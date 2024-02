Galaxy S24 er et godt valg for Android-fans, med eksepsjonell batteritid, førsteklasses ytelse og en elegant design som tåler mye juling. Den har nesten nok funksjoner til å kalles en Ultra, men er i stedet pakket inn i en mindre telefon som enkelt får plass i lommen og er enkel å bruke med én hånd. Den har alle de nye Galaxy AI-funksjonene og Googles Circle-to-Search, samt Samsungs aldrende og overkompliserte programvare. Kameraene er ikke like gode som noen konkurrenter, men den har mer zoom enn iPhone 15, og Samsung gir deg mange kule opptaksmodi spm skal få bildene dine til å se bra ut. Med et løfte om syv år med Android-oppdateringer, kan dette være den beste verdien Galaxy S-mobilene fra Samsung har tilbudt på lenge.

Samsung Galaxy S24 – kort sammendrag

Hvis du synes Samsung Galaxy S24 virker enkel sammenlignet med den mektige Galaxy S24 Ultra, må du tro om igjen. Den mindre Galaxy S24 er en superkraftig enhet, med all prosessorkraften til Samsungs beste telefon, pakket inn i et mye mindre format som lettere får plass i en bukselomme.

Hva kan du gjøre med så mye kraft i en så liten telefon? Du kan bruke de nye AI-verktøyene fra Samsung og Google, inkludert den kule Circle to Search som enkelt svarer på spørsmålet «hei, hva er dette?!», enten du ser på et nettsted, en YouTube-video eller til og med et bilde du nettopp tok. Du får også Samsung Galaxy AI-oversettelser som fungerer som magi, som endrer ordene dine til et fremmedspråk og lar deg forstå andre på tvers av språkbarrierene.

Du kan også spille spill, siden Galaxy S24 er en kraftig spillenhet som også er lettere å ha med deg overalt. Denne telefonen slår enkelt iPhone 15 i sammenlignende spilltester, og den nærmer seg Pro-kraft når det gjelder prosessering og produktivitet. Den kan til og med kjøre Samsung DeX, skrivebordsløsningen som får telefonen til å fungere som en ekte datamaskin når du kobler til tastatur, skjerm og mus.

Mens Apple ikke har satset på prosessoren i iPhone 15 og iPhone 15 Plus, og gir disse telefonene fjorårets prosessor, utstyrer Samsung sine Galaxy S24-telefoner med Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-brikken, i det minste i noen regioner. Andre steder kan denne telefonen og Galaxy S24 Plus bruke Samsung Semiconductor Exynos 2400-brikken. Vi regner likevel med at ytelsen er den samme, uansett hvor du kjøper S24 og S24 Plus.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Resultatet er en telefon som ikke bare er rask, men som også varer lenge, ettersom vi har sett saftig batteriytelse fra telefoner med den nyeste Snapdragon-brikken om bord. Når det gjelder batteritid, slår Galaxy S24 lett konkurrentene sine i omtrent samme størrelse og prisklasse, og varer flere timer lenger enn eksempelvis iPhone 15 og Pixel 8.

Galaxy S24 har en skjerm som kan få en utrolig lysstyrke, selv om det ikke er den hvasseste eller mest lyssterke skjermen på markedet. Skjermen ser strålende ut, uansett hvor lyst eller svakt den er stilt inn.

Når det gjelder kameraer, kan ikke Galaxy S24 konkurrere med Galaxy S24 Ultra, en telefon som koster rundt 5000 kroner mer, men den har spesifikasjoner og funksjoner som matcher den nyeste Pixel-mobilen. Samtidig blir nok iPhone 15-fans sjalu på 3X-zoomobjektivet Galaxy tilbyr. Det er ingen optisk zoom på iPhone 15, og nok en gang vinner Samsung når det gjelder allsidighet, om ikke ren bildekvalitet.

Det er ikke bare gode nyheter. Samsungs programvare henger langt etter. Det føles litt som en viltvoksende hage. Funksjoner ser aldri ut til å bli fjernet, i stedet legges det stadig til nye og både startskjermen og menyene blir et kratt av ugress.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung må kutte ned på funksjonene og forenkle, spesielt hvis de en dag vil vinne iPhone-fans over på sin side. Med iPhone 15 trenger du ikke å grave deg gjennom tre lag med innstillinger for å finne de kuleste nye funksjonene. Det bare fungerer. Samsung trenger rett og slett å jobbe mye mer med programvaren sin, ettersom Galaxy blir vanskeligere å bruke hvert år.

