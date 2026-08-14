Etter å ha tatt opp kampen mot Whoop, kan Garmin utfordre Oura med sin egen smartring – og som Garmin-fan er dette de tre funksjonene jeg ønsker meg

Garmin har visstnok sendt inn dokumentasjon av en smartring.

Den ser ut til å videreføre Cirqa-merkevaren fra treningsmåleren.

Enheten kan potensielt lanseres i løpet av de kommende månedene.

Det ser ut til at Garmin er på tårer når det gjelder å utvide utvalget av treningsklokker: Etter å ha utfordret Whoop med lanseringen av det skjermløse Cirqa-båndet i juli, vurderer de nå tydeligvis å ta opp kampen mot produsenter som Oura med sin egen smartring.

Ifølge en indonesisk sertifiseringsinnlevering oppdaget av ryktesiden Garmin News, vil den foreslåtte smartringen fortsette merkevaren «Cirqa». Den er kategorisert som et «treningsprodukt», og er et sterkt tegn på at en Garmin-smartring er på vei – men ikke helt en garanti.

Garmin har tidligere tonet ned ideen om å lansere en smartring som skal følge alle smartklokkene sine, men det ser ut til at noe nå kan ha endret seg. Det er ikke klart nøyaktig når vi kan få se Cirqa-smartringen, men en lansering innen få måneder virker sannsynlig hvis ryktet stemmer. Ifølge Garmin News «vises kommende enheter vanligvis i databasegodkjenninger rett før produksjon».

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Markedet for smarte ringer er absolutt konkurransepreget, med de nylige lanseringene av Oura Ring 5 og Ultrahuman Ring Pro. Det har også gått vedvarende rykter om at Apple etter hvert kan lansere en smartring som skal gå sammen med Apple Watch.

Dette ønsker vi oss

Oura Ring 5 (Image credit: Oura)

Jeg har allerede en Garmin Instinct 3 Solar som jeg er blitt veldig glad i, på grunn av bredden i sporingsfunksjonene og den utmerkede batterilevetiden (solcelleaspektet hjelper her). Hvis Garmin får det til med Cirqa-ringen, kan jeg bli fristet til å investere i en annen treningsklokke.

Først og fremst må den være tynn og lett nok til at jeg glemmer at jeg har den på meg. Selv om min Instinct 3 er flott, er den klumpete, og den er ikke spesielt behagelig å ha på seg under anstrengende trening eller mens jeg sover (jeg pleier å bruke telefonen min som søvnsporing i stedet).

For det andre – og unnskyld at jeg er veldig forutsigbar her – må den tilby utmerket batteritid. Smartringer fungerer best når de brukes konstant. Dette er et område Garmin har gjort det bra på historisk sett, så jeg er ganske trygg her.

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For det tredje skulle jeg gjerne sett at den tilbyr et så komplett utvalg av funksjoner som mulig, uten et Garmin Connect+-abonnement. Abonnementet har allerede forårsaket nok kontrovers, og hvis for mange av Cirqas smartringfunksjoner er bak betalingsmur, blir det et nei takk fra meg.

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