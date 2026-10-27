Apples nye iPad mini med OLED-skjerm er her, og den er en betydelig større oppgradering enn vi hadde ventet

Hvis du har ventet på en ny iPad mini, kan man trygt si at Apple endelig har svart på ønsket. I forkant av selskapets Pro and Tell-arrangement onsdag 28. oktober 2026 – og nøyaktig to år og tre dager etter forrige lansering av et nytt lite nettbrett, 8,3-tommers iPad mini (2024) – har Apple nå introdusert åttende generasjon iPad mini.

Selv om rykter antydet at den nye modellen ville få en OLED-skjerm, viser oppgraderingen seg å være langt mer omfattende. Den viktigste nyheten er den større 8,5-tommers OLED-skjermen med Super Retina XDR. Dette er 0,2 tommer større enn forgjengerens Liquid Retina-skjerm – en bragd som er oppnådd ved å redusere rammen rundt skjermen med 24 prosent, samtidig som nettbrettets ytre mål forblir uendret.

Super Retina XDR-skjermen er et kjærkomment tilskudd, som lover en mer oppslukende opplevelse med mer levende farger og et skarpere bilde. Ettersom iPad mini ofte trekkes frem som en svært bærbar enhet – som til og med brukes av piloter – har Apple også økt maksimal lysstyrke til 1200 nits. Dette er et betydelig hopp fra de 500 nitene i den forrige modellen. Skjermen støtter fortsatt fargerommet P3 og Apples True Tone-teknologi, som justerer skjermens fargetemperatur basert på omgivelsene.

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Den nye skjermen er imidlertid fortsatt begrenset til 60 Hz, noe som betyr at iPad Pro fremdeles er den eneste iPaden i Apples sortiment som støtter 120 Hz.

Under og rundt OLED-skjermen sitter et nytt lydsystem som Apple kaller «Acoustic Display». Spesialutviklede basshøyttalere er integrert i skjermen for å gi høyere maksimalt volum og kraftigere bass. I tillegg er diskanthøyttalere plassert mellom aluminiumen og glasset for å forbedre gjengivelsen av høye frekvenser. Vi ser virkelig frem til å teste dette nye lydsystemet, men det er liten tvil om at det utgjør en forbedring sammenlignet med stereohøyttalerne i forgjengeren.

(Image credit: Apple)

En annen egenskap som er hentet fra iPad Pro, er muligheten til å velge en skjerm med «nano-tekstur»-glass. I likhet med teknologien som brukes på iPhone Duo – samt på iMac, MacBook Pro og den nevnte iPad Pro – bidrar denne overflatebehandlingen til å redusere refleksjoner fra både naturlige og kunstige lyskilder.

Jeg bruker denne teknologien daglig på en 14-tommers MacBook Pro, og kombinert med den økte lysstyrken bør den gjøre nye iPad mini enda bedre egnet for bruk på farten, selv under krevende lysforhold. Hvis man velger nano-tekstur-glass, må man imidlertid velge en modell med minst 256 GB lagringsplass, og dette alternativet medfører en ekstra kostnad. Basismodellen starter fortsatt på 128 GB lagring, noe som er litt skuffende.

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En stor overraskelse er at det nye aluminiumsdesignet nå har en IP67-sertifisering for støv- og vannbestandighet. Dette gjør nettbrettet mer robust når det tas med utendørs, og kan også gjøre det til et bedre valg for barn.

iPad mini er dessuten tynnere og lettere enn forgjengeren. Den er nå 5,33 mm tykk og veier 254 gram, sammenlignet med de tidligere 6,35 mm og 295 gram. For de nysgjerrige: iPhone Duo er også 5,33 mm tykk når den er brettet ut, noe som betyr at begge enhetene har samme tykkelse.

(Image credit: Apple)

Hvis du håpet på et bredt utvalg av farger, vil du imidlertid bli skuffet. Apple har redusert utvalget til bare to farger. Nye iPad mini kommer i fargene Starlight og Midnight, noe som betyr at vi må si farvel til blå, lilla og stellargrå.

På innsiden har åttende generasjon iPad mini fått et betydelig ytelsesløft takket være Apples A20 Pro-chip, som er produsert med 2 nm-teknologi. Hvilken versjon av chipen du får, avhenger imidlertid av hvilken lagringskapasitet du velger.

