Billige mobiler kan snart være et tilbakelagt stadium

En rapport anslår at produksjonen av rimelige smarttelefoner kan falle med 40 % innen 2030.

Økende kostnader for RAM og prosessorbrikker, drevet av boomen innen datasentre for kunstig intelligens, er sentrale faktorer i prognosen.

I tillegg blir produktserier i det rimeligere prissjiktet mindre lønnsomme, ettersom telefoner med minimale spesifikasjoner velges bort til fordel for enheter egnet for mobil medieproduksjon.

Det kan være på tide å begynne å spare til din neste telefon; ny forskning tyder på at den økende etterspørselen etter RAM, prosessorer og SoC-er (systembrikker) presser prisene oppover. Boomen innen datasentre for kunstig intelligens har ført til prisøkninger i hele elektronikkindustrien de siste årene, og nå kan det se ut til at rimelige smarttelefoner går en usikker fremtid i møte – eller i det minste kan bli vanskelige å få tak i en stund.

Prognoser fra Counterpoint Research anslår at antallet smarttelefoner i prisklassen under 200 dollar kan falle med 40 % innen 2030 – noe som tilsvarer en markedsnedgang på 230 millioner enheter.

Mens modeller i mellomklassen samt premium- og ultra-premium-segmentene i mindre grad påvirkes av dette, kan personer med lave inntekter – særlig i fattigere land – oppleve at internett blir utilgjengelig.

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En kraftig nedgang

Counterpoint Researchs studie antyder at mobiltelefonmarkedet vil endre seg betydelig ettersom høyere enhetsspesifikasjoner rettferdiggjør høyere prisnivåer i et landskap der komponentkostnadene stiger.

Dette «strukturelle sjokket» kan spores tilbake til den nåværende nedgangen, og vil sannsynligvis føre til at mange beholder telefonene sine lenger (selv om de som har råd til det, vil oppgradere). Det er et scenario som kan føre til forlengelse av utskiftingssykluser hos både forbrukere og leverandører (kanskje overbevist av markedets etterspørsel), og markedet for oppussede mobiltelefoner kan også dra nytte av dette. Forsikringsplaner for mobiltelefoner kan også føre til lengre abonnementer, noe som ytterligere støtter markedet for oppussede mobiltelefoner og forsyninger av eldre modeller.

De siste årene har premium-mobiltelefoner drevet markedet, og dataene tyder tilsynelatende på at dette vil fortsette. Forutsigelsen antyder ikke at budsjettelefoner vil forsvinne helt, men det kan være nye muligheter fra markedet for brukttelefoner, dumbphones (som Commodore Callback) og til og med nisje-/gjør-det-selv-løsninger.

Tilkoblingsrisiko?

Flere premiumtelefoner og mer avanserte mellomklassemodeller høres umiddelbart positivt ut. Det innebærer imidlertid at det sannsynligvis vil bli vanskeligere å få tilgang til mobilt internett i regioner der rimelige telefoner er avgjørende for kommunikasjon og nettilgang.

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«Smarttelefonmarkedet vil ta seg opp igjen målt i antall enheter, men lavprissegmentet vil ikke vende tilbake til sin tidligere posisjon,» sier Yang Wang, senioranalytiker hos Counterpoint Research. Han påpeker at markedets totale størrelse vil være omtrent den samme, men at verdien vil bli annerledes.

«Fokuset skifter nå mot mer avanserte modeller i mellomklassen og premiumprodukter, selv om de dyrere segmentene ikke kan kompensere for hele volumtapet,» legger Wang til. «Det er også en større risiko knyttet til tilkoblingsmuligheter, ettersom mangelen på rimelige nye smarttelefoner kan gjøre det vanskeligere for førstegangsbrukere i markeder med lavere inntektsnivå å komme seg på nett.»

Counterpoint Research understreker at de forventer at smarttelefonmarkedet vil være tilbake på 2025-nivået når det gjelder volum innen 2030, men med et langt mindre lavprissegment.

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