Test av Apple MacBook Air 13" (M3): Verdens beste laptop har blitt enda bedre

Apple MacBook Air 13-tommers (M3) kan skilte med forbedret ytelse, et litt raffinert design for å forhindre irriterende fingeravtrykk og en lavere inngangspris enn den forrige modellen. Dette er lett den beste bærbare datamaskinen for de aller fleste, selv om vi anbefaler at du øker minnet og lagringsplassen ved bestilling. Det gjør det dyrere, men langt mer fremtidssikker.

Apple MacBook Air 13" (M3): Kort oppsummering

Apple har offisielt lansert MacBook Air 13" (M3), sammen med en 15"-versjon. Her kan du lese vår anmeldelse av denne flotte storesøsteren.

Apples kunngjøring kom litt ut av ingensteds. Det var ingen begivenhet for å kunngjøre lanseringen, bare en pressemelding som sendt ut til media. Men det var likevel ikke helt overraskende.

Det gikk mange rykter om nye MacBook Air-modeller – og da Apple lanserte sin M3-brikke i fjor, lanserte de også nye M3-drevne MacBook Pro-er og en ny iMac. Det faktum at dette var den første lanseringen av M-serien som ikke hadde en MacBook Air, gikk ikke upåaktet hen. Mange av oss antok (eller håpet) at en M3-drevet Air ville dukke opp på et tidspunkt.

Med en startpris på NOK 15 490, tar den nyeste MacBook Air-modellen umiddelbart tak i en av våre største innvendinger mot den forrige M2-versjonen: Den høye startprisen. M2 MacBook Air ble lansert i 2022 med en ny, merkbart høyere pris for sin basismodell, og selv om den forble den beste bærbare datamaskinen du kunne kjøpe for design og ytelse, ga den ikke på langt nær så god verdi for pengene som den forrige M1 MacBook Air-modellen .

Den nye MacBook Air 13" (M3) er en mye rimeligere affære, og i en verden der prisene på alt ser ut til å øke, er det flott å se at Apple tar tak i denne trenden og kommer med en bærbar datamaskin som faktisk er billigere enn forgjengeren. Med lanseringen av M3-versjonen har Apple offisielt senket prisen på M2-modellen og har helt sluttet å selge M1-versjonen (den er inntil videre fremdeles tilgjengelig fra tredjepartsforhandlere og vil sannsynligvis falle ytterligere i pris).

(Image credit: Future)

Mens den grunnleggende M3-modellen er en hyggelig overraskelse, er et mindre overraskende – og mindre hyggelig – faktum at denne modellen bare har 8 GB enhetlig minne og bare 256 GB SSD-lagring, akkurat som forgjengeren. I 2024 oppleves disse spesifikasjonene litt for gjerrige – spesielt for en bærbar PC med denne typen prislapp.

Konfigurasjonen vi fikk fra Apple kommer med dobbel minne og lagring, altså 16 GB og 512 GB, sammen med en liten økning i GPU-kjernene til M3-brikken i forhold til basismodellen. Dette er et mye mer balansert alternativ som ikke vil føles utdatert etter et år eller så. Denne modellen er imidlertid betydelig dyrere med en pris på i overkant av 21 000 kroner. Bortsett fra overgangen til M3-brikken, beholder den nye MacBook Air 13" i hovedsak samme design som M2-versjonen, noe som ikke er en uting, ettersom den modellen fortsatt er en av de flotteste tynne og lette bærbare datamaskinene som finnes. Vi foretrekker 13-tommersmodellen av MacBook Air fremfor 15-tommersmodellen, siden den mindre enheten er mye lettere å ha med seg. At batteriet varte i over 14 timer på én enkelt lading i våre batteritidstester viser nok en gang hvor god 13-tommersmodellen til MacBook Air er for folk som vil ha en kompakt bærbar PC som de kan bruke nesten hvor som helst.

