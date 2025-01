Garmin lanserer splitter nye Instinct 3 med AMOLED-skjerm og en stor oppgradering for solcellelading

Garmin Instinct 3 er her

Tilgjengelig i to størrelser og har en startpris på 5 449 kroner (AMOLED)

Har et ny, mer robust design og opptil 24 dagers batteritid

Garmin har endelig avduket den helt nye Instinct 3, som er den seneste versjonen av selskapets populære robuste smartklokke for utendørsaktiviteter.

Nye Instinct 3 er utstyrt med en helt ny AMOLED-skjerm (eller solcelleskjerm) og har en ny metallforsterket ramme samt en innebygd lommelykt.

Garmin sier at den nye AMOLED-modellen har en batteritid på opptil 24 dager på én enkelt lading, mens solcellemodellen tilbyr ubegrenset batteritid – avhengig av værforhold, selvfølgelig.

Urkassen er laget av fiberforsterket polymer og Instinct 3 har en MIL-STD 810-sertifisering for holdbarhet og vannmotstand ned til 100 meter.

Detaljer om Garmin Instinct 3

(Image credit: Garmin)

AMOLED- og Solar-versjonene av Instinct er tilgjengelige i to størrelser, 45 mm og 50 mm. Det er også en ny Instinct E tilgjengelig i en mindre størrelse på 40 mm. Det er nye farger, inkludert skumring (mørk grå), neotropisk (begrenset opplag), svart og limegrønn.

Garmin sier at den nye Instinct 3 forbedrer solenergieffektiviteten til sin solcelledrevne rekkevidde og tilbyr fem ganger lengre batteritid enn Instinct 2 Solar i GPS-modus på solenergilading, noe som gjør den til en av de beste Garmin-klokkene til dags dato når det gjelder batteritid.

Den har det vanlige utvalget av helseovervåking, inkludert hjertefrekvens, avansert søvnovervåking, håndleddsbasert Pulse Ox, hjertefrekvensvariabilitet (HRV) og mer. Morgenrapporter gir informasjon om søvn og HRV-status, og det er nå støtte for Garmin Pay for kontaktløse betalinger.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Det er massevis av apper for aktiviteter som HIIT, cardio og mer, i tillegg til de mange funksjonene du kan forvente fra Garmin. Dette inkluderer HRV-status, stressovervåking, blodoksygenmåling, pust, hydrering, Garmin Coach, treningsøkter, restitusjonstid og støtte for Garmin Connect og Garmins Messenger-app.

Prisene for den nye Instinct E starter på 3 699 kroner, mens den nye Instinct 3 AMOLED koster 5 449 kroner eller 6 149 kroner for henholdsvis 45 mm og 50 mm-modellene. Den nye Instinct 3 Solar-modellen starter på 4 949 kroner, eller 5 549 kroner for 50 mm-versjonen. Den nye Garmin Instinct 3-serien er tilgjengelig for bestilling fra 10. januar.