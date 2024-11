5 ting vi ønsker oss av Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 ventes lansert tidlig i 2025, med lekkasjer som peker mot en lansering i januar. Når den blir lansert, kan den bli en av de beste Android-telefonene du kan kjøpe. Men for å oppnå det, må Samsung oppgradere den på fornuftige måter sammenlignet med Samsung Galaxy S24.

Med det i tankene har vi nedenfor listet opp de fem viktigste tingene vi ønsker å se fra Samsung Galaxy S25 for å gjøre denne mobilen best mulig. Alle disse tingene er realistiske for Samsung å gjennomføre, men vi forventer ikke nødvendigvis at de alle skal gå i oppfyllelse. Noen lekkasjer peker mot noen av disse forbedringene, mens andre bare er ting vi ønsker oss.

Vær også oppmerksom på at denne ønskelisten gjelder spesifikt for Samsung Galaxy S25 – ikke Galaxy S25 Plus eller Samsung Galaxy S25 Ultra.

1. Penere programvare

Samsung Galaxy S24 har ganske komplisert programvare. (Image credit: Philip Berne / Future)

Vår største innvending i vår anmeldelse av Samsung Galaxy S24 var programvaren, som vi beskrev som «vanskeligere å bruke enn noen gang før, med skjulte menyer og funksjoner». Derfor ønsker vi å se programvaren forbedres betydelig i Samsung Galaxy S25.

Samsungs Galaxy-telefoner har blitt stadig mer fullpakket med funksjoner og modi, spesielt nå som AI-verktøy blir lagt til. En viss grad av kompleksitet er derfor nesten uunngåelig. Men vi vil at Samsung skal gjøre en virkelig innsats for å forenkle og strømlinjeforme grensesnittet der det er mulig.

Vi ønsker å se færre forhåndsinstallerte apper, mer intuitive menyoppsett og et grensesnitt som er mer tilgjengelig for nye brukere.

2. Snapdragon-brikke overalt

Snapdragon 8 Elite er en enormt kraftig brikke. (Image credit: Qualcomm)

Samsung har en merkelig strategi når det gjelder prosessorbrikker, ettersom Galaxy S-serien ofte bruker forskjellige brikkesett i ulike regioner.

Get the best Black Friday deals direct to your inbox, plus news, reviews, and more. Sign up to be the first to know about unmissable Black Friday deals on top tech, plus get all your favorite TechRadar content. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Dette er problematisk av flere grunner. For det første betyr det at en anmeldelse av en Galaxy S-telefon kanskje ikke fullt ut gjenspeiler telefonen du kan kjøpe. Men enda viktigere, det betyr nødvendigvis at noen versjoner av disse telefonene er bedre enn andre – til tross for tilsvarende høye priser over hele linjen.

Hvis Samsung Galaxy S25 bruker den samme brikken i alle regioner, vil det forenkle ting og sikre at alle får den samme gode maskinvaren.

Ideelt sett ønsker vi at denne brikken blir Snapdragon 8 Elite, ettersom Qualcomms Snapdragon-brikkesett pleier å være de beste brikkene som ikke er fra Apple og som brukes i telefoner. I følge benchmark-tester kan Snapdragon 8 Elite til og med overgå brikken i iPhone 16 Pro Max på noen områder.

Den gode nyheten er at selv om tidlige lekkasjer antydet at noen Galaxy S25-enheter ville få Exynos- eller MediaTek-brikke, ser det nå ut til å være bred enighet om at Snapdragon 8 Elite vil bli brukt globalt.

3. Kjappere lading

Samsung Galaxy S24 lader ikke akkurat raskt. (Image credit: Philip Berne / Future)

Selv om Samsung Galaxy S24 har jevnt over solide spesifikasjoner, imponerer ikke ladehastigheten, med maksimalt 25W kablet lading og 15W trådløs lading.

Til sammenligning støtter for eksempel OnePlus 13 100W kablet lading og 50W trådløs lading, mens Xiaomi 14T Pro tilbyr 120W kablet lading og 50W trådløs lading.

Nå er ikke konkurrenter som iPhone 16 og Google Pixel 9 like raske, og det er sannsynligvis grunnen til at Samsung føler seg komfortable med sine lave hastigheter. Men raskere lading vil definitivt være nyttig og hjelpe Samsung Galaxy S25 til å skille seg ut fra de nyeste Apple- og Google-telefonene.

4. Forbedrede kameraer

Det er på tide at Samsungs Galaxy-mobiler får forbedrede kameraer. (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Galaxy S24 har faktisk ganske gode kameraer, men Samsung har ikke gjort noen vesentlige oppgraderinger på generasjoner. Vi ville derfor elsket å se noen meningsfulle forbedringer for Samsung Galaxy S25.

Det kan bety nye, større sensorer, flere megapiksler, lengre optisk zoom, et ekstra objektiv eller en rekke andre forbedringer.

Dessverre tyder lekkasjer på at Samsung Galaxy S25 vil ha nøyaktig samme kameraer som Galaxy S24, så ikke regn med at dette går i oppfyllelse.

5. Samme pris som S24

Samsung Galaxy S24 er allerede en dyr mobil. (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Selv om Samsung Galaxy S24 ikke er like dyr som enkelte andre telefoner, er den fortsatt en av de dyrere modellene på markedet. Selv om det sannsynligvis ikke er realistisk å håpe på at Samsung Galaxy S25 skal bli litt billigere, håper vi i det minste at den ikke blir dyrere enn Galaxy S24.

Som referanse hadde Samsung Galaxy S24 med 128 GB lagring en startpris på 11 490 kroner ved lanseringen.

Så hva er oddsen for at Galaxy S25 kan få samme startpris? Så langt tyder lekkasjer på at hovedoppgraderingene kun kan være brikken og muligens mengden RAM. Det høres ikke veldig omfattende ut, så det er mulig Samsung kan levere denne telefonen til samme pris som forgjengeren.

På den annen side ventes den ryktede Snapdragon 8 Elite-brikken å bli betydelig dyrere enn brikken som brukes i Galaxy S24. Dette er noe som godt kan drive opp prisen. Vi får rett og slett vente og se.