To nye AirPods 5-modeller lanseres sammen med iPhone 18, hevder pålitelig analytiker – dette burde Apple endre for å gjøre dem bedre enn AirPods 4

Rapporten peker mot at AirPods 5 lanseres i september, i to modeller

En billigere versjon og et dyrere alternativ med støyreduksjon

Vi venter at det store iPhone 18 Pro-arrangementet finner sted tidlig i september

Til tross for alle disse nyhetsartiklene om AirPods med kameraer, har vi hørt at «vanlige» AirPods skal lanseres før utgangen av året – og en helt ny rapport maler et mye klarere bilde av hva vi snart kommer til å se.

Ifølge en rapport fra Bloombergs Mark Gurman, en produktiv Apple-tipser, forbereder merket seg på å lansere AirPods 5, som består av et standard par ørepropper og en ANC-bærende modell.

Det antydes at disse øreproppene kan komme tidlig i september – Apples vanlige lansering sent på året forventes å bringe iPhone 18 Pro-modeller, Apple Watch 12 og en sammenleggbar iPhone Ultra – men etter det som høres ut, er det rom for at de lanseres litt senere. Likevel er det ofte Apples stil å ha ett stort arrangement med mange produkter.

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Tilbake i 2024 utvidet Apple sin ikke-Pro AirPods-serie til å få to versjoner. Vi fikk standard AirPods 4, og også AirPods 4 med aktiv støyreduksjon, hvor sistnevnte fikk en litt mer positiv anmeldelse fra oss. Det var en lignende modell, men med en litt høyere pris og ANC. Det ser ut til at Apple fortsetter den trenden.

AirPods som faktisk er «nye»

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Apples standardversjon av AirPods har færre lekkasjer og rykter enn Pro-modellen, så det finnes ingen seriøse rapporter om hva vi kan forvente. Men vi var ikke overbegeistret i anmeldelsen vår, og det er noen justeringer Apple kan gjøre for å forbedre dem.

Hovedsaken er rett og slett verdien. AirPods 4 var ikke dyre, men de ga rett og slett ikke like god valuta for pengene som konkurrentene – modeller som Nothing Ear (a) var billigere, tilbød funksjoner som ANC og hørtes bedre ut.

De sto i kontrast til AirPods Pro 2 (som var aktuelle da AirPods 4 ble lansert) og senere AirPods Pro 3. Premium-proppene gir utmerket valuta for pengene sammenlignet med konkurrentene, med flere funksjoner, imponerende lyd og et komfortabelt og lett design.

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Apple hadde det samme problemet som vi opplevde med Samsung Galaxy Buds 4: et merke som ikke gjør sine billigere alternativer billige nok. Vi skulle gjerne sett at AirPods 5 enten kostet mindre (usannsynlig i dagens teknologiverden ...) eller hadde flere funksjoner som gir dem en grunn til å koste mer enn resten av budsjettøreproppene.

Vi synes også at pålitelighet i passformen er et område som også må endres. Det er et vanlig problem med halvåpne ørepropper som AirPods, at de ikke sitter like godt i ørene som de med in-ear-propper – vi har mistet tellingen på hvor mange AirPods-brukere vi har sett miste øreproppene sine midt i løpet av løpeturen. Apple har gjort godt designarbeid på dette området, men vi ønsker å se forbedringer.

Apple forbedret batteritiden til øreproppene sine sist gang, og vi håper de kan gjøre det igjen – de overgikk faktisk Apples påståtte tall, men det er normalt å se øreproppene holde i nesten 10 timer uten ANC på, så det hadde vært flott å se Apple komme nærmere det.

Når det gjelder lyd, håper vi de vil forbedre måten de håndterer detaljer på. Som vi sa i vår anmeldelse av AirPods 4, mister de oppløsning, noe som kan påvirke hvor godt man kan høre noen låter. Av alle oppgraderingene vi har listet opp, vil vi tro at soniske justeringer er de som mest sannsynlig vil bli realisert.

Hvis Apple ønsket å gjøre noen seriøse endringer, kunne de gjort AirPods virkelig tilgjengelige for Android-brukere (for øyeblikket krever de fleste AirPods-funksjonene en iPhone, selv om de vil fungere for grunnleggende lyd med alle Bluetooth-enheter). Vi ser ikke for oss at merket ville gjøre denne endringen, men det ville absolutt kastet et nødvendig lys over Apples mindre kjøpte ørepropper – Android-støtte ser imidlertid ut til å være Beats' rolle i Apples portefølje.

Det er vanskelig å ikke behandle 2026 som et middels for AirPods. Femte generasjons modeller vil sannsynligvis være iterative oppdateringer, slik AirPods Max 2 var, og de kamerabærende AirPods forventes å lanseres neste år. Men noen få justeringer kan bidra til at AirPods 5 føles som mer enn bare vanntråkk fra Apple, selv bare to år etter de tidligere modellene.

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