Når det gjelder ytelse, gjør MacBook Air 13" (M3) en god jobb med hverdagslige oppgaver som å surfe og se på TV-programmer, samtidig som den fungerer utmerket for å lage innhold. Vi brukte programmer som Adobe Photoshop og Ableton Live 11 og spilte til og med noen få spill, og MacBook Air 13" (M3) viste seg å være rask og pålitelig hele veien. Selv når du testet denne bærbare datamaskinen ved å kjøre en rekke apper (ofte samtidig), frøs ikke MacBook Air 13" (M3) eller krasjet noen gang. M3-modellen beholder den vifteløse utformingen til forgjengerne, så den er i hovedsak stillegående.

Selv om MacBook Air 13" (M3) ikke er en radikal redesign slik M2-modellen var, trenger den ikke å være det. Dette er en trygg lanseringen fra et selskap på toppen av markedet. Den byr på forbedret ytelse til en lavere pris, noe som betyr at vi enkelt kan anbefale MacBook Air 13" (M3) som den beste laptopen du kan kjøpe akkurat nå.

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13" (M3): Pris og tilgjengelighet

Startpris 15 490 kroner

Lavere lanseringspris enn M2-modellen

M2-modellen er nå den billigste MacBook som selges av Apple

MacBook Air 13" (M3) ble annonsert 4. mars 2024, med forhåndsbestillinger fra Apples nettbutikk samme dag – mens den ble tilgjengelig fra andre butikker 8. mars.

Grunnmodellen koster 15 490 NOK og leveres med en M3-brikke med 8-kjerners CPU, 8-kjerners GPU, 8 GB enhetlig minne og 256 GB SSD-lagring. Dette er den samme M3-brikken som finnes i den basisutgaven av 24" iMac (M3).

Du kan også få MacBook Air 13" (M3) med en 8-kjerners CPU, 10-kjerners GPU, 8 GB enhetlig minne og 512 GB SSD-lagring. Denne modellen leveres også med en kraftigere 35W dobbel USB-C strømadapter (basismodellens adapter topper på 30W) og koster 18 490 NOK.

Du dessuten få en forhåndskonfigurert MacBook Air 13" (M3) med samme M3-brikke og andre spesifikasjoner, men med 16 GB enhetlig minne og 512 GB SSD-lagring for 21 490 NOK. Det er modellen vi tester her.

Gledelig nok ble M3 MacBook Air lansert til en lavere pris for basismodellen enn M2 MacBook Air. Siden lanseringen har sistnevnte imidlertid fått et par priskutt, så M2-modellen av MacBook Air er for tiden den billigste MacBook du kan kjøpe. Uansett er det flott å se at Apple gjør det litt godt igjen med M3-modellen. Selv om den fortsatt er en dyr laptop, gir den nå bedre valuta for pengene – noe som er en viktig faktor i disse dager.

Ved lanseringen av M3-modellen senket Apple også prisen på M2-modellen ytterligere, så den er virkelig rimelig akkurat nå. Dessverre betyr dette at M1-modellen ikke lenger selges av Apple. Men vi ser allerede at modellen tilbys til en enda lavere pris hos andre forhandlere som ønsker å tømme varelageret for å gi plass til den nye modellen.

Poeng - pris: 4,5/5

Apple MacBook Air 13" (M3): Spesifikasjoner

Apple MacBook Air 13" (M3) leveres i tre forhåndskonfigurerte alternativer, og du kan ytterligere konfigurere mengden minne og lagringsplass før du kjøper.

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 13" (M3) Baskonfiguration: MacBook Air 13"(M3) moellomkonfigurasjon: MacBook Air 13" (M3) Max-konfigurasjon: Pris: 15 490 kroner 18 490 kroner 21 490 kroner CPU: Apple M3 (8 kjerner) Apple M3 (8 kjerner) Apple M3 (8 kjerner) Skjermkort: Integrert 8-kjerners GPU Integrert 10-kjerners GPU Integrert 10-kjerners GPU RAM: 8 GB enhetlig minne 16 GB enhetlig minne 24 GB enhetlig minne Skjerm: 13,6", 2560 x 1664 Liquid Retina-skärm (500 nits bibehållen ljusstyrka, wide color P3 gamut, True Tone-teknologi) 13,6-tums, 2560 x 1664 Liquid Retina-skärm (500 nits bibehållen ljusstyrka, wide color P3 gamut, True Tone-teknologi) 13,6-tums, 2560 x 1664 Liquid Retina-skärm (500 nits bibehållen ljusstyrka, wide color P3 gamut, True Tone-teknologi) Lagring: 256GB SSD 512GB SDD 2TB SDD Porter: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm hodetelefonutgang, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3.5mm hodetelefonutgang, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3.5mm hodetelefonutgang, MagSafe 3 Trådløs: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Kamera: 1080p FaceTime HD webkamera 1080p FaceTime HD webkamera 1080p FaceTime HD webkamera Vekt: 1,24 kg 1,24 kg 1,24 kg Mål: 304 x 215 x 11,3 mm 304 x 215 x 11,3 mm 304 x 215 x 11,3 mm

