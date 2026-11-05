«Batteritiden på våre OLED-produkter blir stadig bedre» – Garmins driftsdirektør om når selskapet kan komme til å droppe sine populære MIP-skjermer for godt

De senere årene har Garmin tatt store steg innen flere områder av klokketeknologi. Vi har sett at satellittkommunikasjon har blitt stadig vanligere i mange av Garmins toppmodeller – som Garmin Fenix ​​9 Pro – samtidig som det har skjedd imponerende fremskritt innen vannbestandighet for dykking og bruk av nanostøpte titankabinetter. Men hva har vært den virkelig store teknologiske trenden de siste årene? OLED.

Den første Garmin-klokken med OLED-skjerm var Garmin Venu, som ble lansert i 2019. Venu-serien har fungert som en arena for eksperimentering, der Garmin har kunnet vurdere hvilke smartklokkefunksjoner som bør integreres i selskapets øvrige hovedproduktserier. Det er en ekte pioner – en modell som ofte ikke får den anerkjennelsen den fortjener.

Overgangen til OLED skjøt virkelig fart i 2023, da Garmin Forerunner 965 – kanskje den beste allround-klokken fra Garmin i den generasjonen – introduserte teknologien i Forerunner-serien. Dette skjedde i kjølvannet av lanseringen av Garmin Epix Gen 2, som kom med OLED-skjerm sent i 2022. Siden den gang har fremmarsjen til OLED vært nærmest ustoppelig.

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MIP og Garmin var en gang uadskillelige

I 2026 er det lett å glemme at nesten alle de viktigste Garmin-klokkene for bare noen få år siden var utstyrt med en ganske kjedelig – men likevel praktisk – MIP-skjerm («memory-in-pixel»). Før Forerunner-modellene med OLED-skjerm kom på banen, før generativ KI og før RAM-krisen, var teknologiverdenen et enklere sted.

Nå som OLED er overalt, sjekker vi ved hver store lansering om Garmin endelig har kvittet seg med MIP-teknologien for godt. Det skjedde ikke med Fenix ​​9, noe som betyr at de transflektive skjermene blir værende i minst noen år til.

Men hva skal egentlig få Garmin til å droppe MIP?

MIP vs OLED

(Image credit: Future)

«Det er definitivt klare fordeler vi kan tilby kundene våre ved å fortsette å bruke en transflektiv MIP-fargeskjerm. Den viktigste fordelen akkurat nå er batteritiden», fortalte Brad Trenkle, visepresident for Garmins Outdoor-segment, til oss.

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«Ta for eksempel et produkt som Enduro. Det er fordeler ved å ha en enhet som kan benytte en MIP-skjerm i stedet for OLED – en teknologi som i sin natur bruker mer strøm, ettersom den sender ut lys i stedet for å reflektere det.»

Når du tar med en klokke med OLED-skjerm utendørs, må skjermens lysstyrke økes betraktelig for å kompensere for det omgivende lyset. En klokke med MIP-skjerm blir derimot faktisk enklere å lese – helt uten behov for justeringer, og med tilnærmet null ekstra strømforbruk.

Som du ser ovenfor, kan en Fenix ​​9 Pro med OLED-skjerm oppnå en lysstyrke på opptil 3000 nits. Dette vil alltid kreve en betydelig mengde energi, uavhengig av hvor mye mer effektiv selve OLED-panelteknologien måtte bli.

Viktigheten av utholdenhet

(Image credit: Garmin)

For den typen Garmin-bruker som bruker klokken til vanlige løpeturer og sykkelturer i nærområdet, spiller dette liten rolle. Men hva med de virkelige eventyrerne som legger ut på flerdagersturer?

Det er lett å forstå hvorfor MIP-teknologi (Memory-in-Pixel) fortsatt er attraktivt – spesielt ettersom «alltid på»-skjermmodusen på Garmins OLED-klokker reduserer batteritiden drastisk. Selv det å bare bruke klokken som en vanlig klokke kan være overraskende strømkrevende når man befinner seg utendørs på en solrik dag.

