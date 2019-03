Ny iPad Air og iPad Mini 5 er avduket

Apple har nettopp avduket oppdaterte utgaver av iPad Air og iPad Mini, og det ser ut som sistnevnte er produktet det har gått rykter om at skulle komme i årevis.

De to nettbrettene har svært like spesifikasjoner og funksjoner, noe vi ikke har vært vant til å se blant de minste produktene i Apples nettbrettserie. De har imidlertid også noen viktige forskjeller.

Nye iPad Air er utstyrt med 10,5 tommers retina-skjerm med oppløsning på 2224 x 1668, noe som tilsvarer rundt 264 piksler per tomme.

Nye iPad Mini har en 7,9 tommers skjerm med oppløsning på 2048 x 1536, noe som tilsvarer 326 punkter per tomme.

Dette er det første nettbrettet fra Apple med liten skjerm som støtter selskapets pekepenn, og slik støtte er også på plass i iPad Air. Bare vær klar over at det er snakk om første generasjons Apple Pencil, og de har dermed ikke støtte for fjorårets oppdatering som har mulighet for trådløs lading.

Begge de to modellene selges for øvrig i 64 GB- og 256 GB-varianter, og du kan velge mellom fargene sølv, grå og gull.

Nye iPad Air. (Bilde: Apple) (Image: © Apple)

På innsiden av begge nettbrettene sitter det en A12 Bionic-brikke, og det er den samme brikken som sitter på innsiden av iPhone XS. De burde dermed by på glimrende ytelse, men vi kommer ikke til å vite noe sikkert om det før vi får testet dem skikkelig.

De to nettbrettene har også samme kameraoppsett, og baksiden er utstyrt med 8 MP og blender på f/2.4, mens frontkameraet er på 7 MP.

Vi vet ikke noe konkret om batteriene ennå, men selskapet hevder at de skal holde til 10 timers videotitting, musikklytting og nettsurfing over Wi-Fi.

Holder seg til gamle løsninger

Det er også verdt å merke seg at begge de to nettbrettene er utstyrt med Touch ID, noe ryktene har pekt mot at skulle forsvinne til fordel for Face ID, og de har også 3,5 mm hodetelefonutgang.

Apple har også valgt å holde seg til Lightning-tilkobling fremfor å satse på USB-C, slik de har gjort med iPad Pro-serien.

Er du på jakt etter et nettbrett som støtter Apples Smart Keyboard må du for øvrig gå for iPad Air, for iPad Mini har ikke slik støtte.

Prisen på nye iPad Mini begynner på 4490 kr for Wi-Fi-modellen og 5990 for 4G-varianten hvis du velger 64 GB larging, mens en oppgradering til 256 GB koster henholdsvis 5990 og 7490 kr.

iPad Air begynner på sin side på 5790 for Wi-Fi-varianten og 7290 kr med 4G, mens 256 GB lagring drar opp prisene til 7490 kr og 8790 kr.

Begge de nye nettbrettene er i salg på Apples nettsider nå.