Spesifikasjonene til den nye MacBook Air 13" (M3) er stort sett i tråd med det vi ventet oss. Som nevnt ovenfor ser imidlertid basiskonfigurasjonen med bare 8 GB minne og bare 256 GB SSD-lagring stadig mer utdatert ut, spesielt med tanke på prisen. Med 8 GB minne delt mellom dataoppgaver (hovedsakelig hverdagssurfing og arbeidsoppgaver) og grafikk, kan den slite litt hvis du kjører flere apper samtidig.

256 GB SSD-en vil sannsynligvis fylles opp raskt også, spesielt hvis du ønsker å kjøpe den nye MacBook Air 13" (M3) til bruk i kreativt arbeid, som bilde- eller videoredigering. Som vanlig har Apple gjort MacBook Air så vanskelig som mulig å åpne opp, slik at du ikke kan oppgradere minnet eller lagringen senere. Legg til det faktum at basismodellen leveres med en svakere integrert GPU i M3-brikken (åtte kjerner sammenlignet med 10-kjerners GPU som finnes i de andre modellene). Vi vil anbefale å bruke litt mer penger på konfigurasjonene, siden den kraftigere GPUen, 16 GB minne og 512 GB SSD gjør den mye mer fremtidssikker.

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13" (M3): Design

Intet større redesign

Midnattsfargen er forbedret for å redusere fingeravtrykk

Mer resirkulert materiale enn noen gang

Designet til Apple MacBook Air 13" (M3) er ike banebrytende – men det trengte den uansett ikke. Selv om vi elsket M1 MacBook Air, føltes designet stadig mer utdatert, og da M2 MacBook kom i butikkhyllene i 2022, kom den med et dristig redesign som inkluderte en bedre og større skjerm, tynnere rammer rundt skjermen og et mye mer moderne utseende. Vi personlig elsket redesignet, så det faktum at M3 MacBook Air ser ganske identisk ut, plager oss ikke.

Dette er fortsatt en imponerende tynn og lett bærbar datamaskin. Den 13,6-tommers LED-skjermen ser lys og levende ut. Oppløsningen er på 2560 x 1664 med 224 piksler per tomme, og gir et behagelig skarpt og detaljert bilde. Som med forrige generasjon MacBook Air, har 15-tommers MacBook Air (M3), som ble lansert sammen med 13-tommersmodellen, en større skjerm, men også en høyere oppløsning, noe som betyr at antall piksler per tomme er veldig likt til 13-tommersmodellen.

I utgangspunktet vil du ikke tape bildekvalitet uansett hvilken MacBook Air-modell du velger. For mange mennesker vil 13-tommersmodellen være mye mer praktisk fordi den er lettere og mindre, men fortsatt veldig kraftig. Tastaturet føles igjen behagelig å bruke, med en overraskende klikkavstand for en så tynn enhet. Dette betyr at det føles taktilt og responsivt å skrive på MacBook Air-tastaturet. Den kommer med en Touch ID-knapp som slår på MacBook og raskt kan logge deg på med bare fingeravtrykket ditt. Pekeplaten under tastaturet er romslig og yter bra – akkurat som med den forrige modellen.

(Image credit: Future)

Når det gjelder porter, beholder MacBook Air M3 samme utvalg som den forrige modellen, med to Thunderbolt 3/USB 4-porter som gir opptil 40 Gb/s dataoverføring, en MagSafe 3-port for lading og en 3,5 mm hodetelefonport.

