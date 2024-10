Tesla jobber med en Apple Watch-app som kan bruke en digital nøkkel til å låse opp bilen din på avstand

En ny versjon av Tesla-appen for iPhone har avslørt at selskapet kan jobbe med en ledsagerapp for Apple Watch-brukere, som kan inkludere digital nøkkelfunksjonalitet og være kompatibel med alle de beste Apple Watch-modellene.

Elon Musk antydet tidligere i år at en Apple Watch-app for Tesla-eiere kan være under utvikling, og nå har vi fått vårt første glimt av den.

I følge en rapport fra MacRumors «oppdaterte Tesla i forrige uke sin iPhone-app med nye Control Center-kontroller på iOS 18. I tillegg la den nyeste versjonen av appen til skjulte kodereferanser til en kommende Apple Watch-versjon av appen.»

Rapporten viser at koden inkluderer funksjonalitet for å bruke en Apple Watch som en digital nøkkel som kan brukes til å låse opp Teslaen din på avstand.

En stor oppgradering for Tesla-eiere med Apple Watch

(Image credit: Future)

Å bruke en Apple Watch til å låse opp en Tesla er ikke helt nytt, siden denne funksjonen har vært tilgjengelig i tredjepartsappen Stats app for Tesla i noen år.

Teslas kommende oppdatering vil imidlertid bringe offisiell funksjonalitet til Apple Watch-modeller, slik at brukere kan låse opp bilen selv om iPhone går tom for batteri eller de ikke har den med seg.

Teslas 2012-2020 Model S og 2015-2020 Model X-modeller støtter ikke telefonnøkler og krever en internettforbindelse for å bruke fjernstart, noe som gjør det sannsynlig at disse modellene heller ikke vil støtte den nye opplåsingsfunksjonen for Apple Watch.

Dessverre er det ingen eksakt tidsramme for når Tesla-appen for Apple Watch skal lanseres, men at den nå har dukket opp i koden tyder på at den er nært forestående.

Apple fortsetter å utvide sin egen støtte for digitale bilnøkler. Det kom nylig frem at funksjonen vil bli utvidet til kjøretøy fra Volvo, Polestar og Audi, noe som vil legge til flere store navn til en liste som allerede inkluderer BMW, Mercedes-Benz med flere.