Hvis du vil ha lengre batteritid, mer allsidighet og noen virkelig kraftige produktivitetsfunksjoner, er Samsung Galaxy S24 veien å gå. Hvis du ikke bryr deg om alt ekstrautstyret og bare vil ha en telefon som gjør det helt grunnleggende, finnes det enklere og mer elegante alternativer fra Apple og Google, men Samsung gir deg en følelse av mulighetene som kommer.

Samsung Galaxy S24 – pris og tilgjengelighet

(Image credit: Philip Berne / Future)

Startpris 11 490 kr

Innbytterabatter senker prisen noe

Det er verdt å betale 800 kroner ekstra for 256 GB lagringsplass

Samsung Galaxy S24 har en startpris på 11 490 kroner for modellen med 128 GB lagringsplass. Vi anbefaler imidlertid at du velger modellen med 256 GB lagringsplass, da den kun koster 800 kroner mer. I enkelte regioner finnes det også et alternativ med 512 GB lagringsplass, men den modellen ser ikke ut til å være tilgjengelig på det norske markedet.

Innbytterabatter og lanseringskampanjer er som regel veldig gode for Samsungs nye mobiler. Det gjør at du kan bestille dem litt billigere enn lanseringsprisen.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24 – priser Lagring Pris 128 GB 11 490 kroner 256 GB 12 290 kroner

Verdi – poeng: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 – spesifikasjoner

(Image credit: Philip Berne / Future)

Galaxy S24 er kanskje «standardmodellen» i familien, men den er langt fra besekjden med tanke på spesifikasjoner. Den har den samme Snapdragon 8 Gen 3-prosessoren som gjør Galaxy S24 Ultra lynrask, og den har flere kameraalternativer og et større batteri enn en sammenlignbar iPhone 15. Skjermen er også bedre enn på andre telefoner i denne størrelsen — den er til og med mer lyssterk enn Pixel 8, med bedre fargenøyaktighet.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24 – spesifikasjoner Header Cell - Column 1 Mål 147 x 70,6 x 7,6 mm Vekt 167g Skjerm 6,1" OLED; 2 600 nits maksimal lysstyrke Oppløsning 1080 x 2340 piksler Oppdateringsfrekvens 120 Hz Prosessorbrikke Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM 8 GB Lagring 128 GB / 256 GB OS: Android 14; One UI 6.1 Bakre kameror: 50 MP vidvinkels; 12 MP ultravidvinkels; 10 MP 3X zoom Främre kamera 12MP Batteri 4 000 mAh Laddning 25W Färger Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange, Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow

Galaxy S24 – design

(Image credit: Philip Berne / Future)

Er veldig lik iPhone 15

Mange unike fargealternativer ved lansering

Ingen titan eller Gorilla Armor – det har bare Ultra-modellen

Samsung-pendelen svinger frem og tilbake mellom å kopiere Apple og kjøre sitt eget løp. I år er Galaxy S24 mye nærmere iPhone 15-designet enn den har vært på mange år. Det er avrundingen i hjørnene på skjermen som virkelig skaper likheten. Samsung Galaxy S24 er, akkurat som en iPhone, ganske avrundet i hjørnene, mens S24 Ultra preges av skarpe vinkler.

Dette er ikke en uting, det er bare ikke veldig unikt. Samsung har i hvert fall noen fine farger i år. Vår testmodell kom i fargen Cobalt Violet, som er veldig vakker og minner om den lilla nyansen Apple en gang brukte på sin iPhone. Litt lysere fargealternativer inkluderer Sandstone Orange og Amber Yellow. Vi skulle ønske de var litt mer mettede, men de ser naturlige ut, med en fin matt finish og tekstur i glasset på baksiden.