MagSafe 3- og Thunderbolt-portene er alle på samme side (venstre), noe som kan være litt vanskelig hvis du bruker dem alle samtidig, og det betyr også at du ikke kan velge hvilken side av laptopen du vil koble til lader til (du kan også bruke tredjeparts USB-C-ladere for å lade batteriet hvis du ikke har MagSafe-kontakten).

Ingen av de nye MacBook Air-modellene støtter Thunderbolt 4, som fortsatt er eksklusivt (på Mac-området) for Mac-er som kjører M3 Pro- og M3 Max-brikkene.

(Image credit: Future)

Overgangen til M3 gjør det også mulig for den nye MacBook Air 13" å støtte to eksterne skjermer samtidig, en med oppløsning på opptil 6K og 60Hz, og den andre med opptil 5K-oppløsning. Den forrige M2-modellen kunne bare håndtere en ekstern 6K-skjerm.

Det er imidlertid viktig å nevne at du bare kan kjøre to eksterne skjermer med MacBook Air-skjermen lukket. Åpner du lokket vil en av skjermene slå seg av – så ikke tro at denne nye funksjonen lar deg jobbe på tre skjermer samtidig. For kontorarbeidere som vanligvis bruker den bærbare datamaskinen sin i et stativ med lokket lukket, er dette kanskje ikke noe problem, men det er en merkelig lite smidig implementering. Interessant nok ble 14-tommersmodellen til MacBook Pro med M3-brikken lansert uten denne funksjonen, men Apple vil aktivere den i en fremtidig programvareoppdatering.

Samlet sett er MacBook Air 13" (M3) nok en slank, tynn og lett laptop fra Apple, og selv om den ser nesten identisk ut med den forrige modellen, føles den fortsatt som en elegant og moderne enhet.

Vi sier «nesten identisk», fordi det er en liten forskjell på den nye MacBook Air. Modellen som leveres i Midnight-fargen (en mørkeblå) drar nå nytte av et «banebrytende anodiseringsforsegling for å redusere fingeravtrykk». Dette ser ut til å være et svar på kritikk av den forrige modellen i samme farge på grunn av hvor lett fingeravtrykk, riper og andre merker dukket opp (og ble igjen) på chassiset.

Eksemplaret av MacBook Air som Apple sendte oss til testing var i Starlight-fargen (fire farger er tilgjengelige – Midnight, Starlight, Space Grey og Silver). Vi fikk også tak i en Midnight-versjon av MacBook Air i løpet av få minutter hos Apple hovedkvarteret i London, og av det vi kunne se på kort tid, ser den nye Midnight-finishen absolutt ut til å være mer motstandsdyktig mot fingeravtrykk.

Apple ønsker også å fremheve at den nye MacBook Air er deres første produkt som er laget med 50 % resirkulert materiale. Kroppen består av 100 % resirkulert aluminium og hovedkortet bruker 100 % resirkulert kobber. Selv om vi ønsker å se at Apple er mer fleksible når det gjelder å la kundene reparere eller oppgradere produktene sine, er det alltid kjærkomment når selskaper bruker mer resirkulerte materialer.

Poeng – design: 4,5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13" (M3): Ytelse

Bedre ytelse takket være M3-brikken

Du kan faktisk spille spill på denne MacBook

Nytt fokus på AI

Benchmarktester Slik presterte MacBook Air 13" (M3) i vår serie med benchmark-tester: Geekbench 6.2.2 Enkeltkjerne: 3 148 – Flerkjerne: 11 893 Cinebench 2024 Enkelkjerne: 141 – Flerkjerne: 615 Batteritid (TechRadars filmtest): 14 timer og 19 minutter

Den store endringen med nye MacBook Air 13" er introduksjonen av M3-brikken, Apples nyeste brikke som fikk sin debut sent i fjor sammen med de nye MacBook Pro-modellene. I motsetning til fjorårets MacBook Pro, leveres MacBook Air 13" bare med M3-brikken, ikke de kraftigere M3 Pro- eller M3 Max-versjonene. Men MacBook Air er en mye mer mainstream-enhet, så det er lite sannsynlig at folk vil bruke den til tunge kreative oppgaver.

