist om at 2-i-1-varianten Surface Book 2 er for deg, men liker Microsofts gode design og byggekvalitet, så er Surface Laptop 2 verdt en titt. Den fortjener virkelig sin plass på denne listen.

Les hele vår test av Microsoft Surface Laptop 2

7. Dell XPS 15 2-in-1

Luksus møter topp ytelse

CPU: Intel Core i5-i7 | Grafikk: Radeon RX Vega M GL med 4 GB HMB2-minne | RAM: 8 GB | Lagring: 512 GB PCIe SSD

Imponerende ytelse

Ultratynn design

Ganske dyr

Fjorårets Dell XPS 15 var allerede en av de beste laptopene på markedet, men nå har Dell tatt det vakre designet fra XPS 13 og tilpasset det til en større maskin som også er en hybrid. Resultat er ganske enkelt fantastisk. Ikke bare får du en av de mest estetisk tiltalende 15-tommers laptopene på markedet – du får også en Kaby Lake G-serie prosessor med innebygget Radeon-grafikk. Dermed leverer den også glimrende ytelse, selv om det skal sies at den blir en tanke varm.

Les hele vår test Dell XPS 15 2-i-1

8. Acer Predator Helios 300

En gaming-laptop på budsjett med glimrende ytelse

CPU: Intel Core i7-8750H (8 kjerner, 2.2 GHz) | Grafikk: Nvidia GeForce GTX 1060 + Intel UHD Graphics 630 | RAM: 16 GB DDR4 | Skjerm: 15,6 tommer, Full HD | Lagring: 256 GB SSD

Massevis av krefter

Overkommelig pris

Blir varm

Støyende vifter

Acer Predator Helios 300 er en glimrende laptop, som beviser at du ikke nødvendigvis må ha nok penger til å kjøpe en MSI GS65 Stealth for å kunne skaffe deg en kraftig gaming-laptop. Acer Predator Helios 300 er utstyrt med topp komponenter, som en 8. generasjons 6-kjerners Core i7-prosessor, Nvidia GTX 1060-grafikk og 16 GB RAM. Den er riktignok fortsatt dyr sammenlignet med mer normale laptoper, men til å være en gaming-maskin får du veldig mye for pengene.

Les hele vår test av Acer Predator Helios 300

9. Asus Chromebook Flip

Til å være Chromebook: kremspesifikasjoner for en billig penge

CPU: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | GPU: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4 GB | Skjerm: 12.5-tommer, FHD (1920 x 1080) LED-bakbelyst anti-glare | Lagring: 32 GB – 64 GB eMMC

Elegant nettbrett-modus

Taktilt tastatur

Mangel på Android-apper på nåværende tidspunkt

Mindre bra høyttalere

Helt i toppsjiktet av Chromebook-maskiner finner man to vidt forskjellige alternativer. Man har Chromebook Pixel, en modell av høyeste kvalitet, som vi har med lengre ned på listen; og så har man den fortreffelige Asus Chromebook Flip C302, som kombinerer kvalitet og pris i en mer fornuftig pakke. For mange er Chromebook-maskiner perfekte for studenter: førsteklasses laptoper som ikke tømmer lommeboka. Ut i fra disse kriteriene er Asus Chromebook Flip C302 en av de beste bærbare man kan kjøpe. Den kommer med en Intel Core-prosessor, 1080p-skjerm, touchskjerm, bakgrunnsbelyst tastatur og USB-C-tilkopling.

Les hele vår test av Asus Chromebook Flip

10. HP Spectre Folio

En glimrende 2-i-1-maskin

CPU: Intel Core i5-8200Y - Intel Core i7-8500Y | Grafikk: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3 tommer (1920 x 1080) | Lagring: 256 GB SSD

Nydelig design

Imponerende byggekvalitet

Veldig dyr

Høyttalerne imponerer ikke

Da HP avduket Spectre Folio, kom de samtidig med høytsvevende påstander om hvordan den skulle gjenoppfinne PC-en. Den lever nok ikke helt opp til de lovnadene, men den er likevel en av de flotteste laptopene vi noen gang har prøvd.

HP reklamerer med at Spectre Folio kombinerer moderne «vintage» med teknologi, og det unike med den er at hele maskinen er kledd i et trekk av lær. Det er altså ikke snakk om et stilig deksel, men i stedet selve maskinen som er av kledd i skinn.

Samtidig er det ikke bare designet som gjør at den har fått en plass på denne listen, for HP Spectre Folio yter også veldig godt med moderne og spreke komponenter på innsiden.

Det skal sies at den også er veldig dyr, så hvis du har trangt budsjett bør du i stedet se nærmere på alternativer som Acer Switch 3. Vil du derimot ha en maskin som virkelig gjør seg bemerket når du trekker den ut av baggen din, så er det HP Spectre Folio du skal ha.

Les hele vår test HP Spectre Folio

Hva slags bærbar er best for deg?

Generelle bærbare: I dette segmentet finner man de beste billigste laptopene. Maskiner der fokuset er det nyttige, snarere enn stil, størrelse eller ytelse. Ikke slik å forstå at de ikke kan være raske, men her finner man typisk ikke en Ultrabook, men snarere maskiner med vanlige hengsler, med HD-skjerm og tradisjonelle harddisker, til priser under 4000 kroner.

Ultrabook-maskiner: Her vil du finne tynne og lette bærbare med SSD-lagring og skjermoppløsninger over 1080p. Med komponenter som både er kraftige, men også plassbesparende, samt ekstra lang batteritid, vil de beste Ultrabook-maskinene ha en relativt høy pris – mellom 5000 og 20 000 kroner.

2-i-1-bærbare: Her finner du bærbare som kan konverteres til nettbrett. Surface Book 2 er riktignok et stykke frem i tid, men mange av de beste 2-i-1-maskinene er tilgjengelige nå. Både avtagbare og 360-graders hengsler gjør at disse hybridene tilbyr allsidige måter å oppleve både Windows 10 og Chrome OS på.

Chromebook: Dette er de beste Chromebook-maskinene som kjører Chrome OS. Disse klarer det meste som Windows og macOS-baserte maskiner klarer, særlig i nettleseren. Fokuset er imidlertid skyen istedenfor lokal lagring, og i det siste har touchskjerm-modeller fått støtte for Android apper. Disse koster ofte mindre enn 2000 kroner, og enkelte modeller kan også tåle en støyt.

Gaming-laptoper: Trenger du en bærbar som kan kjøre spill (nesten) like bra som en stasjonær PC? Da er du på utkikk etter en av de beste gaming-laptopene. Disse maskinene koster mellom 6000 og 30 000 kroner, og det er i dette segmentet man antageligvis først kommer til å se AMD sine laptop-utgaver av Ryzen-prosessorene.

Bærbar-nettbrett-hybrider: Laget først og fremst som nettbrett, men som i praksis er en hybrid mellom bærbar og nettbrett. De beste Windows-nettbrettene har ofte større oppløsning enn 1080p, og noen har stativer enten innebygget i skallet, eller i tastaturdekselet. Disse maskinene fungerer fabelaktig med styrepinne, og prisspekteret varierer fra budsjettløsninger til modeller fra øverste hylle.