Glasset er dessverre Gorilla Glass Victus 2, som var det beste av det beste i fjor, men nå som vi har sett Gorilla Armor på Galaxy S24 Ultra er det vanskelig å nøye seg med mindre. Vår testutgave av Galaxy S24 har allerede en ripe på baksiden. Gorilla Armor er mer ripebestandig og Samsung har gjort en god jobb med å redusere refleksjon i glasset, men kun på Ultra-modellen.

Samsung gjør fortsatt en god jobb med å holde telefonene sine tynne og lette. Hvis du vil ha en telefon som du kan bruke med én hånd, er Galaxy S24 et godt alternativ. Den er tynnere enn iPhone og Google Pixel, samtidig som den er den letteste av denne gjengen. Vanligvis betyr en lettere telefon et mindre batteri inni, men Galaxy S24 slår alle konkurrentene når det gjelder batteritid, så det er ikke et problem.

Design – poeng: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 – skjerm

(Image credit: Philip Berne / Future)

Utmerket skjerm som er både fargerik og lyssterk

Ikke like skarp som noen konkurrenter, men ser fortsatt bra ut

Kanskje for liten for alle funksjonene Samsung legger til

Samsung er en evig favoritt når det gjelder mobilkjermer, og Galaxy S24 skuffer ikke. Men den er heller ikke den klare vinneren på noe vis. Den fungerte utmerket for å surfe på nettet, spille spill og redigere bilder på den mindre skjermen, og til og med liten tekst var leselig og skarp. Skjermen var også veldig lyssterk, selv i direkte sollys utendørs.

Samsung gir oss ikke den skarpeste skjermen med Galaxy S24 og det er rart at selskapet henger litt etter. Google Pixel 8 og iPhone 15 har begge en høyere pikseltetthet, noe som gjør dem skarpere på papiret, selv om du kanskje ikke merker mye forskjell i faktisk bruk. Galaxy S24 er nok mer lyssterk enn begge disse telefonene, men OnePlus tilbyr magiske 4500 nits med OnePlus 12 til samme pris, så Samsung har heller ikke den beste lysstyrken.

Totalt sett har vi ingen store innvendinger mot skjermen. I våre Future Labs-tester hadde Galaxy S24 et bredere fargespekter enn noen konkurrent. Samsung er fortsatt innbitte motstandere av Dolby Vision HDR-støtte, som er det Netflix foretrekker, men HDR10+-innhold ser bra ut, og du kan finne det på alle de andre store strømmetjenestene.

Selv om vi personlig foretrekker mindre telefoner, er 6-tommers skjermen på Galaxy S24 ikke helt stor nok til å romme alle Samsungs funksjoner. Kantpanelet er på som standard og det tar så mye plass på siden av telefonen at det var lett å ved et uhell sveipe det opp når vi bare ville sveipe tilbake.

Hurtigpanelet har også blitt mer komplekst og dette gjør det vanskeligere å lese og bruke på den mindre Galaxy S24-skjermen enn på større Samsung-skjermer. Samlet sett vil forenklet programvare hjelpe denne skjermen til å virkelig utmerke seg, i stedet for å fylle den med ikoner og menyer.

Skjerm – poeng: 4 / 5

Samsung Galaxy S24 – programvare

(Image credit: Philip Berne / Future)

Trenger mye forenkling og forbedring

For mange funksjoner er begravet i menyer og innstillinger

For mange funksjoner totalt sett

Den gode nyheten om programvaren på Galaxy S24 er at den kan gjøre nesten alt Galaxy S24 Ultra kan gjøre, bortsett fra å bruke S Pen. Den dårlige nyheten er at den kan gjøre alt Galaxy S24 Ultra kan gjøre, og ikke mindre. All kompleksiteten, ofte designet for en størst mulig telefonskjerm, er fortsatt tilgjengelig i Galaxy S24. Det er et rot.

Galaxy S24 er superkraftig, det er ingen tvil om det. Det er imponerende programvarefunksjoner, som Samsung DeX, som gir deg et Chromebook-lignende grensesnitt når du kobler telefonen til en ekstern skjerm. Det er også fine, detaljerte kontroller over alt fra batteri- og strømstyring til Wi-Fi og nettverk til skjermrespons og menyer til … vel, alt. Det er ingen ende på hva du kan gjøre med Galaxy S24, og det er lett å gå seg vill.

