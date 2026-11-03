Sam Altman synes det er «forferdelig» at du bruker RAM i datamaskinen din når datasentre for kunstig intelligens trenger det

OpenAI-sjef Sam Altman skulle helst sett at RAM ble brukt i datasentre

Altman mener det er «forferdelig» at RAM brukes i individuelle datamaskiner

Uttalelsene har ikke blitt spesielt godt mottatt av forbrukere på nettet

De økende kravene fra datasentre som kjører KI-modeller, har kastet oss ut i en global krise utløst av mangel på RAM. Nå hevder toppsjefen i et av selskapene som driver denne utviklingen, at den tilgjengelige minnekapasiteten bør brukes i datasentre fremfor i private datamaskiner.

I en uttalelse som neppe vil gjøre ham populær hos folk flest, bemerket OpenAI-sjef Sam Altman i podkasten Cheeky Pint (via IGN) at «sett fra et globalt fordelingsperspektiv er det faktisk ganske ille at alle har en stor del av verdens begrensede tilgang på RAM stående i sine egne datamaskiner».

Altmans hovedpoeng var at private datamaskiner sjelden utnytter hele sin RAM-kapasitet, mens datasentre ofte gjør nettopp det.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

«Når man skal håndtere en situasjon der tilgangen er så sterkt begrenset, ønsker man maksimal utnyttelse i nettskyen,» fortsatte OpenAI-sjefen. «Likevel ser det ut til at mange har en intuisjon som tilsier det stikk motsatte.»

Datamaskinbrukerne Altman sikter til, har allerede måttet forholde seg til stigende priser, usikkerhet i arbeidsmarkedet og forurensning fra datasentre – alt sammen konsekvenser av fremveksten av KI-chatboter, som OpenAIs ChatGPT. Det er derfor svært lite sannsynlig at synspunktet hans vil få særlig gjennomslag hos folk flest.

Ikke en populær mening

Som forventet er ikke forbrukerne spesielt begeistret for det Altman har uttalt. En tråd på Reddit, der disse uttalelsene diskuteres, er full av kritikk rettet mot kunstig intelligens (KI), datasentre og mangelen på RAM.

«Det er bare 64 GB, men de må rive det ut av mine kalde, døde hender,» skriver en bruker i tråden. En annen hevder at «ledere i teknologiselskaper kommer til å ødelegge planeten ved å fortsette med denne tankegangen, for så umiddelbart å legge skylden for sammenbruddet på alle andre.»

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Flere kommentarer peker på hvor virkelighetsfjerne ledere i KI-selskaper fremstår, samtidig som de stiller spørsmål ved etikken deres. KI-modeller som ChatGPT er tross alt trent på enorme mengder data – ofte opphavsrettslig beskyttet materiale – uten at det er betalt noe for det. Det er, for å si det mildt, tydelig at Altmans uttalelser ikke har falt i god jord.

De fleste analytikere forventer at mangelen på RAM vil vedvare i flere år fremover. Dette betyr at prisene på forbrukerelektronikk sannsynligvis vil fortsette å stige, og alle som vurderer å bygge sin egen datamaskin, burde være forberedt på å betale en høy pris for komponentene.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.