Dette argumentet vil imidlertid kanskje ikke holde evig.

«Vi ser definitivt at gapet blir mindre,» sier Trenkle. «Det har blitt betydelig mindre, og det er derfor batteritiden på våre OLED-produkter har fortsatt å bli bedre for hver nye generasjon. Men forskjellen er ikke helt borte ennå, og jeg tror neppe at MIP vil forsvinne fullstendig før den er det.»

Prosessen er imidlertid allerede i gang. Bare se på Forerunner-klokkene i mellomklassen: Det finnes ikke noe MIP-alternativ blant de nye – eller til og med de relativt nylige – Forerunner-modellene, fra Garmin Forerunner 70 og opp til 970.

Som et resultat har MIP blitt tett knyttet til solcellelading i spesialiserte modeller som Fenix ​​9 Pro Solar og Garmin Instinct 3 Solar. Dette gjør det mulig å komme med den nesten utrolig imponerende påstanden om «ubegrenset» batteritid – forutsatt, selvfølgelig, at klokken tilbringer nok tid utendørs i sollyset.

Hvor er OLED-klokkene med solcellelading?

Dette får oss til å lure på om det virkelige vendepunktet – øyeblikket da MIP endelig forsvinner – kanskje ikke bare avhenger av at Garmin blir enda mer fornøyde med batteritiden på OLED-klokker, men snarere av når OLED kan kombineres vellykket med solcellelading. For det har ennå ikke skjedd.

Vår konklusjon har hele tiden vært at solcelleteknologien som er integrert i skjermen på Fenix ​​9 Pro Solar, i stor grad er uforenlig med OLED, ettersom den i bunn og grunn fanger opp lys og omdanner det til elektrisitet. Logisk sett må dette påvirke bildekvaliteten på skjermen på en eller annen måte.

Vi spurte derfor Trenkle: Vil solcellelading alltid gå på bekostning av en OLED-skjerm?

– Hvis vi ser på det som et tankeeksperiment – ​​ikke nødvendigvis, sier Trenkle.

– Det kommer an på hvilken solcelleteknologi man bruker. Gjennom årene har Garmin benyttet to ulike typer solcelleteknologi: amorft silisium og krystallinsk silisium. Vi omtaler amorft silisium som «gjennomsiktig», men det fungerer omtrent som polariserte solbriller.

Dette er solcelleteknologien vi nevnte tidligere – typen som plasseres oppå selve skjermen.

– Det etses svært fine linjer inn i det amorfe silisiumet, som deretter plasseres over det organiske materialet – noe som selvsagt kan svekke bildekvaliteten.

– I noen av våre nyere produkter bruker vi imidlertid krystallinsk silisium. Dette er ikke et gjennomsiktig silisiummateriale; i stedet gjør vi i praksis selve ringen rundt urskiven om til en solcelle. Man får altså en ring langs ytterkanten, men ingenting ligger oppå selve den aktive skjermflaten.

Fremtiden er ugjennomsiktig

Krystallinsk silisium er materialet som brukes i vanlige solcellepaneler. Et godt eksempel på hvordan dette fungerer i praksis – i hvert fall i en klokke – er Garmin Instinct 3 Solar, der et relativt stort område rundt skjermen er dedikert til solcellelading.

Videre antyder Trenkle at dette kan være en fullt ut gjennomførbar metode for å integrere solcellelading i en klokke med OLED-skjerm.

«Det handler alltid om å finne riktig teknologi til det aktuelle bruksområdet; i dette tilfellet oppstår det ingen forringelse eller tap – verken når det gjelder refleksjonsevne eller bildekvalitet. Ja, det ville være en måte å omgå problemet på.»

Dette er på ingen måte en bekreftelse på at Garmin planlegger å lansere en OLED-klokke med solcellelading basert på krystallinsk silisium. Men akkurat som den forbedrede energieffektiviteten i OLED-teknologien fikk Garmin til å ta den i bruk i stadig flere modeller, er vi kanskje bare ett gjennombrudd innen effektivitet unna at dette konseptet for solcellelading blir en realitet.

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