Apple MacBook Air 13" leveres med to versjoner av M3-brikken: En basismodell med en 8-kjerners GPU og en litt kraftigere brikke med en 10-kjerners GPU. Begge versjonene har en 8-kjerners CPU med fire kjerner med høy ytelse og fire effektivitetskjerner, som MacBook Air veksler mellom avhengig av hvilken type oppgaver du gjør. Dette gjør at den kan oppnå en god balanse mellom ytelse og batteritid.

Apple MacBook Air 13" (M3) kan konfigureres med opptil 24 GB enhetlig minne og 2 TB SSD-lagring, og testeksemplaret vårt kommer med 10-kjerners M3-brikke, 16 GB minne og 512 GB lagringsplass. Så hvis du velger den rimeligere MacBook Air 13" på startnivå, kan det hende at ytelsen ikke stemmer helt overens med det vi har opplevd, selv om vi ville bli overrasket om det var noen store forskjeller.

Vi vil imidlertid anbefale å investere i en MacBook Air med mer minne og lagringsplass. I 2024 føles 8 GB RAM og 256 GB SSD litt gjerrig i en laptop, hvor spesielt SSD-en sannsynligvis vil fylles opp raskt hvis du installerer mange apper og lagrer mye bilder og video. Ut av esken hadde MacBook Air-modellen vi testet 30 GB plass allerede i bruk av macOS og forhåndsinstallerte apper, og selv om dette ikke er et problem med 512 GB-modellen, kan det være mer problematisk med 256 GB-modellen.

I daglig bruk yter Apple MacBook Air 13" (M3) strålende. macOS Sonoma føles raskt og responsivt, og det er nå et stort bibliotek med apper bygget for Apples M-serie med brikker, noe som betyr at de kan dra full nytte av Apples nyeste maskinvare.

Vi brukte en rekke apper, inkludert Safari, Garage Band og Apple TV, og MacBook Air 13" (M3) holdt tritt med letthet. Selv når vi brukte mer krevende programmer som Adobe Photoshop, presterte MacBook Air veldig bra. For de aller fleste brukere vil MacBook Air 13" med M3-brikke være kraftig nok.

Noe av det beste med effektiviteten til Apples M-brikker er at de produserer mindre varme og takket være Apples termiske design av moderne MacBook Air betyr dette at Apple MacBook Air 13" (M3) er helt vifteløs. Så selv når den jobber hardt, får du ikke irriterende viftestøy i bakgrunnen.

Dette er imponerende og en veldig fin forandring fra mange bærbare Windows-maskiner, som ofte slår på viftene sine umiddelbart under tung bruk. Det er også utrolig nyttig hvis du bruker MacBook Air til å ta opp lyd, da det betyr at de innebygde mikrofonene (eller de eksterne du kobler til) ikke vil fange opp bakgrunnsstøy fra den bærbare datamaskinen.

(Image credit: Future)

Når vi snakker om de innebygde mikrofonene, leveres nye 13" MacBook Air med en rekke av tre mikrofoner for å bidra til klarhet og minimere oppsamling av omgivelsesstøy. FaceTime HD-kameraet er igjen 1080p. I en verden der mange laptoper til denne prisen fortsatt har innebygde 720p-webkameraer, er det hyggelig å se at Apple inkluderer et høykvalitetskamera for videosamtaler og møter som har blitt et vanlig trekk ved både arbeid og sosiale interaksjoner siden pandemien.

Ifølge Apple skal M3-brikken også forbedre video- og lydkvaliteten, og selv om vi ikke kunne oppdage noen forskjell i kvalitet sammenlignet med M2 MacBook Air, som har samme webkamera og mikrofonarray, er resultatene fortsatt skarpe og klare.

M3 MacBook Air får også en oppgradering av Wi-Fi, da den støtter Wi-Fi 6E (den forrige modellen har Wi-Fi 6). Dette gir raskere hastigheter og mer pålitelige tilkoblinger over større avstander, og i løpet av vår tid med MacBook Air 13-tommers (M3) opplevde vi at dens trådløse tilkobling var utmerket.

