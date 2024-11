Disse 3 Garmin-klokkene kan få store rabatter under Black Friday

Black Friday 2024 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de beste rabattene og tilbudene fra årets Black Friday, sjekk ut vår hovedartikkel hvor vi fortløpende samler de beste tilbudene fra årets store salgsfest.

En av de mest populære kategoriene blant Black Friday-tilbud er smartklokker og treningsklokker – spesielt fra Garmin, som ofte tilbyr veldig fine rabatter. Garmin har et bredt utvalg av forskjellige klokker, men den forvirrende navngivningen gjør det ofte vanskelig for nybegynnere å forstå forskjellene. Hva er for eksempel forskjellen mellom en Vivoactive- og en Venu-klokke? En Forerunner 265 og en 955? En Instinct Solar og en Instinct Crossover?

Med disse komplekse navnesystemene og nummereringslogikken er det lett å bli overveldet og kanskje til og med fristet til å sjekke ut Black Friday-tilbud på Fitbit eller Apple Watch i stedet. Men ikke la deg skremme! De beste Garmin-klokkene er gode alternativer for alle som elsker trening og utendørsaktiviteter, spesielt løpere, syklister, svømmere, turgåere og andre eventyrere.

Med lang batteritid, utmerket GPS-ytelse og en rekke trenings- og restitusjonsfunksjoner er Garmin-klokker et godt valg – spesielt hvis du kan finne en god pris blant alle Black Friday-tilbudene. Men som nevnt ovenfor, kan det være vanskelig for nybegynnere å orientere seg blant de forskjellige Garmin-klokkene og forstå hva som skiller dem fra hverandre, og dermed også bedømme om et tilbud er virkelig bra.

Heldigvis er vi her for å hjelpe deg. Nedenfor har vi valgt ut tre forskjellige klokker i tre forskjellige prisklasser, sammen med våre forventninger om hvilke rabatter disse kan få under Black Friday.

1. Garmin Forerunner 55

Den seneste budsjettmodellen fra Garmin Forerunner, 165, ble lansert i år og gir mye for pengene med en pris på rundt 3000 kroner. Men siden den er så ny, tror vi ikke vi kommer til å se mange rabatter på akkurat denne modellen ennå.

Garmin Forerunner 55 får derimot ofte rabatter på grunn av alderen. Vanlig pris er rundt 1800 kroner, men vi tror den kan nå sin laveste pris så langt under Black Friday. Selv om den mangler noen av de avanserte treningsverktøyene og funksjonene som tilbys av de dyrere modellene, er den perfekt for nybegynnere til middels løpere, syklister og svømmere. Hvis du kjenner noen som trener for sin første 10K eller halvmaraton, er denne klokken et godt valg. En god Black Friday-pris for den rimeligste modellen vil være rundt 1400 kroner, og enhver pris lavere enn det ville være et skikkelig røverkjøp – der prisen havner på Fitbit-nivå.

Les hele anmeldelsen vår av Garmin Forerunner 55

2. Garmin Instinct 2

En annen rimelig klokke er Garmin Instinct 2, som er et hakk over Forerunner 55 og er perfekt for alle som elsker friluftsliv. Den er større, mer robust og har imponerende GPS-funksjoner og lengre batteritid. Det er en utmerket sportsklokke spesialdesignet for et liv fylt med løping, fotturer, sykling, surfing og andre utendørsaktiviteter. Vi ga den fem stjerner i vår offisielle anmeldelse, og til tross for at den er to år gammel, er vår mening fortsatt den samme.

Da Garmin Instinct 2 ble lansert i februar 2022, var prisen rundt 3500 kroner, med en høyere pris for Solar- og Surf-utgavene som inkluderer spesialfunksjoner for batteritid og tidevannsprognoser. Den har sunket noe i pris siden lanseringen og er ofte å finne til rabatterte priser, så finner du den rimeligste modellen til under 1990 kroner, har du en virkelig god deal. Dette er den laveste prisen klokken har blitt solgt for så langt, så hvis du kjøper den til denne prisen, får du et uvurderlig treningsverktøy til en skikkelig røverpris.

Les hele anmeldelsen vår av Garmin Instict 2

3. Garmin Fenix 7

Garmin Fenix-serien er i toppklasse blant merkets eventyrklokker. Dette er store, kraftige klokker med fullfargekart, avanserte velværeverktøy som Garmins treningsberedskaps- og utholdenhetspoeng, og muligheten til å følge ruter som du kan lage direkte i appen og vise på klokkens skjerm, slik at du aldri går deg vill.

Nå som Garmin Fenix 8 er lansert, er det sannsynlig at Fenix 7 vil få virkelig store rabatter, enda flere enn før. Du vil se mye variasjon i pris, siden Fenix ​​7 leveres i tre størrelser: den minste heter Fenix ​​7S, og den største er Fenix ​​7X. Jo større klokke, jo høyere pris.

Ved lansering kostet Fenix ​​7 rundt 7800 kroner. Basert på tidligere tilbud kan du forvente en god pris for den rimeligste modellen på rundt 4500 kroner. Til disse prisene eller enda lavere, får du et veldig godt tilbud for en utmerket klokke.