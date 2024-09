Prisen på ChatGPT Plus kan mer enn dobles i løpet av de neste fem årene

Hvis du vil ha tilgang til den smarteste kunstige intelligensen og de fleste funksjonene fra ChatGPT, må du for øyeblikket betale $20 per måned til OpenAI for ChatGPT Plus – men den avgiften kan bli mer enn doblet i løpet av de neste fem årene.

I følge en New York Times-rapport, tilsynelatende basert på interne selskapsdokumenter fra OpenAI, forventes den første prisøkningen, ytterligere $2 per måned, å komme før slutten av 2024.

Etter det kan vi vente oss at OpenAI «aggressivt øker» kostnadene for ChatGPT Plus til $44 per måned innen 2029. Ifølge NYT-rapporten er det for tiden rundt 10 millioner betalende brukere for ChatGPT Plus.

Vi er nå vant til at digitale abonnementstjenester jevnlig øker prisene, og det ser ut til at ChatGPT Plus ikke vil være noe unntak – selv om nye funksjoner og AI-modeller sannsynligvis vil bli lansert sammen med prisøkningene.

Brenner massevis av penger

Advanced Voice er en ny ChatGPT-funksjon. (Image credit: OpenAI)

Hovedårsaken til den forventede prisøkningen for ChatGPT Plus er klar: Å kjøre AI-tjenesten koster mye penger. I følge rapporten sier OpenAI at det «brenner hauger av kontanter» og ventes å tape 5 milliarder dollar i 2024.

Selv om månedlige inntekter nå nærmer seg 300 millioner dollar og årlige salgstall forventes å nå 3,7 milliarder dollar i år (og 11,6 milliarder dollar neste år), er OpenAI fortsatt i minus, ifølge dokumenter innhentet av NYT.

Bak kulissene søker OpenAI å skaffe rundt 7 milliarder dollar i ekstern finansiering, noe som vil verdsette selskapet til hele 150 milliarder dollar – på nivå med Goldman Sachs, Uber eller AT&T. Det er imidlertid fortsatt uro i selskapet, der tre ledere har sagt opp den seneste uken.

Ingenting av dette påvirker nødvendigvis brukerne – i hvert fall ikke før prisøkningene starter. I løpet av de siste dagene har OpenAI kommet med forbedringer av ChatGPT 4o-mini-modellen og rullet ut chatbotens avanserte stemmemodus til flere brukere.