Samsung må forenkle. Det er for mange funksjoner som er umulige å finne, som trådløs strømdeling, som burde kunne la oss lade øreproppene våre ved å plassere dekselet på toppen av en Galaxy S24. Dessverre fant vi ikke knappen for å få dette til, ikke uten et skattekart (du finner det under Batteri).

Under oppsettet vårt med Galaxy S24 ble vi glade da vår eldre Samsung-telefon raskt fant den nye Galaxy S24 og tilbød å overføre alle tingene våre. Denne prosessen mislyktes raskt uten forvarsel, og vi måtte gjenta den. Etter at det mislyktes andre gang, ble vi bedt om å bruke Samsung Smart Switch, som på en eller annen måte fungerte. Hvorfor ikke bare begynne der?

Image 1 of 4 (Image credit: Philip Berne / Future) Alle forhåndsinstallerte apper på Samsung Galaxy S24.

Første gang vi slo på Galaxy S24, trengte vi å oppdatere tonnevis av apper i Google Play Store, og oppdateringene mislyktes og forsvant deretter. Vi åpnet Galaxy App Store og fant en rekke oppdateringer der også, selv om det ikke kom noe varsel. Etter hvert hadde vi alle appene. Det er for mange apper fra Samsung, for mange apper fra Google, og på en eller annen måte får til og med Microsoft sin egen mappe?!

Alt dette føles mildt sagt litt rotete. Fra det øyeblikket du begynner å bruke Galaxy S24, føles det som om programvaren presser deg til å gjøre mer, kjøpe mer og bruke mer. Vi vil bare ha enkelhet. Vi vil bare at det skal fungere.

Programvare – poeng: 2 / 5

Samsung Galaxy S24 – kameraer

(Image credit: Philip Berne / Future)

Mest allsidige kameraer på en telefon til denne prisen

God bildekvalitet med bedre farger og dynamisk rekkevidde

Kule nye AI-verktøy for bilderedigering

Samsung Galaxy S24 Ultra er vår absolutte toppkameratelefon, men det betyr ikke at Galaxy S24 er en sløving. Det meste av det omfattende arbeidet Samsung har gjort med å forbedre bildebehandlingen får man gleden av her også. Bilder vi har tatt med Galaxy S24 ser bedre og mer naturlige ut enn bilder tatt med enten Galaxy S23 eller iPhone 15.

Du får også et ekte zoomobjektiv med Galaxy S24 og det hjelper mye. Med en ekte 3X zoom kommer du nærmere motivet ditt, selv om zoomobjektivet er sammenkoblet med en sørgelig liten sensor som produserer bilder med mer støy og uskarphet enn vi hadde ønsket. Uansett har verken Pixel 8 eller iPhone 15 optisk zoom, og ekte zoom er alltid bedre enn digital zoom.

Image 1 of 2 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

Noen ganger kan du få bedre bilder fra hovedkameraet til iPhone 15, og Google Pixel 8 gjør en bedre jobb med bilder i svakt lys, men Galaxy S24 er mye mer allsidig. Faktisk synes vi Samsungs ulike kameramodi, som matmodus eller videoopptaksmodus med to kameraer, er både morsomme og nyttige. Bakevarer ser deilige ut når de filmes med Galaxy, og videoer med to kameraer er perfekte for reaksjonsbilder av barna dine.

Samsung inkluderer også en haug med AI-triks inn i kameraet, både i kameraappen og Samsungs Galleri. Vi skulle ønske det ikke var to fotoapper, inkludert Google Foto, men det er det. I motsetning til Pixel, som gir deg AI-redigering i Google Photos, beholder Samsung Magic Editor-programvaren i Galleri.

Med Magic Editor kan du endre størrelsen på et objekt i bildet ditt og flytte det rundt. Du kan slette bakgrunnen fullstendig og erstatte den med noe nytt. Telefonen vil bruke AI for å finne ut hva som er i forgrunnen og matche den nye bakgrunnen på riktig måte. Det er også et verktøy som legger til mer bakgrunn til et bilde hvis du roterer det og får tomt plass.

I praksis er disse overraskende nyttige og resultatene så vanligvis naturlige nok ut, men Galaxy S24 vil vannmerke bilder som er redigert med AI.

Samsung Galaxy S24 – fotoeksempler