MacBook Air 13" (M3) gjør også en grei jobb med å kjøre moderne spill, selv noen ganske grafisk intensive. Vi testet noen få titler, inkludert et fartsfylt racingsimuleringsspill. Selv om maskinen aldri vil være i stand til å utfordre de beste gaming-laptopene, er det i det minste spillbart på en tynn og lett MacBook Air – noe som ikke virket som en realistisk idé inntil ganske nylig. Selv om du ikke vil kunne skru opp de visuelle innstillingene til det maksimale, så spillene vi prøvde veldig bra ut på den livlige 13,6-tommers skjermen. Som PC-spiller er det også en nyhet å spille spill på en bærbar datamaskin uten vifte. Vanligvis er bærbare spill store og klumpete beist, med støyende vifter som holder de kraftige komponentene kjølige, men som også kan være distraherende. Det er ikke tilfelle med MacBook Air.

Da Apple avduket den nye MacBook Air 13" (M3), bemerket mange at selskapet gjorde en stor avtale om AI-evnene. Kunstig intelligens, spesielt når det gjelder å generere innhold, er et hett tema akkurat nå, der mange av Apples konkurrenter, spesielt Microsoft og Google, satser tungt på teknologien. Du kommer garantert til å høre mye om AI-laptoper i år – og vi trodde nesten at Apple ville være ute av trenden en stund.

Så Apples fokus på AI-ytelsen til MacBook Air 13" (M3) var en hyggelig overraskelse – spesielt siden M-brikken faktisk har vært foran konkurrentene innen AI i ganske lang tid takket være Apple Neural Engine, som har vært rundt siden den opprinnelige M1 brikken og som allerede var pitchet for å kunne hjelpe med maskinlæringsoppgaver. Mens Apples brikkeproduserende rival Intel nettopp har sluppet nye prosessorer med NPU-er (Neural Processing Units) dedikert til AI-oppgaver, har vi nå hatt tre generasjoner med Apple-brikker som har denne muligheten – og Apple gjør nå, forståelig nok, et stort nummer av det.

M3 kommer med en oppgradert 16-kjerners Neural Engine, som Apple hevder er «raskere og mer effektiv» enn tidligere versjoner, noe som gjør denne MacBook Air, med Apples ord, til «verdens beste bærbare datamaskin for AI». Selv om det er vanskelig å bekrefte dette, spesielt før flere laptoper med AI-fokuserte brikker kommer ut, så vi hvordan MacBook Air 13-tommer (M3) taklet skybasert AI i form av Microsoft Copilot – som er inkludert i Mac-en versjon av Microsoft Office og er avhengig av en internettforbindelse – samt AI i apper som Pixelmator Pro og Photoshop. Ytelsen på enheten var spesielt imponerende, siden alt håndteres av M3-brikken – slik at du kan være offline og fortsatt bruke AI-verktøy for å automatisere repeterende oppgaver som å gjøre bilder skarpere eller generere innhold som tekst basert på en enkel setning.

Skjermen og høyttalerne er ikke de beste du får i en MacBook. De mye dyrere MacBook Pro-modellene tilbyr mini LED-teknologi for flott kontrast og liv, sammen med ProMotion-funksjoner som tilbyr raskere oppdateringsfrekvenser for en jevn og rask opplevelse.

Den nye 15-tommers MacBook Air leveres også med bedre høyttalere. Du får seks høyttalere med avanserte basshøyttalere i den større modellen, som gir fyldigere og dypere lyd.

13" MacBook Air (M3) nøyer seg med fire høyttalere, som ærlig talt fortsatt er mye for en tynn og lett bærbar PC. Selv om denne modellen ikke har Apples avanserte teknologi, gjør den fortsatt en veldig god jobb når du ser på eller lytter til media, eller jobber med prosjekter. Lyden er høy og klar – absolutt langt unna de ofte svake høyttalerne som brukes i de fleste bærbare datamaskiner. Skjermen er også lyssterk og skarp og kommer som vanlig med støtte for P3-fargespekteret for å sikre at fargene er nøyaktige. Dette betyr at MacBook Air 13" (M3) uansett er et overbevisende og rimelig alternativ til MacBook Pro for innholdsskapere.

