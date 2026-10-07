Garmin har nettopp lansert to nye smartklokker, inkludert Enduro 4

Garmin har lansert Enduro 4 med 90 dagers batteritid

Approach 72 lanseres også med spesialfunksjoner for golfere

Hvis du er på jakt etter et godt kjøp, kan Fenix ​​8 være et bedre alternativ

Garmin har nettopp lansert to nye kandidater til vår liste over de beste Garmin-klokkene: Enduro 4 – en oppdatering av den populære serien med høyytelses-smartklokker der batteritid står i fokus – og en ny golfklokke, Approach S72, som ifølge Garmin skal hjelpe brukere med å «forstå hele spillet sitt bedre».

Enduro 4 har en 1,4-tommers MIP-skjerm som gir opptil 90 dagers batteritid; Garmin omtaler den derfor som selskapets smartklokke med GPS som har lengst batteritid. Den har fått en ny ComfortFit-rem i tekstil som erstatter den eldre nylonremmen med borrelås fra Enduro 3.

Klokken har egne strømmoduser for å prioritere enten nøyaktighet eller batteritid, samt funksjoner som stigningsjustert tempo for treningsmål og de nye «Epic»- og «Stamina»-funksjonene fra Garmin Fenix 9 Pro, som gir bedre innsikt i egen utholdenhet. Ellers er den svært lik den eldre Enduro 3, helt ned til vekten (57 g) og materialene (Power Sapphire-glass, titanramme og urkasse i polymer).

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Når det gjelder Garmin Approach S72, fremstår den som en oppgradering av den eldre, men likevel svært gode Garmin Approach S70. Den byr på biometriske golfdata som lar deg analysere prestasjonene dine på greenen ved hjelp av pulsdata, og knytte disse til viktige øyeblikk i spillet.

Du kan også ringe, bruke talekommandoer og få opptil 20 timers batteritid (eller opptil 16 dager med GPS slått av).

Enduro 4 vs Fenix 9 Pro

(Image credit: Garmin)

Garmin har priset Approach S72 til 9 349 kroner, mens Enduro 4 vil koste deg 10 499 kroner. Prisen på sistnevnte er interessant, ettersom den ligger hele 3 500 kroner under Fenix 9 Pro – en av Garmins mest avanserte (og dyreste) smartklokker.

Hvis du velger Enduro 4, går du glipp av enkelte funksjoner som finnes på Fenix ​​9 Pro. Dette inkluderer en AMOLED-skjerm med en lysstyrke på 3000 nits, urkasse i titan, innebygd høyttaler og mikrofon, samt dobbelt så mye intern lagringsplass.

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Enduro 4 har imidlertid noen egne fordeler, særlig når det gjelder batteritid: Du får opptil 90 dagers bruk i smartklokkemodus eller opptil 320 timer i aktivitetsmodus, sammenlignet med maksimalt 10 dager for Fenix ​​9 Pro. Enduro 4 har også solcellelading som bidrar til å holde batteriet oppladet.

Selv om Enduro 4 er noe rimeligere enn Fenix ​​9 Pro, avhenger valget av dine behov. Førstnevnte fokuserer utelukkende på svært lang batteritid, mens sistnevnte er en mer allsidig toppmodell for brukere som ønsker det aller beste på alle områder.

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