Modellene med 128 GB og 256 GB lagring har en prosessor (CPU) med fem kjerner – to ytelseskjerner og tre effektivitetskjerner – en grafikkprosessor (GPU) med sju kjerner, samt en Neural Engine med 16 kjerner. Modellen med 512 GB lagring har derimot en kraftigere prosessor med seks kjerner (to ytelseskjerner og fire effektivitetskjerner), den samme grafikkprosessoren med sju kjerner, og en dobbel Neural Engine med 16 kjerner.

Hvis du oppgraderer fra en eldre iPad mini eller iPad, kan du forvente en merkbar ytelsesforbedring i daglig bruk – enten du åpner apper, utfører rutineoppgaver eller eksporterer filer. For de som oppgraderer fra A17 Pro, lover Apple opptil 60 prosent høyere prosessorytelse ved flertrådede oppgaver, 4,5 ganger bedre KI-ytelse og 2,7 ganger bedre grafikkytelse sammenlignet med forrige generasjon.

(Image credit: Apple)

Apple har ennå ikke bekreftet hvor mye RAM den nye iPad mini har, så vi må kanskje vente på anmeldelser eller en teknisk gjennomgang for å få svaret. Båndbredden for det forente minnet er imidlertid doblet – akkurat som i den nyeste generasjonen iPhone-modeller. Alt i alt bør dette sikre en utmerket opplevelse med iPadOS 27, inkludert full støtte for Siris KI-funksjoner.

Husk også at iPad mini støtter den fullstendige multitasking-opplevelsen som tilbys på iPad. Sammenlignet med iPhone kan du gjøre langt mer enn bare å dele skjermen – noe som utgjør en stor forskjell.

Det er også støtte for Wi-Fi 7, Bluetooth 6 og Thread, takket være Apples egenutviklede N1-brikke. Hvis du velger en iPad mini med mobilnett, får du i tillegg C2-modemet. Apple lover datahastigheter som er opptil 50 prosent raskere enn modemet som satt i den syvende generasjonen iPad mini.

(Image credit: Apple)

Til slutt er frontkameraet på 12 MP med Center Stage fortsatt innebygd i de nå tynnere rammene rundt 8,5-tommers Super Retina XDR-skjermen. Det er fortsatt plassert langs langsiden av nettbrettet, akkurat som på andre iPad-modeller. På baksiden sitter et 12 MP-kamera og en adaptiv True Tone-blits.

Prisen

(Image credit: Apple)

Apple har levert betydelige forbedringer på flere områder: en bedre skjerm, et nytt lydsystem som gir rikere lyd, et stort ytelsesløft, og – kanskje den største overraskelsen av alle – støv- og vannbestandighet i henhold til IP67-standarden.

Disse oppgraderingene fører imidlertid også med seg en høyere prislapp. Nye iPad mini starter på 8 990 kroner for Wi-Fi-modellen, mens versjonen med Wi-Fi + Cellular starter på 11 090 kroner. Dette er en merkbar økning sammenlignet med syvende generasjon iPad mini, som ble lansert til 6 990 kroner, en pris som senere ble hevet til 8 090 kroner i juni i år.

Samtidig får du en betydelig kraftigere prosessor – noe som bør sikre jevn ytelse både på kort og lang sikt – samt en skjerm som representerer en stor oppgradering, uavhengig av hvilken tidligere generasjon du oppgraderer fra.

Med lydforbedringene, et tynnere design og muligheten til å velge glass med nanotekstur, føles det som om vi stadig beveger oss nærmere en «iPad mini Pro». Jeg antar også at den forbedrede støv- og vannbestandigheten vil bli høyt verdsatt av barnefamilier, spesielt siden barn ofte foretrekker det mindre formatet til iPad mini.

Apple åpner for forhåndsbestillinger av nye iPad mini 28. oktober 2026 klokken 18:10 norsk tid. Leveringene starter 6. november 2026.

Det er mulig at iPad mini får selskap av noen andre enheter ved lansering. Akkurat nå befinner den seg imidlertid mellom HomePod mini 2 – som lanseres 30. oktober 2026 – og HomeView eller Apple TV 4K, som lanseres 13. november 2026.

Jeg ser virkelig frem til å få tak i nye iPad mini og se hvordan den presterer, spesielt sammenlignet med forgjengeren. Dessuten er den liten nok til at jeg kan ta den med meg nesten hvor som helst. Når det gjelder tilbehør, støtter nettbrettet fortsatt Apple Pencil Pro og Apple Pencil (USB-C). Apple lanserer også et nytt «TechWoven Folio»-etui i marineblått og gråbrunt. Det finnes fortsatt ikke noe offisielt Magic Keyboard fra Apple, men vi kommer utvilsomt til å se alternativer fra tredjepartsprodusenter.

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