Poeng – ytelse: 4,5/5

(Image credit: Future)

Apple MacBook Air 13" (M3): Batteritid

Varer over 14 timer

Laster raskt

Batteritiden til Apples MacBook-modeller har alltid imponert oss. De er en av grunnene til at vi anbefaler dem så entusiastisk. MacBook Air 13" (M3) fortsetter denne trenden. Mens M3-brikken gir ytelsesforbedringer, er den fortsatt imponerende effektiv, så batteriet ser ikke ut til å tømmes vesentlig raskere.

Apple hevder at 13" MacBook Air (M3) varer opptil 18 timer med Apple TV og opptil 15 timer med trådløs internettsurfing. Dette er den samme teoretiske batteritiden som Apple oppgir for 15" MacBook Air (M3). Mens 15-tommersmodellen leveres med et større 66,5 watt-timers batteri, sammenlignet med 13-tommers 52,6 watt-timers batteri, er årsaken til avviket sannsynligvis at den større 15,6-tommers skjermen er mer strømkrevende.

I batteritesten vår, der vi spiller av en 1080p-video i loop til batteriet går tomt, klarte Apple MacBook Air 13" (M3) 14 timer og 19 minutter. Det er en nedgang fra de 16 timene og 6 minuttene M2-versjonen klarte i samme test, og kan være bevis på at ytelsesforbedringene for M3-brikken har gått ut over effektiviteten. Likevel er reduksjonen ikke enorm, og over 14 timer er fortsatt veldig imponerende. Du skal kunne komme deg gjennom en hel dag med jobb eller skole på en enkelt lading, selv om jo mer intensive oppgaver du gjør, jo raskere tømmes batteriet. Imponerende nok, selv under spilling, holdt MacBook Air 13" (M3) seg veldig bra, til tross for at spill vanligvis tømmer batteriet ekstremt raskt.

En annen ting vi virkelig setter pris på med MacBook Air 13" (M3) er at selv når den er koblet fra, har det ingen innvirkning på ytelsen. Andre laptoper begrenser vanligvis ytelsen når de kjører på batteri for å forlenge batteritiden, men MacBook Air 13" (M3) ser ikke ut til å gjøre det – i hvert fall ikke på noen merkbar måte. Det, kombinert med den lange batterilevetiden, gjør MacBook Air 13" (M3) til en strålende bærbar datamaskin for deg som vil ha en enhet å bruke på reise. Med den medfølgende laderen ladet MacBook Air 13" (M3) til over 50 % på under en time. Som med andre MacBook-modeller, gjør den nye 13" MacBook Air også en god jobb med å spare batteritid når den ikke er i bruk, slik at du kan la den stå i flere dager uten å gå tom for batteri. For å bevise dette – og som en fin detalj også – kommer MacBook Air 13" (M3) fulladet rett ut av esken, slik at du kan sette den opp og begynne å bruke den med en gang.

Poeng – batteri: 4,5/5

Burde jeg kjøpe Apple MacBook Air 13" (M3)?

Swipe to scroll horizontally Apple MacBook Air 13" (M3) Kategori Kommentar Poeng Pris MacBook Air 13-tommers (M3) gir virkelig god valuta for pengene med en ny, lavere startpris. 4,5/5 Design Intet nytt design, men designet var allerede så bra, så hvorfor endre det? 4,5/5 Ytelse M3-brikken viser seg å være en utmerket, om ikke enorm, oppgradering i forhold til M2. 4,5/5 Batteritid Du kommer deg enkelt gjennom en hel arbeidsdag på én enkelt lading. 5/5

Kjøp den hvis ...

Du ser etter den beste laptopen på markedet

Apple har gjort det igjen, med en utrolig bærbar datamaskin som ikke er uhyrlig dyr og kan håndtere nesten alle oppgaver du kan tenke deg.

Du vil ha en laptop å jobbe på når du reiser

Formfaktoren på 13 tommer er ideell for å ta med deg denne laptopen, og den lange batteritiden hjelper også.

