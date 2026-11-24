Garmin har kommet med merker og prestasjoner for hunder

Den nye funksjonen lar deg legge til en hund i en aktivitet

Folk deltar, selv om de ikke har kjæledyr

Har du en firbeint venn som liker å bli med på løpeturer og gåturer? Nå kan hunden din oppnå prestasjoner og nå personlige milepæler under aktivitetene deres, med en egen samling merker som viser fremgangen. Alt du trenger er en Garmin-klokke og litt tid til å registrere hundens treningsøkter.

Den nye funksjonen er en del av programvareoppdatering 24.20, som er kompatibel med mange av de beste Garmin-klokkene. Den er også tilgjengelig for andre modeller, som Forerunner- og Venu-seriene, i programvareversjon 19.23 – som rulles ut nå.

Garmin opplyser at oppdateringen inkluderer «hundeprofiler, merker, aktiviteter og aktivitetsdata». Du trenger bare å opprette en profil for din firbeinte turkamerat, og deretter legge til hunden i aktivitetene dere utfører sammen. Hunden får dermed sin egen oversikt over prestasjoner, samtidig som den holder seg i form og er aktiv.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

For å komme i gang, åpner du Innstillinger-appen på Garmin-klokken din og går til Personvern og profil > Hund. Opprett en profil for hunden, og velg deretter alternativet «inkluder hund» hver gang du redigerer en aktivitet.

Dermed vil klokken logge dine egne data, samtidig som den registrerer at hunden din var med på turen (selv om den foreløpig ikke kan spore hundens egne helsedata i tillegg til dine).

Legg til en virtuell valp

(Image credit: Sherise Van Dyk / Unsplash)

Det morsomme med denne nye funksjonen er at du faktisk ikke trenger å eie en hund – du kan bare legge til en fiktiv venn som blir med på løpeturene og gåturene dine som en virtuell følgesvenn. Det er som å ha sin egen lille maskot, hvis fremgang du kan følge med på, til tross for at den ikke finnes i virkeligheten. Som en Reddit-bruker uttrykte det: «Min imaginære hund kommer til å bli med på mange av aktivitetene mine.»

Ifølge et innlegg på Reddit finnes det en rekke merker som hunder (enten de er ekte eller imaginære) kan oppnå. Dette inkluderer utmerkelser for å registrere en aktivitet på den internasjonale hundedagen (26. august), å løpe bestemte distanser (som 5 km, 10 km, halvmaraton og mer), å registrere tre eller flere aktiviteter med en hund i løpet av én dag, samt å fullføre en aktivitet med flere hunder samtidig.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Selv om det kanskje ikke høres så alvorlig ut, kan det å legge til en følgesvenn – selv om den er helt virtuell – være til hjelp for å komme seg ut og være i aktivitet, selv på dager da formen ikke er helt på topp. Og den gode nyheten er at Garmins funksjon for «treningsalder» (Fitness Age) ser ut til å fungere i vanlige år, ikke «hundeår» – i hvert fall foreløpig.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.