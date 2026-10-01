Alle snakker om Apples angivelige aktivitetssmåler uten skjerm – her er tre funksjoner den trenger for å utfordre Fitbit og Garmin

Apple ser ut til å ha lagt merke til populariteten til produkter som Google Fitbit Air og Garmin Cirqa – aktivitetsmålere uten skjerm som er designet for å registrere aktivitet i bakgrunnen, uten skjermer og varsler slik man kjenner dem fra tradisjonelle smartklokker. Dette er en produktkategori som opprinnelig ble kjent gjennom Whoop.

I likhet med de beste smartringene fungerer disse passive aktivitetsmålerne slik at du tar dem på deg og deretter knapt trenger å tenke på dem. De samler inn data om trening og restitusjon i bakgrunnen, som deretter sendes til en helseapp med kunstig intelligens for å hjelpe deg med å skape bedre vaner.

Ifølge en rapport fra Bloomberg og en egen artikkel fra MacRumors har Apple jobbet med prototyper i flere måneder, selv om selskapet ennå ikke har bestemt seg for om de skal gå videre med prosjektet. Apples sjef for tjenester, Eddy Cue, trekkes frem i disse rapportene som en drivkraft bak utviklingen av bærbar teknologi med enklere grensesnitt, slik som skjermløse Whoop og Oura Ring.

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Jeg synes ikke bare dette er en god idé – etter å ha testet en rekke skjermløse aktivitetsmålere i år og kåret Cirqa til min favoritt i TechRadars offisielle anmeldelse – men jeg tror også at Apple allerede har lagt grunnlaget for et slikt produkt. Her er funksjonene jeg anser som avgjørende for at en potensiell «Apple Whoop» skal kunne konkurrere på riktig nivå. Det er verdt å merke seg at alle disse funksjonene allerede er introdusert i de beste Apple Watch-modellene de senere årene.

1. En handlingsknapp

(Image credit: TechRadar)

Alle aktivitetsmålere uten skjerm har svært begrensede muligheter for direkte interaksjon med selve enheten. Whoop har en berøringsfølsom sensor på toppen som krever et lett trykk for å slå av en alarm eller aktivere Bluetooth-paring. Dessverre ender jeg hver gang jeg tester Whoop opp med å banke på toppen som en gal, helt til LED-lysene endelig skifter farge. Når man skal registrere en treningsøkt med de fleste enheter uten skjerm, må man enten starte økten manuelt i tilhørende app, eller rett og slett begynne å bevege seg og håpe at den automatiske aktivitetsregistreringen fanger opp hva man gjør.

Den fysiske knappen på Garmin Cirqa er langt mer praktisk, spesielt i kombinasjon med haptisk tilbakemelding. Trykk én gang, så vibrerer enheten for å bekrefte at treningen har startet; trykk igjen, så vibrerer den for å bekrefte at økten er avsluttet. Så enkelt er det. Det finnes ingen mulighet til å sette treningen på pause, ettersom dette ville motvirke formålet med å få et så helhetlig bilde som mulig av kroppens aktivitet og restitusjon.

Apple har allerede den perfekte løsningen for dette: «Action»-knappen, som først ble introdusert på Apple Watch Ultra i 2022 og senere lagt til på iPhone. En aktivitetsmåler uten skjerm fra Apple kunne hatt den samme lille, oransje knappen – noe som ville gitt en enkel måte å slå av vibrasjoner eller lyder fra alarmer på, eller å starte og stoppe treningsøkter, akkurat som på Garmin Cirqa.

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2. Lengre batteritid enn andre Apple Watch-modeller

(Image credit: Future)

Apple har nylig begynt å ta tak i det som kanskje har vært det største ankepunktet mot Apple Watch: batteritiden. Lenge lå batteritiden på 18 timer, helt til forbedringer av batteri og energieffektivitet i fjor økte den til 24 timer. Innen 2026 vil Apple Watch Ultra 4 kunne klare hele 48 timer mellom hver lading.

Dette gjelder attpåtil en fullverdig Apple Watch med GPS-sporing under treningsøkter, en Liquid Retina-skjerm med en lysstyrke på 3000 nits og en rekke kommunikasjonsfunksjoner.

Jeg ser for meg at en aktivitetsmåler uten skjerm – som i bunn og grunn bare trenger strøm til helseovervåkingssystemet og tilhørende sensorer, som for eksempel gyroskopet – kunne vart betydelig lenger. Den kunne kanskje til og med klart fem dager mellom hver lading. Det ville vært perfekt for en måler som er laget for å brukes på håndleddet døgnet rundt – også mens man sover – uten at man trenger å vie den særlig mye oppmerksomhet.

3. De nyeste forbedringene av Readiness Score og Vitals

(Image credit: Apple)

Apropos dette har Apple allerede lagt grunnlaget for avansert sporing av restitusjon med sin nye «Readiness Score» og forbedringer i Vitals-appen. Apples nye Health Sensing System har et større sensorområde for bedre hudkontakt og redesignede elektroder. Dette gjør at klokkene kan måle hjertefrekvensvariabilitet (HRV) i løpet av natten med betydelig høyere presisjon og hyppighet enn tidligere generasjoner – nærmere bestemt 24 ganger oftere.

Dette gjør det mulig for Apple Watch å gi en pålitelig «Readiness Score», som på en skala fra 1 til 10 viser hvor godt restituert du er, og om du er klar for fysisk anstrengelse. Samtidig har Vitals-appen fått en omfattende oppdatering. Overvåking av restitusjon og helse i løpet av natten er sentrale funksjoner ved aktivitetsmålere uten skjerm; som tidligere nevnt er disse enhetene designet for å brukes kontinuerlig, der de diskret registrerer energiforbruk og restitusjon i bakgrunnen uten å virke forstyrrende.

En aktivitetsmåler uten skjerm som er integrert med Apple Helse, ville kunne dra stor nytte av Apples nye system for helsemåling, samt den tilhørende «Readiness Score»-funksjonen og funksjonene for måling av restitusjon om natten. Med disse mulighetene på plass ville en aktivitetsmåler fra Apple kunne utkonkurrere aktører som Whoop, Google og Garmin – som alle har benyttet seg av restitusjonspoeng i årevis – på deres egen hjemmebane.

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