Du trenger ikke ekstrem ytelse

MacBook Air 13" (M3) byr på strålende ytelse, så hvis du ikke trenger en MacBook Pro for virkelig tunge kreative oppgaver, er Air et flott alternativ.

Ikke kjøp den hvis ...

Du vil ha en stor skjerm

Den mindre 13,6-tommers skjermen gjør MacBook Air til en flott bærbar enhet, men noen foretrekker kanskje 15-tommersmodellen å jobbe med.

Du vil ha den billigste Mac-modellen

M2 MacBook Air har fått nok en prisavslag og Mac mini har også lavere inngangspris om du ønsker en moderne og billig Mac.

Apple MacBook Air 13" (M3): Andre alternativer

Swipe to scroll horizontally MacBook Air 15" M3 (2024) Dell XPS 13 Plus Pris 18 490 kroner 17 990 kroner CPU Apple M3 (8-kjerners) Intel Core i7-1280P (14-kjerners) Skjermkort Integrert 10-kjerners GPU Intel Iris Xe RAM 8 GB enhetlig minne 16 GB LPDDR5 Skjerm 15,3", 2880 x 1864 Liquid Retina-skärm, 500 nits ljusstyrka, wide color P3 gamut 13,4", 3 456 x 2 160, 60 Hz, OLED, Touch, Anti-Reflect, 400 nit Lagring 256 GB SSD 512 GB Porter 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 3,5 mm hörlursuttag, MagSafe 3 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) Trådløst Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Kamera 1080p FaceTime HD webbkamera 720p, 30 FPS HD Vikt 1,51 kg 1,26 kg Dimensioner 340 x 212 x 15,6 mm 29,54 x 19,91 x 1,52 cm

Hvis du ikke føler deg helt sikker på Apples nye MacBook Air 13" (M3), kan du også vurdere disse alternativene.

Apple MacBook Air 15" (M3)

Synes du denne utgaven av MacBook Air ser flott ut, men vil ha en større skjerm? Gode ​​nyheter! 15-tommers MacBook Air ble lansert sammen med denne modellen med stort sett samme spesifikasjoner og design, men med en 15,6-tommers skjerm i stedet. Les hele vår test av <a href="https://global.techradar.com/no-no/computing/macbooks/test-apple-macbook-air-15-m3" data-link-merchant="global.techradar.com"" target="_blank"> MacBook Air 15" (M3)

Dell XPS 13 Plus

Det tynne og lette designet, den fantastiske OLED-skjermen, den flotte lydkvaliteten og det komfortable tastaturet gjør dette til en førsteklasses Windows 11 bærbar PC som på en eller annen måte klarer å konkurrere med MacBook Air. Den har imidlertid noen problemer med overoppheting og styreflaten er det delte meninger om. Les hele vår test av <a href="https://www.techradar.com/reviews/dell-xps-13-plus" data-link-merchant="techradar.com"" target="_blank"> Dell XPS 13 Plus

Slik testet vi Apple MacBook Air 13" (M3)

(Image credit: Future)

Brukte Apple MacBook Air 13" (M3) i omtrent en uke

Brukte den som vår daglige arbeidsdatamaskin

Kjørte flere apper og spill i løpet av vår tid med den

Fra den opprinnelige forfatteren:

MacBook Air 13" (M3) ble annonsert mandag 4. mars og tirsdag var jeg på Apples hovedkvarter i London for å teste denne nye laptopen. Jeg fikk også både 13"- og 15"-modellene for å teste og har brukt 13" resten av uken.

Jeg brukte MacBook Air 13" (M3) til forskjellige oppgaver, inkludert å skrive deler av denne anmeldelsen, mens jeg testet forskjellige apper, inkludert Adobe Photoshop og Ableton Live 11. Jeg så også noen filmer og TV-serier og spilte noen spill også.

Jeg har gjennomgått nesten hver Apple MacBook for TechRadar i løpet av de siste 10 årene, så vel som hundrevis av bærbare Windows-maskiner og Chromebooks, og brukt denne erfaringen, sammen med tiden min med MacBook Air 13-tommers (M3) for å trekke konklusjonene mine.

Først testet i mars 2024.