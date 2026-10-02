Lekkasje avslører at en ny iPad mini er på vei, selv etter Apples brettbare iPhone

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Massevis av Apple-lekkasjer

Apple iPad Mini A 17 Pro (2024)
Den 7. generasjonen av iPad mini (Foto: Future / Lance Ulanoff)
  • En åttende generasjons iPad mini har dukket opp i Apples kildekode
  • Enheten kan bli lansert allerede denne måneden
  • Den kan få selskap av en oppdatert HomePod mini

Betyr den offisielle lanseringen av iPhone Duo at iPad mini i stillhet vil bli faset ut? Ikke ifølge ferske lekkasjer om Apple, som tyder på at den minste iPad-modellen vil få en oppdatert versjon, og heller før enn senere.

Dette vil bli iPad mini 8 – og dermed etterfølgeren til iPad mini 7, som ble lansert i oktober 2024. Henvisninger til enheten er blitt oppdaget i Apples kildekode av Aaron Perris, som bidrar til MacRumors.

Koden avslører et par bilder av den kommende iPad mini; den viser et frontkamera plassert for bruk i liggende format – i tråd med de andre iPad-modellene – samt en liten utskjæring øverst i skjermglasset, sannsynligvis til en høyttaler.

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Ifølge Mark Gurman fra Bloomberg kan enheten bli lansert allerede neste måned, noe som samsvarer med lanseringstidspunktet i oktober for flere tidligere iPad mini-modeller. En av oppgraderingene vi forventer denne gangen, gjelder vannbestandighet.

En ny HomePod mini kommer også

HomePod mini

Husker du HomePod mini? (Image credit: TechRadar)

Dette blir naturligvis den første iPad mini-modellen som lanseres i «iPhone Duo»-æraen, noe som fikk en Reddit-bruker til å beskrive den som «iPhone Duo: ubrettbar utgave». Skjermen på 7. generasjons iPad mini måler 8,3 tommer, mens hovedskjermen på iPhone Duo er på 7,6 tommer.

Det ser ut til å være plass til begge i markedet – ikke minst fordi prisen på iPhone Duo starter på 25 990 kroner (med 256 GB lagringsplass), mens prisen for dagens iPad mini er 8 290 kroner (med 128 GB lagringsplass).

Når det gjelder andre Apple-rykter, har den samme kombinasjonen – skjult Apple-kode funnet av MacRumors-bidragsyteren Aaron Perris – avslørt potensielle nye farger for HomePod mini 2: grønn, rosa, blå, hvit og svart.

Dette er et betydelig avvik fra dagens utvalg (gul, oransje, blå, hvit og midnattsvart), og også her er en lansering i oktober sannsynlig. Den første HomePod mini ble lansert allerede i oktober 2020.

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Geir Tandberg Steigan
Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

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